Μαρέσκα: Δηλητηριώδης αποχαιρετισμός στην Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 06 Ιανουαρίου 2026

Μαρέσκα: Δηλητηριώδης αποχαιρετισμός στην Τσέλσι

«Αφήνω τον σύλλογο εκεί που του αξίζει» - Το αιχμηρό μήνυμα του Ιταλού προπονητή.

Γιώργος Μαζιάς
ΑποστολήΓιώργος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Spotlight

Πέντε μέρες μετά την αιφνιδιαστική αποχώρησή του από την Τσέλσι, ο Έντσο Μαρέσκα επέλεξε να αποχαιρετήσει επίσημα τον σύλλογο και τους οπαδούς με ένα ανάρτηση στο Instagram που δεν στερείται πολεμικής αιχμής. Ο Ιταλός τεχνικός, που οδήγησε τους Μπλε σε σημαντικές επιτυχίες τους τελευταίους 18 μήνες, φάνηκε να στέλνει μήνυμα προς τη διοίκηση που τον οδήγησε στην παραίτηση.

Το πιο χαρακτηριστικό σημείο του μηνύματός του ήταν η φράση: «Φεύγω με εσωτερική γαλήνη αφήνοντας έναν διάσημο σύλλογο σαν την Τσέλσι εκεί που του αξίζει να βρίσκεται». Η διατύπωση αυτή φαίνεται να κρύβει υπαινιγμό για τις συνθήκες που προκάλεσαν την αποχώρησή του, υποδηλώνοντας ότι ο σύλλογος βρίσκεται πλέον στη θέση που του ταιριάζει – πιθανώς όχι την καλύτερη δυνατή.

Ο Μαρέσκα ξεκίνησε τη θητεία του στην Τσέλσι με τους προκριματικούς του Conference League, ένα σημείο που ο ίδιος τόνισε στην ανάρτησή του. Σε διάστημα μόλις 18 μηνών, κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα σε εντυπωσιακά επιτεύγματα που σφράγισαν μια εποχή για τον λονδρέζικο σύλλογο.

Οι επιτυχίες που καταγράφηκαν υπό την καθοδήγησή του περιλαμβάνουν την πρόκριση στο Champions League, κατάκτηση κρίσιμη για το κύρος και τα οικονομικά του συλλόγου. Ακολούθησε η κατάκτηση του Conference League, ένα τρόπαιο που επέστρεψε την Τσέλσι στη νικηφόρα πορεία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Το στέμμα ήρθε με την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, μια επιτυχία που ελάχιστοι προπονητές μπορούν να διεκδικήσουν.

Παρά την πικρία που διαφαίνεται στη φράση-κλειδί, ο Μαρέσκα δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον κόσμο της Τσέλσι για την υποστήριξη που του παρείχε καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του. Χαρακτήρισε αυτή την υποστήριξη θεμελιώδη για την επίτευξη των στόχων που έθεσε η ομάδα.

Ξεχωριστή μνεία έκανε στους παίκτες που τον συνόδευσαν σε αυτό που ο ίδιος περιέγραψε ως «υπέροχο ταξίδι». Οι ευχές του για τη συνέχεια της σεζόν και το μέλλον απευθύνονται σε όλους όσους μοιράστηκαν μαζί του κάθε στιγμή, δείχνοντας ότι παρά τις διαφωνίες με τη διοίκηση, ο σεβασμός του προς τους ανθρώπους της ομάδας παραμένει ακέραιος.

Το μήνυμα έκλεισε με ένα συναισθηματικό «Ευχαριστώ CHELSEA» συνοδευόμενο από γαλάζια καρδιά, εκ μέρους του ίδιου και της οικογένειάς του. Ωστόσο, η υπόγευση πολεμική αιχμή έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στα social media και τα ποδοσφαιρικά μέσα για τα πραγματικά αίτια της αποχώρησης και τις εσωτερικές εντάσεις που μπορεί να υπήρχαν στο παρασκήνιο.

