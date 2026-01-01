sports betsson
Μια «τρελή» απόφαση και… οι υποψήφιοι διάδοχοι του Μαρέσκα
Ο Μαρέσκα είναι παρελθόν από τον πάγκο της Τσέλσι χωρίς κανείς να καταλάβει… γιατί και οι Λονδρέζοι είναι σε αναζήτηση νέου προπονητή

Ο Έντσο Μαρέσκα αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι, με την διοίκηση του αγγλικού συλλόγου ν’ ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας της με τον Ιταλό τεχνικό.

Ήταν μια απόφαση που σίγουρα προκαλεί πολλές απορίες, καθώς ο 45χρονος προπονητής είχε κάνει καλή δουλειά στην ομάδα του Λονδίνου και είχε οδηγήσει τους «μπλε» στην κατάκτηση του περσινού Conference League αλλά και του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων που έγινε στις ΗΠΑ.

Θα πρέπει βέβαια εδώ να σημειωθεί πως ο Ιταλός προπονητής είχε στείλει το μήνυμα, πως κάτι δεν πάει καλά στις σχέσεις του με τον σύλλογο και οι δηλώσεις του Μαρέσκα έδειχναν πως το πρόβλημα δεν ήταν εύκολο να επιλυθεί.

Μέχρι στιγμής πάντως κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά αν ο Μαρέσκα απολύθηκε ή παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία των Λονδρέζων και αυτή την στιγμή οι δικηγόροι των δύο πλευρών συζητούν τις λεπτομέρειες.

Είναι πάντως οξύμωρο, ν’ ακούγεται το όνομα του Μαρέσκα ως υποψήφιου αντικαταστάτη του Γκουρντιόλα στην Μάντσεστερ Σίτι (μαζί με τον Αρτέτα), όταν αποχωρήσει ο Ισπανός προπονητής και η Τσέλσι ν’ αποφασίζει την διακοπή της συνεργασίας της με τον 45χρονο τεχνικό.

Όπως και να’ χουν πάντως τα πράγματα, η ουσία είναι πως οι σχέσεις του Ιταλού προπονητή με την διοίκηση των πρωτευουσιάνων είχαν προφανώς φτάσει σε οριακό σημείο και η λήξη της συνεργασίας τους ήταν «μονόδρομος».

Οι υποψήφιοι «διάδοχοι» του Ιταλού

Μετά τα νέα για την αποχώρηση Μαρέσκα από τον πάγκο της ομάδας του Λονδίνου, ξεκίνησαν τα «σενάρια» για τους υποψήφιους αντικαταστάτες του Ιταλού στην τεχνική ηγεσία των πρωτευουσιάνων.

Στην… pole position μάλιστα φιγουράρει ένα όνομα έκπληξη, αυτό του Λίαμ Ροσενιόρ, ο οποίος είναι προπονητής στην γαλλική Στρασμπούρ και κάνει εξαιρετική δουλειά στην Ligue 1.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του βρετανικού Τύπου, η διοίκηση των Λονδρέζων έχει κάνει συζητήσεις με τον Ροσενιόρ κι αυτή την στιγμή προβάλει ως το φαβορί.

Υπάρχουν βεβαίως κι άλλες περιπτώσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα ο προπονητής της Κρίσταλ Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ.

Ο Αυστριακός τεχνικός έχει κάνει καλή δουλειά στους «αετούς» του Λονδίνου και χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης στα ψιλά κλιμάκια της διοίκησης της Τσέλσι.

Μια άλλη επιλογή που εξετάζει η διοίκηση των πρωτευουσιάνων είναι ο Σεσκ Φάμπρεγκας, ο οποίος έχει φορέσει την φανέλα της Τσέλσι και τα πηγαίνει εξαιρετικά στον πάγκο της Κόμο, ενώ ακούστηκαν ήδη και τα ονόματα των Τσάβι, Ιραόλα, αλλά και του Τζον Τέρι.

Αφήσαμε για το τέλος το όνομα του Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος έχει γράψει ιστορία στον πάγκο της ομάδας του Λονδίνου και αρκετοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι ο προπονητής της Μπενφίκα είναι πιθανό να επιστρέψει στο Στάμφορντ Μπριτζ.

