Μια «τρελή» απόφαση και… οι υποψήφιοι διάδοχοι του Μαρέσκα
Ο Μαρέσκα είναι παρελθόν από τον πάγκο της Τσέλσι χωρίς κανείς να καταλάβει… γιατί και οι Λονδρέζοι είναι σε αναζήτηση νέου προπονητή
Ο Έντσο Μαρέσκα αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι, με την διοίκηση του αγγλικού συλλόγου ν’ ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας της με τον Ιταλό τεχνικό.
Ήταν μια απόφαση που σίγουρα προκαλεί πολλές απορίες, καθώς ο 45χρονος προπονητής είχε κάνει καλή δουλειά στην ομάδα του Λονδίνου και είχε οδηγήσει τους «μπλε» στην κατάκτηση του περσινού Conference League αλλά και του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων που έγινε στις ΗΠΑ.
Θα πρέπει βέβαια εδώ να σημειωθεί πως ο Ιταλός προπονητής είχε στείλει το μήνυμα, πως κάτι δεν πάει καλά στις σχέσεις του με τον σύλλογο και οι δηλώσεις του Μαρέσκα έδειχναν πως το πρόβλημα δεν ήταν εύκολο να επιλυθεί.
Μέχρι στιγμής πάντως κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά αν ο Μαρέσκα απολύθηκε ή παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία των Λονδρέζων και αυτή την στιγμή οι δικηγόροι των δύο πλευρών συζητούν τις λεπτομέρειες.
Είναι πάντως οξύμωρο, ν’ ακούγεται το όνομα του Μαρέσκα ως υποψήφιου αντικαταστάτη του Γκουρντιόλα στην Μάντσεστερ Σίτι (μαζί με τον Αρτέτα), όταν αποχωρήσει ο Ισπανός προπονητής και η Τσέλσι ν’ αποφασίζει την διακοπή της συνεργασίας της με τον 45χρονο τεχνικό.
Όπως και να’ χουν πάντως τα πράγματα, η ουσία είναι πως οι σχέσεις του Ιταλού προπονητή με την διοίκηση των πρωτευουσιάνων είχαν προφανώς φτάσει σε οριακό σημείο και η λήξη της συνεργασίας τους ήταν «μονόδρομος».
Οι υποψήφιοι «διάδοχοι» του Ιταλού
Μετά τα νέα για την αποχώρηση Μαρέσκα από τον πάγκο της ομάδας του Λονδίνου, ξεκίνησαν τα «σενάρια» για τους υποψήφιους αντικαταστάτες του Ιταλού στην τεχνική ηγεσία των πρωτευουσιάνων.
Στην… pole position μάλιστα φιγουράρει ένα όνομα έκπληξη, αυτό του Λίαμ Ροσενιόρ, ο οποίος είναι προπονητής στην γαλλική Στρασμπούρ και κάνει εξαιρετική δουλειά στην Ligue 1.
Seven top candidates for Chelsea job after Enzo Maresca exit, including two club legends & in-demand Premier League boss
https://t.co/mDpgjPUTmI
— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 1, 2026
Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του βρετανικού Τύπου, η διοίκηση των Λονδρέζων έχει κάνει συζητήσεις με τον Ροσενιόρ κι αυτή την στιγμή προβάλει ως το φαβορί.
Υπάρχουν βεβαίως κι άλλες περιπτώσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα ο προπονητής της Κρίσταλ Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ.
Ο Αυστριακός τεχνικός έχει κάνει καλή δουλειά στους «αετούς» του Λονδίνου και χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης στα ψιλά κλιμάκια της διοίκησης της Τσέλσι.
Μια άλλη επιλογή που εξετάζει η διοίκηση των πρωτευουσιάνων είναι ο Σεσκ Φάμπρεγκας, ο οποίος έχει φορέσει την φανέλα της Τσέλσι και τα πηγαίνει εξαιρετικά στον πάγκο της Κόμο, ενώ ακούστηκαν ήδη και τα ονόματα των Τσάβι, Ιραόλα, αλλά και του Τζον Τέρι.
Αφήσαμε για το τέλος το όνομα του Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος έχει γράψει ιστορία στον πάγκο της ομάδας του Λονδίνου και αρκετοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι ο προπονητής της Μπενφίκα είναι πιθανό να επιστρέψει στο Στάμφορντ Μπριτζ.
Βέβαια κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι ο Πορτογάλος τεχνικός είναι αυτή την στιγμή στο Ντα Λουζ και θεωρείται δύσκολο αν όχι απίθανο, να φύγει από τους «αετούς» της Λισαβώνας για ν’ αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι.
Η ουσία πάντως είναι πως οι ιθύνοντες της Τσέλσι πρέπει να πάρουν γρήγορα την απόφαση για τον αντικαταστάτη του Μαρέσκα, καθώς τα χρονικά περιθώρια είναι στενά.