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Έρχονται επενδύσεις – μαμούθ μισού τρισ. το 2026

Τεχνητή Νοημοσύνη: Έρχονται επενδύσεις – μαμούθ μισού τρισ. το 2026

Economy
Ελληνική οικονομία: Η αναμέτρηση της οικονομίας με την κανονικότητα

Ελληνική οικονομία: Η αναμέτρηση της οικονομίας με την κανονικότητα

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Ατρόμητος για τα πλέι-οφ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Ατρόμητος για τα πλέι-οφ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 06.01.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός για την 20η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Σύνταξη
Βόλος-Κηφισιά 0-1: Ο Αμανί έδωσε την πρόκριση στους φιλοξενούμενους και παίζουν με τον Λεβαδειακό
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Βόλος-Κηφισιά 0-1: Ο Αμανί έδωσε την πρόκριση στους φιλοξενούμενους και παίζουν με τον Λεβαδειακό

Με κεραυνό του Αμανί στο 81’ η Κηφισιά πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, όπου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό. Ο Βόλος είχε δοκάρι στο 10’

Σύνταξη
Χιμένεθ: «Πάμε για πρόκριση επί του Παναθηναϊκού – Ευτυχισμένος αν έρθει ο παίκτης που ζήτησα»
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Χιμένεθ: «Πάμε για πρόκριση επί του Παναθηναϊκού – Ευτυχισμένος αν έρθει ο παίκτης που ζήτησα»

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ στην κάμερα της Cosmote TV, αλλά και τη συνέχεια στη συνέντευξη Τύπου, μετά την πρόκριση του Άρη επί του Παναιτωλικού στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
Ο άφαντος Λανουά και οι μόνοι διαιτητές
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Ο άφαντος Λανουά και οι μόνοι διαιτητές

Ούτε ένα μάθημα από τον Λανουά στους ρέφερι το διάστημα των γιορτών, προτιμώντας τις διακοπές από το να προβληματιστεί με τα πολλά λάθη. Ο Λανουά αγνόησε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Βάιος Μπαλάφας
Άρης – Παναιτωλικός 2-0: Άνετα στους «8» οι «κίτρινοι» και τώρα Παναθηναϊκός (vid)
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Άρης – Παναιτωλικός 2-0: Άνετα στους «8» οι «κίτρινοι» και τώρα Παναθηναϊκός (vid)

Ο Άρης ήταν κατά κράτος ανώτερος του Παναιτωλικού στο «Βικελίδης» (2-0), εξασφάλισε την πρόκρισή του στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και εκεί θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Πίζα – Κόμο
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Πίζα – Κόμο

LIVE: Πίζα – Κόμο. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Πίζα – Κόμο για τη 19η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Παυλίδης: «Η Μπενφίκα θέλει όλα τα τρόπαια»
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Παυλίδης: «Η Μπενφίκα θέλει όλα τα τρόπαια»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πριν τον ημιτελικό του πορτογαλικού League Cup και μετά την καταπληκτική χρονιά που κάνει δήλωσε έτοιμος να κατακτήσει τίτλους με τη φανέλα της Μπενφίκα.

Σύνταξη
Νέος προπονητής της Τσέλσι ο Λίαμ Ροσένιορ (pics)
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Νέος προπονητής της Τσέλσι ο Λίαμ Ροσένιορ (pics)

Εποχή Λίαμ Ροσένιορ στην Τσέλσι, ο οποίος διαδέχεται τον Έντσο Μαρέσκα στον πάγκο των «μπλε» του Λονδίνου. Η ανακοίνωση του συλλόγου και η πρώτη δήλωση του Άγγλου πρώην, πλέον, τεχνικού του Στρασβούργου.

Σύνταξη
Τραμπ στους Ρεπουμπλικανούς: Αν δεν κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, θα με παραπέμψουν σε δίκη
Το ξέρει 06.01.26

Τραμπ στους Ρεπουμπλικανούς: Αν δεν κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, θα με παραπέμψουν σε δίκη

Η ατζέντα του Τραμπ διακυβεύεται στις εκλογές του Νοεμβρίου, όταν θα κριθούν όλες οι έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και το ένα τρίτο των εδρών στη Γερουσία

Σύνταξη
Συμμαχία των Προθύμων: Τα σχέδια για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, μετά το τέλος του πολέμου
Συνέντευξη Τύπου 06.01.26 Upd: 20:51

Συμμαχία των Προθύμων: Τα σχέδια για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, μετά το τέλος του πολέμου

Συνέντευξη Τύπου της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία, μετά τη σύνοδο στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι. Ζελένσκι, Μακρόν, Στάρμερ, Μερτς μιλούν στα ΜΜΕ.

Σύνταξη
Ο βασιλιάς Κάρολος πρωταγωνιστεί σε νέο ντοκιμαντέρ, ενώ η Κέιτ Γουίνσλετ τον επαινεί για την ένωση «τόσων διαφορετικών ανθρώπων»
3-2-1- Πάμε! 06.01.26

Ο βασιλιάς Κάρολος πρωταγωνιστεί σε νέο ντοκιμαντέρ, ενώ η Κέιτ Γουίνσλετ τον επαινεί για την ένωση «τόσων διαφορετικών ανθρώπων»

Η Κέιτ Γουίνσλετ αφηγείται το «Finding Harmony: A King's Vision» (Βρίσκοντας την αρμονία: Το όραμα ενός βασιλιά), το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις περιβαλλοντικές προσπάθειες του βασιλιά Κάρολου.

Σύνταξη
Συνδρομή σε θαλάσσια επιτήρηση στην Ουκρανία βάζει στο τραπέζι ο Μητσοτάκης
Συμμαχία Προθύμων 06.01.26

Συνδρομή σε θαλάσσια επιτήρηση στην Ουκρανία βάζει στο τραπέζι ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε μία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία, ωστόσο, δεν απέκλεισε τη συνδρομή της με άλλους τρόπους

Σύνταξη
Αγρότες: Σε θέση «μάχης» πριν την εξειδίκευση των μέτρων – Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν τον δρόμο στον διάλογο
Αντίστροφη μέτρηση 06.01.26

Σε θέση «μάχης» οι αγρότες πριν την εξειδίκευση των μέτρων - Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν τον δρόμο στον διάλογο

Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης και περιμένουν. Αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση των μέτρων. Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν το παράθυρο διαλόγου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Climatebook: Το 2025 το δεύτερο θερμότερο έτος για την Ελλάδα στα χρονικά των καταγραφών
Ελλάδα 06.01.26

Climatebook: Το 2025 το δεύτερο θερμότερο έτος για την Ελλάδα στα χρονικά των καταγραφών

Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα του climatebook, η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα το 2025 κυμάνθηκε πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου αναφοράς 1991-2020 στο 72% των ημερών του έτους

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος στέλνει μήνυμα στην Ευρώπη: Η Γροιλανδία θα προστατεύεται καλύτερα από τις ΗΠΑ
Απειλή πολέμου; 06.01.26

Ο Λευκός Οίκος στέλνει μήνυμα στην Ευρώπη: Η Γροιλανδία θα προστατεύεται καλύτερα από τις ΗΠΑ

Λίγες ώρες αφότου οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν ότι στηρίζουν τη Γροιλανδία έναντι των αμερικανικών βλέψεων, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι «οι Γροιλανδοί θα εξυπηρετούνταν καλύτερα» από την αμερικανική προστασία.

Σύνταξη
SPIEGEL: Ποιος θα ηγηθεί της έρευνας για το πρόβλημα στο FIR Αθηνών; – «Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ ήλιο – αλλά και με πολλή σκιά»
Deutsche Welle 06.01.26

SPIEGEL: Ποιος θα ηγηθεί της έρευνας για το πρόβλημα στο FIR Αθηνών; – «Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ ήλιο – αλλά και με πολλή σκιά»

Πληθώρα δημοσιευμάτων κυκλοφορούν στον γερμανικό Τύπο αναφορικά με τα προβλήματα που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στην εναέρια κυκλοφορία στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία
Διπλωματία 06.01.26

