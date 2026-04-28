Σερβικά ΜΜΕ: «Ο Μπόνγκα στο στόχαστρο Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού»

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν το μυαλό τους στα πρώτα παιχνίδια για τα play offs της Euroleague κόντρα σε Μονακό και Βαλένθια, όμως τα σενάρια για την μεταγραφική ενίσχυσή τους συνεχίζονται.

Οι δύο «αιώνιοι» στοχεύουν μόνο στο να βρεθούν στο Final Four του ΟΑΚΑ, όμως στη Σερβία έριξαν… βόμβα, γράφοντας πως αμφότεροι έχουν στο μεταγραφικό στόχαστρό τους τον Άιζακ Μπόνγκα της Παρτιζάν.

Ο Γερμανός φόργουορντ αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας του και η σταθερότητά του μέσα στη σεζόν δεν έχει περάσει απαρατήρητη από την αγορά της Euroleague, με τα σενάρια για το μέλλον του μακριά από το Βελιγράδι να είναι όλο και πιο έντονα παρά το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο.

Συγκεκριμένα, η σέρβικη Mozzart Sport θυμίζει ότι υπήρξε ήδη ενδιαφέρον από το NBA και συγκεκριμένα από τους Ντιτρόιτ Πίστονς, πρόταση που η Παρτιζάν απέρριψε, όμως σημειώνει ότι υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης για ομάδες της EuroLeague στο ποσό των 700.000 ευρώ. Κι εκεί ακριβώς το δημοσίευμα εμπλέκει τόσο τον Ολυμπιακό όσο και τον Παναθηναϊκό στο «κόλπο».

«Οι Έλληνες μυρίστηκαν την ευκαιρία: Μπόνγκα για 700.000; Δεν ακούγεται άσχημο», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα για τον Μπόνγκα της Παρτιζάν, με τον ίδιο να λέγεται ότι επιθυμεί να αποχωρήσει από την Παρτιζάν το ερχόμενο καλοκαίρι.

Αν ισχύσει κάτι τέτοιο, τότε δεν είναι πολλές ομάδες που μπορούν να αντέξουν στο οικονομικό κομμάτι, με τον Γερμανό φόργουορντ να έχει πάνω από 1.5 εκατομμύριο ετήσιες απολαβές, όπως αναφέρει το δημοσίευμα και για αυτό τον λόγο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως ασχολούνται με την περίπτωση του Μπόνγκα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μπόνγκα είχε φέτος στη Euroleague 9,9 πόντους και 5,6 ριμπάουντ σε κάτι λιγότερο από 28 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.