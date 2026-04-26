Η Βάλερι Μπερτινέλι θυμάται την «τρομακτική» απόφαση να ποζάρει γυμνή στα 65 της

Κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Φεστιβάλ Βιβλίου των Los Angeles Times, η Βάλερι Μπερτινέλι πήρε τα ηνία της συζήτησης και μίλησε για την «τρομακτική» απόφαση να ποζάρει γυμνή για το εξώφυλλο των απομνημονευμάτων της με τίτλο «Getting Naked».

«Ήταν τρομακτικό», είπε η ηθοποιός και συγγραφέας. «Αλλά ακούστε πώς έγινε. Μιλούσα στο τηλέφωνο με την εκδότριά μου και της είπα: ‘Νομίζω ότι επειδή ονόμασα [το βιβλίο] Getting Naked, πρέπει να είμαι πραγματικά γυμνή στο εξώφυλλο. Οπότε θέλω να το δοκιμάσω και να το εξερευνήσω’. Και εκείνη μου είπε: ‘Τέλεια!’Και εφόσον το είπα, έπρεπε να το κάνω».

«Έτσι, συγκρότησα μια ομάδα με την οποία συνεργάζομαι εδώ και πολύ καιρό — κομμωτές, μακιγέρ και ενδυματολόγους», συνέχισε, προσθέτοντας ότι η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της.

«Ξεκίνησα [τη φωτογράφιση] φορώντας ένα oversize πουλόβερ για να νιώσω άνετα. Και σε κάποιο σημείο, απλά είπα: ‘Θα το κάνω’», κατέληξε.

«Λοιπόν, τελικά το έκανα»

Παρόλο που η σκέψη του να μείνει τελείως γυμνή μπροστά στο φακό την τρόμαζε, η Βάλερι Μπερτινέλι υποστήριξε ότι τελικά, η συνολική εμπειρία ήταν διαφωτιστική.

«Είμαι από εκείνους τους ανθρώπους που, αν φοβάμαι πραγματικά κάτι, λέω στον εαυτό μου: ‘Γιατί; Τι φοβάσαι τόσο πολύ; Τι θα σου κάνει τόσο κακό; Απλά κάν’ το. Ποιος στο διάολο νοιάζεται;’», εξήγησε.

«Λοιπόν, τελικά το έκανα. Αλλά δεν πρόκειται να το ξανακάνω . Ήταν όμως ενδιαφέρον το γεγονός ότι κατάφερα να ξεπεράσω αυτόν τον φόβο», είπε.

«Αν φοβάμαι κάτι, το αντιμετωπίζω κατά πρόσωπο»

Μιλώντας πρόσφατα στο περιοδικό People σχετικά με το γυμνό, ασπρόμαυρο εξώφυλλο, η Μπερτινέλι επανέλαβε: «Δεν πρόκειται να το ξανακάνω, αλλά είχε πλάκα να το δοκιμάσω μια φορά. Έχω αυτή την περίεργη ιδιορρυθμία ότι, αν φοβάμαι κάτι, το αντιμετωπίζω κατά πρόσωπο. Και αυτό έκανα».

Η Μπερτινέλι είπε επίσης ότι πέρασε «πάρα πολλές δεκαετίες» νιώθοντας άσχημα για το σώμα της, και το εξώφυλλο του βιβλίου την βοήθησε να απολαύσει το γεγονός ότι επιτέλους μπορεί να νιώθει καλά με τον εαυτό της.

«Ένα κομμάτι του ευατού μου νιώθει ότι ακόμη και σε αυτή την ηλικία, αν μπορώ να φαίνομαι όμορφη, ας το κάνω».

«Και δεν ξέρω πώς θα είμαι όταν θα είμαι 80, αλλά στα 65 φαίνομαι πολύ ωραία. Νομίζω ότι έχεις το δικαίωμα να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου. Ένιωθα άσχημα για τον εαυτό μου για πάρα πολλές δεκαετίες. Τώρα θα νιώθω καλά με τον εαυτό μου», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: People