newspaper
Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
27.04.2026 | 08:22
Επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Όστιν – Αναφορές για τραυματίες
# ΤΡΑΜΠ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κοινωνικός Τουρισμός: Σήμερα Δευτέρα η τελευταία μέρα για τις αιτήσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 27 Απριλίου 2026, 09:14

Κοινωνικός Τουρισμός: Σήμερα Δευτέρα η τελευταία μέρα για τις αιτήσεις

Το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026 και θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers)

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Spotlight

Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού εργαζομένων και ανέργων περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για όλα τα ΑΦΜ, προκειμένου να διεκδικήσουν το voucher για φθηνότερες διακοπές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία (εκτός είναι οι Σποράδες), μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026 και θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Διακοπές με μικρότερο κόστος για 10 ή 12 διανυκτερεύσεις με επιταγές κοινωνικού τουρισμού θα μπορούν να πραγματοποιήσουν από τα μέσα Μαΐου 2026 ως το τέλος Ιουνίου 2027, σε 16 νησιωτικούς και ηπειρωτικούς προορισμούς 25.000 συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ. Ειδικότερα, δωρεάν διακοπές για 10 διανυκτερεύσεις θα μπορούν να πραγματοποιήσουν οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο και επίσης δωρεάν διακοπές για 12 διανυκτερεύσεις θα κάνουν σε καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Αννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, και Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Εβρου.

Ειδικό πρόγραμμα για Χίο και Κύθηρα

Την ίδια ώρα σε διαδικασία έναρξης φτάνει από τον Μάιο το Chios Pass και το Kythira Pass 2026, το ειδικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για ταξίδια στη Χίο και στα Κύθηρα σε δικαιούχους που θα αναδειχθούν έπειτα από κλήρωση.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη διάθεση 3.000 άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών, αξίας 300 ευρώ η καθεμία, για τους δικαιούχους που θα επιλέξουν τη Χίο για προορισμό διακοπών

Την ίδια ώρα, αξίζει να σημειωθεί πως για τους 3.600 δικαιούχους του προγράμματος «Kythira Pass 2026» που θα επιλέξουν ως προορισμό τον Δήμο Κυθήρων, η ενίσχυση ανέρχεται σε 250 ευρώ.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις, ώστε η ενίσχυση να καλύψει τόσο την έναρξη της τουριστικής περιόδου όσο και τους μήνες μετά την αιχμή του καλοκαιριού.

Η πρώτη φάση αφορά την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 2026 και προβλέπει τη διάθεση 1.500 καρτών για τη Χίο και 1.800 για τα Κύθηρα. Η δεύτερη φάση αφορά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2026, με ακόμη 1.500 και 1.800 κάρτες. Σε περίπτωση που υπάρξουν αδιάθετα ή μη αναλωθέντα ποσά από την πρώτη φάση, αυτά θα μπορούν να μεταφερθούν στη δεύτερη, προκειμένου να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων πόρων.

Δικαιούχοι και εξαιρέσεις

Δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα, πρόσωπα σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024.

Για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος θεωρείται ο υπόχρεος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης. Ωφελούμενοι μπορούν να θεωρηθούν ο ή η σύζυγος, το πρόσωπο με το οποίο έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και τα ενήλικα τέκνα που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη.

Από το πρόγραμμα αποκλείονται όσοι έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι ή ωφελούμενοι στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για τις περιόδους 2025-2026 ή 2026-2027, όσοι έχουν επιλεγεί για συναφή παροχή από άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο, καθώς και όσοι έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους κύρια κατοικία στη Χίο, όπως αυτή προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του 2024.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο STOXX το αναβάθμισε στις ανεπτυγμένες αγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Κόσμος
Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Καύσιμα: Οι τιμές στην Ευρώπη πριν τον πόλεμο και μετά την εκεχειρία – Η απόλυτη σύγκριση με βάση τα επίσημα στοιχεία
Ευρώπη 27.04.26

