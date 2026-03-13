«Ο κόσμος σκοτείνιασε»: Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του 18χρονου στον Πύργο που έπεσε από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε
Ελλάδα 13 Μαρτίου 2026, 22:52

Βαθιά συγκίνηση και θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Πύργου και στον ηλειακό αθλητισμό ο χαμός του 18χρονου βολεϊμπολίστα.

Social battery: Πώς να τη φορτίσετε;

Συγκλονισμένη παραμένει η κοινωνία του Πύργου από την τραγική απώλεια του 18χρονου που έχασε τη ζωή του μετά την πτώση από το μπαλκόνι του σπιτιού του στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Ο νεαρός διακομίστηκε βαριά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί έδωσαν μεγάλη μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, ο 18χρονος ασχολείτο με το βόλεϊ από μικρή ηλικία, αγωνιζόμενος στον Κόροιβο, ενώ τη σεζόν 2024-2025 είχε αγωνιστεί και στην Ολυμπιάδα Πατρών. Φέτος αποτελούσε μέλος της ανδρικής ομάδας του Κοροίβου.

Τον Αύγουστο του 2024 είχε στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδας στο beach volley στην κατηγορία των εφήβων, ενώ είχε συμμετάσχει και σε καμπ της Ομοσπονδίας βόλεϊ με επίλεκτους Έλληνες αθλητές του beach volley, δείχνοντας το μεγάλο ταλέντο και τις προοπτικές που είχε στον αθλητισμό.

Λίγες ώρες μετά την τραγική είδηση, ο πατέρας του προχώρησε σε μια συγκλονιστική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, αποχαιρετώντας τον γιο του με λόγια που ραγίζουν καρδιές.

«Σήμερα ο κόσμος μας σκοτείνιασε.
Σήμερα χάσαμε το παιδί μας Ασημάκης Διονυσόπουλος ￼
Ένα παιδί μόλις 18 χρονών, γεμάτο όνειρα, δύναμη και ζωή.
Ένα παλικάρι που δεν φοβόταν τους αγώνες – ούτε στο γήπεδο, ούτε στη ζωή.
Πρωταθλητής Ελλάδος στο beach volley, μα πάνω απ’ όλα πρωταθλητής καρδιάς.
Ένας μαχητής που πάλευε για τα όνειρά του, ένας μαθητής της Γ’ Λυκείου που ετοιμαζόταν να ανοίξει τα φτερά του μέσα από τις Πανελλήνιες και τη ζωή που τον περίμενε.
Όμως η ζωή στάθηκε άδικη.
Και μας τον πήρε νωρίς.
Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το χαμόγελό του, τη δύναμή του, το πάθος του για τον αθλητισμό και τη ζωή.
Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το παιδί που μας έκανε περήφανους κάθε μέρα.
Η απουσία του αφήνει ένα κενό που δεν θα γεμίσει ποτέ.
Αλλά η αγάπη του, οι στιγμές μας και το παράδειγμα που άφησε πίσω του θα ζουν για πάντα μέσα μας.
Καλό ταξίδι, παιδί μας.
Θα είσαι για πάντα ο πρωταθλητής της καρδιάς μας», γράφει.

Κρυπτονομίσματα: Tα βραχυπρόθεσμα στοιχήματα προσθέτουν «ακόμα περισσότερη μανία» στις συναλλαγές crypto

Social battery: Πώς να τη φορτίσετε;

Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις του Ισραήλ σε Ιράν και Λίβανο

Έρευνα: Το 44% των Ελλήνων δεν εγκρίνει… την ηθική των άλλων – Γιατί μας αρέσει να κουνάμε το δάχτυλο
Pew Research Center 13.03.26

Εκτός από την κατσίκα του γείτονα, πολλοί Έλληνες έχουν πρόβλημα και με την ηθική του γείτονα, με το 44% να θεωρεί τους άλλους ανήθικους. Τι δείχνει έρευνα του Pew Research Center

Αφροδίτη Τζιαντζή
Συνελήφθη ο αστυνομικός που ενεπλάκη σε τροχαίο στο κέντρο της Αθήνας – Πέθανε ο 63χρονος που είχε τραυματιστεί
Ελλάδα 13.03.26

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Βασιλίσσης Σοφίας μπροστά στη Βουλή όταν ο αστυνομικός της Άμεσης Δράσης που επέβαινε στη μηχανή συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα του 63χρονου

Θεσσαλονίκη: Ομολόγησε και συνελήφθη ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ
Ελλάδα 13.03.26

