Τρίτη 28 Απριλίου 2026
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Παπαμίκος για Νέα Τούμπα και αθλητικό κέντρο: «Είναι το ιδανικό σημείο μετάβασης για τον ΠΑΟΚ»
Ποδόσφαιρο 28 Απριλίου 2026, 15:35

Ο νέος σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη, Ανδρέας Παπαμιμίκος, μίλησε για τη νέα εποχή στην οποία μπαίνει ο ΠΑΟΚ.

Μουσική: Μπορεί να επηρεάσει τις διατροφικές μας επιλογές;

Μουσική: Μπορεί να επηρεάσει τις διατροφικές μας επιλογές;

Ο Ανδρέας Παπαμιμίκος είναι ο νέος σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων και παρουσιάστηκε στην Τούμπα σε συνέντευξη Τύπου και μίλησε για όλα τα θέματα της νέας εποχής του ΠΑΟΚ αλλά και των υποδομών.

Αναλυτικά όσα είπε ο Παπαμιμίκος για τον ΠΑΟΚ

«Είμαστε αποφασισμένοι αυτόν τον πόνο και την απογοήτευση να τα μετατρέψουμε σε δύναμη δημιουργίας. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ στάθηκε στο πλευρό της ομάδας και στις καλές και στις κακές, πολύ κακές στιγμές. Και στον οργανισμό είμαστε ευγνώμων. Τα 100 χρόνια δεν είναι για εμάς μία επετειακή κορνίζα, για εμάς είναι ο ιδανικό σημείο μετάβασης, το ιδανικό σημείο για να ξεκινήσει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας. Αυτό το επόμενο κεφάλαιο είναι απαιτητικό, είναι πιο ανταγωνιστικό, είναι πιο ευρωπαϊκό».

Συνέχισε λέγοντας: «Ο ΠΑΟΚ θα μετασχηματιστεί σε έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό οργανισμό με τολμηρές αποφάσεις και τομές. Αυτό το νέο κεφάλαιο θα στηρίζεται σε νέα πεδία. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στο αγωνιστικό και διοικητικό μοντέλο. Σε πεδία με σαφής αρμοδιότητες, χωρίς επικαλύψεις και ξεκάθαρες κατευθύνσεις. Στο αγωνιστικό τμήμα θα γίνουν οι μεγάλες αλλαγές και θέλω σήμερα να δώσω ένα πρώτο στίγμα. Σε ότι αφορά τις νέες υποδομές, ο ΠΑΟΚ προχωρά με το νέο γήπεδο και τις νέες αθλητικές εγκαταστάσεις. Θέλω να γνωρίζετε καλά ότι πέρα από ότι έχουμε δημόσια δεσμευτεί, αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για το επόμενο κεφάλαιο του ΠΑΟΚ. Να είστε σίγουροι ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να γίνουν στην ώρα τους».

Για το αν υπάρχει σχέση με το πολιτικό του παρελθόν και τον ΠΑΟΚ: «Ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμία σχέση με τα κόμματα, ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από όλα. Ο καθένας έχει τα πολιτικά του πιστεύω, ασχολιόμουν με την πολιτική αλλά έχω σταματήσει 10-12 χρόνια και ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική».

YouTube thumbnail

Σε ερώτηση για τις νέες υποδομές του ΠΑΟΚ: «Είναι απολύτως λογικό ο κόσμος του ΠΑΟΚ να έχουν ενδιαφέρον για τις υποδομές γιατί όπως σας είπα, είναι άμεση προτεραιότητα. Δεν είναι μόνο ότι δεσμευθήκαμε και από τη στιγμή που δεσμεύεται κάτι ο κ. Σαββίδης το κάνει πράξη, είναι απαραίτητο για έναν σύγχρονο απαραιτήτο οργανισμό. Να μιλάμε συγκεκριμένα, έχουμε αγοράσει όλες τις απαραίτητες εκτάσεις που χρειάζονται για το αθλητικό κέντρο και το επαναλαμβάνω. Όλες τις απαραίτητες για να μην έχουμε ξανά κάποιες παρεξηγήσεις. Έχουμε ολοκληρώσει τις πρόδρομες εργασίες, έχει ολοκληρωθεί το master plan, έχουν μπει Έλληνες τοπικοί μελετητές, προχωράμε στις μελέτες εφαρμογής, μέχρι τέλη Μαίου θέλω να πιστεύω ότι θα καταθέσουμε στη ΓΓΑ για να πάρουμε εγκρίσεις και μέσα στο καλοκαίρι θα καταθέσουμε για να την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας. Από το Φθινόπωρο θα τρέξει ο διαγωνισμός για τον ανάδοχο του έργου και θέλω να πιστεύω ότι προς το τέλος του έτους, θα ξεκινήσει η κατασκευή. Για τη Φωλιά του Δικέφαλου Αετού. Υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με τον Ερασιτέχνη. Κάναμε τις πρώτες απαραίτητες ενέργειες, καταθέσαμε τα έγγραφα που χρειαζόμασταν για την αρχαιολογία και από εκεί και πέρα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματά μας. Το έργο αυτό χωρίζεται σε δύο πρότζεκτ. Το ένα είναι ο περιβάλλον χώρος όπου εδώ γίνονται όλες οι απαραίτητες συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς και παράλληλα είναι το στάδιο. Και τα δύο τρέχουν παράλληλα, θέλω να πιστεύω ότι όσα προβλήματα βρίσκουμε γραφειοκρατικά, θα τα ξεπερνάμε και αυτός είναι ο στόχος. Μετά το καλοκαίρι θα έχουμε ολοκληρώσει τις μελέτες και θα καταθέσουμε για την οικοδομική άδεια».

Για το θέμα του τεχνικού διευθυντή: «Εγώ σας παρουσίασα τις δομές και το σκεπτικό πώς θα είναι το επόμενο κεφάλαιο. Σε αυτά θα δοθούν απαντήσεις στην ώρα τους μετά το τέλος της σεζόν».

Πρόσθεσε: «Ο κ. Σαββίδης ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο και να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε πρωταγωνιστές».

Για τον κόσμο: «Ο κόσμος του ΠΑΟΚ ζει με τον ΠΑΟΚ, είναι καθημερινότητα, τρόπος ζωής. Αυτή η σχέση εξελίσσεται. Μεγάλο ρόλο θα παίξει η νέα Τούμπα. Αυτό ουσιαστικά θα βοηθήσει σε μία μετεξέλιξη της νοοτροπίας και της κουλτούρας του φιλάθλου του ΠΑΟΚ. Ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ μέσα από τη νέα Τούμπα θα αλλάξει και την οπτική του για το πώς βλέπει κάποια πράγματα. Θα ζει περισσότερο εδώ, θα περνάει περισσότερες ώρες, θα ζει όμορφες στιγμές και στις νίκες και στις ήττες και ειλικρινά θα εστιάσουμε πάρα πολύ, να μην το πω στην εκπαίδευση όλων μας, όλων των φιλάθλων αλλά στην καλύτερη σχέση που πρέπει να έχει ο διοικητικός οργανισμός με τους οπαδούς. Θα έχουμε οπαδούς που θα ξέρουν ποια είναι η πυξίδα».

Για το που θα παίξει: «Έχουμε δύο διαγωνισμούς. Ο ένας αφορά το υπερταμείο και ένας τη περιφέρεια. Δύο διαφορετικά πρότζεκτ σε ένα ενιαίο έργο. Αυτό που πιέζουμε εμείς είναι υπερταμεία, περιφέρεια, Καυτατζόγλειο, Υπουργείο Πολιτισμού, να συντονιστούν επιτέλους και να προχωρήσουν γρήγορα οι εργασίες. Έχουμε προσφερθεί ώστε κάποιες εργασίες, οι οποίες δεν προβλέπονται στα κεφάλαια τα οποία έχουν αναλάβει, ουσιαστικά να τις τρέξουμε και χρηματοδοτήσουμε εμείς και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Το θέμα είναι οι φορείς να τρέξουν τις διαδικασίες. Τη νέα σεζόν θα παίζει στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ».