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έβαλε «φωτιά» στις αντλίες. Ο ευρωπαϊκός χάρτης των αυξήσεων στα καύσιμα και η απόλυτη σύγκριση μεταξύ της 23ης Φεβρουαρίου και της 20ης Απριλίου. Τι έχει συμβεί στην Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
ΟΟΣΑ: Πόσο ροκανίζει τον μισθό η «φορολογική σφήνα» –  Σε χειρότερη θέση οι εργαζόμενοι με παιδιά
ΟΟΣΑ 27.04.26

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ, ένας μέσος μισθωτός στην Ελλάδα με δύο παιδιά, έχει την 4η υψηλότερη «φορολογική σφήνα», ως συνολική επιβάρυνση του κόστους εργασίας από φόρους και εισφορές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
Αγορά εργασίας 26.04.26

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Δημογραφικό: «Πολλαπλασιαστής κινδύνων» για την οικονομία – Το στοίχημα της επόμενης ημέρας
Οι κρίσιμες επιπτώσεις 26.04.26

Αγγίζοντας τον πυρήνα της σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας. Το δημογραφικό και το «παράδοξο της ευημερίας». Όσο πιο πλούσια, ασφαλής και μορφωμένη γίνεται μια κοινωνία, τόσο λιγότερο τείνει να αναπαράγεται. Η αντίστροφη πυραμίδα.

Στράτος Ιωακείμ
Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi
Διεθνής Οικονομία 26.04.26

Η Caocao της Geely σχεδιάζει τη μαζική ανάπτυξη χιλιάδων robotaxi από το 2027, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο παγκόσμιου ανταγωνισμού στην αυτόνομη μετακίνηση

Νατάσα Σινιώρη
Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν την Πρωτομαγιά
Οικονομικές Ειδήσεις 26.04.26

Φέτος η Πρωτομαγιά «πέφτει» Παρασκευή ενώ δεν τίθεται ζήτημα μετάθεσης λόγω Πάσχα καθώς έχει εορταστεί ήδη – Τι προβλέπει η νομοθεσία για την αμοιβή της συγκεκριμένης αργίας

Σύνταξη
Αντιδράσεις για τα data centers στις ΗΠΑ
Τεχνολογία 26.04.26

Η κυβερνήτης του Μέιν άσκησε βέτο στο μορατόριουμ για τα κέντρα δεδομένων – Τα data centers συχνά ασκούν σημαντική πίεση στις κοινότητες κοντά στις οποίες έχουν κατασκευαστεί

Σύνταξη
Πέρα από τον μισθό: Η κρίση ταυτότητας και το άγχος στην εποχή της μετα-εργασίας
Αόρατοι στο γραφείο 26.04.26

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αντικαθιστά τις θέσεις εργασίας, νέες διεθνείς επιστημονικές μελέτες αποκαλύπτουν μια πρωτοφανή ψυχολογική κρίση που διαβρώνει σταδιακά την ίδια την ανθρώπινη ταυτότητα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Στενά του Ορμούζ: Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές – Έρχεται θερμό καλοκαίρι
Στενά του Ορμούζ 26.04.26

Αξιωματούχοι της Κομισιόν και εκπρόσωποι κυβερνήσεων εστιάζουν στις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες, κατά τις οποίες η αγορά θα κληθεί να λειτουργήσει χωρίς κανονικές ροές

Αλέξανδρος Κλώσσας
Αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, συμπιέζεται ο μέσος: Το spillover effect και πώς εξανεμίζεται
Μισθολογική καθήλωση 26.04.26

Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε σωρευτικά πάνω από 41% από το 2019, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Όμως ο μέσος μισθός παραμένει καθηλωμένος στα χαμηλότερα επίπεδα της ΕΕ και η αγοραστική του δύναμη μειώνεται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσίπρας: Το μεγάλο κόλπο που θα κοστίσει ακριβότερα και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι το μόνο οικονομικό έγκλημα που συντελείται στη χώρα μας, με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του για την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ. Ο βασικός μέτοχος, η CVC, «για τον οποίο δουλεύει» η κυβέρνηση Μητσοτάκη, θα είναι ο βέβαιος κερδισμένος, τονίζει, μιλώντας για το «μεγάλο κόλπο σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος».

