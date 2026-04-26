Η ποδοσφαιρική Περιφέρεια έχει… σφυγμό: Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ και ο πρωταγωνιστής Λεβαδειακός (vids)

Μετά από δεκαετίες ποδοσφαιρικού συγκεντρωτισμού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η ελληνική Επαρχία ζει και αναπνέει ξανά, σε μια ιστορική σεζόν. Το βράδυ του Σαββάτου (26/4) ο ΟΦΗ νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-2 στην παράταση σε έναν από τους καλύτερους τελικούς όλων των εποχών και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, με την Κρήτη να πανηγυρίζει το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία του «Ομίλου».

Σε αυτή τη βραδιά, ο Χρήστος Κόντης και η άκρως «ελληνική» ομάδα του -κάτι που αξίζει επίσης να τονιστεί αυτή την εποχή- με τους μόλις 7 ξένους παίκτες σε όλο της το ρόστερ, έγραψαν Ιστορία τόσο για τον ίδιο τον ΟΦΗ, όσο και συνολικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πέρα από τα διάφορα ρεκόρ και ορόσημα στα οποία έφτασαν με αυτή τη νίκη στο Πανθεσσαλικό, οι Κρητικοί έγιναν και η πρώτη επαρχιακή ομάδα μετά το 2007, η οποία κατακτά τρόπαιο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τότε, ξανά για το Κύπελλο Ελλάδας, η Λάρισα με προπονητή των Γιώργο Δώνη και επί χόρτου -μεταξύ άλλων- τους Κοτσόλη, Βενετίδη, Νταμπίζα, Γκαλίτσιο, Φωτάκη, Αλωνεύτη και Κλέιτον είχε νικήσει -επίσης στο Πανθεσσαλικό- τον Παναθηναϊκό με 2-1.

Τα 6 τρόπαια και οι 15 τελικοί της ελληνικής Περιφέρειας

Αυτό είναι το δεύτερο Κύπελλο για τον ΟΦΗ και δεύτερο τρόπαιό του συνολικά μετά το πρώτο ιστορικό Κύπελλο του 1987. Τότε, 39 χρόνια πίσω, με προπονητή τον μύθο Ευγένιο Γκέραρντ και πρωταγωνιστή τον θρυλικό γκολκίπερ του, Μύρωνα Σηφάκη, ο οποίος είχε αποκρούσει δύο πέναλτι στον τελικό με τον Ηρακλή.

Έτσι, ο απολογισμός για τις ομάδες της ελληνικής επαρχίας ανέβηκε στα 6 τρόπαια. Πέρα από τα δύο Κύπελλα για τον σύλλογο του Ηρακλείου, η Λάρισα έχει άλλα δύο, συν φυσικά το ιστορικό και μοναδικό για επαρχιακή ομάδα πρωτάθλημα, ενώ ένα Κύπελλο έχει προσθέσει και η θρυλική Καστοριά του 1980, με προπονητή τον Σάββα Βασιλειάδη, αρχηγό τον Γιώργο Παράσχο και αστέρια τους Σαργκάνη, Σημαιοφορίδη, Παπαβασιλείου και Τσιρώνη.

Οι τίτλοι των ελληνικών επαρχιακών ομάδων:

ΑΕΛ: 1 Πρωτάθλημα Ελλάδας (1987-88) 2 Κύπελλα Ελλάδας (1984-85, 2006-07)

ΟΦΗ: 2 Κύπελλα Ελλάδας (1986-87, 2025-26)

Καστοριά: 1 Κύπελλο Ελλάδας (1979-80)

Πέρα από τις κατακτήσεις, ο νικηφόρος αυτός τελικός για τον ΟΦΗ, ήταν ο 15ος στον οποίο μετέχει ομάδα της ελληνικής Περιφέρειας και τέταρτος για τον σύλλογο της Κρήτης, ξεπερνώντας τους τρεις της Δόξας Δράμας των ’50s και ισοφαρίζοντας -πέρα από τις δύο κατακτήσεις- και το απόλυτο ρεκόρ των τεσσάρων τελικών που διατηρούσε η ΑΕΛ μέχρι σήμερα.

Αξίζει παράλληλα να σημειωθεί πως ο ΟΦΗ είναι και η ομάδα πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης, με τις περισσότερες συμμετοχές στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος – έφτασε φέτος τις 50. Δεύτερη έρχεται στη λίστα αυτή η ΑΕΛ με 32, τρίτη η Ξάνθη με 31, τέταρτοι ΠΑΣ Γιάννινα και Παναχαϊκή με 28 και πέμπτος ο Πανσερραϊκός με 27.