Ο 23χρονος ισχυρίζεται ότι αρχικά δέχθηκε επίθεση από τρία άτομα και έβγαλε μαχαίρι για να αμυνθεί τραυματίζοντας θανάσιμα τον 20χρονο - Το κίνητρο που βλέπει ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την αιματηρή συμπλοκή

Κλείνει για δύο μέρες η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης – Πώς θα γίνεται η κυκλοφορία
Fly Over 13.03.26

Ο 48χρονος αποκλεισμός στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης θα αφορά και τις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ7

Η δυναμική της δικαστικής απόφασης για τις υποκλοπές και οι ρωγμές που προκαλεί στο κυβερνητικό αφήγημα
Ελλάδα 13.03.26

Όσοι γνωρίζουν το υλικό της δικογραφίας, εκτιμούν ότι οι αποκαλύψεις του Ταλ Ντίλιαν στο MEGA είναι το πρώτο από τα «χαρτιά» που ανοίγει ο ιδρυτής της Intellexa.

Μίνα Μουστάκα
Στον Εισαγγελέα Χανίων ο Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα – Τα τρία τελευταία χρόνια έμενε στην περιοχή
Ελλάδα 13.03.26

Ο 58χρονος αρνείται τις κατηγορίες για κατασκοπεία - Τα τρία τελευταία χρόνια επισκεπτόταν την ίδια περιοχή και έμενε σε βαν-τροχόπιστο στο Μαράθι από τον Οκτώβριο μέχρι και την άνοιξη

Θεσσαλονίκη: Ένοχη κρίθηκε από το δικαστήριο η μητέρα που κούρεψε την κόρη της πάνω σε καυγά
Ενδοοικογενειακή βία 13.03.26

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο στη Θεσσαλονίκη την έκρινε ένοχη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία, κατ' εξακολούθηση και της επέβαλε φυλάκιση 22 μηνών

Γιώργος Μαρίνος: Συγκίνηση στο τελευταίο «αντίο» για τον απόλυτο σόουμαν
Τελευταίο χειροκρότημα 13.03.26

Το μεσημέρι της Παρασκευής φίλοι και συνεργάτες συγκεντρώθηκαν στο κοιμητήριο Βούλας για να αποχαιρετήσουν τον μεγάλο σόουμαν. Ο Γιώργος Μαρίνος «έφυγε» από τη ζωή την Τρίτη 10 Μαρτίου σε ηλικία 87 ετών.

Eurobank: Η Ελλάδα έχει ανακτήσει τις μισές απώλειες της κρίσης – Μείωση ανεργίας αλλά με δομικά προβλήματα
Έρευνα Εurobank 13.03.26

Σύμφωνα με την ανάλυση της Eurobank, η ελληνική οικονομία έχει ανακτήσει μόλις το 48,7% των απωλειών του ΑΕΠ που καταγράφηκαν την περίοδο 2009-2013, όταν η ύφεση είχε φθάσει στο αποκορύφωμά της.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Παιχνίδια AI στο μικροσκόπιο των ερευνητών – «Παρερμηνεύουν τα συναισθήματα των παιδιών, απαντούν ανάρμοστα»
Απαιτείται εγρήγορση 13.03.26

Τα AI παιχνίδια δεν είναι έτοιμα για τον ρόλο που τους αποδίδεται, έδειξε μελέτη του Κέιμπριτζ - Αυστηρότερους κανονισμούς και νέα σήμανση ασφαλείας ζητούν οι αναπτυξιακοί ψυχολόγοι

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Σκόνη, σελιλόιντ και ηχώ – O κινηματογράφος στην έρημο του Σινά που έστησε ένας Γάλλος για να δει το Dune
Φάτα Μοργκάνα 13.03.26

Αυτό το εξαιρετικό υπαίθριο σινεμά στην έρημο του Σινά, στην Αίγυπτο, φωτογραφήθηκε από τον Kaupo Kikkas, έναν βραβευμένο φωτογράφο από την Εσθονία, ο οποίος εξηγεί την ιστορία όπως την άκουσε.

Έφη Αλεβίζου
Τραμπ για Ιράν: Είμαστε καλοί που δεν τους καταστρέψαμε εντελώς τη χώρα – Θα τους χτυπήσουμε σκληρότερα
Πόλεμος στο Ιράν 13.03.26

Αλληλοσυγκρουόμενες, κατά τη συνήθειά του, δηλώσεις από τον Τραμπ. Ισχυρίστηκε αρχικά ότι θέλει να πλήξει το Ιράν «πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα». Και μετά ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν το έχουν καταστρέψει εντελώς.

