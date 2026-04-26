Μεγάλο ρεκόρ από τον Ντιμάρκο

Η Ίντερ κοντραρίστηκε εκτός έδρας με την Τορίνο και το παιχνίδι κόντρα στην γκρανάτα, είχε ξεχωριστή σημασία για τον άσο των φιλοξενούμενων, Φεντερίκο Ντιμάρκο, παρά το ότι οι νερατζούρι δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη (2-2).

Ο διεθνής ακραίος μπακ της ομάδας του Μιλάνου έκανε την ασίστ στον Τουράμ για το πρώτο γκολ των νερατζούρι και αυτή η τελική πάσα έμελλε να είναι ιστορική.

Ο Ντιμάρκο έφτασε τις 17 ασίστ στην φετινή Serie A κι έχει πλέον στα χέρια του ένα σημαντικό ρεκόρ.

Ο Ιταλός άσος της Ίντερ έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες ασίστ στην ιστορία της Serie A καθώς ξεπέρασε την επίδοση του Αλεχάντρο Γκόμες, ο οποίος είχε δώσει 16 ασίστ, την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.

Ο 28χρονος άσος της ομάδας του Μιλάνου έχει κάνει μια φανταστική σεζόν, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην διαφαινόμενη κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους νερατζούρι και όλοι αναγνωρίζουν πως ο Ιταλός αμυντικός είναι ο MVP της Ίντερ την φετινή αγωνιστική περίοδο.

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να σημειωθεί ότι ο Ντιμάρκο εκτός από τις 17 ασίστ έχει πετύχει και έξι γκολ στην φετινή Serie A ενώ έχει ενδιαφέρον να επισημάνουμε ότι έχει πετύχει κι ένα γκολ στο Champions League.

Αν μη τι άλλο οι αριθμοί του 28χρονου άσου της Ίντερ είναι εντυπωσιακοί και δεν είναι τυχαίο πως η διοίκηση των νερατζούρι σκοπεύει να καλέσει άμεσα τον παίκτη, για να συζητήσουν το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας τους.

Το συμβόλαιο του Ντιμάρκο με την ομάδα του Μιλάνου λήγει σ’ ένα χρόνο αλλά πρόθεση των ιθυνόντων της Ίντερ είναι να προχωρήσουν σε υπογραφή νέου συμβολαίου. Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως ο τεχνικός της ιταλικής ομάδας, Κρίστιαν Κίβου, έχει ζητήσει πάση θυσία την επέκταση της συνεργασίας με τον διεθνή ακραίο μπακ, καθώς καταλαβαίνει πόσο σημαντικό θα είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Τα δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου αναφέρουν ότι η διοίκηση του ιταλικού συλλόγου θα κάνει μια «γενναία» αύξηση αποδοχών στον Ντιμάρκο, προκειμένου να τον πείσει να επεκτείνει την συνεργασία του με την ομάδα του Μιλάνου.