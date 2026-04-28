Τρίτη 28 Απριλίου 2026
28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
Κικίλιας: Επενδύουμε 90 εκατ. ευρώ επιπλέον στη ναυτική εκπαίδευση
Οικονομικές Ειδήσεις 28 Απριλίου 2026, 19:51

Τι είπε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας στην Υπουργική Συνδιάσκεψη για τους Ναυτικούς στη Λεμεσό

Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να αυξήσει κατά 25%, δηλαδή επιπλέον 90 εκατομμύρια ευρώ, τον προϋπολογισμό για την εκπαίδευση των ναυτικών τα επόμενα επτά χρόνια, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στην Υπουργική Συνδιάσκεψη για τους Ναυτικούς στη Λεμεσό στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι «στόχος μας είναι να αναζητήσουμε εκείνες τις ευκαιρίες, ώστε να κάνουμε πιο ελκυστική τη ναυτική εκπαίδευση στη νέα γενιά και να βοηθήσουμε να παραμείνουν στο επάγγελμα οι γυναίκες και οι άντρες ναυτικοί.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι «βλέπουμε πλέον νέους με πολλές δεξιότητες που  εργάζονται σε αυτή την τεράστια βιομηχανία της ναυτιλίας. Αυτό προσδίδει περισσότερο κύρος στο επάγγελμα του ναυτικού. Μιλάω συνεχώς μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, προσπαθώντας να πείσω τον πυρήνα της ελληνικής κοινωνίας, τις ελληνικές οικογένειες, ότι πρέπει να ξαναρχίσουν να συζητούν με τα παιδιά τους για την απασχόλησή τους σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τη ναυτιλιακή βιομηχανία και την περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του τομέα, ο οποίος αποφέρει πολύ υψηλούς μισθούς και παράλληλα, αποδίδει σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα».

Κικίλιας

Βασίλης Κικίλιας: Ο βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός τόνισε πως η ανταγωνιστικότητα μέσω της ναυτιλίας, είναι βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη και το μέλλον της χώρας. «Πρέπει να έχουμε νέες, φρέσκες ευρωπαϊκές πολιτικές και ιδέες για τα λιμάνια μας, για την ενέργεια, για το εμπορικό κομμάτι της ναυτιλίας – μαζί με τον στόλο μας – αφού το εμπόριο διά θαλάσσης αντιστοιχεί στο 80% με 90% παγκοσμίως», όπως σημείωσε. Και πρόσθεσε: «Αντιμετωπίζουμε ένα ζήτημα και μια πρόκληση. Δεν είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, αλλά παγκόσμιο, το οποίο μεταβάλλεται από κοινωνία σε κοινωνία και από χώρα σε χώρα. Βλέπεις χώρες να εξελίσσονται, να αποκτούν υψηλότερο επίπεδο ζωής και μετά, οι νεότερες γενιές να στρέφονται μονοδιάστατα σε επαγγέλματα γραφείου. Θα προσπαθήσουμε – όπως ήδη κάνουμε – να το επικοινωνήσουμε και να πείσουμε τη μέση ελληνική, κυπριακή και ευρωπαϊκή οικογένεια να ξαναστραφεί η νέα γενιά στη θάλασσα».

Με αφορμή, δε, την τιμητική βράβευση του Καπετάν Παναγιώτη Τσάκου για την πολυετή προσφορά του στον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι ενώ είναι ένας από τους μεγαλύτερους πλοιοκτήτες στον κόσμο, όλοι εξακολουθούν και τον αποκαλούν καπετάνιο. Αυτό είναι και η πραγματική αναγνώριση για έναν άνθρωπο που έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, με κίνητρο την αγάπη του για τη θάλασσα και τους ναυτικούς.

Κλείνοντας, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επανέλαβε πως, σε αυτή την παρά πολύ δύσκολη και ασταθή περίοδο που διανύουμε γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά, «μπορούμε να βγούμε μέσα από αυτό πιο ανθεκτικοί και πιο δυνατοί. Και πιστεύω ότι έχουμε αποδείξει πως μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να συνεργαστούμε σε αυτόν τον βαθμό» όπως ανέφερε. «Έχει να κάνει με το όραμα. Έχει να κάνει με την ακούραστη επιδίωξη των στόχων, με τον αδιάκοπο αγώνα και τη δουλειά. Και έτσι, μπορείς να παράγεις αποτελέσματα. Η Ευρώπη είναι ιστορία, είναι κουλτούρα, είναι πολιτισμός, είναι ο δυτικός τρόπος ζωής».

