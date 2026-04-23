Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
Mega deal στις τηλεπικοινωνίες: Σενάρια συγχώνευσης Deutsche Telekom – T-Mobile
Διεθνής Οικονομία 23 Απριλίου 2026, 06:00

Προς τη δημιουργία του μεγαλύτερου τηλεπικοινωνιακού ομίλου στον κόσμο – Πολιτικά και ρυθμιστικά εμπόδια σε Βερολίνο και Ουάσιγκτον

Γεώργιος Μαζιάς
Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά deals στην ιστορία των τηλεπικοινωνιών βρίσκεται υπό εξέταση, καθώς η Deutsche Telekom εξετάζει το ενδεχόμενο συγχώνευσης με τη θυγατρική της T-Mobile US, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να δημιουργήσει τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο παγκοσμίως με βάση τη χρηματιστηριακή αξία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, το σχέδιο βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ωστόσο περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας νέας holding εταιρείας, η οποία θα προχωρήσει σε ανταλλαγή μετοχών και των δύο ομίλων, με στόχο την ενοποίηση των δραστηριοτήτων τους υπό ενιαία δομή και κοινή μετοχική βάση.

Σήμερα, η Deutsche Telekom ελέγχει περίπου το 53% της T-Mobile US, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό βρίσκεται στα χέρια μεγάλων θεσμικών επενδυτών, όπως η SoftBank και κολοσσοί διαχείρισης κεφαλαίων όπως η BlackRock, η Vanguard, η T. Rowe Price και η State Street.

Η συγχώνευση θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν όμιλο με διπλή εισαγωγή σε χρηματιστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, ενδεχομένως εκτός Γερμανίας, ακολουθώντας προηγούμενα μοντέλα, όπως η συγχώνευση των Praxair και Linde. Σε επίπεδο αποτίμησης, η T-Mobile US διαθέτει κεφαλαιοποίηση που προσεγγίζει τα 217 δισ. δολάρια, ενώ η Deutsche Telekom αποτιμάται περίπου στα 141 δισ. ευρώ, με την αξία της να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παρουσία της στην αμερικανική αγορά.

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης, ο νέος όμιλος θα ξεπερνούσε σε αξία ακόμη και την China Mobile, αποκτώντας κρίσιμη μάζα για να ανταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο και να χρηματοδοτήσει τις τεράστιες επενδύσεις που απαιτούνται για δίκτυα 5G και υποδομές οπτικών ινών.

Ωστόσο, η συμφωνία δεν είναι απλή. Απαιτείται πολιτική έγκριση τόσο από το Βερολίνο όσο και από την Ουάσιγκτον, καθώς το γερμανικό Δημόσιο, μέσω της κρατικής τράπεζας KfW, κατέχει περίπου το 28% της Deutsche Telekom, διατηρώντας ουσιαστικό λόγο στις στρατηγικές αποφάσεις. Παράλληλα, η αμερικανική πλευρά θα εξετάσει την επίδραση μιας τέτοιας συγχώνευσης στον ανταγωνισμό και στην αγορά τηλεπικοινωνιών.

Η πιθανή αυτή κίνηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα συγκέντρωσης στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, όπου η ανάγκη για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες ωθεί τις εταιρείες σε συνεργασίες και συγχωνεύσεις. Στην Ευρώπη, εξελίξεις όπως η συγχώνευση της Orange με τη MásMóvil στην Ισπανία και η πιο ευέλικτη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τον ανταγωνισμό δείχνουν ότι το περιβάλλον γίνεται πιο ευνοϊκό για τη δημιουργία ισχυρών ομίλων.

Παρά τις προοπτικές, πηγές της αγοράς τονίζουν ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ολοκλήρωσης της συμφωνίας, καθώς παρόμοια σενάρια έχουν εξεταστεί και στο παρελθόν χωρίς να προχωρήσουν. Ωστόσο, αν τελικά υλοποιηθεί, η συγχώνευση αυτή θα σηματοδοτήσει μια ιστορική καμπή για τον παγκόσμιο τηλεπικοινωνιακό κλάδο, αναδιαμορφώνοντας τις ισορροπίες σε μια αγορά που γίνεται όλο και πιο απαιτητική και ανταγωνιστική.

Μέτρα στήριξης: Τι κερδίζουν ενοικιαστές, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά και οφειλέτες

Body-wandering: Τι είναι και πως σταματά τις αρνητικές σκέψεις

Κόσμος
Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Γιατί «παρατείναμε» την αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ υπερασπίζονται την απόφασή τους να παρατείνουν την αναστολή των κυρώσεων σε βάρος του ρωσικού πετρελαίου καθώς το ζήτησαν «πάνω από δέκα χώρες ανάμεσα στις πιο φτωχές και ευάλωτες» ενεργειακά.