Όσο για τον Ιβάν Σαββίδη ανέφερε: «Ο Σαββίδης ασχολείται μέρα-νύχτα με τον ΠΑΟΚ. Ο ίδιος παίρνει τις αποφάσεις και θα τις ανακοινώσει την κατάλληλη στιγμή. Βλέπετε ότι ακόμα και με το Ερασιτέχνη, με όποιες πικρίες και αν είχε, επειδή είναι ο ηγέτης της οικογένειας του ΠΑΟΚ δεν σταμάτησε ποτέ να τον υποστηρίζει. Τον Ερασιτέχνη και τα μέλη του. Θυμόμαστε τι έγινε το καλοκαίρι και όπως και αν αισθάνθηκε, δεν σταμάτησε να τον υποστηρίζει».

Ελληνική οικονομία: Κρίσιμο δίμηνο με πληθωρισμό, ενέργεια και «τεστ αντοχής» της αγοράς

Λήξη συναγερμού για Καρέτσα στη Γκενκ – «Καθαρές» οι εξετάσεις του
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Λήξη συναγερμού για Καρέτσα στη Γκενκ – «Καθαρές» οι εξετάσεις του

Αν και αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι κόντρα στην Σταντάρ Λιέγης, οι εξετάσεις του Κωνσταντίνου Καρέτσα είναι καθαρές και θα είναι διαθέσιμος στα επόμενα παιχνίδια της Γκενκ.

Πέρασαν 33 χρόνια από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς (vids)
Μπάσκετ 28.04.26

Πέρασαν 33 χρόνια από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς (vids)

Ήταν 28 Απριλίου του 1993 όταν η καριέρα και -όπως δυστυχώς αποδείχθηκε- η ζωή του μυθικού Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, θα έμεναν για πάντα στη βάση της μπασκέτας του κλειστού της Νέας Σμύρνης.

Άκης Στρατόπουλος
Κρίση χωρίς προηγούμενο στη Φενέρμπαχτσε
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Κρίση χωρίς προηγούμενο στη Φενέρμπαχτσε

Η βαριά ήττα της Φενέρμπαχτσε από τη Γαλατασαράι πυροδότησε ντόμινο εξελίξεων – Το αγωνιστικό «κενό» του Ασένσιο, οι ευθύνες της διοίκησης και η επόμενη μέρα του συλλόγου

Ποιες θεωρούνται οι πρώτες «κλεισμένες» μεταγραφές της Euroleague: Ο ΜακΙντάιρ, ο Πίτερς και οι τρεις κινήσεις της Μπαρτσελόνα
Euroleague 28.04.26

Ποιες θεωρούνται οι πρώτες «κλεισμένες» μεταγραφές της Euroleague: Ο ΜακΙντάιρ, ο Πίτερς και οι τρεις κινήσεις της Μπαρτσελόνα

Ποιοι είναι οι πρώτοι παίκτες της Euroleague που έχουν ήδη συμφωνήσει για το καλοκαίρι, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Από τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ μέχρι τον Πίτερς και τον Μάικ Τζέιμς που φεύγει από τη Μονακό.

ΝΒΑ: «Καθάρισαν» οι Θάντερ, επιβίωσαν οι Νάγκετς
Μπάσκετ 28.04.26

ΝΒΑ: «Καθάρισαν» οι Θάντερ, επιβίωσαν οι Νάγκετς

Τα play offs του ΝΒΑ συνεχίζονται, με τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ να «σκουπίζουν» 4-0 τους Σανς και να προκρίνονται στους ημιτελικούς της Δύσης, την ώρα που οι Νάγκετς του Νίκολα Γιόκιτς μείωναν σε 3-2 τη σειρά με τους Τίμπεργουλβς.

Αρχεία Έπσταϊν: Κόπερφιλντ και Μπλέιν στα έγγραφα – Αγωγή κατά Μπλανς
Woman 28.04.26

Αρχεία Έπσταϊν: Κόπερφιλντ και Μπλέιν στα έγγραφα – Αγωγή κατά Μπλανς για απόκρυψη στοιχείων

Ο Μπλανς μηνύεται για μη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων Έπσταϊν, με καταγγελίες για καθυστερήσεις, περικοπές και έλλειψη διαφάνειας. Την ίδια ώρα, αποκαλύψεις από τα δημοσιοποιημένα αρχεία σοκάρουν

Επίσκεψη της νέας Πρέσβειρας της Ιρλανδίας στο Ιστορικό Δημαρχείο Κέρκυρας
Διεθνείς σχέσεις 28.04.26

Επίσκεψη της νέας Πρέσβειρας της Ιρλανδίας στο Ιστορικό Δημαρχείο Κέρκυρας

Συζητήθηκαν προτάσεις για την ανάπτυξη κοινών πολιτιστικών δράσεων, μεταξύ των οποίων και η προοπτική καθιέρωσης ετήσιας εκδήλωσης αφιερωμένης στις σχέσεις Κέρκυρας και Ιρλανδίας.

