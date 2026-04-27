Μεταφορές χρημάτων, εκπτώσεις και πιστωτικές – Το Χ προσθέτει οικονομικές υπηρεσίες

Πάνω από τρία χρόνια μετά την εξαγορά του Twitter, ο Έλον Μασκ δηλώνει ότι πλησιάζει τον μακροπρόθεσμο στόχο του να το μετατρέψει σε μια «εφαρμογή για τα πάντα», με ένα νέο εργαλείο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που υποσχέθηκε να διαθέσει στο κοινό αυτό το μήνα.

Το X Money, μια πλατφόρμα τραπεζικών συναλλαγών και πληρωμών που έχει ενσωματωθεί στο κοινωνικό δίκτυο που είναι πλέον γνωστό ως X, αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στο κοινό πολύ σύντομα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε ο Μασκ τον περασμένο μήνα. Οι πρώτοι χρήστες που δοκιμάζουν την υπηρεσία έχουν αναδείξει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως επιστροφή χρημάτων 3% σε επιλέξιμες αγορές και επιτόκιο 6% στις καταθέσεις μετρητών — το τελευταίο εκ των οποίων είναι περίπου 15 φορές υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο.

Το νέο προϊόν του Μασκ αναμένεται επίσης να προσφέρει δωρεάν μεταφορές peer-to-peer, μια μεταλλική χρεωστική κάρτα Visa εξατομικευμένη με το όνομα χρήστη του X, καθώς και έναν AI concierge που έχει δημιουργηθεί από τη νεοφυή επιχείρηση xAI του Musk και παρακολουθεί τις δαπάνες και ταξινομεί τις προηγούμενες συναλλαγές, σύμφωνα με αναφορές από χρήστες με πρόωρη πρόσβαση.

Αν πετύχει, το X Money θα βρίσκεται στο σταυροδρόμι των κοινωνικών μέσων και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Ο Μασκ, ο οποίος πρωτοεμφανίστηκε στη Σίλικον Βάλεϊ ως συνιδρυτής της PayPal Holdings Inc., θεωρεί τις πληρωμές ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία μιας λεγόμενης «σούπερ εφαρμογής», παρόμοιας με τα κοινωνικά προϊόντα που έχουν γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στην Κίνα. Το WeChat, για παράδειγμα, επιτρέπει στους χρήστες να καλούν ταξί, να κάνουν κράτηση πτήσης και να εξοφλούν την πιστωτική τους κάρτα. Όπως είπε ο Μασκ στους υπαλλήλους τον Φεβρουάριο: «Θέλουμε να είναι έτσι ώστε, αν το επιθυμείτε, να μπορείτε να ζείτε τη ζωή σας μέσα από την εφαρμογή X».

Αν πετύχει, το X Money θα βρίσκεται στο σταυροδρόμι των κοινωνικών μέσων και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με έναν τρόπο που κανένα αμερικανικό προϊόν δεν έχει επιχειρήσει σε αυτή την κλίμακα. Ωστόσο, το μοντέλο της «σούπερ εφαρμογής» δεν έχει ακόμη απογειωθεί στις ΗΠΑ. Αρκετές βασικές λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο πληρωμών του Musk παραμένουν επίσης ασαφείς, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, του πλήρους συνόλου των λειτουργιών και της ημερομηνίας κατά την οποία θα είναι ευρέως διαθέσιμο.

Τα προβλήματα του Μασκ με το X Money

Ο Μασκ είναι γνωστός για τις τολμηρές υποσχέσεις του και για το ότι δεν τηρεί τις δικές του προθεσμίες. Στην περίπτωση αυτή, αντιμετωπίζει ρυθμιστικά προβλήματα και καθυστερήσεις: η X Money εξακολουθεί να μην διαθέτει άδειες πληρωμών σε αρκετές πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Υόρκης, όπου οι νομοθέτες έχουν αμφισβητήσει αν πρέπει να εμπιστευτούν στον δισεκατομμυριούχο τα χρήματα των πολιτών.

Οι ανταμοιβές για τους πελάτες παραμένουν επίσης αβέβαιες. Αν και το πιθανό επιτόκιο αποταμίευσης 6% της X Money θα ξεπερνούσε τις ανταγωνιστικές υπηρεσίες καταναλωτικής χρηματοδότησης των SoFi Technologies Inc., Block Inc. και LendingClub Corp., η εταιρεία του Musk δεν έχει διευκρινίσει αν το επιτόκιο αυτό είναι μόνιμο ή προωθητικό. Ένας εκπρόσωπος της X δεν απάντησε στα αιτήματα για σχόλιο.

Ο Richard Crone, ιδρυτής της Crone Consulting LLC και παρατηρητής του κλάδου που παρακολουθεί τον τομέα των πληρωμών εδώ και χρόνια, είναι επιφυλακτικός όσον αφορά τις προοπτικές της X Money.

«Υποσχέθηκε αυτό το όραμα πριν από περισσότερα από δύο χρόνια και είπε ότι θα το είχαν μέσα σε ένα χρόνο», είπε ο Crone. «Ίσως αυτό να είναι μια μέρα αργά και ένα δολάριο λιγότερο.»

Λείπουν λειτουργίες, δεν τηρούνται προθεσμίες

Ο Mασκ διαθέτει πλεονεκτήματα που λίγοι ιδρυτές εταιρειών fintech μπορούν να καυχηθούν: μια πλατφόρμα με 600 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες, μια πιστή βάση δημιουργών περιεχομένου που ήδη αμείβονται μέσω του X, καθώς και το δικό του ιστορικό στη συμβολή της δημιουργίας μιας πρωτοποριακής υπηρεσίας πληρωμών.

Οι δημιουργοί που λαμβάνουν επί του παρόντος πληρωμές από το X για την αλληλεπίδρασή τους θα μεταφερθούν από το Stripe στο X Money ως πλατφόρμα πληρωμών, σύμφωνα με τους πρώτους χρήστες — μια κίνηση που εγγυάται μια αρχική βάση ενεργών λογαριασμών.

Ορισμένοι έχουν ήδη δοκιμάσει το X Money για να στείλουν πληρωμές μεταξύ τους μέσω της λειτουργίας συνομιλίας της εφαρμογής ή απευθείας μέσω των προφίλ τους, σύμφωνα με τους πρώτους συμμετέχοντες στην κυκλοφορία. Δεν είναι σαφές τι θα συμβεί στον λογαριασμό X Money ενός χρήστη εάν το προφίλ του στο X απαγορευτεί ή τεθεί σε αναστολή.

Ενώ οι πληρωμές μεταξύ ομοτίμων είναι μια δημοφιλής λειτουργία για καθημερινή χρήση, συνήθως αποτελούν ζημιογόνο δραστηριότητα για τις επιχειρήσεις που τις διευκολύνουν, δήλωσε η Harshita Rawat, ανώτερη αναλύτρια ερευνών στη Bernstein Institutional Services LLC. Το πραγματικό κέρδος έρχεται όταν μπορείς να πείσεις τους ανθρώπους να πραγματοποιούν τις υπόλοιπες τραπεζικές τους συναλλαγές σε μια πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων των αγορών με πίστωση και των δανείων.

«Είναι δύσκολο να γίνει ο κύριος τραπεζικός λογαριασμός», είπε ο Rawat. «Δεν λέω ότι είναι αδύνατο, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεις μια στρατηγική για να το πετύχεις αυτό.»

Ορισμένοι βετεράνοι του κλάδου των πληρωμών διαβλέπουν ένα πιο βασικό πρόβλημα: η X εξακολουθεί να στερείται της υποδομής που απαιτείται για να καταστήσει τις αγορές στην πλατφόρμα απρόσκοπτες, κάτι που αποτελεί προαπαιτούμενο για κάθε εφαρμογή που επιθυμεί να διαχειριστεί πραγματικές εμπορικές συναλλαγές.

«Δεν διαθέτει τη δυνατότητα αγοράς με ένα κλικ, και αυτό είναι απαραίτητο, αλλιώς το ηλεκτρονικό εμπόριο στον ιστότοπό του θα υστερεί», δήλωσε ο Crone.