Σύνταξη
ΕΕ: Σχεδιάζει «προσωρινή» μείωση φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια για να προστατεύσει τα νοικοκυριά

Η Κομισιόν προτίθεται να χαλαρώσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Έτσι θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να προσφέρουν «στοχευμένη και προσωρινή» υποστήριξη έως ότου λήξει η κρίση στην ενέργεια.

Σύνταξη
Η Μόσχα αναστέλλει τις ροές πετρελαίου του Καζακστάν μέσω Ντρούζμπα – Απειλείται η τροφοδοσία του Βερολίνου

Ο αγωγός Ντρούζμπα αναδεικνύεται σε κομβικό εργαλείο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η ρωσική κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη τον έλεγχο του, ασκεί περαιτέρω πίεση στην Ευρώπη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς το Ιράν εργαλειοποίησε τα Στενά του Ορμούζ – Γιατί θα είναι δύσκολο να ανοίξουν

Η έκταση των διαταραχών που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν είναι πρωτόγνωρη – Ξεπερνά εκείνη των δύο προηγούμενων πετρελαϊκών κρίσεων του 1973 και του 1979

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων

Η Κομισιόν εξετάζει σειρά μέτρων για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη καυσίμων για την αεροπορία. Στόχος, να μη χρειαστεί να επιβληθεί μείωση πτήσεων και να συνεχιστούν κανονικά τα αεροπορικά ταξίδια.

Σύνταξη
Κανένα έθνος δεν γλιτώνει από αυτόν τον πόλεμο - Φόβοι για «φαινόμενο-ντόμινο»

Από την Αμερική, μέχρι τις πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες και τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς όπως η Βραζιλία και η Κίνα, κανένα έθνος δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο ο πόλεμος

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή - Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»

Οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη εξαιτίας της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστέκεται στην αύξηση των τιμών και το κάνει εδώ και χρόνια.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μπορεί το Tinder να ξανακερδίσει τις γυναίκες;

Ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης εταιρείας διαδικτυακών γνωριμιών στον κόσμο έχει θέσει στον εαυτό του έναν σύνθετο στόχο: να κάνει το Tinder λιγότερο «κλαμπ ανδρών»

Σύνταξη
Μήνυμα από τη Gen Z: Δεν ψάχνουν όλοι το νόημα της ζωής στη δουλειά, κάποιοι απλώς παλεύουν να επιβιώσουν

Η Gen Z διαμορφώνεται από την ανισότητα, με τους νέους από υψηλότερα κοινωνικά στρώματα να αναζητούν εργασία «με νόημα», ενώ εκείνοι με λιγότερα προνόμια δίνουν προτεραιότητα στην οικονομική σταθερότητα

Σύνταξη
Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν - Τα ύποπτα στοιχήματα στις αγορές πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις του Τραμπ

Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση «επενδυτών» που βαραίνουν την προεδρία Τραμπ - Ύποπτα στοιχήματα που αποφέρουν μεγάλα κέρδη πριν από «ανατρεπτικές» δηλώσεις Τραμπ - Πέντε παραδείγματα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τηλεργασία μία ημέρα την εβδομάδα

Δουλειά από το σπίτι, φθηνότερες μετακινήσεις και «λουκέτο» σε δημόσια κτίρια: το νέο σχέδιο της Ευρώπης για την ενεργειακή κρίση

Γεώργιος Μαζιάς
Συνταγή: Κέικ βανίλιας

Μια συνταγή για ένα γλυκό απολαυστικό και ότι πρέπει για αυτή την περίοδο

Σύνταξη
Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για την καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων, λόγω του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών - Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ, δεν έχει θέσει προθεσμία για την λήξη της εκεχειρίας - Ο Λίβανος καταδίκασε το Ισραήλ για τη στοχευμένη δολοφονία δημοσιογράφου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Σύνταξη
«Πέταξε» η τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα - Αυξήσεις «φωτιά» στην αντλία - Η σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Μάρτης γδάρτης… με την τιμή του πετρελαίου κίνησης στην Ελλάδα να καταγράφει αύξηση 24,1% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο. Τα στοιχεία της Eurostat για τα καύσιμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πώς η κλιματική κρίση απειλεί τη δημοκρατία - Καύσωνες, πλημμύρες και φωτιές διακόπτουν δεκάδες εκλογές

To 2024 οι φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική κρίση διέκοψαν 23 εκλογικές αναμετρήσεις σε 18 χώρες, σύμφωνα με έρευνα του διακυβερνητικού οργανισμού International IDEA

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η επικίνδυνη φθορά σε κτίρια και μπαλκόνια που κρύβει μοιραίες παγίδες - Το κόστος της συντήρησης

Η κατάσταση με τα «γερασμένα» ακίνητα και τα μπαλκόνια σήμερα - Ποιος έχει την ευθύνη σε μια πολυκατοικία και ποιος πληρώνει αν πέσει ένα κομμάτι και τραυματιστεί διερχόμενος - Τα κόστη των επισκευών

Προκόπης Γιόγιακας
Αδήλωτα ακίνητα και κρυφά εισοδήματα ψάχνει η ΑΑΔΕ στις μισθώσεις τύπου Airbnb

Στο «μάτι» της ΑΑΔΕ οι ιδιοκτήτες που κρύβουν μέρος των χρημάτων που εισπράττουν από βραχυχρόνιες μισθώσεις - Σχεδόν 1 δισ. ευρώ τα εισοδήματα από ακίνητα τύπου Airbnb που δηλώθηκαν για το 2025

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Μάνατζερ, νέα πρόσωπα και πρώην ορμπανικοί – Η «στρατιά» του Μαγιάρ για αλλαγή στην Ουγγαρία

Η θεσμική μετάβαση στην Ουγγαρία υπό τον Πέτερ Μαγιάρ θα γίνει χωρίς πολιτικούς καριέρας, αλλά με πρόσωπα που υπόσχονται «απο-ορμπανοποίηση»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εκτός ΗΠΑ, εκτός Συντάγματος: Οι απελάσεις του Τραμπ στο Ελ Σαλβαδόρ και η εξουσία χωρίς όρια

Πίσω από τις απελάσεις κρατουμένων σε ξένες φυλακές αποκαλύπτεται μια ανησυχητική πρακτική όπου το κράτος δικαίου των ΗΠΑ φαίνεται να υποχωρεί ή να παρακάμπτεται μπροστά στην πολιτική σκοπιμότητα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γιατί «παρατείναμε» την αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ υπερασπίζονται την απόφασή τους να παρατείνουν την αναστολή των κυρώσεων σε βάρος του ρωσικού πετρελαίου καθώς το ζήτησαν «πάνω από δέκα χώρες ανάμεσα στις πιο φτωχές και ευάλωτες» ενεργειακά.

Σύνταξη
Κατάσχεση δύο πλοίων από το Ιράν

Το Ιράν προχώρησε στην «κατάσχεση» δυο πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, αλλά οι ΗΠΑ υποβαθμίζουν το γεγονός καθώς δεν πρόκειται «για αμερικανικά», ούτε για «ισραηλινά πλοία».

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ τιμωρούν το Ιράκ

Οι ΗΠΑ ανέστειλαν την παράδοση στο Ιράκ περίπου 500 εκατ. δολαρίων, τιμωρώντας με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τη Βαγδάτη για τη μη εξάρθρωση των φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών.

Σύνταξη
«Μπορούμε να μάθουμε πολλά» από την Τουρκία, λέει ο Ρούτε

Με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε, ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα, ο Μαρκ Ρούτε, ο οποίος τόνισε ότι «η Τουρκία έχει βιώσει μια επανάσταση στην αμυντική βιομηχανία».

Σύνταξη
To Ιράν δημοσίευσε βίντεο από το ρεσάλτο στα EPAMINONDAS και FRANCESKA στο Ορμούζ

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζονται οι δυνάμεις του ναυτικού να κάνουν ρεσάλτο στα δύο πλοία στα στενά του Ορμούζ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπαρτσελόνα – Θέλτα 1-0: Στο +9 από την άσπρη βούλα – Αγωνία για Γιαμάλ

Η Μπαρτσελόνα νίκησε με 1-0 τη Θέλτα χάρη σε εκτέλεση πέναλτι του Γιαμάλ, αλλά έχασε τον σταρ της με πρόβλημα τραυματισμού και υπάρχει ανησυχία και στην Εθνική Ισπανίας εν όψει Μουντιάλ

Σύνταξη
Κύπελλο Ιταλίας: Ο τρομερός Μότα απέκρουσε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την Λάτσιο στον τελικό

Καταπληκτικός ο Μότα στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στην Αταλάντα, καθώς ο γκολκίπερ της Λάτσιο απέκρουσε τέσσερα πέναλτι και έστειλε την ομάδα του στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Ιντερ

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

