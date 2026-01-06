Μαρέσκα: Δηλητηριώδης αποχαιρετισμός στην Τσέλσι

Πέντε μέρες μετά την αιφνιδιαστική αποχώρησή του από την Τσέλσι, ο Έντσο Μαρέσκα επέλεξε να αποχαιρετήσει επίσημα τον σύλλογο και τους οπαδούς με ένα ανάρτηση στο Instagram που δεν στερείται πολεμικής αιχμής. Ο Ιταλός τεχνικός, που οδήγησε τους Μπλε σε σημαντικές επιτυχίες τους τελευταίους 18 μήνες, φάνηκε να στέλνει μήνυμα προς τη διοίκηση που τον οδήγησε στην παραίτηση.

Το πιο χαρακτηριστικό σημείο του μηνύματός του ήταν η φράση: «Φεύγω με εσωτερική γαλήνη αφήνοντας έναν διάσημο σύλλογο σαν την Τσέλσι εκεί που του αξίζει να βρίσκεται». Η διατύπωση αυτή φαίνεται να κρύβει υπαινιγμό για τις συνθήκες που προκάλεσαν την αποχώρησή του, υποδηλώνοντας ότι ο σύλλογος βρίσκεται πλέον στη θέση που του ταιριάζει – πιθανώς όχι την καλύτερη δυνατή.

Ο Μαρέσκα ξεκίνησε τη θητεία του στην Τσέλσι με τους προκριματικούς του Conference League, ένα σημείο που ο ίδιος τόνισε στην ανάρτησή του. Σε διάστημα μόλις 18 μηνών, κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα σε εντυπωσιακά επιτεύγματα που σφράγισαν μια εποχή για τον λονδρέζικο σύλλογο.

Οι επιτυχίες που καταγράφηκαν υπό την καθοδήγησή του περιλαμβάνουν την πρόκριση στο Champions League, κατάκτηση κρίσιμη για το κύρος και τα οικονομικά του συλλόγου. Ακολούθησε η κατάκτηση του Conference League, ένα τρόπαιο που επέστρεψε την Τσέλσι στη νικηφόρα πορεία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Το στέμμα ήρθε με την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, μια επιτυχία που ελάχιστοι προπονητές μπορούν να διεκδικήσουν.

Παρά την πικρία που διαφαίνεται στη φράση-κλειδί, ο Μαρέσκα δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον κόσμο της Τσέλσι για την υποστήριξη που του παρείχε καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του. Χαρακτήρισε αυτή την υποστήριξη θεμελιώδη για την επίτευξη των στόχων που έθεσε η ομάδα.

Ξεχωριστή μνεία έκανε στους παίκτες που τον συνόδευσαν σε αυτό που ο ίδιος περιέγραψε ως «υπέροχο ταξίδι». Οι ευχές του για τη συνέχεια της σεζόν και το μέλλον απευθύνονται σε όλους όσους μοιράστηκαν μαζί του κάθε στιγμή, δείχνοντας ότι παρά τις διαφωνίες με τη διοίκηση, ο σεβασμός του προς τους ανθρώπους της ομάδας παραμένει ακέραιος.

Το μήνυμα έκλεισε με ένα συναισθηματικό «Ευχαριστώ CHELSEA» συνοδευόμενο από γαλάζια καρδιά, εκ μέρους του ίδιου και της οικογένειάς του. Ωστόσο, η υπόγευση πολεμική αιχμή έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στα social media και τα ποδοσφαιρικά μέσα για τα πραγματικά αίτια της αποχώρησης και τις εσωτερικές εντάσεις που μπορεί να υπήρχαν στο παρασκήνιο.