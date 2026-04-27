Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
weather-icon 25o
Stream
Σημαντική είδηση:
27.04.2026 | 11:37
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
# ΤΡΑΜΠ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Interamerican στο Delphi Economic Forum XI: Προτείνοντας λύσεις για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας
Τα Νέα της Αγοράς 27 Απριλίου 2026, 14:50

Interamerican στο Delphi Economic Forum XI: Προτείνοντας λύσεις για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας

Ο Όμιλος Interamerican στήριξε τον θεσμό ως Gold Sponsor, δίνοντας και φέτος δυναμικό «παρών» με τοποθετήσεις που διευρύνουν τον διάλογο γύρω από την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Spotlight

Η ιστορική πόλη των Δελφών βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο ενός διαλόγου που ξεπερνά τα όρια μιας διοργάνωσης και αγγίζει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, συγκεντρώνοντας κορυφαίες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, πολιτικό και ακαδημαϊκό χώρο. Το Delphi Economic Forum XI έφερε στο ίδιο τραπέζι διαφορετικές προσεγγίσεις για τις εξελίξεις που διαμορφώνουν την επόμενη μέρα – και κυρίως για το πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές. Ο Όμιλος Interamerican συμμετείχε και στήριξε τον θεσμό ως Gold Sponsor, δίνοντας και φέτος δυναμικό «παρών», με σταθερή προσήλωση στην ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε, ίσως πιο έντονα από κάθε άλλη χρονιά, ότι οι εξελίξεις δεν κινούνται πλέον γραμμικά. Από την τεχνητή νοημοσύνη έως την κλιματική κρίση και τις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες, ο τίτλος του φετινού Φόρουμ, «The Shock of the New», έρχεται να περιγράψει με ακρίβεια τη νέα πραγματικότητα. Μέσα από τις καίριες παρεμβάσεις των στελεχών της Interamerican και του Ομίλου Achmea, η συζήτηση ανέδειξε κρίσιμες πτυχές της σημερινής συγκυρίας – από τη διαχείριση των κινδύνων και τη σημασία της ανθεκτικότητας έως τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και της ηγεσίας σε ένα περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς.

Η εμπιστοσύνη στην εποχή του AI χτίζεται σταδιακά

Ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Interamerican, μέσα από τη συμμετοχή του στο πάνελ “Digital Imperative: Leading Human-Centered Transformation in the Algorithmic Age”, ανέδειξε πώς η ταχύτητα, η εμπιστοσύνη και ο τρόπος οργάνωσης καθορίζουν την επιτυχία του μετασχηματισμού στη νέα εποχή.

Όπως υπογράμμισε, η εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη «χτίζεται σταδιακά», καθώς «οι άνθρωποι χρειάζονται χρόνο για να υιοθετήσουν το νέο», ενώ, παρότι υπάρχει ποσότητα δεδομένων, δεν υπάρχει η αντίστοιχη ποιότητα. Σε αυτή τη φάση, το μοντέλο λειτουργίας παραμένει υβριδικό: «όσο αυξάνεται η αξία και το ρίσκο για τον πελάτη, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση», ενώ οι απλές εργασίες περνούν σταδιακά στην τεχνολογία.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο τρόπος οργάνωσης έχει λειτουργήσει διαχρονικά ως εμπόδιο στην αλλαγή, με πολλά επίπεδα, «silos» και απομονωμένα τμήματα να περιορίζουν την προσαρμοστικότητα των οργανισμών. Όπως σημείωσε, η απόσταση μεταξύ τεχνολογίας και business πρέπει να ξεπεραστεί, με μικρές ομάδες όπου άνθρωποι από την τεχνολογία και το business δουλεύουν μαζί, με αυτονομία και ευθύνη για end-to-end αποτέλεσμα. Στον Όμιλο Interamerican, αυτό αποτυπώνεται σε ένα ευέλικτο μοντέλο λειτουργίας, ενισχύοντας την ταχύτητα και την προσαρμοστικότητα του οργανισμού.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ταχύτητα είναι καθοριστική: «αν δεν είσαι αρκετά γρήγορος, δεν έχει σημασία πόσο καλά είναι τα σχέδιά σου», όπως ανέφερε, περιγράφοντας τη νέα πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις.

