Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε τα ξημερώματα στα Πιτσίδια του Δήμου Φαιστού στην Κρήτη η ξαφνική κατάρρευση ενός μπαλκονιού κατοικίας, που έπεσε στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε υπό άγνωστες συνθήκες, ενώ ευτυχώς εκείνη την ώρα δεν περνούσαν πεζοί ούτε διερχόταν όχημα, αποφεύγοντας τον τραυματισμό, σύμφωνα με το e-mesara.gr.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα διερευνήσουν τα αίτια της κατάρρευσης, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν φθορά στα υλικά ή ελλιπή συντήρηση.