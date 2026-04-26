Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν την Πρωτομαγιά
Οικονομικές Ειδήσεις 26 Απριλίου 2026, 20:09

Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν την Πρωτομαγιά

Φέτος η Πρωτομαγιά «πέφτει» Παρασκευή ενώ δεν τίθεται ζήτημα μετάθεσης λόγω Πάσχα καθώς έχει εορταστεί ήδη – Τι προβλέπει η νομοθεσία για την αμοιβή της συγκεκριμένης αργίας

Η αργία της Πρωτομαγιάς φέτος πέφτει Παρασκευή. Συνεπώς, όσοι εργαστούν την ημέρα αυτή θα πρέπει να πληρωθούν όπως ορίζει ο νόμος.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Πρωτομαγιά μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη εργάσιμη ημέρα μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, όταν συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα, υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς της αργίας με απόφαση του υπουργού Εργασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ημέρα δεν «χάνεται», αλλά μετατίθεται, ώστε να διατηρηθεί ο συνολικός αριθμός των αργιών.

Τα προηγούμενα χρόνια έχουν υπάρξει τέτοιες μεταθέσεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την περσινή χρονιά, όταν η Πρωτομαγιά μεταφέρθηκε λόγω σύμπτωσης με την πασχαλινή περίοδο. Η απόφαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα η αργία να μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία, δίνοντας στους εργαζόμενους επιπλέον ημέρα ξεκούρασης.

Τι θα ισχύσει φέτος για την Πρωτομαγιά

Φέτος η Πρωτομαγιά όπως προαναφέραμε «πέφτει» Παρασκευή ενώ δεν τίθεται ζήτημα μετάθεσης λόγω Πάσχα καθώς έχει εορταστεί ήδη.

Με αυτά τα δεδομένα δεν τίθεται ζήτημα μεταφοράς της αργίας. Η Πρωτομαγιά θα ισχύσει κανονικά στην ημερομηνία της, δηλαδή την 1η Μαΐου. Η ημέρα παραμένει υποχρεωτική αργία για το σύνολο της χώρας, με τις εξαιρέσεις που προβλέπει ο νόμος για συγκεκριμένους κλάδους που λειτουργούν συνεχώς.

Τι σημαίνει για τους εργαζόμενους η αργία της Πρωτομαγιάς

Κατά την ημέρα της Πρωτομαγιάς απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων, εκτός από τις επιχειρήσεις που εξαιρούνται ρητά από τη νομοθεσία. Σε περίπτωση εργασίας, προβλέπεται υποχρεωτική προσαύξηση στις αποδοχές.

  • Για εργαζόμενους με ημερομίσθιο καταβάλλεται το κανονικό ημερομίσθιο και επιπλέον προσαύξηση 75%.
  • Για εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό ισχύουν διαφορετικοί υπολογισμοί ανάλογα με το καθεστώς λειτουργίας της επιχείρησης, αλλά σε κάθε περίπτωση προβλέπεται προσαύξηση για την απασχόληση σε ημέρα αργίας.

Επιπλέον, δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός της ημέρας με ρεπό, καθώς η Πρωτομαγιά θεωρείται θεσμοθετημένη υποχρεωτική αργία και δεν αντικαθίσταται.

Πηγή: OT

inWellness
inTown
