Από άσημη, φόβητρο και με έδρα-φρούριο: Η «ομάδα» Βαλένθια στο δρόμο του Παναθηναϊκού (vids)
Από άσημη, φόβητρο και με έδρα-φρούριο: Η «ομάδα» Βαλένθια στο δρόμο του Παναθηναϊκού (vids)

Μια ομάδα χωρίς σούπερσταρ, χωρίς μπάτζετ στα ουράνια, χωρίς πολυδιαφημισμένο προπονητή αλλά... ομάδα με τα όλα της και με μια έδρα -σχεδόν- απόρθητη, είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Βαλένθια, στο δρόμο για το Final-4.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Τον προσεχή Μάιο το ΟΑΚΑ θα φιλοξενήσει το Final-4 της Euroleague και το μοναδικό εμπόδιο που απέμεινε στον Παναθηναϊκό για να είναι ο επίσημος οικοδεσπότης, είναι μια ομάδα -η Βαλένθια- στην οποία, μέχρι λίγους μήνες πριν, ελάχιστοι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ… έδιναν σημασία.

Λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ στη regular season της διοργάνωσης η Euroleague ανέβαζε ανά τακτά διαστήματα στα social media βίντεο με τις προβλέψεις παικτών που θα αγωνιζόντουσαν σε αυτή φέτος. Προβλέψεις σχετικά με την τελική κατάταξη μετά από 38 αγωνιστικές. Οι περισσότεροι έπεσαν μέσα ως προς τον Ολυμπιακό, τη Ρεάλ, τη Φενέρ, τη Χάποελ, ωστόσο το ένα ζευγάρι των πλέι-οφ το… έχασαν ολοκληρωτικά.

Αφενός ελάχιστοι προέβλεπαν ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει από τη διαδικασία των play-in για τη συμμετοχή του σε αυτά, αφετέρου, άπαντες δεν έδειχναν να υπολογίζουν στην αντίπαλό του. Για την ακρίβεια, οι περισσότερες προβλέψεις και τα προγνωστικά για τη Βαλένθια την ήθελαν κοντά στον… πάτο της βαθμολογίας. Αυτό φυσικά είναι ένα ακόμη δείγμα του ότι στον αθλητισμό, η θεωρία από την πράξη απέχουν πολύ -συνήθως πάρα πολύ- όσο δηλαδή και ο πάτος της βαθμολογίας με την 2η θέση στην οποία τερμάτισε η ισπανική ομάδα! Αλλά και ένα ακόμη παράδειγμα του ότι αυτοί που παίζουν και συμμετέχουν, δεν είναι υποχρεωτικά και οι… ιδανικοί κριτές των πάντων.

ΟΜΑΔΑ – όλα κεφαλαία

Βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι μπαίνοντας στη σεζόν, τίποτα γύρω από τη Βαλένθια δεν… μύριζε «ομαδάρα». Ένα σύνολο που χτίστηκε χωρίς σούπερσταρ και με μπάτζετ στα 9,5 εκατ. ευρώ, την ώρα που οι 12 από τις 20 ομάδες που ξεκίνησαν τη χρονιά, είχαν αγωνιστικό προϋπολογισμό στα +13 εκατ. ευρώ.

Όμως ταυτόχρονα ένα σύνολο -μια ΟΜΑΔΑ με κεφαλαία γράμματα και με όλη τη σημασία της λέξης- που έχει παίκτες για όλα τα γούστα. Ηγέτης της είναι -όπως συνήθως- ο 22χρονος πόιντ γκαρντ, Ζαν Μοντέρο, ο οποίος κατέγραψε μέσους όρους 13,7 πόντων, 4,6 ασίστ, 2,8 ριμπάουντ και 16,7 index rating. Πίσω του, έρχεται ο 31χρονος Αμερικανός γκαρντ, Κάμερον Τέιλορ (11,8π. / 4,2 ριμπ / 1,9 ασ), ο 27χρονος Σενεγαλέζος γκαρντ, Μπράνκου Μπαντιό (11,1π / 2,2 ασ / 2,2 ριμπ), ο 30χρονος Αμερικανός γκαρντ, Ντάριους Τόμσον (9,9π / 2,0ριμπ / 3,4 ασ), ο 25χρονος Ισπανός φόργουορντ, Χάιμε Πραντίγια (6,8π / 4,1 ριμπ.), ο Αμερικανός φόργουορντ Νέιτ Ρίβερς (10,8π / 3,4 ριμπ), ο Αμερικανός γκαρντ, Ομάρι Μουρ (8,4π / 2,3 ριμπ / 3,1 ασ) και ο Γάλλος σέντερ Νιλ Σακο (5.0π / 3,7 ριμπ).

Όλοι τους, συν αρκετούς καλούς ρολίστες, έχουν δημιουργήσει ένα πλήρες σύνολο και μια από τις πιο καλοδουλεμένες ομάδες της φετινής σεζόν, μια ομάδα γεμάτη ποιότητα, με κλασικό ισπανικό ρυθμό που μπορεί να σε διαλύσει, με μεγάλη ευστοχία από μακρινή απόσταση και -ίσως το κυριότερο- χωρίς χτυπητές αδυναμίες.

Στον πάγκο της, ο κορυφαίος της σεζόν

Για όλα αυτά βεβαίως, φροντίζει ένας προπονητής -όχι πολυδιαφημισμένος- αλλά που ταυτόχρονα είναι ένας παραδοσιακός Ισπανός δάσκαλος του μπάσκετ. Στα 64 του, ο Πέδρο Μαρτίνεθ έχει περάσει -στην κυριολεξία- μια ζωή ολόκληρη στην άκρη ενός πάγκου. Ξεκίνησε την καριέρα του ως προπονητής το 1989 και τη σεζόν 1989-90, ως προπονητής της Μπανταλόνα, κατέκτησε το Κύπελλο Κόρατς για να γίνει -στα 28 του- ο νεότερος μέχρι σήμερα προπονητής που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο. Δεν έχει δουλέψει ποτέ έξω από την Ισπανία, όμως έχει δουλέψει σε… όλη την Ισπανία, έχοντας περάσει από 13 διαφορετικές ομάδες. Το 2017 έκανε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία της ACB, κατακτώντας το πρωτάθλημα με τη Βαλένθια, μετά τη νίκη επί της Ρεάλ στους τελικούς.

Ένας λάτρης του γρήγορου μπάσκετ, το οποίο έχει απογειώσει στις «νυχτερίδες», όπου έχει και τα κατάλληλα υλικά για να το παίξει. Η ταυτότητα που έχει δώσει στην ομάδα του είναι ξεκάθαρη και η Βαλένθια έπαιξε φέτος κατά γενική ομολογία, το καλύτερο μπάσκετ στη διοργάνωση… μετά τον Ολυμπιακό. Αυτό, σε συνδυασμό με τη δεύτερη θέση της regular season, χάρισαν στον Πέδρο Μαρτίνεθ και το πρώτο βραβείο του Προπονητή της Χρονιάς στην καριέρα του.

Τα φετινά πεπραγμένα της Βαλένθια και το… χουνέρι στους «αιώνιους»

Η Βαλένθια ολοκλήρωσε τη regular season της φετινής Euroleague στη 2η θέση με ρεκόρ 25-13, μία νίκη πίσω από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό (26-12). Με τη στατιστική της να λέει και όλη την αλήθεια.

Τερμάτισε 1η στο σκοράρισμα με 90,9 πόντους μέσο όρο, 4η σε ευστοχία στα δίποντα με 57.2%, 2η σε εύστοχα τρίποντα (444), 1η σε εύστοχα σουτ εντός παιδιάς (1239), 2η στα ριμπάουντ (1432), 3η στις ασίστ (799), 4η στα κλεψίματα (263), 2η στα μπλοκ (122) και 4η σε συνολικό index rating (3921).

Έδρα της είναι το «φρούριο» της «Roig Arena». Ένα υπερσύγχρονο γήπεδο-διαστημόπλοιο χωρητικότητας 15.600 θέσεων -σε μόνιμο sold out- το οποίο εκμεταλλεύθηκε στο έπακρο. Κατέγραψε 16 νίκες και 3 ήττες σε 19 αγώνες και συγκατοίκησε με τον Ολυμπιακό στη 2η θέση των περισσότερων εντός έδρας νικών, πίσω μόνο από το 18-1 της Ρεάλ Μαδρίτης.

Τέλος, ένα από τα εντυπωσιακά φετινά επιτεύγματα της Βαλένθια έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Είναι η μοναδική ομάδα στη διοργάνωση που νίκησε εντός και εκτός έδρας Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, έκανε δηλαδή το 4/4 απέναντι στις δύο «ακριβότερες» ομάδες της Euroleague.

Ειδικά το τελευταίο 102-84 επί του Παναθηναϊκού στην Ισπανία στις 9 Απριλίου ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή. Χάρη σε αυτή της τη νίκη σφράγισε το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι-οφ και παράλληλα ανάγκασε τον Εργκίν Αταμάν να πει ότι «παίζει το καλύτερο μπάσκετ στη διοργάνωση» και πως «απόψε θα νικούσε και τους Λος Άντζελες Λέικερς».

Πλέον όμως, όλα τα παραπάνω ελάχιστη σημασία έχουν. Τα πλέι-οφ είναι ματς ειδικών συνθηκών με τεράστια πίεση και η άπειρη Βαλένθια δεν… πλησιάζει καν σε εμπειρία τον μπαρουτοκαπνισμένο Παναθηναϊκό, με παίκτες και τεχνικό τιμ που έχουν φάει αυτά τα ματς με το κουτάλι. Τώρα, απέναντι σε μια ομάδα με τριπλάσιο μπάτζετ, θα κληθεί να αποδείξει πραγματικά τι μπορεί να κάνει…