Βέβαια κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι ο Πορτογάλος τεχνικός είναι αυτή την στιγμή στο Ντα Λουζ και θεωρείται δύσκολο αν όχι απίθανο, να φύγει από τους «αετούς» της Λισαβώνας για ν’ αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Τσέλσι.

Η ουσία πάντως είναι πως οι ιθύνοντες της Τσέλσι πρέπει να πάρουν γρήγορα την απόφαση για τον αντικαταστάτη του Μαρέσκα, καθώς τα χρονικά περιθώρια είναι στενά.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Οι επενδύσεις που τρέχουν μετά τη λήξη του

Ταμείο Ανάκαμψης: Οι επενδύσεις που τρέχουν μετά τη λήξη του

Ακίνητα: Γιατί έρχεται κύμα επενδύσεων το 2026 – Οι καταλύτες και το «αγκάθι» 

Ακίνητα: Γιατί έρχεται κύμα επενδύσεων το 2026 – Οι καταλύτες και το «αγκάθι» 

Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…
Το βασικό ζητούμενο για τους «ερυθρόλευκους» είναι η καλή άμυνα κι αν καταφέρουν να κρατήσουν χαμηλά το σκορ του Παναθηναϊκού, θα έχουν κάνει μεγάλο βήμα για τη νίκη στο ΟΑΚΑ

Ο Λανουά ομολόγησε ότι καταργεί την UEFA και κάνει λάστιχο τους κανονισμούς!
Οι απίθανες δικαιολογίες του Στεφάν Λανουά στα… βέλη ότι κρίνει τις επίμαχες φάσεις με δυο μέτρα και δυο σταθμά, ανάλογα με την ομάδα που ευνοείται ή αδικείται. Το… ανέκδοτο της αποσαφήνισης

Γιατί ο Λανουά είναι στον αέρα
Τα παράπονα για τη διαιτησία είναι δεδομένα και ο Λανουά δεν έχει τη λύση για να βελτιώσει την κατάσταση. Επίσης, και ο Γάλλος «φωτογράφισε» ότι η διαιτησία δεν πάει καλά. Ολο το παρασκήνιο

Όλοι θέλουν τον Κλοπ αλλά ο Γερμανός…
Μετά τα «σενάρια» για την Ρεάλ Μαδρίτης, ήρθε το ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου για «κάψα» της Τότεναμ για πρόσληψη του Γερμανού τεχνικού

«Αυτά είναι… ανέκδοτα» – Η αντίδραση της Ρεάλ στην φημολογία πώλησης του Μπέλινγκχαμ στην Γιουνάιτεντ
Το ρεπορτάζ που θέλει την αγγλική ομάδα να πληρώνει 200 εκατ. ευρώ για να πάρει τον Άγγλο άσο, προκάλεσε την ειρωνική αντίδραση της «βασίλισσας» της Ευρώπης

Χαμός στις ΗΠΑ με τον Λεμπρόν Τζέιμς
Αμέτρητα σχόλια κατά του Αμερικανού σούπερ σταρ των Λέικερς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την αντίδρασή του κατά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου της χώρας

Στις… πλάτες του Λαουτάρο
Ο Αργεντίνος επιθετικός είναι στα… πάνω του και ηγείται των προσπαθειών της Ίντερ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Η μπάλα στο «ζωγραφιστό»
Η αλλαγή των δεδομένων σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός προχωρήσει στην απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς από την Παρτίζαν

Η βιτρίνα της ΚΕΔ έχει ραγίσει
Η ΚΕΔ του Λανουά επικεντρώθηκε στη δημιουργία εντυπώσεων, όμως χάνει σε ουσία που πρέπει να είναι οι καλές διαιτησίες και να μην αλλοιώνεται η βαθμολογία της Super League

Η (πρώτη) «μητέρα των μαχών»
Η Άρσεναλ φιλοξενεί την Τρίτη την Άστον Βίλα και το αποτέλεσμα του μεγάλου αγώνα θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της Πρέμιερ Λιγκ

Σύγκρουση μετεώρων στον νυχτερινό ουρανό – Η πρώτη βροχή μετεωριτών συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο
Δύο φαινόμενα συμπίπτουν στον ουρανό τη νύχτα 2 προς 3 Ιανουαρίου, απειλώντας το ένα να κλέψει τη λάμψη του άλλου. Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2026 και πρώτη βροχή μετεωριτών θα συγχρονιστούν.

Τα προγνωστικά των superforecasters για το 2026: Οκτώ συν μία προβλέψεις για τις διεθνείς εξελίξεις
Από τις πιθανότητες ειρήνης στην Ουκρανία μέχρι το διαστημικό πρόγραμμα Space X, οι superforecasters προβλέπουν πού θα «κάτσει η μπίλια» στα σημαντικότερα γεγονότα του 2026.

Αγρότες: Πρωτοχρονιά στην άσφαλτο και «ηρεμία πριν την καταιγίδα» εν όψει πανελλαδικής σύσκεψης
Με τα τρακτέρ ζεστά και την υπομονή εξαντλημένη, το μήνυμα που εκπέμπεται από τους αγρότες είναι πως ο αγώνας αυτός δεν είναι εθιμοτυπικός, αλλά υπαρξιακός

Η Μόσχα επιμένει για τη επίθεση στην κατοικία του Πούτιν – Λέει ότι θα δώσει αποδείξεις στις ΗΠΑ
Η Ρωσία υποστηρίζει ότι έχει αποδεικτικά στοιχεία για την καταγγελλόμενη ουκρανική επίθεση με drones στην κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Μιλά για «αρχείο» που ανέκτησε σε σκάφος που κατέρριψε.

«Λάθος πόρτα χτυπά ο Μητσοτάκης, ας πάει στον Βελόπουλο» ξεκαθαρίζει το ΠΑΣΟΚ
Δεν πτοείται το ΠΑΣΟΚ από το μαρκάρισμα του πρωθυπουργού, που επανέλαβε τα περί πρωτοβουλίας να υπάρξει συναίνεση με την αξιωματική Αντιπολίτευση στο ζήτημα των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, παρά την κατηγορηματική άρνηση της Τρικούπη. Καμία συνάντηση, καμία συνεννόηση με κλειστές πόρτες, τονίζει πηγή από το περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη.

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Λίβερπουλ – Λιντς
LIVE: Λίβερπουλ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Λιντς για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Πρωτοχρονιά 2026: Αθήνα και Λευκωσία υποδέχθηκαν τον νέο χρόνο χωρίς «εκρήξεις»
Σόου με φώτα, επιδείξεις με drones και πυροτεχνήματα χαμηλού θορύβου. Η τεχνολογία επιτρέπει οι εορτασμοί για την Πρωτοχρονιά να είναι λιγότερο θορυβώδεις, με «ήσυχα» πυροτεχνήματα.

Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…
Το βασικό ζητούμενο για τους «ερυθρόλευκους» είναι η καλή άμυνα κι αν καταφέρουν να κρατήσουν χαμηλά το σκορ του Παναθηναϊκού, θα έχουν κάνει μεγάλο βήμα για τη νίκη στο ΟΑΚΑ

Ελβετία: Από «κερί-βεγγαλικό» ξεκίνησε η φωτιά – Η παραλίγο τραγωδία με τον ίδιο τρόπο σε μπαρ στο Παγκράτι
Το βεγγαλικό που χρησιμοποιείται σε πολλά κλαμπ προκάλεσε την τραγωδία στο Crans Montana - Το περιστατικό στο Παγκράτι πριν ένα χρόνο που από τύχη δεν υπήρξαν θύματα

Μπριζίτ Μπαρντό: Η Vogue «σταύρωσε» την ακροδεξιά ντίβα – Μοχθηρός πόλεμος για την «woke επιδημία»
Η στοχοποιημένη επίθεση σε queer αρθρογράφο της Vogue από την αγέλη των MAGA για την ακροδεξιά ντίβα Μπριζίτ Μπαρντό είναι κάτι που η ντίβα και ακτιβίστρια για τα ζώα θα επικροτούσε

Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway
Η μετάβαση δεν αφορά μόνο τη διοίκηση ενός ομίλου αξίας άνω του 1,1 τρισ. δολαρίων αλλά και τη διαχείριση της κληρονομιάς ενός επενδυτή που έγινε συνώνυμο της πειθαρχημένης αξιακής επένδυσης