Επιπλέον, επισήμανε ότι το σημαντικό είναι να επενδύεις στους ανθρώπους σου, αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους και βοηθώντας τους να προσαρμοστούν στην αλλαγή. Σε αυτό το πλαίσιο, η Interamerican εφαρμόζει καινοτόμα προγράμματα, όπως το reverse mentoring, που φέρνει σε άμεση συνεργασία νεότερους και πιο έμπειρους εργαζομένους, μειώνοντας την απόσταση μεταξύ τους. Ο ίδιος συμμετέχει ενεργά, έχοντας νεότερο συνεργάτη ως mentor, δείχνοντας στην πράξη πώς η γνώση κινείται και προς τις δύο κατευθύνσεις και συμβάλλει στη συνολική εξέλιξη του οργανισμού.

Από το digital wave στο intelligence wave

Η Lidwien Suur, Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Achmea, σε συζήτηση με τον Ιωάννη Μελανδινό, Co-founder & CEO της Forms, στο πλαίσιο της θεματικής “Rethinking Insurance in the Age of Machine Intelligence”, μίλησε για τη μετάβαση που ήδη συντελείται στην ασφάλιση: από το digital wave στο intelligence wave. Μια νέα φάση όπου το AI αρχίζει να επηρεάζει κάθε στάδιο της ασφάλισης – από το underwriting και τις λειτουργίες έως τις αποζημιώσεις και τον τρόπο που οι πελάτες αναζητούν και αγοράζουν ασφάλιση.

Η ίδια αναφέρθηκε στο success story της Anytime ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα digital-first ασφάλισης. Σήμερα, με περισσότερους από 500.000 πελάτες, δυναμική παρουσία στην Κύπρο και στρατηγική επέκταση στη Ρουμανία, η Anytime δείχνει πώς μια digital-first προσέγγιση μπορεί να εξελίσσεται εκτός συνόρων. Όπως υπογράμμισε, δεν πρόκειται για μια λογική «copy-paste», αλλά για τη μεταφορά ενός καινοτόμου τρόπου λειτουργίας και μιας άριστης εμπειρίας πελάτη. Κάθε αγορά έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, γι’ αυτό και ο ρόλος των τοπικών ομάδων είναι κομβικός.

Σε επίπεδο οργανισμού, η μετάβαση δεν αφορά μόνο την τεχνολογία. Για έναν Όμιλο όπως η Achmea, με περισσότερους από 16.000 εργαζομένους, αφορά και τον τρόπο δουλειάς των ανθρώπων. Όπως ανέφερε η Lidwien Suur, το AI διαμορφώνει μια νέα καθημερινότητα, όπου η γνώση κινείται πλέον και προς τις δύο κατευθύνσεις – από τους πιο έμπειρους προς τους νεότερους, αλλά και αντίστροφα. Και όσο το AI μειώνει τις τριβές και επιταχύνει τις διαδικασίες, το πραγματικό ζητούμενο παραμένει σταθερό: να αξιοποιηθεί με τρόπο που να ενισχύει την εμπιστοσύνη, γιατί ακόμη και στο intelligence wave, η σχέση με τον πελάτη παραμένει το πιο κρίσιμο κεφάλαιο της ασφάλισης.

Από την αντίδραση στην πρόληψη και την προετοιμασία

Ο Πάνος Κούβαλης, Chief Operations Officer (COO) του Ομίλου Interamerican, συμμετείχε στο πάνελ “From Prevention to Protection: Greece’s NatCat Strategy”, αναδεικνύοντας το κρίσιμο κενό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από τις φυσικές καταστροφές – ακόμη και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Όπως σημείωσε, «υπάρχει ένα τεράστιο awareness gap», με έναν στους δύο Έλληνες να μην πιστεύει ότι διατρέχει κίνδυνο από σεισμό και μόλις ένας στους τρεις να αναγνωρίζει πιθανό κίνδυνο από πλημμύρα ή άλλη φυσική καταστροφή. «Έχουμε μια κουλτούρα αντίδρασης και όχι μια κουλτούρα πρόληψης και προετοιμασίας», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική του Ομίλου Interamerican, με την Πρωτοβουλία Rebuilding Tomorrow, εστιάζει σε τρεις πυλώνες: εκπαίδευση και ετοιμότητα, άμεση προστασία και ανάκαμψη, καθώς και έρευνα και καινοτομία. Από την προετοιμασία σχολικών κοινοτήτων σε συνεργασία με την ActionAid Hellas, έως την άμεση ανταπόκριση τη στιγμή της κρίσης –με χαρακτηριστικό παράδειγμα την κακοκαιρία Daniel όπου η Interamerican κατέβαλε 70 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις– αλλά και με την αξιοποίηση εργαλείων όπως το ΥΑΝΤΑΣ και το Meteo ROADS σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η εταιρεία επενδύει σταθερά στην ανθεκτικότητα της κοινωνίας.

Παράλληλα, ο κ. Κούβαλης τόνισε ότι «το σημαντικό δεν είναι να υπάρχουν δράσεις, αλλά συνέργειες», δίνοντας έμφαση στη συνεργασία με την πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση και την επιστημονική κοινότητα και υπογραμμίζοντας την πολυεπίπεδη προσέγγιση του Ομίλου Interamerican στην κατεύθυνση αυτή.

Οι πραγματικοί νικητές της νέας εποχής είναι αυτοί που συνδυάζουν τεχνολογία, αποδοτικότητα και ενδυνάμωση των ανθρώπων

Από την πλευρά της, η Linda Nieuwenhuizen, Chief Commercial Officer (CCO) του Ομίλου Interamerican, συμμετείχε στο πάνελ “The Great Acceleration: How AI is Redefining the Business Playbook”, εστιάζοντας στο τι τελικά κάνει τη διαφορά στη νέα εποχή. Όπως ανέφερε, η Interamerican έχει ήδη λανσάρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα AI σε όλο τον οργανισμό για να ενδυναμώσει τους ανθρώπους, με στόχο την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργίες με τρόπο δομημένο και υπεύθυνο, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τα δεδομένα.

Στη νέα εποχή, ο ρόλος της ηγεσίας και των ανθρώπων είναι καθοριστικός. Το AI, όπως επισήμανε, δεν λειτουργεί όταν αντιμετωπίζεται ως απειλή, αλλά όταν αξιοποιείται ως εργαλείο που ενισχύει την απόδοση και την ικανότητα των ανθρώπων να δημιουργούν αξία. Η ίδια ανέφερε το παράδειγμα του “Ask the Bot”, του νέου εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζει τους Ασφαλιστικούς Συμβούλους σε πραγματικό χρόνο, το οποίο καταγράφει ήδη εντυπωσιακή ανταπόκριση.

Η αλλαγή είναι ήδη ορατή και στην πλευρά του πελάτη. «Το 70% χρησιμοποιεί ήδη AI για να αναζητήσει ασφάλιση», κάτι που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες ενημερώνονται και ζητούν καθοδήγηση. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η ανάγκη για σωστή πληροφόρηση τη σωστή στιγμή γίνεται κομβική. Γι’ αυτό και η Interamerican επενδύει σε μια omnichannel προσέγγιση, με έμφαση στην προσωποποιημένη επικοινωνία σε όλα τα κανάλια.

Η CCO του Ομίλου Interamerican σημείωσε ότι οι πραγματικοί νικητές της νέας εποχής θα είναι εκείνοι που συνδυάζουν την αποδοτικότητα και την τεχνολογία με την ενδυνάμωση των ανθρώπων τους, ώστε να υποστηρίζουν ουσιαστικά τον πελάτη και να ανταποκρίνονται στη βασική υπόσχεση της ασφάλισης: να προσφέρουν εμπιστοσύνη και να είναι εκεί όπου υπάρχει ανάγκη.

Περισσότερο από μια παρουσία σε έναν θεσμό, η συμμετοχή του Ομίλου Interamerican στους Δελφούς αποτυπώνει μια συνέχεια σε έναν διάλογο που εξελίσσεται χρόνο με τον χρόνο. Σε μια περίοδο όπου οι ισορροπίες επαναπροσδιορίζονται, η ανάγκη για ουσιαστικές τοποθετήσεις και λύσεις γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ – γιατί οι αποφάσεις του σήμερα καθορίζουν το αύριο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Ελληνικός τουρισμός: Οι κρατήσεις και οι νέες προκλήσεις

Ελληνικός τουρισμός: Οι κρατήσεις και οι νέες προκλήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Κόσμος
Αραγτσί από Ρωσία: Οι υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ εμπόδισαν τις συνομιλίες – Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο

Αραγτσί από Ρωσία: Οι υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ εμπόδισαν τις συνομιλίες – Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Η Nova αναδεικνύει τον ρόλο των τηλεπικοινωνιών ως καταλύτη ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Τα Νέα της Αγοράς 27.04.26

Η Nova αναδεικνύει τον ρόλο των τηλεπικοινωνιών ως καταλύτη ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ψηφιακής οικονομίας και βασικό μοχλό ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Σύνταξη
Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, με Ενισχυμένες Αποδόσεις και αμέτρητες αγορές στην Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 25.04.26