Οι τελικοί Κυπέλλου των ομάδων της ελληνικής Περιφέρειας:

1953-54 Ολυμπιακός – Δόξα Δράμας 2-0

1957-58 Ολυμπιακός – Δόξα Δράμας 5-1

1958-59 Ολυμπιακός – Δόξα Δράμας 2-1

1962-63 Ολυμπιακός – Πιερικός 3-0

1979-80 Καστοριά – Ηρακλής 5-2

1981-82 Παναθηναϊκός – Λάρισα 1-0

1983-84 Παναθηναϊκός – Λάρισα 2-0

1984-85 Λάρισα – ΠΑΟΚ 4-1

1986-87 ΟΦΗ – Ηρακλής 1-1 (3-1 πεν.)

1989-90 Ολυμπιακός – ΟΦΗ 4-2

2006-07 Λάρισα – Παναθηναϊκός 2-1

2012-13 Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 1-1 (3-1 παρ.)

2014-15 Ολυμπιακός – Skoda Ξάνθη 3-1

2024-25 Ολυμπιακός – ΟΦΗ 2-0

2025-26 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 2-2 (2-3 παρ.)

Ομάδα / Κατακτήσεις / Τελικοί

ΑΕΛ: 2 (1985, 2007) / 4 (1982, 1984, 1985, 2007)

ΟΦΗ: 2 (1987. 2026) / 4 (1987, 1990, 2025, 2026)

Καστοριά: 1 (1980) / 1 (1980)

Δόξα Δράμας: – / 3 (1954, 1958, 1959)

Πιερικός: – / 1 (1963)

Αστέρας Τρίπολης: – / 1 (2013)

Skoda Ξάνθη: – / 1 (2015)

Σύνολο: 5 / 15

Οι τέσσερις τελικοί Κυπέλλου του ΟΦΗ:

1986–87 ΟΦΗ – Ηρακλής 1-1 (3-1 πεν.)

45ος τελικός Κυπέλλου Ελλάδας

Κυριακή 21 Ιουνίου 1987, Ολυμπιακό Στάδιο

Σκόρερ: 34′ Χαραλαμπίδης – 30′ Κωφίδης

ΟΦΗ: Σηφάκης, Γκουλής, Βασιλείου, Τσινός, Μιχαλίτσιος (102′ Ανδρεανίδης), Ίσις, Περσίας, Παπαβασιλείου, Νιόπλιας (94′ Καριώτης), Χαραλαμπίδης, Σαμαράς.

Ηρακλής: Γκεοργκίεφ, Λευκόπουλος, Ζήφκας, Βακαλόπουλος, Ηλιάδης, Κωφίδης, ∆ανιήλ Παπαδόπουλος, Ζούντμπι, Αναστασιάδης, Χατζηπαναγής (98′ Αδάμου), Καραΐσκος (57′ Γιώργος Παπαδόπουλος).

1989-90 Ολυμπιακός – ΟΦΗ 4-2

48ος τελικός Κυπέλλου Ελλάδας

Πέμπτη 17 Μαΐου 1990, Ολυμπιακό Στάδιο

Σκόρερ: 12′, 69′ Τσαλουχίδης, 29′, 89′ Ντέταρι – 48′ Βλαστός, 53′ Τσίμπος

Ολυμπιακός: Ταληκριάδης, Αποστολάκης, Καραταΐδης, Τσαλουχίδης, Παχατουρίδης, Αλεξίου, Μαυρομμάτης (76′ Τσιαντάκης), Κωφίδης (89′ ∆ρακόπουλος), Αναστόπουλος, Ντέταρι, Μητρόπουλος.

ΟΦΗ: Χανιωτάκης, Βάβουλας, Γκουλής (81′ Τσινός), Πατεμτζής, Ανδρεανίδης, Ίσις, Τσίμπος, Βέρα, Βλαστός (83’ Μπατσινίλας), Νιόπλιας, Κάβουρας.

2024-25 ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-2

83ος τελικός Κυπέλλου Ελλάδας

17 Μαΐου 2025, Ολυμπιακό Στάδιο

Σκόρερ: 9′ Ελ Κααμπί, 90+3′ Γιάρεμτσουκ

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Σίλβα, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης (83′ Λιούις), Γκονζάλες, Καραχάλιος (64’ Σενγκέλια), Μπάκιτς (83′ Νέιρα), Ανδρούτσος, Νους, Φούντας, Σαλσίδο.

Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Πιρόλα, Ρέτσος, Ορτέγκα (89′ Ονιεμαέτσι), Κοστίνια (71’ Γιάρεμτσουκ), Έσε, Γκαρθία (84′ Μουζακίτης), Τσικίνιο, Μάρτινς, Ροντινέι, Ελ Κααμπί.

2025-26 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 2-2 (2-3 παρ.)

84ος τελικός Κυπέλλου Ελλάδας

25 Απριλίου 2026, Πανθεσσαλικό Στάδιο

Σκόρερ: 15′ Μιχαηλίδης, 90+7′ Γερεμέγιεφ – 28′ Φούντας, 51′ Νους, 105+5′ Ισέκα

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κεντζιόρα, Κένι, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, (78’Οζντόεφ), Μεϊτέ (60’Χατσίδης), Ζίβκοβιτς (78’Καμαρά (98′ Μπιάνκο)), Κωνσταντέλιας, Τάισον (60’Ζαφείρης), Μύθου (60’Γερεμέγεφ).

ΟΦΗ: Χριστογεώργος (89’Λίλο), Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Αθανασίου, Σενγκέλια (105’Λαμπρόπουλος), Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Νους (77’Θεοδοσουλάκης), Φούντας (77′ Αποστολάκης), Σαλσίδο (91′ Ισέκα).

Ο ΟΦΗ, ο Λεβαδειακός και ο… σφυγμός της Περιφέρειας

Η μέρα ανήκει σίγουρα στον ΟΦΗ, ωστόσο αυτό το τρόπαιο είναι και μια καλή αφορμή για να υπενθυμιστεί η ιστορική αυτή χρονιά για το επαρχιακό ποδόσφαιρο. Καθότι πέρα από το ιστορικό τρόπαιο των Κρητικών, άξια αναφοράς είναι και η πορεία του Λεβαδειακού στη Super League. Και αυτό γιατί για μεγάλο διάστημα της περιόδου, η εξαιρετική φέτος ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έκανε… κανονικό πρωταθλητισμό!

Για αρκετούς μήνες έπαιξε μάλλον το καλύτερο ποδόσφαιρο στη χώρα, είχε την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα και παράλληλα κοίταξε στα μάτια όλους τους μεγάλους, φέρνοντας ισοπαλίες με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, νικώντας 4-1 στο Κύπελλο τον ΠΑΟΚ, ενώ έχασε δύσκολα σε άλλα δύο ματς από ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Επιπλέον, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου και την ήττα με 4-0 από την ΑΕΚ ήταν μέσα στην τετράδα με μεγάλη διαφορά μάλιστα από τον Παναθηναϊκό. Και άσχετα από το ότι το φινάλε των Βοιωτών στη σεζόν δεν ήταν καλό, με συνεχόμενες ήττες και μένοντας τελικά εκτός των πλέι-οφ τίτλου, η συνολική πορεία τους παραμένει εξαιρετική.

Ο Λεβαδειακός παρουσίασε φέτος ένα σύνολο που έπαιξε χορταστική μπάλα, πήρε σημαντικά αποτελέσματα, έβγαλε νέους παίκτες και πρωταγωνιστές όπως τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, τον Γιώργο Νίκα και τον Ιωάννη Κωστή, οι οποίοι είχαν φυσικά και καλούς ξένους ως άξιους συμπαραστάτες τους, τον Μάγκνουσον, τον Τζάλοου, τον Πεντρόσο, τον Παλάσιος, τον Όζμπολτ και τον Οζέγκοβιτς.

Ο ΟΦΗ είναι αυτός που κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας, πήρε το έξτρα ευρωπαϊκό εισιτήριο και η ποδοσφαιρική ειρωνεία είναι ότι οι Κρητικοί μετέτρεψαν σε αδιάφορη διαδικασία τα πλέι-οφ 5-8, από τα οποία ο Λεβαδειακός ήλπιζε να διεκδικήσει αυτός την παρουσία του στην Ευρώπη. Και στο φινάλε, μπορεί να μην παίρνει απολύτως τίποτα επί της ουσίας από τη σεζόν 2025-26, ωστόσο ο Λεβαδειακός κατέκτησε έναν… άτυπο τίτλο: Θύμισε σε όλους ότι τα μπάτζετ δεν παίζουν ποδόσφαιρο και ότι κάποιες φορές, το μόνο που χρειάζεται για να φτιάξεις μια καλή ομάδα είναι ένας καλός προπονητής, παίκτες με ταλέντο και όρεξη για δουλειά και ένα σύγχρονο ποδοσφαιρικό πλάνο.

Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη και ο πιθανός 5ος της Super League, Λεβαδειακός του Νίκου Παπαδόπουλου, είναι δύο ομάδες που -καθεμιά με τον τρόπο της- πέτυχαν στη σεζόν 2025-26. Πέτυχαν χωρίς δυσθεώρητα μπάτζετ, με Έλληνες προπονητές και με αθροιστικά 35 Έλληνες παίκτες στα δύο ρόστερ τους. Και με μεγαλύτερη νίκη τους -πέρα από τρόπαια, νίκες, ρεκόρ και διακρίσεις- το ότι κατάφεραν να κάνουν περήφανη την ελληνική ποδοσφαιρική Περιφέρεια, δείχνοντας ότι υπάρχει ακόμη… σφυγμός.