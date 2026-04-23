«Ποια ομάδα είναι φαβορί για την απόκτηση του Άλφα Ντιαλό»

Δεν είναι μυστικό πως η Μονακό βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική θέση, με αρκετούς παίκτες της να είναι σε αναζήτηση ομάδας ενόψει της νέας σεζόν. Ένας από αυτός είναι ο Άλφα Ντιαλό…

Μάλιστα, ο φόργουορντ της Μονακό έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, με την Israel Hayom να αποκαλύπτει το φαβορί για την απόκτησή του.

Τι ισχύει με τον Ντιαλό και τη Μονακό

Ο Ντιαλό έχει συμβόλαιο και για την επόμενη χρονιά με τους Μονεγάσκους, όμως το εν λόγω ρεπορτάζ σημειώνει ότι η αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του συλλόγου του Πριγκιπάτου και τα ερωτήματα στο οικονομικό κομμάτι μπορεί να ανοίξουν την πόρτα της αποχώρησης το καλοκαίρι.

Κάπως έτσι, η Χάποελ Τελ Αβίβ φέρεται να βλέπει μια ευκαιρία για να κινηθεί για τον παίκτη, ο οποίος ωστόσο έχει αρκετούς ενδιαφερόμενους σε όλη τη Euroleague και η περίπτωσή του δεν είναι εύκολη.

Να σημειωθεί πως, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει την επιθυμία του Ντιαλό να κυνηγήσει το όνειρο του NBA, όμως αν παραμείνει τελικά στην Ευρώπη, τότε η Χάποελ Τελ Αβίβ φαντάζει το φαβορί για να τον αποκτήσει.