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, με Ενισχυμένες Αποδόσεις και αμέτρητες αγορές στην Betsson

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson γίνεται σήμερα (25/04, 20:30) και το Πανθεσσαλικό Στάδιο ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια βραδιά γεμάτη ένταση, ρυθμό και δυνατές ποδοσφαιρικές στιγμές. ΠΑΟΚ και ΟΦΗ μπαίνουν στο γήπεδο με κοινό στόχο την κατάκτηση του τροπαίου

Σύνταξη
Ένας αιώνας σε κίνηση: Η Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Βασίλη Κεκάτου
Τα Νέα της Αγοράς 24.04.26

Ένας αιώνας σε κίνηση: Η Shell στην Ελλάδα μέσα από τη ματιά του Βασίλη Κεκάτου

Ένας αιώνας Shell στην Ελλάδα μέσα από μια ταινία. Μια συνεργασία που ξεκίνησε από μια στιγμή. Από μια επιθυμία του βραβευμένου δημιουργού Βασίλη Κεκάτου όπως την εξέφρασε αυθόρμητα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα

Σύνταξη
Betsson: Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, έρχεται με σούπερ αποδόσεις και κορυφαίες αγορές
Τα Νέα της Αγοράς 24.04.26

Betsson: Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, έρχεται με σούπερ αποδόσεις και κορυφαίες αγορές

Όλα δείχνουν ότι ο αυριανός τελικός έχει όλα τα στοιχεία για να προσφέρει ένταση, ρυθμό και δυνατές στιγμές, σε ένα παιχνίδι που θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Σε ένα γήπεδο με τον κόσμο και των δύο ομάδων και τον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ να παλεύουν για την κούπα του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Σύνταξη
Lidl House Athens: Ένας κόμβος σύμπραξης που μετατρέπει το φαγητό από ατομική ανάγκη σε συλλογική εμπειρία
Τα Νέα της Αγοράς 24.04.26

Lidl House Athens: Ένας κόμβος σύμπραξης που μετατρέπει το φαγητό από ατομική ανάγκη σε συλλογική εμπειρία

Ενα ζωντανό σημείο αναφοράς για τη γαστρονομία, τη βιωσιμότητα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, ένας χώρος όπου η γνώση για το φαγητό γίνεται βίωμα.

Σύνταξη
Γκολ με τον Παντελή: Special επεισόδιο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 23.04.26

Γκολ με τον Παντελή: Special επεισόδιο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Το «Γκολ με τον Παντελή» με τον Παντελή Διαμαντόπουλο, το τηλεπαιχνίδι της Betsson, επιστρέφει με ένα special επεισόδιο αφιερωμένο στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στον… ξαφνικό θάνατο

Σύνταξη
Υποδεχόμαστε την άνοιξη φέρνοντας το «μέσα» έξω και κάνοντας level up στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού
Τα Νέα της Αγοράς 22.04.26

Υποδεχόμαστε την άνοιξη φέρνοντας το «μέσα» έξω και κάνοντας level up στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού

Από μικρά μπαλκόνια μέχρι ευρύχωρες βεράντες, κάθε εξωτερικός χώρος μπορεί να γίνει ο αγαπημένος μας στο σπίτι, αρκεί να σχεδιαστεί με φροντίδα και σύμφωνα με τις ανάγκες μας.

Σύνταξη
Επιστημονική Ημερίδα στην Ερμούπολη με αντικείμενο πρακτικά θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Τα Νέα της Αγοράς 22.04.26

Επιστημονική Ημερίδα στην Ερμούπολη με αντικείμενο πρακτικά θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Σύρου, και η Νομική Σχολή του ελληνικού παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα (UNIC Athens) συνδιοργανώνουν την 1η Μαΐου 2026 επιστημονική ημερίδα με θέμα «Πρακτικά Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνεργασία του Δήμου Χανίων και Αυστραλιανής Κυβέρνησης ενόψει της 85ης επετείου της Μάχης της Κρήτης
Αυτοδιοίκηση 27.04.26

Συνεργασία του Δήμου Χανίων και Αυστραλιανής Κυβέρνησης ενόψει της 85ης επετείου της Μάχης της Κρήτης

Ο Δήμαρχος Χανίων, κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, σε ευχαριστήρια επιστολή του επεσήμανε: «Ο Δήμος Χανίων αναγνωρίζει τον διαχρονικό και ιστορικό δεσμό που μας ενώνει με τους λαούς της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας».