Πετρέλαιο
ΟΠΕΚ: Μια όχι τόσο απρόσμενη αποχώρηση – Η υπαρξιακή κρίση του καρτέλ

Vita.gr
Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Κόσμος
Πιθανή αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης από το Ιράν – Τραμπ: Η Τεχεράνη ζητά να ανοίξουμε τα Στενά πριν καταρρεύσει

Καταναλωτές στα πρόθυρα… πληθωριστικής κρίσης – Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΚΤ για την Ευρωζώνη
Δηλώσεις οικονομολόγου 28.04.26

Οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό κτινάχθηκαν στο 4% τον Μάρτιο, από 2,5% τον Φεβρουάριο. Τα νέα στοιχεία της ΕΚΤ ενισχύουν τη θέση των «γερακιών» που πιέζουν για αυξήσεις επιτοκίων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΔΥΠΑ: Πάνω από 700 συμβασιούχοι εργασιακοί σύμβουλοι οδηγούνται στην ανεργία – Τι απαντά η διοίκηση
Κύμα διαμαρτυριών 28.04.26

Αβέβαιο είναι το μέλλον των συμβασιούχων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, που οδηγούνται στην έξοδο. «Δεν είναι εκπαραθύρωση αλλά λήξη προγράμματος», απαντά η διοίκηση. Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
H εργασιακή ευτυχία… φέρνει επιχειρηματική επιτυχία – Έρευνα του London School of Economics
LSE-Edenred 27.04.26

Λένε πως το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Όμως η ευτυχία των εργαζομένων φέρνει χρήμα στις επιχειρήσεις, αφού συσχετίζεται με υψηλότερη παραγωγικότητα, κερδοφορία και αποτίμηση οικονομικής αξίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»
Μπάσκετ 28.04.26

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα στο πρώτο παιχνίδι τη Μονακό, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε στις δηλώσεις του ότι στο δεύτερο την ερχόμενη Πέμπτη (30/4) περιμένει σαφώς μεγαλύτερη αντίσταση.

Δουδωνής για υποκλοπές: Αυτοεξευτελιστικές οι τοποθετήσεις παρακολουθούμενων υπουργών – Μείζον πολιτικό θέμα
Πολιτική Γραμματεία 28.04.26

Η απόφαση του ΑΠ για το σκάνδαλο των υποκλοπών «μετατρέπει τη χώρα μας σε ένα παράδεισο πρακτόρων, κατασκόπων και εκβιαστών», τονίζει ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, μιλά για μείζον πολιτικό ζήτημα και εξαπολύει πυρά για τη στάση τους στους υπουργούς θύματα του Predator, μιλώντας για αυτοεξευτελιστικές τοποθετήσεις.

Ο περιορισμός που έχει θέσει η Βικτόρια Μπέκαμ στην έφηβη κόρη της
«Είναι 14» 28.04.26

Μιλώντας στην εκδήλωση Time100 Summit που έλαβε χώρα Νέα Υόρκη, η Βικτόρια Μπέκαμ ρωτήθηκε αν η έφηβη Χάρπερ θα κληρονομήσει κάποια outfit των Spice Girls.

Οι ΗΠΑ θα εκδώσουν αναμνηστικά διαβατήρια για τα 250ά γενέθλιά τους – Και θα έχουν τη φωτογραφία του Τραμπ
Κι άλλες αλλαγές 28.04.26

Τα διαβατήρια θα είναι διαθέσιμα αρχικά μόνο σε αιτούντες στο γραφείο διαβατηρίων της Ουάσιγκτον και μόνο κατόπιν αιτήματος. Ο Τραμπ θα είναι ο πρώτος εν ζωή πρόεδρος που θα εμφανίζεται στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Σαρωτικός με «20άρα» του Βεζένκοφ, έκανε το πρώτο βήμα για το F-4!
Μπάσκετ 28.04.26

Με τον Βεζένκοφ να σημειώνει 20 πόντους κι ακόμη τέσσερις παίκτες του να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων, ο Ολυμπιακός... πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και συνέτριψε τη Μονακό στο πρώτο ματς του ΣΕΦ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «σφίγγει τα λουριά»: Βαρύτερα πρόστιμα για τις παραβάσεις κρατών-μελών
Άμεσες οι διαδικασίες 28.04.26