Σύνταξη
Οταν το επίδικο είναι η πραγματική αλλαγή, οι πολιτικές διεργασίες δεν μπορεί να ακολουθούν την πεπατημένη
Editorial 27.04.26

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε πολυκρίση και αυτό που χρειάζεται δεν είναι απλώς αλλαγή κυβέρνησης, αλλά αλλαγή πολιτικής, νοοτροπίας και κατεύθυνσης. Μια σύγχρονη επανάσταση.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μια ματιά στο οικογενειακό άλμπουμ των «αυτοεξόριστων» Μαύρων Πανθήρων στην Αλγερία
Culture Live 27.04.26

Το οικογενειακό άλμπουμ της Κάθλιν και του Έλντριτζ Κλίβερ απεικονίζει την ιδανική εικόνα της οικογενειακής ζωής, αποτυπώνοντας την ένταση μεταξύ ηρεμίας και κίνησης, καθώς αντιμετώπιζαν την εξορία μαζί με τα παιδιά τους.

Έφη Αλεβίζου
Τρεις νεκροί στο τελευταίο στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ σε «σκάφος με ναρκωτικά» στον Ειρηνικό Ωκεανό
Κόσμος 27.04.26

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει τουλάχιστον 8 τέτοιους βομβαρδισμούς μέσα στον τρέχοντα μήνα, που αύξησαν τον απολογισμό των νεκρών σε τουλάχιστον 185 άτομα,

Σύνταξη
Δίκη Τεμπών: Ξεκίνησε η διαδικασία – Σε 4 κατηγορουμένους δηλώνει το δημόσιο παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας
Ελλάδα 27.04.26 Upd: 10:02

Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα για τα Τέμπη, μετά από διακοπή τριών εβδομάδων.

Ρεπορτάζ Πάνος Τσίκαλας Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη – Πυροβόλησαν 28χρονο
Ελλάδα 27.04.26

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από μία διερχόμενη γυναίκα, ενώ ο 28χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο, καθώς οι σφαίρες δεν χτύπησαν αρτηρίες

Σύνταξη
Ο Τραμπ περιγράφει λεπτό προς λεπτό την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών – «Η ταχύτητα του δράστη ήταν εντυπωσιακή»
Κόσμος 27.04.26

Όπως παραδέχθηκε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αρχικά δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης, θεωρώντας ότι ο θόρυβος που ακούστηκε προερχόταν από κάτι συνηθισμένο, όπως η πτώση ενός αντικειμένου

Σύνταξη
Εκκαθαρίσεις, θρησκεία, πόλεμος: Το Πεντάγωνο στη δίνη ενός αχαλίνωτου Χέγκσεθ, που κάνει «πολιτιστικό πόλεμο»
Αμερικανική σταυροφορία 27.04.26

Απολύει στρατιωτικούς ηγέτες, μιλάει για σταυροφορίες και αίρει κάθε κανόνα εμπλοκής ή πολεμικής πρακτικής, μιλώντας παράλληλα για τον Θεό. Ο Πιτ Χέγκσεθ είναι όνομα και πράγμα ο «υπουργός Πολέμου» του Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Καύσιμα: Οι τιμές στην Ευρώπη πριν τον πόλεμο και μετά την εκεχειρία – Η απόλυτη σύγκριση με βάση τα επίσημα στοιχεία
Ευρώπη 27.04.26

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έβαλε «φωτιά» στις αντλίες. Ο ευρωπαϊκός χάρτης των αυξήσεων στα καύσιμα και η απόλυτη σύγκριση μεταξύ της 23ης Φεβρουαρίου και της 20ης Απριλίου. Τι έχει συμβεί στην Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies