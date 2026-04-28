28.04.2026 | 09:23
Πέρασαν 33 χρόνια από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς (vids)
Μπάσκετ 28 Απριλίου 2026, 12:35

Πέρασαν 33 χρόνια από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς (vids)

Ήταν 28 Απριλίου του 1993 όταν η καριέρα και -όπως δυστυχώς αποδείχθηκε- η ζωή του μυθικού Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, θα έμεναν για πάντα στη βάση της μπασκέτας του κλειστού της Νέας Σμύρνης.

Άκης Στρατόπουλος
Είναι 28 Απριλίου 1993. Ο τέταρτος ημιτελικός της Α1 για τη σεζόν 1992-93 ανάμεσα στον Πανιώνιο και τον Παναθηναϊκό είναι σε εξέλιξη στο κλειστό της Νέας Σμύρνης. Οι «πράσινοι» προηγούνται στο σκορ 56-50 και ετοιμάζονται να πάρουν την τρίτη νίκη που θα τους στείλει στους τελικούς του πρωταθλήματος. Το ρολόι γράφει 6:39 πριν το τέλος και τότε είναι που θα σταματήσουν όλα…

Ο Μπόμπαν Γιάνκοβιτς παίρνει τη μπάλα στο low post, ποστάρει τον Φραγκίσκο Αλβέρτη και σκοράρει, μειώνοντας το σκορ. Ωστόσο, οι διαιτητές έχουν διαφορετική άποψη: «Επιθετικό φάουλ. Το καλάθι δεν μετράει». Στο κρισιμότερο σημείο του αγώνα και της σειράς, ένα σφύριγμα «τελειώνει» τον Γιάνκοβιτς από το ματς αφού αυτό ήταν το πέμπτο του φάουλ. Ωστόσο, δευτερόλεπτα μετά, θα τελειώσουν δυστυχώς πολλά περισσότερα, με τον πιο άδικο και τραγικό τρόπο. Η καριέρα του θρυλικού Σέρβου φόργουορντ θα μείνει εκεί, στη βάση της μπασκέτας του κλειστού της Αρτάκης, σε μια στιγμή που θα χωρίσει και του 30χρονου τότε παίκτη στο πριν και το μετά.

Μια στιγμή που πυροδοτήθηκε από ένα αίσθημα αδικίας και κατέληξε σε μια παρορμητική κίνηση που κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί τι θα κοστίσει στον ίδιο τον Γιάνκοβιτς, την οικογένειά του, τον Πανιώνιο, το ελληνικό μπάσκετ και όσους παρακολούθησαν αυτή την τραγική στιγμή είτε από κοντά, στο γήπεδο, είτε από την ζωντανή μετάδοση του αγώνα στην τηλεόραση. Με τους σφυγμούς και τα νεύρα στα κόκκινα, ο Γιάνκοβιτς χτυπάει το κεφάλι με δύναμη στη βάση της μπασκέτας και σωριάζεται ακαριαία στο παρκέ. Κανείς δεν έχει καταλάβει τι έχει μόλις συμβεί.

Οι γιατροί τρέχουν δίπλα του. Ο Γιάνκοβιτς είναι μέσα στα αίματα και φωνάζει πως δεν μπορεί να κουνήσει τα χέρια και τα πόδια του. Μετά τις πρώτες βοήθειες, αποχωρεί με φορείο και ο αγώνας -χωρίς αυτός να ενδιαφέρει κανέναν στην πραγματικότητα- συνεχίζεται κανονικά…

Η αξονική τομογραφία στην οποία υποβάλλεται ο Σέρβος στο ΚΑΤ βγάζει το τραγικό αποτέλεσμα: Κάταγμα – εξάρθρωμα του έκτου αυχενικού σπονδύλου με τραυματισμό του νωτιαίου μυελού και παράλυση από το επίπεδο τραυματισμού και κάτω.

Οι ιθύνοντες της ομάδας αναζητούν εναγωνίως τους καλύτερους νευροχειρούργους για να προχωρήσουν άμεσα στην επέμβαση. Μάταια, όμως. Η ζημιά στο σώμα του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς είναι ανεπανόρθωτη. Η καριέρα ενός από τους καλύτερους μπασκετμπολίστες του ελληνικού πρωταθλήματος διακόπτεται βίαια μια μέρα σαν σήμερα, στις 28 Απριλίου του 1993.

Ο «Μπόμπαν» όλων των Ελλήνων δεν θα ξαναέπαιζε ποτέ μπάσκετ και δεν θα ξαναστεκόταν ποτέ στα πόδια του. Ο σοκαριστικός τραυματισμός του είναι που οδήγησε και στην τοποθέτηση όλων των προστατευτικών που βλέπουμε σήμερα στις βάσεις κάθε μπασκέτας, ως τραγική υπενθύμιση του τι μπορεί να φέρει η μία κακιά στιγμή…

Το μετά και όσα ακολούθησαν στη ζωή του, επίσης δεν του άξιζαν. Λίγα χρόνια μετά χώρισε με τη σύζυγό του, ενώ σύντομα ξεκίνησαν και τα οικονομικά προβλήματα. Ο ίδιος μάλιστα, δήλωσε κάποτε: «Το χειρότερο είναι να κοιμάσαι γνωρίζοντας ότι το πρωί θα ξυπνήσεις με τον ίδιο πόνο που είχες την προηγούμενη ημέρα». Το μοναδικό φως στη ζωή του Μπόμπαν, μέχρι τη στιγμή που έκλεισε για πάντα τα μάτια, μάλλον ανακουφισμένος, ήταν ο γιος του Βλάντιμιρ. Ο «Βλάντο», επίσης μπασκετμπολίστας, είναι αυτός για τον οποίο ο Μπόμπαν πολέμησε μέχρι τέλους, για να είναι το παράδειγμα που ήθελε να έχει ο γιος του.

Ο Πανιώνιος και ο κόσμος του, επίσης δεν ξέχασαν ποτέ τον παίκτη του. Προς τιμήν του έχει αποσυρθεί η φανέλα με το 8, την οποία φορούσε και κρέμεται πια από την οροφή του Κλειστού της Νέας Σμύρνης.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Πανιώνιος για τον Μπόμπαν Γιάνκοβιτς

Ο Μπόμπαν Γιάνκοβιτς έφυγε από τη ζωή, στις 28 Ιουνίου 2006, όταν κατά τη διάρκεια ταξιδιού στη Ρόδο, υπέστη καρδιακό επεισόδιο στο πλοίο. Ήταν μόλις 42 ετών. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη με χιλιάδες κόσμου να τον αποχαιρετά. Το φέρετρό του, σκεπάστηκε με τη σημαία του Πανιωνίου.

Standard & Poor's: Στο 1,7% κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης της Ελλάδας

Ποδόσφαιρο 28.04.26

Κρίση χωρίς προηγούμενο στη Φενέρμπαχτσε

Η βαριά ήττα της Φενέρμπαχτσε από τη Γαλατασαράι πυροδότησε ντόμινο εξελίξεων – Το αγωνιστικό «κενό» του Ασένσιο, οι ευθύνες της διοίκησης και η επόμενη μέρα του συλλόγου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Euroleague 28.04.26

Ποιες θεωρούνται οι πρώτες «κλεισμένες» μεταγραφές της Euroleague: Ο ΜακΙντάιρ, ο Πίτερς και οι τρεις κινήσεις της Μπαρτσελόνα

Ποιοι είναι οι πρώτοι παίκτες της Euroleague που έχουν ήδη συμφωνήσει για το καλοκαίρι, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Από τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ μέχρι τον Πίτερς και τον Μάικ Τζέιμς που φεύγει από τη Μονακό.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πηγές της Περιφέρειας υποστηρίζουν ότι υπάρχει πρόθεση τα Προσφυγικά να επιστραφούν ως χώροι κοινωνικής κατοικίας
Αυτοδιοίκηση 28.04.26

Πηγές της Περιφέρειας υποστηρίζουν ότι υπάρχει πρόθεση τα Προσφυγικά να επιστραφούν ως χώροι κοινωνικής κατοικίας

Πληροφορίες θέλουν την Περιφέρεια Αττικής να ξεκαθαρίζει ότι δεν υφίσταται κανένα σενάριο κατεδάφισης, εγκατάλειψης ή εμπορευματοποίησης των προσφυγικών.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Η δεύτερη αρχειοθέτηση και οι επόμενες κινήσεις των πρωταγωνιστών – Κλειδί η δίκη στο Εφετείο και οι νέες μηνύσεις που… ψήνονται
Ελλάδα 28.04.26

Υποκλοπές: Η δεύτερη αρχειοθέτηση και οι επόμενες κινήσεις των πρωταγωνιστών – Κλειδί η δίκη στο Εφετείο και οι νέες μηνύσεις που… ψήνονται

Παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν στη διάρκεια της πολύμηνης αποδεικτικής διαδικασίας για την υπόθεση των υποκλοπών, για μια ακόμα φορά κρίθηκε ότι η δικογραφία πρέπει να παραμείνει εκεί, στο αρχείο της Εισαγγελίας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Δίκη Τεμπών: Μήνυση κατά Κυρανάκη και νομική κίνηση κατά Καραμανλή προανήγγειλε κατηγορούμενος
Ελλάδα 28.04.26 Upd: 12:21

Δίκη Τεμπών: Μήνυση κατά Κυρανάκη και νομική κίνηση κατά Καραμανλή προανήγγειλε κατηγορούμενος

Το ελληνικό δημόσιο δήλωσε υποστήριξη της κατηγορίας απέναντι στον Δημήτρη Νικολάου - Τι είπε ο συνήγορός του, Θέμης Σοφός, στη δίκη για τα Τέμπη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο 89χρονος αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε υπάλληλο στον ΕΦΚΑ πήγε στο Ειρηνοδικείο στη Λουκάρεως και πυροβόλησε άλλα 4 άτομα – Άφησε σημειώματα
Ελλάδα 28.04.26

