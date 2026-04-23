Μπαλκόνια: Η επικίνδυνη φθορά που κρύβει μοιραίες παγίδες
Ελλάδα 23 Απριλίου 2026, 06:00

Μπαλκόνια: Η επικίνδυνη φθορά που κρύβει μοιραίες παγίδες

Η κατάσταση με τα «γερασμένα» ακίνητα και τα μπαλκόνια σήμερα - Ποιος έχει την ευθύνη σε μια πολυκατοικία και ποιος πληρώνει αν πέσει ένα κομμάτι και τραυματιστεί διερχόμενος - Τα κόστη των επισκευών

Προκόπης Γιόγιακας
Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Spotlight

Το πρόσφατο τραγικό περιστατικό όπου μια 43χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από πτώση τμήματος μπαλκονιού (στηθαίου) στην Κόρινθο δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου ενός προβλήματος που έχει κάνει ήδη την εμφάνισή του σε χιλιάδες κτίρια και μπαλκόνια και αναμένεται να είναι το επόμενο μεγάλο οικονομικό αγκάθι για δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων.

Η οικονομική κρίση των προηγούμενων ετών οδήγησε πολλούς ιδιοκτήτες σε αναβολή αναγκαίων εργασιών

Η αποκόλληση σοβάδων, η θραύση τμημάτων αλλά και η κατάρρευση στοιχείων από μπαλκόνια, κυρίως σε παλαιές πολυκατοικίες των μεγάλων αστικών κέντρων, είναι όλο και πιο συχνές τα τελευταία χρόνια.

Το φαινόμενο δεν είναι τυχαίο: σχετίζεται με τη γήρανση του κτιριακού αποθέματος, την ελλιπή συντήρησή του, καθώς και με τις ολοένα πιο έντονες καιρικές μεταβολές που επιβαρύνουν τα υλικά.

Η οικονομική κρίση των προηγούμενων ετών οδήγησε πολλούς ιδιοκτήτες σε αναβολή αναγκαίων εργασιών, με αποτέλεσμα σήμερα να εμφανίζονται συσσωρευμένα προβλήματα και να έχει αυξηθεί ο κίνδυνος για τους διερχομένους.

Για τον λόγο αυτό «ΤΑ ΝΕΑ», με τη βοήθεια του πολιτικού μηχανικού – μέλους του ΔΣ της ΠΟΜΙΔΑ Μάνου Κρανίδη, παρουσιάζουν μέσα από 20 ερωτήσεις – απαντήσεις όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν οι ιδιοκτήτες παλιών – κυρίως – κτιρίων και διαμερισμάτων, προκειμένου και οι διερχόμενοι να μην κινδυνεύουν και αυτοί να αποφύγουν τα μπλεξίματα.

Πώς έχει σήμερα η κατάσταση με τα «γερασμένα» ακίνητα;

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται από μια «σιωπηλή φθορά» που εξελίσσεται εδώ και δεκαετίες. Υπολογίζεται ότι η πλειονότητα των πολυκατοικιών στην Ελλάδα έχει ανεγερθεί μεταξύ των δεκαετιών του 1960 και του 1980, με κανονισμούς και τεχνικές που σήμερα θεωρούνται ξεπερασμένα. Εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε η ίδια γνώση για τη μακροχρόνια αντοχή των υλικών, τις μονώσεις, ενώ και η ποιότητα κατασκευής παρουσίαζε συχνά ανομοιομορφίες.

Ποια είναι τα πιο ευάλωτα τμήματα των κτιρίων;

Τα μπαλκόνια, ως προεξέχοντα δομικά στοιχεία πρόβολοι, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Εκτίθενται συνεχώς σε βροχή, υγρασία, αέρα, αλλά και σε έντονες θερμοκρασιακές εναλλαγές που προκαλούν διαστολές και συστολές. Με την πάροδο του χρόνου, το νερό διεισδύει στο σκυρόδεμα, φτάνει στον οπλισμό (σίδερα) και προκαλεί οξείδωση. Αυτό οδηγεί σε διόγκωση, ρηγματώσεις και τελικά αποκόλληση υλικών.

Είναι πάντα ορατή η φθορά;

Το ανησυχητικό είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις η φθορά δεν γίνεται άμεσα αντιληπτή. Ενα μπαλκόνι μπορεί να φαίνεται «λειτουργικό», αλλά να έχει ήδη υποστεί σημαντική εσωτερική διάβρωση. Ετσι, τα περιστατικά πτώσης υλικών εμφανίζονται ξαφνικά, χωρίς προφανή προειδοποίηση.

Σε μια πολυκατοικία ποιος έχει την ευθύνη αν κρέμεται ένα κομμάτι από το μπαλκόνι;

Η ευθύνη δεν είναι πάντα μονοσήμαντη και εξαρτάται από τη φύση του προβλήματος. Σε πρώτη φάση, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος έχει την υποχρέωση να ελέγχει και να συντηρεί το μπαλκόνι του, ιδιαίτερα ως προς εμφανή στοιχεία όπως οι σοβάδες, τα επιχρίσματα ή τα κιγκλιδώματα. Αν υπάρχει εμφανής φθορά ή επικινδυνότητα, οφείλει να λάβει άμεσα μέτρα – ακόμα και προσωρινά, όπως προστατευτικά δίχτυα.

Κι αν η φθορά είναι βαθύτερη και σχετίζεται με τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου;

Ωστόσο, όταν η φθορά σχετίζεται με τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου (δηλαδή την πλάκα του μπαλκονιού ή τον οπλισμό), τότε το ζήτημα παύει να είναι ατομικό και αφορά το σύνολο της πολυκατοικίας.

Πώς ερμηνεύεται αυτό;

Εάν θεωρείται κοινόχρηστο στοιχείο, η ευθύνη κατανέμεται στους συνιδιοκτήτες. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, ανεξάρτητα από το ποιος τελικά επιβαρύνεται οικονομικά, η υποχρέωση άρσης του κινδύνου είναι άμεση. Η αδράνεια μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες.

n Αν πέσει ένα κομμάτι του μπαλκονιού και τραυματιστεί ένας διερχόμενος, ποιος έχει την ευθύνη;

Σε αυτή την περίπτωση ενεργοποιείται ένα σύνθετο πλαίσιο ευθυνών. Κατ’ αρχάς, τίθεται ζήτημα αστικής ευθύνης, δηλαδή υποχρέωσης αποζημίωσης του παθόντος.

Και ποιος πληρώνει;

Αν αποδειχθεί ότι υπήρξε αμέλεια στη συντήρηση, ο ιδιοκτήτης – ή οι συνιδιοκτήτες – μπορεί να κληθεί να καταβάλει σημαντικά ποσά. Παράλληλα, ενδέχεται να υπάρξει και ποινική ευθύνη, ειδικά αν ο τραυματισμός είναι σοβαρός.

Τι εξετάζεται;

Σε τέτοιες περιπτώσεις εξετάζεται αν οι υπεύθυνοι είχαν γνώση του προβλήματος ή όφειλαν να το έχουν εντοπίσει και δεν έλαβαν μέτρα.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η τεχνική πραγματογνωμοσύνη, η οποία καθορίζει αν η φθορά ήταν εμφανής και αν θα μπορούσε να είχε προληφθεί. Για τον λόγο αυτό, η τακτική επιθεώρηση από μηχανικό δεν είναι πολυτέλεια αλλά ουσιαστική ασπίδα προστασίας.

Τελικά ποιον επιβαρύνει το οικονομικό κόστος της επισκευής;

Το οικονομικό βάρος καθορίζεται από το είδος της φθοράς αλλά και από τον Κανονισμό της πολυκατοικίας. Αν η ζημιά αφορά επιφανειακά στοιχεία, όπως αποκολλημένοι σοβάδες ή φθαρμένα κάγκελα, το κόστος συνήθως βαραίνει τον ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου διαμερίσματος.

Αν όμως το πρόβλημα αφορά δομικά στοιχεία – όπως η πλάκα του μπαλκονιού ή ο οπλισμός –, τότε θεωρείται στις περισσότερες περιπτώσεις κοινόχρηστη δαπάνη. Σε αυτή την περίπτωση, το κόστος κατανέμεται σε όλους τους ιδιοκτήτες με βάση τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας.

Κι αν προκύψουν διαφωνίες;

Στην πράξη, συχνά προκύπτουν διαφωνίες, ιδιαίτερα όταν το πρόβλημα εμφανίζεται σε συγκεκριμένο μπαλκόνι αλλά έχει γενεσιουργό αιτία που αφορά όλο το κτίριο. Γι’ αυτό είναι κρίσιμο να υπάρχει τεχνική γνωμάτευση που να καθορίζει την αιτία της φθοράς.

Κι αν, παρ’ όλα αυτά, κάποιοι δεν θέλουν να πληρώσουν;

Εδώ, η Γενική Συνέλευση της πολυκατοικίας αποτελεί το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων. Αν υπάρχει πλειοψηφία υπέρ των εργασιών, η απόφαση είναι δεσμευτική. Σε περιπτώσεις όπου δεν επιτυγχάνεται συμφωνία αλλά υπάρχει αποδεδειγμένος κίνδυνος, ένας ιδιοκτήτης μπορεί να προσφύγει στη Δικαιοσύνη ζητώντας την υποχρεωτική εκτέλεση των εργασιών.

Κι αν ο χρόνος πιέζει;

Σε επείγουσες περιπτώσεις, μπορεί να προχωρήσει ο ίδιος σε αποκατάσταση και να διεκδικήσει το αναλογούν κόστος από τους υπόλοιπους. Η καθυστέρηση, σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν είναι απλώς οικονομικό ζήτημα – μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό νομικό πρόβλημα για όλους.

Υπάρχουν επιδοτούμενα προγράμματα για όσους δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος;

Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα που να καλύπτει αποκλειστικά επισκευές μπαλκονιών ή στατικών φθορών.

Ωστόσο, ορισμένα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, όπως το «Εξοικονομώ», μπορούν να περιλαμβάνουν παρεμβάσεις που σχετίζονται έμμεσα με την αποκατάσταση εξωτερικών στοιχείων, π.χ. μονώσεις, αλλά δεν καλύπτουν δομικές παρεμβάσεις του φέροντος οργανισμού, π.χ. ενισχύσεις. Σημαντική είναι και η ασφάλιση του ακινήτου ή του κτιρίου ειδικά σε περιπτώσεις έκτακτων φαινομένων.

Ανοιξε κάποια συζήτηση για το θέμα;

Γίνεται συζήτηση σε επίπεδο πολιτείας για την ανάγκη δημιουργίας νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, ειδικά για παλαιά κτίρια που παρουσιάζουν επικινδυνότητα. Πρόκειται για ζήτημα δημόσιας ασφάλειας. Ωστόσο, μέχρι να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, οι ιδιοκτήτες καλούνται να αντιμετωπίσουν το κόστος είτε με ίδια μέσα είτε μέσω συλλογικών αποφάσεων της πολυκατοικίας.

Τι προβλέπεται από τη νομοθεσία;

Η νομοθεσία είναι σαφής ως προς την υποχρέωση διατήρησης των ακινήτων σε ασφαλή κατάσταση. Ο ιδιοκτήτης οφείλει να διασφαλίζει ότι το ακίνητό του δεν αποτελεί κίνδυνο για τρίτους. Σε αντίθετη περίπτωση, φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί.

Οι δήμοι μπορούν να παρέμβουν;

Οι δήμοι έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν σε περιπτώσεις επικίνδυνων κτιρίων, ζητώντας την άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων ή ακόμα και επιβάλλοντας μέτρα ασφαλείας. Σε ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να κινηθούν διαδικασίες χαρακτηρισμού κτιρίου ως επικίνδυνου. Παράλληλα, ο Αστικός Κώδικας και η σχετική νομολογία ενισχύουν την αρχή ότι η αμέλεια στη συντήρηση δεν συγχωρείται όταν θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Τι άδεια (αν χρειάζεται) πρέπει να εκδοθεί για τις απαραίτητες εργασίες;

Η διαδικασία εξαρτάται από την έκταση των εργασιών. Για απλές επεμβάσεις συντήρησης, όπως αποκατάσταση επιχρισμάτων ή βαφές, απαιτείται συνήθως Εγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας.

Πρόκειται για μια σχετικά απλή διαδικασία που εκδίδεται μέσω μηχανικού. Οταν όμως οι εργασίες αφορούν τον φέροντα οργανισμό – δηλαδή επεμβάσεις που επηρεάζουν τη στατικότητα του μπαλκονιού –, απαιτούνται οικοδομική άδεια και πλήρης τεχνική μελέτη.

Απαιτείται δηλαδή η εμπλοκή πολιτικού μηχανικού;

Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις η εμπλοκή πολιτικού μηχανικού είναι απαραίτητη, τόσο για τη μελέτη όσο και για την επίβλεψη των εργασιών. Η αυθαίρετη εκτέλεση εργασιών χωρίς τις απαραίτητες άδειες μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα αλλά και σε σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια.

Πόσο κοστίζει η επισκευή ενός μπαλκονιού, για παράδειγμα 10 τ.μ.;

Για ένα μπαλκόνι περίπου 10 τ.μ. το κόστος πλέον ξεκινά συνήθως από 500 ευρώ και μπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει τα 2.000 ευρώ. Μια απλή επισκευή ή στεγανοποίηση κινείται περίπου στα 300-600 ευρώ. Σε μέτριες παρεμβάσεις, με σοβάδες και βαψίματα, το κόστος ανεβαίνει περίπου στα 600-1.200 ευρώ. Σε περιπτώσεις σοβαρών φθορών (οπλισμοί, σκυρόδεμα), μπορεί να φτάσει τα 1.200-2.000+ ευρώ. Ενδεικτικά, μόνο η επισκευή μετόπης μπορεί να κοστίζει γύρω στα 700 ευρώ για τυπικό μπαλκόνι.

Wall Street: S&P 500 και Nasdaq σε ιστορικά υψηλά μετά την παράταση της εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν

Delphi Economic Forum XI – Γκίλφοϊλ: «Χωρίς την Ελλάδα δεν θα υπήρχαν οι ΗΠΑ»

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Κρήτη: Την σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σε ραντεβού θανάτου παρασύρθηκε η 43χρονη που δεν πρόλαβε να αντιδράσει
Τι είδε ο ιατροδικαστής στη σορό του θύματος - Η Αστυνομία εκτιμά ότι ο 40χρονος σκότωσε την άτυχη γυναίκα όταν αυτή έφτασε στο σημείο της συνάντησης χωρίς να προηγηθεί κάποιο άλλο επεισόδιο

Κρήτη: Την σκότωσε με όπλο και την μετέφερε με το αυτοκίνητό της σε δύσβατο σημείο – Σκεπασμένη με χαλί βρέθηκε νεκρή η 43χρονη
Άλλη μια τραγική υπόθεση γυναικοκτονίας αποκαλύπτεται πίσω από την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη η οποία εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάτρης μετά από τρεις ημέρες ερευνών.

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «ύστατο χαίρε» στον Στέφανο Ληναίο με τραγούδια Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Λοΐζου
Σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον γνωστό ηθοποιό Στέφανο Ληναίο, την Τετάρτη 22 Απριλίου, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας, όπως ήταν και η τελευταία του επιθυμία.

Γυναικοκτονία στους Αμπελόκηπους: Ξεκίνησε η δίκη του 39χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του με σφυρί – «Εδρασα εν βρασμώ»
Ο καθ΄ομολογίαν δράστης της ανθρωποκτονίας ο οποίος στην απολογία του στην ανακρίτρια είχε υποστηρίξει πως σκότωσε τη γυναίκα του επειδή τη ζήλευε σήμερα στο δικαστήριο είπε πως έδρασε εν βρασμώ.

«Τροία 2026»: Eντυπωσιακή άσκηση στο Λιμάνι της Πάτρας για εξουδετέρωση «χημικής απειλής»
Στο πλαίσιο της άσκησης «Τροία 2026» η ΕΜΑΚ, η Πυροσβεστική, το Λιμενικό εργάστηκαν πάνω στο σενάριο εξουδετέρωσης «χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής ή πυρηνικής απειλής»

Σύριοι στο στόχαστρο του δόγματος Πλεύρη
Στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια αναμένεται πως θα δικαιωθούν οι 1.203 Σύριοι στους οποίου δοκιμάστηκε το δόγμα Πλεύρη «φυλακή ή επιστροφή».

«Βιολάντα»: Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης, για την έκρηξη που σκότωσε πέντε εργάτριες
Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» παραμένει προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου, ενώ για τις 27 Απριλίου έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες και άλλων δύο στελεχών της επιχείρησης.

Πώς η κλιματική κρίση απειλεί τη δημοκρατία – Καύσωνες, πλημμύρες και φωτιές διακόπτουν δεκάδες εκλογές
To 2024 οι φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική κρίση διέκοψαν 23 εκλογικές αναμετρήσεις σε 18 χώρες, σύμφωνα με έρευνα του διακυβερνητικού οργανισμού International IDEA

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Αδήλωτα ακίνητα και κρυφά εισοδήματα ψάχνει η ΑΑΔΕ
Στο «μάτι» της ΑΑΔΕ οι ιδιοκτήτες που κρύβουν μέρος των χρημάτων που εισπράττουν από βραχυχρόνιες μισθώσεις - Σχεδόν 1 δισ. ευρώ τα εισοδήματα από ακίνητα τύπου Airbnb που δηλώθηκαν για το 2025

Μάνατζερ, νέα πρόσωπα και πρώην ορμπανικοί – Η «στρατιά» του Μαγιάρ για αλλαγή στην Ουγγαρία
Η θεσμική μετάβαση στην Ουγγαρία υπό τον Πέτερ Μαγιάρ θα γίνει χωρίς πολιτικούς καριέρας, αλλά με πρόσωπα που υπόσχονται «απο-ορμπανοποίηση»

Εκτός ΗΠΑ, εκτός Συντάγματος: Οι απελάσεις του Τραμπ στο Ελ Σαλβαδόρ και η εξουσία χωρίς όρια
Πίσω από τις απελάσεις κρατουμένων σε ξένες φυλακές αποκαλύπτεται μια ανησυχητική πρακτική όπου το κράτος δικαίου των ΗΠΑ φαίνεται να υποχωρεί ή να παρακάμπτεται μπροστά στην πολιτική σκοπιμότητα

Ιράν: Υπεραμύνονται οι ΗΠΑ της αναστολής μέρους των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο
Οι ΗΠΑ υπερασπίζονται την απόφασή τους να παρατείνουν την αναστολή των κυρώσεων σε βάρος του ρωσικού πετρελαίου καθώς το ζήτησαν «πάνω από δέκα χώρες ανάμεσα στις πιο φτωχές και ευάλωτες» ενεργειακά.

Το Ιράν προχωρά στην κατάσχεση δύο πλοίων – Οι ΗΠΑ υποβαθμίζουν την εξέλιξη
Το Ιράν προχώρησε στην «κατάσχεση» δυο πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, αλλά οι ΗΠΑ υποβαθμίζουν το γεγονός καθώς δεν πρόκειται «για αμερικανικά», ούτε για «ισραηλινά πλοία».

Οι ΗΠΑ τιμωρούν το Ιράκ για να το αναγκάσουν να εξαρθρώσει τις φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές
Οι ΗΠΑ ανέστειλαν την παράδοση στο Ιράκ περίπου 500 εκατ. δολαρίων, τιμωρώντας με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τη Βαγδάτη για τη μη εξάρθρωση των φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών.

ΝΑΤΟ: Συνάντηση του Ερντογάν με τον Ρούτε – «Μπορούμε να μάθουμε πολλά» από την Τουρκία
Με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε, ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα, ο Μαρκ Ρούτε, ο οποίος τόνισε ότι «η Τουρκία έχει βιώσει μια επανάσταση στην αμυντική βιομηχανία».

To Ιράν δημοσίευσε βίντεο από το ρεσάλτο στα EPAMINONDAS και FRANCESKA στο Ορμούζ
Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζονται οι δυνάμεις του ναυτικού να κάνουν ρεσάλτο στα δύο πλοία στα στενά του Ορμούζ

Μπαρτσελόνα – Θέλτα 1-0: Στο +9 από την άσπρη βούλα – Αγωνία για Γιαμάλ
Η Μπαρτσελόνα νίκησε με 1-0 τη Θέλτα χάρη σε εκτέλεση πέναλτι του Γιαμάλ, αλλά έχασε τον σταρ της με πρόβλημα τραυματισμού και υπάρχει ανησυχία και στην Εθνική Ισπανίας εν όψει Μουντιάλ

Κύπελλο Ιταλίας: Ο τρομερός Μότα απέκρουσε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την Λάτσιο στον τελικό
Καταπληκτικός ο Μότα στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στην Αταλάντα, καθώς ο γκολκίπερ της Λάτσιο απέκρουσε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την ομάδα του στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Ιντερ

Απόλλων Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ: Επεισόδια με πρωταγωνιστή τον Πάμπλο Γκαρσία (vid+pic)
Μεγάλη ένταση προκλήθηκε μετά το τέλος του πρώτου ημιτελικού για το Κύπελλο Κύπρου ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα Λεμεσού, με τον Πάμπλο Γκαρσία να βρίσκεται στο επίκεντρο των επεισοδίων.

Mπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Στην κορυφή με Χάαλαντ
Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε από το «Τερφ Μουρ», επικρατώντας της Μπέρνλι με 1-0 και ανέβηκε στην πρώτη θέση της Premier League, καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία της Άρσεναλ, έχοντας την καλύτερη επίθεση.

Η Γερμανία αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» στην άμυνα της Ευρώπης – Παρουσίασε τη στρατιωτική στρατηγική της
Την πρώτη στρατιωτική στρατηγική της Γερμανίας μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο παρουσίας ο υπουργός Άμυνας. Και δήλωσε ότι η Γερμανία έχει «ειδική ευθύνη» για την άμυνα της Ευρώπης.

Το «έπος» του Μεντιλίμπαρ – 19 χρόνια από την ιστορική άνοδο της «Πουσέλα» (Vid)
Οταν ο Μεντιλίμπαρ... χτυπούσε τη μοίρα του, οδηγώντας την «φτωχή» Ρεάλ Βαγιαδολίδ, στην κορυφαία σεζόν της σύγχρονης ιστορίας της. Πέρασαν 19 χρόνια από τότε, αλλά το αξεπέραστο επίτευγμα του Βάσκου, ακόμη μνημονεύεται.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

