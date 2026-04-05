Κόρινθος: Συνελήφθη και ο μηχανικός για την κατάρρευση μπαλκονιού που σκότωσε 43χρονη – Άφαντη η ιδιοκτήτρια
Η 43χρονη γυναίκα μαζί με τα τρία της παιδιά και τον σύζυγό της περνούσαν κάτω από το μπαλκόνι κτιρίου στην Κόρινθο, το οποίο κατέρρευσε ξαφνικά και την καταπλάκωσε
Μετά τον εργολάβο, συνελήφθη και ο μηχανικός που είχε αναλάβει την ανακαίνιση του μοιραίου κτιρίου στην Κόρινθο, μπαλκόνι του οποίου κατέρρευσε ξαφνικά σκοτώνοντας τη 43χρονη μητέρα και τραυματίζοντας – ευτυχώς ελαφρά – τα δύο παιδιά της.
Η 43χρονη διέμενε στη Γερμανία και είχε έρθει στην Ελλάδα με την οικογένειά της για τις διακοπές του Πάσχα. Ο όγκος τσιμέντου έπεσε επάνω της τη στιγμή που βρισκόταν ακριβώς από κάτω, χωρίς να υπάρχει περιθώριο να αντιληφθεί κάτι και να αντιδράσει.
Ο 10χρονος γιος της 43χρονης τραυματίστηκε στο κεφάλι, ευτυχώς ελαφρά
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο νεκρή, χωρίς να δοθεί η δυνατότητα στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να παλέψουν για τη ζωή της.
«Η γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο. Μαζί της ήταν ο σύζυγος και τα τρία παιδιά τους ηλικίας 4, 7 και 10 ετών. Είχαν άγιο και σώθηκαν εκείνοι. Διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο και μόνο το 10χρονο παιδί έχει χτυπήσει στο κεφάλι. Έγινε αξονική δεν έχει κάτι σοβαρό. Είναι όλοι σε σοκ» αναφέρει ο κ. Γιαννάκος.
Δεν είχαν τοποθετηθεί πλέγματα για τις εργασίες ανακαίνισης
Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι το κτίριο είχε εγκαταλειφθεί εδώ και πολλά χρόνια, ενώ το τελευταίο διάστημα γίνονταν εργασίες ανακαίνισης, χωρίς ωστόσο να έχουν τοποθετηθεί πλέγματα ή κορδέλες.
Όταν έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, διαπίστωσαν τον ακαριαίο θάνατο της 43χρονης, η οποία βρέθηκε διαμελισμένη, ενώ τα τρία ανήλικα παιδιά της και ο σύζυγός της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
Η ζωή του 10χρονου αγοριού που είχε τραυματιστεί στο κεφάλι δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.
