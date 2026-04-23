Ο Ντιαλό είναι ο κορυφαίος αμυντικός της Euroleague (pic)
Η Euroleague γνωστοποίησε πως ο Άλφα Ντιάλο είναι ο καλύτερος αμυντικός για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.
Κορυφαίος αμυντικός της Euroleague για τη φετινή αγωνιστική περίοδο (2025-26) αναδείχθηκε ο Άλφα Ντιάλο όπως ανακοίνωσε σχετικά η διοργάνωση.
Ο φόργουορντ της Μονακό ψηφίστηκε πρώτος από τους προπονητές της λίγκας, οι οποίοι αναγνώρισαν την προσφορά του στην ομάδα, και ειδικότερα στον αμυντικό τομέα όπου πραγματοποίησε μια εξαιρετική χρονιά, παίρνοντας για πρώτη φορά το εν λόγω βραβείο.
Όπως αναφέρει η Euroleague, ο 28χρονος Αμερικανός, δεχόταν τους λιγότερους πόντους ανά κατοχή με μόλις 0.844, ενώ βρέθηκε στην κορυφαία 20άδα της Euroleague ανάμεσα στους παίκτες που δέχονταν τους λιγότερους πόντους ανά κατοχή από τον χειριστή του pick and roll, με 0.706!
Δείτε την ανάρτηση της Euroleague για τον Ντιαλό
Alpha Diallo is your 2025–26 EuroLeague Best Defender! 🏆 @ASMonaco_Basket forward was excellent on the defensive end all season long 🔒#EveryGameMatters pic.twitter.com/I34EnhpWXD
— EuroLeague (@EuroLeague) April 23, 2026
Στη δεύτερη θέση της ψηφοφορίας βρέθηκε ο Νίκολο Μέλι της Φενέρμπαχτσε, τρίτος ήταν ο Τόμας Γουόκαπ του Ολυμπιακού, τέταρτος ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης και πέμπτος ο Τζέριαν Γκραντ του Παναθηναϊκού.
