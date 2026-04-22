Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «ύστατο χαίρε» στον Στέφανο Ληναίο με τραγούδια Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Λοΐζου
Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον γνωστό ηθοποιό Στέφανο Ληναίο, την Τετάρτη 22 Απριλίου, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας, όπως ήταν και η τελευταία του επιθυμία.
Ο Στέφανος Ληναίος έφυγε από τη ζωή στις 18 Απριλίου 2026 σε ηλικία 98 ετών.
Η σύζυγός του Έλλη Φωτίου, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο υπό τους ήχους τραγουδιών του Μάνου Χατζιδάκι από την ταινία «Το Κλωτσοσκούφι», που ακούστηκαν στο πιάνο του Αποτεφρωτηρίου. Επίσης, ακούστηκαν τα τραγούδια «Μιας πεντάρας νιάτα» του Γιώργου Ζαμπέτα, «Άρνηση» του Μίκη Θεοδωράκη, «Το Ακορντεόν» και «Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία» του Μάνου Λοΐζου.
Ο Στέφανος Ληναίος (Διονύσιος Μυτιληναίος) υπήρξε ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας και θεατρικός επιχειρηματίας, ενώ παράλληλα είχε έντονη πολιτική και κοινωνική δράση. Γεννήθηκε στη Μεσσήνη το 1928, τελείωσε στην Αθήνα τη «Σχολή Θεάτρου» του Σωκράτη Καραντινού, ενώ φοίτησε και σε δραματική σχολή στο Λονδίνο. Ήταν από τους πρώτους εκφωνητές ειδήσεων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή στο Θέατρο «Κοτοπούλη» το 1954 και από τότε μέχρι το 1967 έπαιξε σε πολλά αθηναϊκά θέατρα.
Την περίοδο 1967-1970 ήταν αυτοεξόριστος στο Λονδίνο, υπήρξε εκπρόσωπος του εργατικού ΠΑΜ στην Ευρώπη και μέλος του αντιδικτατορικού αγώνα. Το 1970, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, δημιούργησε με τη σύζυγό του, Ελλη Φωτίου, το «Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο» και παρουσίασαν, στο Θέατρο «Αλφα», περισσότερα από 40 ελληνικά και ξένα θεατρικά έργα, τα οποία σκηνοθέτησε ο ίδιος. Μεταξύ άλλων, το 1989 εκλέχθηκε βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις