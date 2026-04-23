Μεγάλη νίκη για τους Πίστονς και 1-1 με τους Μάτζικ (98-83) – Έκαναν το 2-0 οι Θάντερ (120-107)
Οι Πίστονς πανηγυρίζουν έφεραν τη σειρά στα ίσα απέναντι στους Μάτζικ επικρατώντας 98-83, ενώ οι Θάντερ δεν αντιμετώπισαν προβλήματα κόντρα στους Σανς.
Η δράση στα πλέι οφ του ΝΒΑ συνεχίζεται με τους Ντιτρόιτ Πίστονς να υποδέχονται τους Ορλάντο Μάτζικ και να παίρνουν μια ιστορική νίκη με 98-83, ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 1-1. Κι αυτό γιατί η ομάδα του Μίτσιγκαν πανηγύρισε το πρώτο της θετικό αποτέλεσμα στην postseason μετά το 2008!
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Κέιντ Κάνινγκχαμ με 27 πόντους και 11 ασίστ, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες του Τομπάιας Χάρις που πρόσθεσε άλλους 16 πόντους και 11 ριμπάουντ. Από την άλλη, ο Τζέιλεν Σαγκς σταμάτησε στους 19 πόντους, με τον Πάολο Μπανκέρο να έχει 18.
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα Πίστονς – Μάτζικ
Άνετα το 2-0 οι Θάντερ
Χωρίς να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα στο παιχνίδι, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ πήραν ακόμη μία νίκη απέναντι στους Φοίνιξ Σανς, επικρατώντας με 120-107 στην έδρα τους, κάνοντας το 2-0 στη σειρά και πηγαίνοντας με άλλον… αέρα στην Αριζόνα.
Από τους νικητές ξεχώρισε ο Σέι Γκίλντζιους-Αλεξάντερ με 37 πόντους και 9 ασίστ, ενώ από 19 είχαν Τσετ Χόλμγκρεν και Τζέιλεν Γουίλιαμς. Στην αντίπερα όχθη, ο Ντίλον Μπρουκς έβαλε 30 πόντους, με τον Ντέβιν Μπούκερ να έχει 22 και τον Τζέιλεν Γκριν 21 πόντους.
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*