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία

«Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να είμαστε δεσμευμένοι στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας», τονίζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Προσοχή στις fake πριγκίπισσες: SOS από το Παλάτι της Ισπανίας για την «πριγκίπισσα Λεονόρ» που υπόσχεται λεφτά
Fizz 06.01.26

Προσοχή στις fake πριγκίπισσες: SOS από το Παλάτι της Ισπανίας για την «πριγκίπισσα Λεονόρ» που υπόσχεται λεφτά

Μια πρωτοφανής επιχείρηση ψηφιακής απάτης, που χρησιμοποιεί το κύρος της ισπανικής βασιλικής οικογένειας και την αιχμή της τεχνητής νοημοσύνης, σαρώνει τις τελευταίες ώρες το TikTok με την πριγκίπισσα Λεονόρ να είναι στο επίκεντρο μιας σκοτεινής πλεκτάνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βόλος-Κηφισιά 0-1: Ο Αμανί έδωσε την πρόκριση στους φιλοξενούμενους και παίζουν με τον Λεβαδειακό
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Βόλος-Κηφισιά 0-1: Ο Αμανί έδωσε την πρόκριση στους φιλοξενούμενους και παίζουν με τον Λεβαδειακό

Με κεραυνό του Αμανί στο 81’ η Κηφισιά πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, όπου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό. Ο Βόλος είχε δοκάρι στο 10’

Σύνταξη
Συμμαχία των Προθύμων: Πολυεθνική δύναμη θα διασφαλίσει την «αναγέννηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων»
Αν έρθει η ειρήνη 06.01.26

Συμμαχία των Προθύμων: Πολυεθνική δύναμη θα διασφαλίσει την «αναγέννηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων»

Η Συμμαχία των Προθύμων μελετά τη δημιουργία πολυεθνικής δύναμης, η οποία, στην περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. Τι αναφέρει το προσχέδιο δήλωσης της συνόδου στο Παρίσι.

Σύνταξη
Τα στενά περιθώρια μιας εξαρτημένης Ευρώπης που φανέρωσε η επίθεση στη Βενεζουέλα
Deutsche Welle 06.01.26

Τα στενά περιθώρια μιας εξαρτημένης Ευρώπης που φανέρωσε η επίθεση στη Βενεζουέλα

Ο δισταγμός της Ευρώπης να καταδικάσει την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα αναδεικνύει πως το δίκαιο συχνά ταυτίζεται με την ισχύ – και πως η εξάρτηση συνεπάγεται περιορισμένη αυτονομία

Σύνταξη
Οργή των οπαδών του Στρασβούργου για την Τσέλσι
On Field 06.01.26

Οργή των οπαδών του Στρασβούργου για την Τσέλσι

Οι οπαδοί της γαλλικής ομάδας δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι η αγγλική ομάδα (με την οποία ανήκουν στον ίδιο όμιλο) «άρπαξε» τον νεαρό προπονητή του Στρασβούργου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
To Art Deco έγινε 100 ετών – Το στυλ που άνθισε, πέθανε και επέστρεψε με δημοπρασίες εκατομμυρίων δολαρίων
Μοντερνισμός 06.01.26

To Art Deco έγινε 100 ετών - Το στυλ που άνθισε, πέθανε και επέστρεψε με δημοπρασίες εκατομμυρίων δολαρίων

Το κίνημα γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της πρωτοποριακής Έκθεσης του Παρισιού το 1925 ως μια πολυτελής απάντηση στην επιτυχία του γερμανικού Bauhaus. Εκατό χρόνια αργότερα, οι τιμές του συνεχίζουν να σπάνε ρεκόρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το Μαξίμου «διαβάζει» την Μαρία Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Το Μαξίμου «διαβάζει» την Μαρία Καρυστιανού

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι στο πέρασμα του χρόνου και ελλείψει θέσεων και προγράμματος η Μαρία Καρυστιανού θα διολισθήσει ακόμα περισσότερο στον δρόμο του… λαϊκισμού.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