Λίζα Κούντροου: Τι λέει για τους σεναριογράφους στα Φιλαράκια
Όχι τόσο φιλαράκια 28.04.26

«Άντρες που συζητούσαν τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις» - Η Λίζα Κούντροου για τους σεναριογράφους στα Φιλαράκια

Η Λίζα Κούντροου, που όλοι γνωρίσαμε ως Φοίβη στα Φιλαράκια, δεν είχε πολλά καλά λόγια να πει για τους σεναριογράφους της σειράς

Εφετείο: «Υπήρχαν αίματα, αναστάτωση, πανικός» – Μαρτυρία στο in για τις πρώτες στιγμές μετά τους πυροβολισμούς
Αναστάτωση 28.04.26

«Υπήρχαν αίματα, αναστάτωση, πανικός» - Μαρτυρία στο in για τις πρώτες στιγμές μετά τους πυροβολισμούς στο Εφετείο

O 89χρονος εισέβαλε στο Εφετείο και άρχισε να πυροβολεί, τραυματίζοντας τέσσερα άτομα - Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στο in σκηνές πανικού και τρόμου

Κόκκινο κραγιόν, τραβηγμένα μαλλιά, κρίκοι – Το 80s στυλ της Sade δεν ξεπεράστηκε ποτέ
Icon από τα λίγα 28.04.26

Κόκκινο κραγιόν, τραβηγμένα μαλλιά, κρίκοι – Το 80s στυλ της Sade δεν ξεπεράστηκε ποτέ

Το συγκρότημα της δεκαετίας του 1980 θα ενταχθεί φέτος στο Rock and Roll Hall of Fame -υπάρχει λόγος που η λιτή εμφάνιση της τραγουδίστριας Sade Adu εξακολουθεί να έχει απήχηση το 2026;

Αντιρρήσεις για το Δημόσιο, μήνυση στον Κυρανάκη και ραντεβού σε έναν… μήνα στη δίκη για τα Τέμπη
Ελλάδα 28.04.26

Αντιρρήσεις για το Δημόσιο, μήνυση στον Κυρανάκη και ραντεβού σε έναν… μήνα στη δίκη για τα Τέμπη

Ολοκληρώθηκε η πέμπτη δικάσιμος της δίκης για τα Τέμπη - Ο Θέμης Σοφός γνωστοποίησε ότι ο κατηγορούμενος που εκπροσωπεί θα καταθέσει μήνυση κατά του Κωνσταντίνου Κυρανάκη

Νέα Αριστερά: Game over για τον «Zhukov» – Το «τρολ» της ΝΔ απέκτησε όνομα, επώνυμο και κυρίως καταδίκη
Πολιτική 28.04.26

Νέα Αριστερά: Game over για τον «Zhukov» – Το «τρολ» της ΝΔ απέκτησε όνομα, επώνυμο και κυρίως καταδίκη

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, «η υπόθεση με το «γαλάζιο τρολ» «Zhukov» αποτελεί την απόδειξη ότι η διαστρέβλωση και η δολοφονία χαρακτήρων δεν είναι «υπερβολές του διαδικτύου», αλλά εργαλεία μιας οργανωμένης πολιτικής πρακτικής που χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση»

Υποκλοπές: Τις επόμενες ημέρες η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή
Πολιτική 28.04.26

Υποκλοπές: Τις επόμενες ημέρες η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δώσει εντολή στους νομικούς του ΠΑΣΟΚ να επεξεργαστούν την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, με τη Χαριλάου Τρικούπη να προαναγγέλλει παράλληλα θεσμικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 28 Απριλίου 2026
