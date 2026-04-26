Η Σίτι διάλεξε τον «διάδοχο» του Γκουαρντιόλα

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα έχει συμβόλαιο με την Μάντσεστερ Σίτι μέχρι το 2027, αλλά τις τελευταίες μέρες πληθαίνουν οι «φωνές» που θέλουν τον Καταλανό τεχνικό ν’ αποχωρεί από τον πάγκο της αγγλικής ομάδας στο φινάλε της φετινής σεζόν.

Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου βρίσκεται σε αναζήτηση «διαδόχου» του Γκουαρντιόλα, καθώς τα τελευταία ρεπορτάζ αναφέρουν πως ο έμπειρος τεχνικός ενημέρωσε το club για την πρόθεσή του να μην εξαντλήσει το συμβόλαιο που έχει στο Έιτιχαντ.

Η φημολογία μάλιστα των τελευταίων ημερών θέλει τους ιθύνοντες της Μάντσεστερ Σίτι να έχουν πάρει οριστική απόφαση για τον προπονητή που θα διαδεχθεί τον Πεπ Γκουαρντιόλα κι αυτός είναι ο Έντσο Μαρέσκα.

Τα αγγλικά μέση ενημέρωσης επισημαίνουν πως η διοίκηση της Σίτι είχε δύο επιλογές και τελικά αποφάσισε να εμπιστευτεί τον πρώην προπονητή της Τσέλσι. Εκτός του Μαρέσκα στα υπόψιν της αγγλικής ομάδας βρέθηκε και ο τεχνικός της Μπάγερν, Βενσάν Κομπανί, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην ομάδα του Μονάχου.

Η Μπάγερν κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα Γερμανίας ενώ έχει φτάσει και στα ημιτελικά του Champions League, εκεί που θα κοντραριστεί με την Παρί Σεν Ζερμέν για μια θέση στον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι αγγλικές ιστοσελίδες θεωρούν πως οι ιθύνοντες του αγγλικού συλλόγου αποφάσισαν να προχωρήσουν στις συζητήσεις με τον Έντσο Μαρέσκα και ο Ιταλός θα είναι εκτός απροόπτου, ο προπονητής που θ’ αντικαταστήσει τον Πεπ Γκουαρντιόλα στον πάγκο της Σίτι.

Σημαντικό βέβαια ρόλο στην απόφαση της ομάδας του Μάντσεστερ, έπαιξε και η πληροφορία που θέλει τον Κομπανί να συζητά την επέκταση της συνεργασίας του με την Μπάγερν, καθώς είναι απόλυτα ικανοποιημένος στην ομάδα του Μονάχου και η διοίκηση των Βαυαρών επιθυμεί την υπογραφή νέου συμβολαίου με τον Βέλγο προπονητή.

Σε ότι αφορά τον Μαρέσκα, θυμίζουμε πως ήταν στην τεχνική ηγεσία της Τσέλσι μέχρι τον περασμένο Ιανουάριο, αλλά η διοίκηση των «μπλε» αποφάσισε την λύση της συνεργασίας τους, παρά το ότι ο Ιταλός είχε οδηγήσει τους Λονδρέζους στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων, το περασμένο καλοκαίρι.

Η απόφαση πάντως της ομάδας του Λονδίνου ν’ αντικαταστήσει τον Έντσο Μαρέσκα με τον Λίαμ Ροσένιορ αποδείχθηκε καταστροφική, καθώς πριν από λίγες μέρες η Τσέλσι προχώρησε στην απόλυση και του Άγγλου τεχνικού, μετά από μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων.