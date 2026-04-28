Πέρασαν 33 χρόνια από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς (vids)

Είναι 28 Απριλίου 1993. Ο τέταρτος ημιτελικός της Α1 για τη σεζόν 1992-93 ανάμεσα στον Πανιώνιο και τον Παναθηναϊκό είναι σε εξέλιξη στο κλειστό της Νέας Σμύρνης. Οι «πράσινοι» προηγούνται στο σκορ 56-50 και ετοιμάζονται να πάρουν την τρίτη νίκη που θα τους στείλει στους τελικούς του πρωταθλήματος. Το ρολόι γράφει 6:39 πριν το τέλος και τότε είναι που θα σταματήσουν όλα…

Ο Μπόμπαν Γιάνκοβιτς παίρνει τη μπάλα στο low post, ποστάρει τον Φραγκίσκο Αλβέρτη και σκοράρει, μειώνοντας το σκορ. Ωστόσο, οι διαιτητές έχουν διαφορετική άποψη: «Επιθετικό φάουλ. Το καλάθι δεν μετράει». Στο κρισιμότερο σημείο του αγώνα και της σειράς, ένα σφύριγμα «τελειώνει» τον Γιάνκοβιτς από το ματς αφού αυτό ήταν το πέμπτο του φάουλ. Ωστόσο, δευτερόλεπτα μετά, θα τελειώσουν δυστυχώς πολλά περισσότερα, με τον πιο άδικο και τραγικό τρόπο. Η καριέρα του θρυλικού Σέρβου φόργουορντ θα μείνει εκεί, στη βάση της μπασκέτας του κλειστού της Αρτάκης, σε μια στιγμή που θα χωρίσει και του 30χρονου τότε παίκτη στο πριν και το μετά.

Μια στιγμή που πυροδοτήθηκε από ένα αίσθημα αδικίας και κατέληξε σε μια παρορμητική κίνηση που κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί τι θα κοστίσει στον ίδιο τον Γιάνκοβιτς, την οικογένειά του, τον Πανιώνιο, το ελληνικό μπάσκετ και όσους παρακολούθησαν αυτή την τραγική στιγμή είτε από κοντά, στο γήπεδο, είτε από την ζωντανή μετάδοση του αγώνα στην τηλεόραση. Με τους σφυγμούς και τα νεύρα στα κόκκινα, ο Γιάνκοβιτς χτυπάει το κεφάλι με δύναμη στη βάση της μπασκέτας και σωριάζεται ακαριαία στο παρκέ. Κανείς δεν έχει καταλάβει τι έχει μόλις συμβεί.

Οι γιατροί τρέχουν δίπλα του. Ο Γιάνκοβιτς είναι μέσα στα αίματα και φωνάζει πως δεν μπορεί να κουνήσει τα χέρια και τα πόδια του. Μετά τις πρώτες βοήθειες, αποχωρεί με φορείο και ο αγώνας -χωρίς αυτός να ενδιαφέρει κανέναν στην πραγματικότητα- συνεχίζεται κανονικά…

Η αξονική τομογραφία στην οποία υποβάλλεται ο Σέρβος στο ΚΑΤ βγάζει το τραγικό αποτέλεσμα: Κάταγμα – εξάρθρωμα του έκτου αυχενικού σπονδύλου με τραυματισμό του νωτιαίου μυελού και παράλυση από το επίπεδο τραυματισμού και κάτω.

Οι ιθύνοντες της ομάδας αναζητούν εναγωνίως τους καλύτερους νευροχειρούργους για να προχωρήσουν άμεσα στην επέμβαση. Μάταια, όμως. Η ζημιά στο σώμα του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς είναι ανεπανόρθωτη. Η καριέρα ενός από τους καλύτερους μπασκετμπολίστες του ελληνικού πρωταθλήματος διακόπτεται βίαια μια μέρα σαν σήμερα, στις 28 Απριλίου του 1993.

Ο «Μπόμπαν» όλων των Ελλήνων δεν θα ξαναέπαιζε ποτέ μπάσκετ και δεν θα ξαναστεκόταν ποτέ στα πόδια του. Ο σοκαριστικός τραυματισμός του είναι που οδήγησε και στην τοποθέτηση όλων των προστατευτικών που βλέπουμε σήμερα στις βάσεις κάθε μπασκέτας, ως τραγική υπενθύμιση του τι μπορεί να φέρει η μία κακιά στιγμή…

Το μετά και όσα ακολούθησαν στη ζωή του, επίσης δεν του άξιζαν. Λίγα χρόνια μετά χώρισε με τη σύζυγό του, ενώ σύντομα ξεκίνησαν και τα οικονομικά προβλήματα. Ο ίδιος μάλιστα, δήλωσε κάποτε: «Το χειρότερο είναι να κοιμάσαι γνωρίζοντας ότι το πρωί θα ξυπνήσεις με τον ίδιο πόνο που είχες την προηγούμενη ημέρα». Το μοναδικό φως στη ζωή του Μπόμπαν, μέχρι τη στιγμή που έκλεισε για πάντα τα μάτια, μάλλον ανακουφισμένος, ήταν ο γιος του Βλάντιμιρ. Ο «Βλάντο», επίσης μπασκετμπολίστας, είναι αυτός για τον οποίο ο Μπόμπαν πολέμησε μέχρι τέλους, για να είναι το παράδειγμα που ήθελε να έχει ο γιος του.

Ο Πανιώνιος και ο κόσμος του, επίσης δεν ξέχασαν ποτέ τον παίκτη του. Προς τιμήν του έχει αποσυρθεί η φανέλα με το 8, την οποία φορούσε και κρέμεται πια από την οροφή του Κλειστού της Νέας Σμύρνης.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Πανιώνιος για τον Μπόμπαν Γιάνκοβιτς

Ο Μπόμπαν Γιάνκοβιτς έφυγε από τη ζωή, στις 28 Ιουνίου 2006, όταν κατά τη διάρκεια ταξιδιού στη Ρόδο, υπέστη καρδιακό επεισόδιο στο πλοίο. Ήταν μόλις 42 ετών. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στη Νέα Σμύρνη με χιλιάδες κόσμου να τον αποχαιρετά. Το φέρετρό του, σκεπάστηκε με τη σημαία του Πανιωνίου.