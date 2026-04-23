Αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb ψάχνει ο φοροελεγκτικός μηχανισμός μέσω διασταυρώσεων και αναδρομικών ελέγχων.

Στο «μάτι» του φοροελεγκτικού μηχανισμού μπαίνουν φορολογούμενοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται τα ακίνητά τους με το σύστημα των βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω των πλατφορμών και αποφεύγουν να εμφανίζουν στην Εφορία τα πραγματικά εισοδήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το 2025 υποβλήθηκαν 2,46 εκατ. δηλώσεις για βραχυχρόνιες μισθώσεις, με τα δηλωθέντα εισοδήματα να αγγίζουν το 1 δισ. ευρώ ή για την ακρίβεια 973,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα εισοδήματα αυτά θα δηλωθούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ με συντελεστές 15%-45% και θα βρεθούν στο στόχαστρο των φοροελεγκτών.

Στις διασταυρώσεις που πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ αξιοποιούνται τα δεδομένα από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking, VRBO, ενώ ο έλεγχος επεκτείνεται στις φορολογικές δηλώσεις που είχαν υποβάλει οι φορολογούμενοι.

Τι ψάχνει η ΑΑΔΕ

Στόχος των διασταυρώσεων οι οποίες γίνονται με τη βοήθεια ειδικών αλγορίθμων είναι:

1. Η αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων φυσικών προσώπων χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το 2025 εντοπίστηκαν 24.383 μοναδικοί ΑΦΜ με αδήλωτα εισοδήματα. Διενεργήθηκε διασταύρωση στοιχείων για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, καθώς και για το 2022 με αξιοποίηση δεδομένων από τις ψηφιακές πλατφόρμες. Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων εντοπίστηκαν, για διαφορές δηλωθέντος εισοδήματος άνω των 500 ευρώ 24.383 μοναδικοί ΑΦΜ (6.222 για το 2020, 10.724 για το 2021 και 17.525 για το 2022) που θα κληθούν για υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

2. Ο εντοπισμός όσων διαθέτουν για βραχυχρόνια μίσθωση περισσότερα από τρία ακίνητα και δεν έχουν προχωρήσει σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι έλεγχοι του 2025 βρήκαν 1.545 φυσικά πρόσωπα τα οποία είχαν εισπράξει εισόδημα από τρία ή περισσότερα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης το 2024 ή απέκτησαν τρίτο ενεργό Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) από το 2024 και έπειτα, είτε χωρίς να έχουν προβεί σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας (1.017 περιπτώσεις) είτε χωρίς να έχουν δηλώσει τους προβλεπόμενους ΚΑΔ για βραχυχρόνια μίσθωση (528 περιπτώσεις). Στις 13 Νοεμβρίου 2025 απεστάλησαν μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ενώ όσοι δεν συμμορφωθούν θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες για περαιτέρω ενέργειες.

3. Οι «ξεχασιάρηδες» ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι δεν έχουν εκδώσει και δεν έχουν αναρτήσει στις πλατφόρμες τον προβλεπόμενο Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) στη βάση του πρωτοκόλλου συνεργασίας της ΑΑΔΕ με τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης Airbnb, Booking, VRBO. Το 2025 μετά τη διασταύρωση των στοιχείων απενεργοποιήθηκαν 2.145 καταχωρίσεις ακινήτων από τις πλατφόρμες καθώς είτε δεν είχαν ΑΜΑ είτε ο ΑΜΑ που αναγραφόταν ηλεκτρονικά δεν ήταν έγκυρος. Οι φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα.

Συγκεκριμένα, για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ανά έτος ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται η παράβαση, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυξάνεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