Ο 89χρονος αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε υπάλληλο στον ΕΦΚΑ πήγε στο Ειρηνοδικείο στη Λουκάρεως και πυροβόλησε άλλα 4 άτομα – Άφησε σημειώματα

Ο 89χρρονος δράστης τραυμάτισε συνολικά πέντε άτομα στα δύο περιστατικά σε ΕΦΚΑ και Ειρηνοδικείο. Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του ρακοσυλλέκτη που σκόρπισε τον τρόμο

Σύνταξη
Συναγερμός στον Κεραμεικό: 89χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα μέσα στον ΕΦΚΑ – Tραυματίστηκε υπάλληλος στο πόδι
Ελλάδα 28.04.26 Upd: 11:09

Συναγερμός στον Κεραμεικό: 89χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα μέσα στον ΕΦΚΑ – Tραυματίστηκε υπάλληλος στο πόδι

Ένας ηλικιωμένος άνδρας εισέβαλλε με καραμπίνα μέσα στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και άρχισε να πυροβολεί. Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του

Σύνταξη
Ανακατεύοντας την τράπουλα στην Κεντροαριστερά: Τι αλλάζει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική 28.04.26

Ανακατεύοντας την τράπουλα στην Κεντροαριστερά: Τι αλλάζει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Η επικείμενη ανακοίνωση του κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα αλλάζει τα δεδομένα στην Κεντροαριστερά. Οι επιθέσεις που έχουν ξεκινήσει και ποιοι απειλούνται πραγματικά.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τσουκαλάς: Πλέον και οι βουλευτές της ΝΔ ομολογούν πως ο «επιτελικός» αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία
Πολιτική 28.04.26

Τσουκαλάς: Πλέον και οι βουλευτές της ΝΔ ομολογούν πως ο «επιτελικός» αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία

«Όταν οι ίδιοι οι βουλευτές της πλειοψηφίας εγείρουν ζητήματα λειτουργίας της δημοκρατίας, όλοι αντιλαμβάνονται πως το κράτος δικαίου και η διάκριση των εξουσιών βρίσκονται σε κίνδυνο» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με φόντο την επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ

Σύνταξη
Δεν ξανάγινε: Ρεκόρ 30ετίας στην αντικυβερνητική βία στις ΗΠΑ
Το μοτίβο 28.04.26

Δεν ξανάγινε: Ρεκόρ 30ετίας στην αντικυβερνητική βία στις ΗΠΑ

Το περιστατικό στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, που φέρεται να διαπράχθηκε από έναν 31χρονο απόφοιτο του Caltech, έχει επαναφέρει την προσοχή στην αυξανόμενη αντικυβερνητική βία.

Σύνταξη
Αυστραλία: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει «δυσανάλογο αντίκτυπο» για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, λέει η ΥΠΕΞ
Κόσμος 28.04.26

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει «δυσανάλογο αντίκτυπο» για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, λέει η ΥΠΕΞ της Αυστραλίας

Τη δήλωση αυτή έκανε η Γουόνγκ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Τόκιο λίγες μέρες πριν από το ταξίδι της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι στην Αυστραλία και το Βιετνάμ από την 1η έως τις 5 Μαΐου.

Σύνταξη
Δίκη Τεμπών: «Θα ζητήσουμε αποβολή του Δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας», είπε συνήγορος – Σε εξέλιξη η διαδικασία
Ελλάδα 28.04.26 Upd: 11:15

Δίκη Τεμπών: «Θα ζητήσουμε αποβολή του Δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας», είπε συνήγορος – Σε εξέλιξη η διαδικασία

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων διατυπώνουν τις αντιρρήσεις τους. Ο συνήγορος θυμάτων των Τεμπών Μανώλης Βονικάκης, τόνισε πως θα ζητήσει την αποβολή του ελληνικού δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας

Αποστολή: Πάνος Τσίκαλας, Φωτογραφίες - βίντεο: Δημήτρης Μιχαλάκης
Αντάρτικο πέντε βουλευτών της ΝΔ με δημόσια παρέμβαση – Κατά Μαξίμου και επιτελικού κράτους 
Πολιτική 28.04.26

Αντάρτικο πέντε βουλευτών της ΝΔ με δημόσια παρέμβαση – Κατά Μαξίμου και επιτελικού κράτους 

Βαραίνει το κλίμα μεταξύ Μαξίμου και κοινοβουλευτικής ομάδας με πέντε βουλευτές να βγαίνουν ανοιχτά εναντίον του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη. Με κοινό άρθρο τους στα «ΝΕΑ» ζητούν αλλαγή μοντέλου διακυβέρνησης, στηλιτεύοντας την υπερσυγκέντρωση εξουσίας σε κλειστούς πυρήνες, θέτοντας ζήτημα θεσμικής ανισορροπίας και υποβάθμισης των εκλεγμένων βουλευτών.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

