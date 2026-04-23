Aegean: Επανέναρξη πτήσεων στη Μέση Ανατολή
Η Aegean ανακοίνωσε τις πτήσεις που θα αρχίσει και πάλι να πραγματοποιεί, κατόπιν επανεξέτασης της κατάστασης στη Μ. Ανατολή
- Συντάξεις Μαΐου: Ξεκινούν σήμερα οι πληρωμές – Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στα ΑΤΜ
- Οι 15 παραβάσεις που μπορούν να σας κάνουν να χάσετε το δίπλωμά σας και να δώσετε ξανά εξετάσεις
- Ανοιξε το νέο Xilton: Νέα εποχή για το εμβληματικό ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisia
- Σοβαρή συμπλοκή ανάμεσα σε δύο 19χρονες – Την έσπρωξε σε τζαμαρία
Στην επανέναρξη ορισμένων πτήσεων που είχαν ακυρωθεί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι προχωράει η Aegean έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, προχωρά στην επανέναρξη ορισμένων πτήσεων που είχαν ακυρωθεί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Ειδικότερα:
- Οι πτήσεις από την Αθήνα προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 28 Απριλίου
- Οι πτήσεις από το Ηράκλειο προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 30 Απριλίου
- Οι πτήσεις από τη Λάρνακα προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 21 Μαΐου
- Οι πτήσεις από τη Ρόδο προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 21 Μαΐου
- Οι πτήσεις από την Αθήνα προς το Ριάντ επανεκκινούν στις 21 Μαΐου
- Οι πτήσεις από την Αθήνα προς το Αμάν επανεκκινούν στις 21 Μαΐου
- Πούτιν: Η Ρωσία θα υπερασπισθεί τα συμφέροντα της στην Αρκτική
- Η UEFA στα βάθη της Ασίας: Το Πακιστάν ετοιμάζεται για την πρώτη συμμετοχή σε ευρωπαϊκό τουρνουά
- Κάιλι Μινόγκ: Νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της
- Από μια λεπτή κλωστή κρέμεται η εκεχειρία Ιράν-ΗΠΑ – Τι μπορεί να συμβεί αν κοπεί
- Λεάο για το σκάνδαλο με ποδοσφαιριστές και συνοδούς πολυτελείας: «Δεν έχω καμία σχέση με τα γεγονότα»
- Κρήτη: Σοκάρουν τα μηνύματα του 40χρονου στον αδερφό της Ελευθερίας ενώ την έχει σκοτώσει – Προσπαθεί να τον παραπλάνησει
- Αμετανόητος Γεωργιάδης επιτίθεται ξανά στη Λάουρα Κοβέσι – «Όσο μας το επιτρέπει ακόμα, έχουμε δημοκρατία»
- Κικίλιας: Μέτρα στήριξης της ακτοπλοΐας με στόχο τη συγκράτηση των τιμών
