ΠΑΟΚ: Συνάντηση Σαββίδη – Λουτσέσκου για το μέλλον

Μετά την απώλεια και του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson από τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό, ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει να σχεδιάζει την επόμενη μέρα, παρά το γεγονός ότι η χρονιά δεν έχει τελειώσει ακόμη, τέσσερα ματς πριν το φινάλε των play offs στη Super League.

Ο Δικέφαλος του Βορρά ήθελε να γιορτάσει τα 100 χρόνια με νταμπλ, αλλά δεν τα κατάφερε. Το πρωτάθλημα έχει χαθεί ουσιαστικά, ενώ χάθηκε και το Κύπελλο Betsson με την ήττα με 3-2 στην παράταση από τον ΟΦΗ, σε μια σεζόν που ουσιαστικά κρίνεται αποτυχημένη, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στο φινάλε των play off.

Συνάντηση Σαββίδη – Λουτσέσκου για την επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ

Αξίζει να σημειωθεί πως εντός της Τρίτης (28/4) ο Ιβάν Σαββίδης και ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναμένεται να τα πουν για την επόμενη ημέρα του ΠΑΟΚ. Η συνάντηση θα γίνει στο Porto Carras στη Χαλκιδική, όπου είναι ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, ενώ πιθανόν στο ραντεβού να δώσουν το «παρών» Γιώργος και Νίκος Σαββίδης.

Από εκεί και πέρα, ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, αλλά και ο αρχιτέκτονας των επιτυχιών του θα κάνουν αποτίμηση της σεζόν, που δεν πήγε όπως τη σχεδίαζαν, με στόχο να εξηγήσουν τι δεν πήγε καλά. Παράλληλα, θα καταστρώσουν το πλάνο τους ώστε να επανέλθει στις επιτυχίες ο «δικέφαλος του Βορρά», αφού δεν τίθεται κανένα θέμα σχετικά με πιθανή αποχώρηση του Ρουμάνου τεχνικού από τον πάγκο της ομάδας.