Σύνταξη
Τσίπρας για υποκλοπές: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο
Πολιτική 27.04.26

Τσίπρας για υποκλοπές: Ό,τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο

Αιχμηρή δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. Έκπληκτος από την ταχύτητα της Δικαιοσύνης όταν «επίκειται αποκάλυψη ενός παρα-κρατικού μηχανισμού που παραβίασε βάναυσα το Κράτος Δικαίου», τονίζει πως ότι «εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο».

Σύνταξη
Χρήστος Κακλαμάνης για υποκλοπές: Η διάταξη του Αρείου Πάγου θα έχει σύντομα την τύχη της προηγούμενης του Ζήση
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Χρήστος Κακλαμάνης για υποκλοπές: Η διάταξη του Αρείου Πάγου θα έχει σύντομα την τύχη της προηγούμενης του Ζήση

Μιλώντας στο in ο Χρήστος Κακλαμάνης, συνήγορος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την απόφαση για τις υποκλοπές του Αρείου Πάγου τονίζει πως «το μόνο που μπορεί να προκληθεί από αυτή τη διάταξη είναι η περαιτέρω καθυστέρηση στην έρευνα»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Άγιος Δημήτριος: Διεκόπη για τις 20 Μαΐου η δίκη των τριών 20χρονων που κατηγορούνται για «υπόθαλψη εγκληματία»
Ελλάδα 27.04.26

Άγιος Δημήτριος: Διεκόπη για τις 20 Μαΐου η δίκη των τριών 20χρονων που κατηγορούνται για «υπόθαλψη εγκληματία»

Αρχικά, από την πλευρά της υπεράσπισης ζητήθηκε αναβολή λόγω κωλύματος ενός εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, αίτημα το οποίο η εισαγγελέας ζήτησε να απορριφθεί,

Σύνταξη
«Μπαμπάκα μου, τόσο υπερήφανη για εσένα»: Η κόρη του Χρήστου Κόντη πανηγυρίζει για το Κύπελλο του ΟΦΗ (pic)
Ποδόσφαιρο 27.04.26

«Μπαμπάκα μου, τόσο υπερήφανη για εσένα»: Η κόρη του Χρήστου Κόντη πανηγυρίζει για το Κύπελλο του ΟΦΗ (pic)

Η κόρη του Χρήστου Κόντη, Ζωή, βρέθηκε στο Πανθεσσαλικό και δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή των πανηγυρισμών για την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ

Σύνταξη
Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς – Τι λέει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές
Πολιτική 27.04.26

Οι λέξεις κουκούλωμα, συγκάλυψη, μπάζωμα είναι πλέον ανεπαρκείς – Τι λέει ο δικηγόρος του Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές

Ο Μανώλης Βελεργάκης, δικηγόρος του Νίκου Ανδρουλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών στο ΕΔΔΑ, στηλιτεύει την απόφαση του Αρείου Πάγου να αφήσει τον «φάκελο υποκλοπές» στο αρχείο

Σύνταξη
Εκτός πραγματικότητας πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης: «Έχουμε κάνει το καλύτερο για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά»
Πολιτική 27.04.26

Εκτός πραγματικότητας πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης: «Έχουμε κάνει το καλύτερο για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα για μία ακόμη φορά πανηγύρισε για τα τελευταία μέτρα που ανακοίνωσε- τα οποία χαρακτηριστήκαν από την αντιπολίτευση κατώτερα των προσδοκιών - ενώ έκανε αναφορά και για την μείωση του χρέους

Σύνταξη
Πώς εξηγήθηκε η παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας του Δημοσίου στους «4» – Σφοδρές αντιδράσεις συγγενών και συνηγόρων
Δίκη Τεμπών 27.04.26

Πώς εξηγήθηκε η παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας του Δημοσίου στους «4» – Σφοδρές αντιδράσεις συγγενών και συνηγόρων

Δικηγόροι κάνουν λόγο για αναπαραγωγή του αφηγήματος του ανθρώπινου λάθος από το Δημόσιο -Τι ανέφερε η συνήγορος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους - Έρχονται εκτεταμένες αλλαγές στην αίθουσα της δίκης.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Συμφωνία της ΑΕΚ με Βίντα για ακόμη ένα χρόνο!
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Συμφωνία της ΑΕΚ με Βίντα για ακόμη ένα χρόνο!

Η ΑΕΚ ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Ντομαγκόι Βίντα για την ανανέωση της συνεργασίας τους, με τον έμπειρο στόπερ να παραμένει στο ρόστερ και την επόμενη σεζόν

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
Cookies