Η κυβέρνηση Τραμπ κυνηγά τον διοικητή της Fed δικαστικά για να… ρίξει τα επιτόκια
Οικονομία 13.03.26

Δικαστήριο στις ΗΠΑ απέσυρε την κλήτευση του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, με υπαινιγμούς διασπάθισης δημοσίου χρήματος, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση τον κυνηγά δικαστικά ως πολιτική πίεση για τα επιτόκια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δουδωνής για σκάνδαλο υποκλοπών: Μείζον θεσμικό ζήτημα για τη λειτουργία του κράτους η δήλωση Ντίλιαν
ΠΑΣΟΚ 13.03.26

«Λοιπόν, έχουμε ένα μείζον θέμα, θεσμικό, ουσιαστικό για τη λειτουργία του κράτους», τόνισε ο βουλευτής Επικρατείας με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Παναγιώτης Δουδωνής, σχολιάζοντας τη χθεσινή αποκαλυπτική δήλωση του Ταλ Ντίλιαν

Οι ΗΠΑ επικήρυξαν όλη την ιρανική ηγεσία – 10 εκατ. δολάρια για τον Mοτζτάμπα Χαμενεΐ
Πόλεμος στο Ιράν 13.03.26

«Αυτά τα άτομα διοικούν και κατευθύνουν διάφορα τμήματα των Φρουρών της Επανάστασης, που σχεδιάζει, οργανώνει και εκτελεί τρομοκρατικές ενέργειες σε όλο τον κόσμο», υποστηρίζουν. Ποιοι είναι.

Ο Ευάγγελος Γιαννακούρας θα ορκιστεί ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Σύγχυση με τη διαγραφή του το 2023
Επανήλθε 13.03.26

Ο Ευάγγελος Γιαννακούρας, που θα αντικαταστήσει στη Βουλή τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, έχει επανέλθει κανονικά στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και έχει ανακτήσει την κομματική του ιδιότητα, που απώλεσε τον Σεπτέμβριο του 2023

Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία – Και ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
The Economist 13.03.26

Εν μέσω πολέμου και με τα Στενά του Ορμούζ κλειστά, η τιμή του πετρελαίου που απαιτείται για να ευθυγραμμιστεί η ζήτηση με την προσφορά σε ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 150 δολάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Μακρόν: Ο ρόλος της Γαλλίας στη Μέση Ανατολή παραμένει «καθαρά αμυντικός» παρά τον θάνατο στρατιώτη
Μέση Ανατολή 13.03.26

Ένας στρατιώτης σκοτώθηκε και έξι τραυματίστηκαν στο Ιράκ, στη διάρκεια άσκησης κατά της τρομοκρατίας στη διάρκεια επίθεσης με drone. Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα παραμείνει «συνετή».

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 13.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον πρώτο ημιτελικό των play offs της Volley League ανδρών. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

The Tasters: Η άγνωστη ιστορία των γυναικών που δοκίμαζαν το φαγητό του Χίτλερ – με τον φόβο της δηλητηρίασης
Λημέρι του Λύκου 13.03.26

Η ταινία «The Tasters» του Σίλβιο Σολντίνι αφηγείται την αληθινή ιστορία μιας ομάδας γυναικών που στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αναγκάστηκαν να δοκιμάζουν τα γεύματα του Αδόλφου Χίτλερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ερντογάν: Η Τουρκία δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο εναντίον του Ιράν
«Καμίνι φωτιάς» 13.03.26

Μετά τα περιστατικά με πυραύλους που αναχαιτίστηκαν από ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ερντογάν, απέκλεισε το ενδεχόμενο εμπλοκής στον πόλεμο. «Μακριά από το καμίνι της φωτιάς», είπε.

Premier League: Ο Αρνε Σλοτ άνοιξε …παράθυρο χειμερινής διακοπής λόγω Champions League
Ποδόσφαιρο 13.03.26

«Γενικά, δεν βοηθά τις αγγλικές ομάδες το γεγονός ότι δεν υπάρχει χειμερινή διακοπή», παραδέχθηκε ο τεχνικός της Λίβερπουλ Αρνε Σλοτ που κλήθηκε να εξηγήσει τις εκτός των συνόρων εμφανίσεις

«Σε προχωρημένες επαφές με τον Μπερνάρντο Σίλβα η Γαλατάσαραϊ»
Ποδόσφαιρο 13.03.26

Tουρκικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως η Γαλατάσαραϊ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Μπερνάρντο Σίλβα της Μάντσεστερ Σίτι ώστε να τον εντάξει στο δυναμικό της το ερχόμενο καλοκαίρι.

