sports betsson
weather-icon 24o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σερβικά ΜΜΕ: «Ο Μπόνγκα στο στόχαστρο Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού»
Euroleague 28 Απριλίου 2026

Σερβικά ΜΜΕ: «Ο Μπόνγκα στο στόχαστρο Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού»

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός εξετάζουν την περίπτωση του Άιζακ Μπόνγκα της Παρτιζάν για τη νέα σεζόν, σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μουσική: Μπορεί να επηρεάσει τις διατροφικές μας επιλογές;

Μουσική: Μπορεί να επηρεάσει τις διατροφικές μας επιλογές;

Spotlight

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν το μυαλό τους στα πρώτα παιχνίδια για τα play offs της Euroleague κόντρα σε Μονακό και Βαλένθια, όμως τα σενάρια για την μεταγραφική ενίσχυσή τους συνεχίζονται.

Οι δύο «αιώνιοι» στοχεύουν μόνο στο να βρεθούν στο Final Four του ΟΑΚΑ, όμως στη Σερβία έριξαν… βόμβα, γράφοντας πως αμφότεροι έχουν στο μεταγραφικό στόχαστρό τους τον Άιζακ Μπόνγκα της Παρτιζάν.

Ο Γερμανός φόργουορντ αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας του και η σταθερότητά του μέσα στη σεζόν δεν έχει περάσει απαρατήρητη από την αγορά της Euroleague, με τα σενάρια για το μέλλον του μακριά από το Βελιγράδι να είναι όλο και πιο έντονα παρά το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο.

Συγκεκριμένα, η σέρβικη Mozzart Sport θυμίζει ότι υπήρξε ήδη ενδιαφέρον από το NBA και συγκεκριμένα από τους Ντιτρόιτ Πίστονς, πρόταση που η Παρτιζάν απέρριψε, όμως σημειώνει ότι υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης για ομάδες της EuroLeague στο ποσό των 700.000 ευρώ. Κι εκεί ακριβώς το δημοσίευμα εμπλέκει τόσο τον Ολυμπιακό όσο και τον Παναθηναϊκό στο «κόλπο».

«Οι Έλληνες μυρίστηκαν την ευκαιρία: Μπόνγκα για 700.000; Δεν ακούγεται άσχημο», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα για τον Μπόνγκα της Παρτιζάν, με τον ίδιο να λέγεται ότι επιθυμεί να αποχωρήσει από την Παρτιζάν το ερχόμενο καλοκαίρι.

YouTube thumbnail

Αν ισχύσει κάτι τέτοιο, τότε δεν είναι πολλές ομάδες που μπορούν να αντέξουν στο οικονομικό κομμάτι, με τον Γερμανό φόργουορντ να έχει πάνω από 1.5 εκατομμύριο ετήσιες απολαβές, όπως αναφέρει το δημοσίευμα και για αυτό τον λόγο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως ασχολούνται με την περίπτωση του Μπόνγκα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μπόνγκα είχε φέτος στη Euroleague 9,9 πόντους και 5,6 ριμπάουντ σε κάτι λιγότερο από 28 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

YouTube thumbnail

Headlines:
Economy
Ελληνική οικονομία: Κρίσιμο δίμηνο με πληθωρισμό, ενέργεια και «τεστ αντοχής» της αγοράς

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Ποιες θεωρούνται οι πρώτες «κλεισμένες» μεταγραφές της Euroleague: Ο ΜακΙντάιρ, ο Πίτερς και οι τρεις κινήσεις της Μπαρτσελόνα
Euroleague 28.04.26

Ποιοι είναι οι πρώτοι παίκτες της Euroleague που έχουν ήδη συμφωνήσει για το καλοκαίρι, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Από τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ μέχρι τον Πίτερς και τον Μάικ Τζέιμς που φεύγει από τη Μονακό.

Ο Χίφι της Παρί προβλέπει ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν θα προκριθούν στο Final Four! (pic)
Μπάσκετ 27.04.26

Ο γκαρντ της Παρί Ναντίρ Χίφι στην πρόβλεψή του για για το ποιες ομάδες που θα καταφέρουν να προκριθούν στο Final Four, αφήνει εκτός τους δύο «αιωνίους» του ελληνικού μπάσκετ.

Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς
On Field 26.04.26

Η επιστροφή του Αμερικανού προσφέρει πολλά στον Μπαρτζώκα ενόψει Μονακό και ο σέντερ των πειραιωτών έδειξε κόντρα στην ΑΕΚ πως είναι έτοιμος να δώσει σημαντικές λύσεις

inStream - Ροή Ειδήσεων
Αρχεία Έπσταϊν: Κόπερφιλντ και Μπλέιν στα έγγραφα – Αγωγή κατά Μπλανς
Woman 28.04.26

Ο Μπλανς μηνύεται για μη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων Έπσταϊν, με καταγγελίες για καθυστερήσεις, περικοπές και έλλειψη διαφάνειας. Την ίδια ώρα, αποκαλύψεις από τα δημοσιοποιημένα αρχεία σοκάρουν

Επίσκεψη της νέας Πρέσβειρας της Ιρλανδίας στο Ιστορικό Δημαρχείο Κέρκυρας
Διεθνείς σχέσεις 28.04.26

Συζητήθηκαν προτάσεις για την ανάπτυξη κοινών πολιτιστικών δράσεων, μεταξύ των οποίων και η προοπτική καθιέρωσης ετήσιας εκδήλωσης αφιερωμένης στις σχέσεις Κέρκυρας και Ιρλανδίας.

Λίζα Κούντροου: Τι λέει για τους σεναριογράφους στα Φιλαράκια
Όχι τόσο φιλαράκια 28.04.26

Η Λίζα Κούντροου, που όλοι γνωρίσαμε ως Φοίβη στα Φιλαράκια, δεν είχε πολλά καλά λόγια να πει για τους σεναριογράφους της σειράς

Εφετείο: «Υπήρχαν αίματα, αναστάτωση, πανικός» – Μαρτυρία στο in για τις πρώτες στιγμές μετά τους πυροβολισμούς
Αναστάτωση 28.04.26

O 89χρονος εισέβαλε στο Εφετείο και άρχισε να πυροβολεί, τραυματίζοντας τέσσερα άτομα - Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στο in σκηνές πανικού και τρόμου

Κόκκινο κραγιόν, τραβηγμένα μαλλιά, κρίκοι – Το 80s στυλ της Sade δεν ξεπεράστηκε ποτέ
Icon από τα λίγα 28.04.26

Το συγκρότημα της δεκαετίας του 1980 θα ενταχθεί φέτος στο Rock and Roll Hall of Fame -υπάρχει λόγος που η λιτή εμφάνιση της τραγουδίστριας Sade Adu εξακολουθεί να έχει απήχηση το 2026;

Αντιρρήσεις για το Δημόσιο, μήνυση στον Κυρανάκη και ραντεβού σε έναν… μήνα στη δίκη για τα Τέμπη
Ελλάδα 28.04.26

Ολοκληρώθηκε η πέμπτη δικάσιμος της δίκης για τα Τέμπη - Ο Θέμης Σοφός γνωστοποίησε ότι ο κατηγορούμενος που εκπροσωπεί θα καταθέσει μήνυση κατά του Κωνσταντίνου Κυρανάκη

Νέα Αριστερά: Game over για τον «Zhukov» – Το «τρολ» της ΝΔ απέκτησε όνομα, επώνυμο και κυρίως καταδίκη
Πολιτική 28.04.26

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, «η υπόθεση με το «γαλάζιο τρολ» «Zhukov» αποτελεί την απόδειξη ότι η διαστρέβλωση και η δολοφονία χαρακτήρων δεν είναι «υπερβολές του διαδικτύου», αλλά εργαλεία μιας οργανωμένης πολιτικής πρακτικής που χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση»

Υποκλοπές: Τις επόμενες ημέρες η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή
Πολιτική 28.04.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δώσει εντολή στους νομικούς του ΠΑΣΟΚ να επεξεργαστούν την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, με τη Χαριλάου Τρικούπη να προαναγγέλλει παράλληλα θεσμικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου.

Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies