Στενά του Ορμούζ: Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές – Έρχεται θερμό καλοκαίρι
Διεθνής Οικονομία 26 Απριλίου 2026, 08:36

Αξιωματούχοι της Κομισιόν και εκπρόσωποι κυβερνήσεων εστιάζουν στις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες, κατά τις οποίες η αγορά θα κληθεί να λειτουργήσει χωρίς κανονικές ροές

Αλέξανδρος Κλώσσας
Πρωινή ρουτίνα: Τα 4′ που θα αλλάξουν όλη σου τη μέρα

Με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν κλειστά και τις ροές να κινούνται σε οριακά επίπεδα, τα οικονομικά επιτελεία των κυβερνήσεων επιχειρούν να ετοιμάσουν σχέδια εκτάκτου ανάγκης για το επόμενο διάστημα. Δεν εξετάζουν το τέλος της κρίσης, αλλά το τι συμβαίνει από εδώ και πέρα.

Στις Βρυξέλλες, σε διαδοχικές συσκέψεις των τελευταίων ημερών, αξιωματούχοι της Κομισιόν και εκπρόσωποι κυβερνήσεων εστιάζουν στις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες, κατά τις οποίες η αγορά θα κληθεί να λειτουργήσει χωρίς κανονικές ροές πετρελαίου και με περιορισμένη παραγωγική δυνατότητα. Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι αν θα υπάρξει επάρκεια καυσίμων για να καλυφθεί η ζήτηση χωρίς νέο σοκ.

Οι αποφάσεις πλέον αφορούν ένα χρονικό παράθυρο που ξεκινά στις αρχές Μαΐου και εκτείνεται έως τα μέσα του καλοκαιριού. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίζεται το πραγματικό επίκεντρο της κρίσης, όταν η αγορά ενέργειας θα λειτουργήσει χωρίς κανονικές ροές, με περιορισμένη παραγωγή και με αυξημένη εξάρτηση από αποθέματα. Σε αυτό το «κενό», όπως περιγράφεται σε εσωτερικά σημειώματα, θα κριθεί αν η σημερινή αστάθεια θα παραμείνει ή θα εξελιχθεί σε νέο κύμα πίεσης για τις οικονομίες.

Το παρασκήνιο αποκαλύπτει ότι η αίσθηση σχετικής σταθερότητας που καταγράφεται αυτή τη στιγμή είναι αποτέλεσμα χρονικής υστέρησης. Τα φορτία που φτάνουν τώρα στην Ευρώπη είχαν αναχωρήσει πριν την πλήρη διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας, δημιουργώντας μια προσωρινή «γέφυρα» τροφοδοσίας. Από τις αρχές Μαΐου και μετά, αν αυτή η ροή εξαντληθεί, το σύστημα θα βρεθεί αντιμέτωπο με τα πραγματικά δεδομένα. Αυτό σημαίνει περιορισμένες νέες εισαγωγές, υψηλό κόστος μεταφοράς και αυξημένο ανταγωνισμό για διαθέσιμες ποσότητες. Σε αυτό το πλαίσιο, τεχνοκράτες της Κομισιόν κάνουν λόγο για ένα «δεύτερο σοκ», το οποίο δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί στους δείκτες, αλλά πρέπει να αποτυπωθεί στις πολιτικές αποφάσεις.

Οι ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή, που σε αρκετές περιπτώσεις απαιτούν μήνες για αποκατάσταση, περιορίζουν τη δυναμική επιστροφής της παραγωγής, ακόμη και αν υπάρξει γεωπολιτική αποκλιμάκωση. Παράλληλα, οι εναλλακτικές διαδρομές για την ενέργεια δεν επαρκούν για να καλύψουν το σύνολο των αναγκών, ενώ το κόστος τους παραμένει υψηλό.

Θερμό καλοκαίρι

Το «κενό» των επόμενων 60 ημερών, όπως αποτυπώνεται σε τεχνικές αναλύσεις, συνδέεται με την αδυναμία της αγοράς να αντικαταστήσει γρήγορα τις χαμένες ροές. Οι κυβερνήσεις γνωρίζουν ότι η ενεργειακή αγορά δεν προσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που σημαίνει οτι ακόμη και μικρές διαταραχές μεταφέρονται με καθυστέρηση στην πραγματική οικονομία, πολλαπλασιάζοντας τις επιπτώσεις τους.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι μηχανισμοί έκτακτης ανάγκης έχουν ήδη ενεργοποιηθεί. Τα στρατηγικά αποθέματα χρησιμοποιούνται πιο επιθετικά, ενώ εξετάζονται σενάρια ανακατεύθυνσης φορτίων και προτεραιοποίησης κρίσιμων τομέων. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν αξιωματούχοι με γνώση των διαβουλεύσεων, τα εργαλεία αυτά έχουν περιορισμένη διάρκεια. «Τα αποθέματα αγοράζουν χρόνο, δεν λύνουν το πρόβλημα», σημειώνει χαρακτηριστικά ευρωπαϊκή πηγή, περιγράφοντας την αίσθηση ότι το σύστημα λειτουργεί ήδη σε αντίστροφη μέτρηση.

Η αγορά, από την πλευρά της, έχει ήδη ενσωματώσει αυτή την αβεβαιότητα. Παρά τις διακυμάνσεις, οι τιμές διατηρούν ένα υψηλό «ασφάλιστρο κινδύνου», αντανακλώντας όχι μόνο τη γεωπολιτική ένταση αλλά και τις προσδοκίες για παρατεταμένη διαταραχή. Οι traders αποφεύγουν να στοιχηματίσουν σε γρήγορη αποκλιμάκωση, ενώ το κόστος μεταφοράς και ασφάλισης παραμένει αυξημένο, επιβαρύνοντας περαιτέρω την τελική τιμή της ενέργειας.

Διαφορετικές στρατηγικές

Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις, οι κυβερνήσεις συγκλίνουν πως το επόμενο δίμηνο θα είναι καθοριστικό. Στη Γερμανία, η έμφαση δίνεται στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας για τη βιομηχανία, με τα αρμόδια υπουργεία να επανεξετάζουν τα επίπεδα αποθεμάτων και να προετοιμάζουν σενάρια προτεραιοποίησης. Στη Γαλλία, η συζήτηση επικεντρώνεται στην ανάγκη ευρωπαϊκού συντονισμού, με αξιωματούχους να επαναφέρουν στο παρασκήνιο προτάσεις για κοινές παρεμβάσεις στην αγορά.

Την ίδια ώρα, οικονομίες με μεγαλύτερη έκθεση στην κατανάλωση και τις υπηρεσίες, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, παρακολουθούν στενά τα στοιχεία ζήτησης, αναγνωρίζοντας ότι η ενεργειακή πίεση μεταφέρεται σταδιακά στην πραγματική οικονομία. Στην Ελλάδα, το ενδιαφέρον στρέφεται στην επίδραση που μπορεί να έχει το «ενεργειακό σοκ» στην τουριστική περίοδο, με το οικονομικό επιτελείο να διατηρεί δημοσιονομικά περιθώρια για πιθανή ενίσχυση εάν οι πιέσεις ενταθούν.

Το κοινό στοιχείο σε όλες αυτές τις προσεγγίσεις είναι ότι οι κυβερνήσεις δεν θεωρούν ότι η κρίση έχει μπει σε φάση αποκλιμάκωσης. Αντίθετα, οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση το σενάριο μιας παρατεταμένης περιόδου αστάθειας, στην οποία οι επιπτώσεις εμφανίζονται με καθυστέρηση και αποκτούν μεγαλύτερη ένταση.

Η πιο ουσιαστική μεταβολή που καταγράφεται στο παρασκήνιο αφορά τη φύση της κρίσης. Εκεί όπου μέχρι πρόσφατα το επίκεντρο ήταν οι τιμές, τώρα η προσοχή μετατοπίζεται στην επάρκεια. Οι περιορισμοί στην παραγωγή και οι δυσκολίες στις μεταφορές δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο η διαθεσιμότητα ενέργειας καθίσταται εξίσου κρίσιμη με το κόστος της.

Οι επιπτώσεις αυτής της μετατόπισης είναι ευρύτερες. Η βιομηχανία αντιμετωπίζει αυξημένη αβεβαιότητα ως προς την τροφοδοσία της, οι μεταφορές λειτουργούν με υψηλότερο κόστος, ενώ οι πιέσεις μεταφέρονται σταδιακά σε προϊόντα και υπηρεσίες. Η εξέλιξη αυτή περιγράφεται ως «αλλαγή φάσης» της κρίσης, με δυνητικά μεγαλύτερη επίδραση στην ανάπτυξη από ό,τι ένα απλό σοκ στις τιμές.

Καθώς το ημερολόγιο πλησιάζει τον Μάιο, η προσοχή στρέφεται όλο και περισσότερο στα δεδομένα που θα επιβεβαιώσουν ή θα διαψεύσουν τα βασικά σενάρια. Εάν η αγορά καταφέρει να ισορροπήσει, η κρίση μπορεί να παραμείνει εντός ελέγχου. Εάν, αντίθετα, οι πιέσεις ενταθούν, οι επιπτώσεις θα μεταφερθούν με μεγαλύτερη ένταση στην οικονομία, επηρεάζοντας κατανάλωση, επενδύσεις και τελικά την ανάπτυξη. Η εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής παραπέμπει σε μια περίοδο όπου η κανονικότητα δεν επιστρέφει, αντίθετα αναζητείται η έξοδος από την κρίση.

Τράπεζες
Τράπεζες: Ευκαιρίες και κίνδυνοι από τις τεχνολογικές εξελίξεις

Vita.gr
Πρωινή ρουτίνα: Τα 4′ που θα αλλάξουν όλη σου τη μέρα

Κόσμος
Τραμπ: Απίθανο να συνδέονται οι πυροβολισμοί με τον πόλεμο στο Ιράν – Στο Πακιστάν μεταβαίνουν Iρανοί διαπραγματευτές

AI: Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.04.26

Το αν οι νέες τεχνολογίες, όπως η AI, μπορούν ή όχι να εκτελέσουν μια εργασία αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής εικόνας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ασφυκτική λαβή Τραμπ στη Wall Street
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Τα σχόλια και οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο κύριος παράγοντας πίσω από τις καλύτερες και χειρότερες ημέρες του S&P 500

Τζούλη Καλημέρη
Πώς οι Big Four «κόβουν» τους partners από τα κέρδη
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Οι KPMG και EY αφαιρούν σιωπηρά το μερίδιο κερδών από partners, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή σκληρής αξιολόγησης και λιγότερων «προνομίων»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γαλλία-Ελλάδα υπέρ της καθυστέρησης αποπληρωμής δανείων της πανδημίας – Ζητούν επέκταση χρέους ή νέα ομόλογα
Ευρωομόλογα και προϋπολογισμός 25.04.26

Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, θα ήταν «ηλίθιο» να γίνει άμεση αποπληρωμή των δανείων, την ώρα που υπάρχει ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα. Τόνισε επίσης ότι η έκδοση νέων θα προσφέρει «ανάσα» στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Σύνταξη
Γιατί οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές των ονείρων σας ίσως να μείνουν απλώς ένα όνειρο
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Οι υψηλές τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και η γεωπολιτική αβεβαιότητα αναγκάζουν τους ταξιδιώτες να ξανασκεφτούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ από το 2020 – Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ζουν καλύτερα;
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Παρότι η αύξηση των μισθών στην ΕΕ ήταν ισχυρότερη στις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ και σε εκείνες με χαμηλότερα μισθολογικά επίπεδα, όπως η Ελλάδα, οι πολίτες δεν ζουν καλύτερα σήμερα, εξαιτίας της ακρίβειας και της χαμηλής αγοραστικής δύναμης

Νατάσα Ρουγγέρη
Η Google θα επενδύσει 40 δισ. δολάρια στην εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic
Τεχνητή Νοημοσύνη 25.04.26

Δέκα δισ. δολάρια θα επενδύσει άμεσα η Google στην Anthropic, με βάση την τρέχουσα αποτίμησή της, και θα καταβάλει άλλα 30 δισ. ανάλογα με την απόδοσή της.

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν: Πώς απειλεί την fast fashion – Έρχεται κύμα ανατιμήσεων σε ρούχα και sneakers
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Ο πόλεμος στο Ιράν ταράζει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, αυξάνοντας το κόστος του πολυεστέρα και απειλώντας με νέες ανατιμήσεις τη βιομηχανία της fast fashion

Νατάσα Σινιώρη
Η Σδούκου αδειάζει εμμέσως τον Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Έχει ‘αδωνικό’ τρόπο να σχολιάζει»
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επισημαίνει ότι η κεντρική θέση της κυβέρνησης εκφράζεται «πάντοτε από τον πρωθυπουργό», τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η Λάουρα Κοβέσι κάνει το καθήκον της. Πυρά από την αντιπολίτευση, που κάνει λόγο για συντονισμένες κυβερνητικές επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Σύνταξη
Μουσολίνι από τα πανέρια – αλλά Μουσολίνι
Επικίνδυνες Απομιμήσεις 26.04.26

Η εμφάνιση της Αφροδίτης Λατινοπούλου στη φιέστα του Σαλβίνι στο Μιλάνο ήταν αμήχανη και επιδητευμένη· ίσως αυτό δεν έχει σημασία.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Νότια Προάστια: Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση των ανηλίκων που χτυπούσαν περίπτερα και βενζινάδικα
Πεζή καταδίωξη 26.04.26

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 16χρονο και έναν 17χρονο έπειτα από πεζή καταδίωξη, οι οποίοι προέβαλαν αντίσταση - Εις βάρος των γονέων των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας

Αναστασία Σταματοπούλου
Super League: «Τελικός» στη Λάρισα μεταξύ ΑΕΛ και Πανσερραϊκού για τα play out
Ποδόσφαιρο 26.04.26

«Τελικός» παραμονής στη Super League διεξάγεται στη Λάρισα ανάμεσα στην ΑΕΛ Novibet και τον Πανσερραϊκό – Δοκιμασία για τον Αστέρα στην έδρα του Ατρόμητου, κρίσιμο ματς στο Κηφισιά-Παναιτωλικός.

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον Λαζαρίδη βρέθηκαν χρήματα για να παριστάνει τον «φιλολαϊκό»
Δήλωση Τσουκαλά 26.04.26

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνει πως «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι σε αποδρομή και αυτό δεν αναστρέφεται»

Σύνταξη
Η «Ιθάκη» ταξιδεύει στο Ηράκλειο Κρήτης – Στις 29 Απριλίου η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική 26.04.26

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Ζάχαρης  Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ - Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και Φραγκίσκος Κουτεντάκης Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σύνταξη
Η τρίτη και καλύτερη για τον ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Είναι από τις ιστορίες που βρίσκουν πολλούς υποστηρικτές. Η πορεία του ΟΦΗ και η τρίτη και καλύτερη…

Γιώργος Νοικοκύρης
Για… διεθνή ακρίβεια μιλά πάλι ο Μητσοτάκης – Πανηγυρισμοί για πλεόνασμα και πολλά «θα» για τον αφθώδη πυρετό
Πολιτική Γραμματεία 26.04.26

Υποσχέσεις του πρωθυπουργού στους κτηνοτρόφους της Λέσβου που κινητοποιούνται δυναμικά ζητώντας λύσεις από την κυβέρνηση. Παραδέχεται ότι και τα νέα κυβερνητικά μέτρα δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας που ταλανίζει τα νοικοκυριά

Σύνταξη
Ινδία: Πανικός σε πτήση της Swiss Air όταν πήρε φωτιά κινητήρας κατά την τροχοδρόμηση – Έξι τραυματίες
Στην Ινδία 26.04.26

Ο πιλότος αναγκάστηκε να ακινητοποιήσει το αεροσκάφος της Swiss Air που εκτελούσε πτήση Νέο Δελχί - Ζυρίχη, ζητώντας επείγουσα εκκένωση - Ανάμεσα στους επιβάτες επικράτησε πανικός

Σύνταξη
Κυβέρνηση σε δίνη: Καταγγελίες, παρεμβάσεις και ο φόβος αποκαλύψεων προκαλούν πανικό για το πολιτικό κόστος
Πολιτική 26.04.26

Η κυβέρνηση δείχνει ανήμπορη να διαχειριστεί τα σκάνδαλα στο κατώφλι της. Τι δείχνουν οι επιθέσεις στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τι διαφαίνεται στον ορίζοντα για ΟΠΕΚΕΠΕ - υποκλοπές.

Δημήτρης Τερζής
Πυροβολισμοί και χάος στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Ποιος είναι ο δράστης [εικόνες και βίντεο]
Κόσμος 26.04.26

Μέσα σε δευτερόλεπτα, πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών περικύκλωσαν τον Τραμπ και τον απομάκρυναν από τη σκηνή, ενώ δεκάδες παρευρισκόμενοι έπεσαν κάτω ή κρύφτηκαν κάτω από τα τραπέζια τους.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