Το χρονοδιάγραμμα του Mασκ για το έργο έχει επίσης καθυστερήσει επανειλημμένα λόγω ρυθμιστικών εμποδίων. Η λειτουργία μιας πλατφόρμας πληρωμών στις ΗΠΑ απαιτεί άδειες και από τις 50 πολιτείες, και ο Μασκ υποτίμησε τη διαδικασία. Κατά τη διάρκεια μιας γενικής συνέλευσης το 2023, προέβλεψε ότι η X θα εξασφάλιζε τις απαραίτητες εγκρίσεις «τους επόμενους μήνες». Η X διαθέτει επί του παρόντος άδειες σε 44 πολιτείες, σύμφωνα με τον ιστότοπό της, και πιθανότατα δεν θα μπορεί να λειτουργήσει σε πολιτείες όπου δεν έχει λάβει άδεια.

Σε επιστολή πέρυσι, ο τότε γερουσιαστής της πολιτείας της Νέας Υόρκης Brad Hoylman-Sigal και ο βουλευτής Micah Lasher κάλεσαν το Υπουργείο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της πολιτείας να απορρίψει την αίτηση του Mασκ. Αναφέρθηκαν στο «πρότυπο απερίσκεπτης συμπεριφοράς του, τόσο στον επιχειρηματικό όσο και στον κυβερνητικό τομέα, που έχει θέσει τους καταναλωτές σε κίνδυνο», συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του Mασκ στην κατάργηση του Γραφείου Προστασίας των Καταναλωτών στον Χρηματοοικονομικό Τομέα, ενώ ηγούνταν του Υπουργείου Κυβερνητικής Αποδοτικότητας.

Έγγραφα και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβε το Bloomberg μέσω αιτήσεων πρόσβασης σε δημόσια αρχεία δείχνουν ότι οι κρατικές ρυθμιστικές αρχές έχουν επίσης ζητήσει λεπτομερείς εξηγήσεις για το επιχειρηματικό μοντέλο και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της X, με τους δικηγόρους της εταιρείας να απαντούν μερικές φορές σε πολλαπλούς γύρους ερωτήσεων παρακολούθησης. Σε τουλάχιστον μία περίπτωση, οι ρυθμιστικές αρχές εξέφρασαν ανησυχία για το προηγούμενο ιστορικό του Mασκ με την X, όπου απομάκρυνε μεγάλο μέρος του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων πολλών που εργάζονταν σε πρωτοβουλίες ασφάλειας.

Μια ρυθμιστική αρχή πληρωμών στο Τέξας ζήτησε τη γνώμη άλλων πολιτειών κατά την εξέταση της αίτησης της εταιρείας τον Ιούνιο του 2024, αναφέροντας ότι είχε «ορισμένες επιφυλάξεις» σχετικά με την αίτηση της X, σύμφωνα με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συγκεκριμένα, η ρυθμιστική αρχή ήθελε να συζητήσει «το προβληματικό ιστορικό του κ. Mασκ με την SEC» (σ.σ. αμερικανική επιτροπή κεφαλαιαγοράς), καθώς και την «οικονομική κατάσταση της μητρικής εταιρείας της X Payments LLC, της X Corp.».

Το αίτημα οδήγησε σε τηλεδιάσκεψη μεταξύ πολλών πολιτειών το καλοκαίρι του 2024, σύμφωνα με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τη συζήτηση. Το Τέξας ενέκρινε την αίτηση της X τρεις μήνες αργότερα.

Νωρίτερα τον Απρίλιο, η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν της Μασαχουσέτης — συχνή επικρίτρια του Μασκ — έστειλε μια επιστολή στον Μασκ θέτοντας ερωτήματα σχετικά με την οικονομική απόδοση της X Money και τις τραπεζικές της ρυθμίσεις, καθώς και ευρύτερες ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπό της στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

«Η αποτυχία σας να λειτουργήσετε την X με ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο δεν δημιουργεί εμπιστοσύνη στην ικανότητά σας να επεκταθείτε με ασφάλεια στον τομέα της καταναλωτικής χρηματοδότησης», ανέφερε. Η X εξακολουθεί να περιμένει άδεια πληρωμών στη Μασαχουσέτη.