Οι Βρυξέλλες προχωρούν σε αυστηροποίηση των κυρώσεων για όσες χώρες καθυστερούν την ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών, θέτοντας ως στόχο την εξάλειψη των γραφειοκρατικών εμποδίων

Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78: Έκαναν το 1-0 για το F-4 οι Τούρκοι, σούπερ ο Μπιμπέροβιτς
Μπάσκετ 28.04.26

Σχετικά εύκολα έφτασε στην πρώτη νίκη της επί της Ζαλγκίρις Κάουνας, η Φενερμπαχτσέ επικρατώντας με 89-78 στην Πόλη. Πρώτος σκόρερ ο Μπιμπέροβιτς με 26 πόντους, καταλυτικός και ο Χόρτον-Τάκερ με 15.

«Τους τη μπουμπούνησα» είπε στους αστυνομικούς ο 89χρονος όταν συνελήφθη
Ελλάδα 28.04.26

Τι είπε ο 89χρονος μετά τη σύλληψή του στην Πάτρα για τα όσα συνέβησαν στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο και πώς είχε αποφασίσει να φύγει από τη χώρα.

ΠΑΣΟΚ: Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη – Οι συναντήσεις στη Βουλή
Επικαιρότητα 28.04.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποδέχθηκε στη Βουλή τις εισηγήτριες της Επιτροπής για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Ευρώπης.

«Είναι σαν ένας αργός θάνατος»: Πώς η φυλακή τιμωρεί μητέρες και τα παιδιά τους
Woman 28.04.26

Έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά φυλακισμένων μητέρων αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στη ζωή: αυξημένη φτώχεια, έκθεση σε βία, διακοπές στη σχολική πορεία και προβλήματα ψυχικής υγείας

Σκάνδαλο υποκλοπών: Πέρασε τα ελληνικά σύνορα η απόφαση του Αρείου Πάγου – Στα «μανταλάκια» η αρχειοθέτηση
Σκάνδαλο υποκλοπών 28.04.26

Μέσα ενημέρωσης, εκτός ελληνικών συνόρων, φιλοξενούν ρεπορτάζ μετά την απόφαση αρχειοθέτησης της υπόθεσης των υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο. Ξανά στα «μανταλάκια» η Ελλάδα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 28.04.26

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου για το πρώτο ημιτελικό του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Η εμμονή του 89χρονου με τη σύνταξη, οι σφαίρες στο γραφείο εισαγγελέα και ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρείο
Ελλάδα 28.04.26

Από το 2018 ο 89χρονος είχε αποκαλύψει στον γιατρό που τον παρακολουθούσε στο ψυχιατρείο τις προθέσεις του για τις ένοπλες επιθέσεις που υλοποίησε το πρωί της Τρίτης

Η Νάρα Σμιθ «μετακομίζει» από την κουζίνα στη μεγάλη οθόνη
«Tyrant» 28.04.26

Η Νάρα Σμιθ, η οποία έγινε ευρέως γνωστή μέσα από βίντεο μαγειρικής που δημοσίευε στο TikTok, κάνει ένα νέο επαγγελματικό βήμα, αυτή τη φορά στον κινηματογράφο.

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Παναθηναϊκός για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Υπό πίεση ο Τραμπ καθώς ανεβαίνουν οι τιμές καυσίμων, λέει πως το Ιράν ζητά από τις ΗΠΑ να ανοίξουν το Ορμούζ
Μέση Ανατολή 28.04.26

Με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν πάρει την ανιούσα, μετά και την ανακοίνωση ότι τα ΗΑΕ αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ, ο Ντόναλντ Τραμπ έριξε ξανά το μεγάλο του χαρτί: μια ανάρτηση στην οποία ισχυρίζεται ότι το Ιράν τον ενημέρωσε ότι «καταρρέει».

Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο 4χρονος μετά από επίθεση μεγαλόσωμου σκύλου
Ελλάδα 28.04.26

Αρχικά, ο ανήλικος μεταφέρθηκε με τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο, στο νοσηλευτικό ίδρυμα για τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του στη ΜΕΘ στα Χανιά

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μονακό για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Back To The Future; – Μυστηριώδης ανάρτηση του 2023 στο X «προβλέπει» τους πυροβολισμούς στον Λευκό Οίκο
Ταξίδι στον χρόνο; 28.04.26

Μια ανάρτηση στο X από το 2023 με το όνομα του φερόμενου δράστη επανέρχεται μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο του Λευκού Οίκου, προκαλώντας σενάρια συνωμοσίας

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 5HD.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

