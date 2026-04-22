Τον περασμένο Ιανουάριο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Calciomercato.com» ο Ντάβιντε Καλάμπρια φερόταν να «ένιωθε νοσταλγία για την Ιταλία». Ήταν το τελευταίο από μία σειρά δημοσιευμάτων, που υποστήριζαν πως ο 29χρονος δεξιός μπακ επιθυμούσε τον επαναπατρισμό του και οι εκπρόσωποι του είχαν επαφές με ομάδες του Καμπιονάτο. Στην θεωρία, διότι στην πράξη ο Καλάμπρια ουδέποτε μετέφερε στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού την επιθυμία του να φύγει, ούτε το μανατζερικό γραφείο που τον εκπροσωπεί έφερε πρόταση. Οπότε, η… ζωή δεν διαταράχθηκε καθόλου και ο Ιταλός αμυντικός διατήρησε τη θέση του στην ενδεκάδα.

Με το καλοκαίρι να πλησιάζει, τα σενάρια για τον Καλάμπρια αναμένεται να επανέρθουν στην επικαιρότητα. Προφανώς, οι ιταλικές ιστοσελίδες δεν… ανακάλυψαν μόνες τους τις προθέσεις του ποδοσφαιριστή, αλλά κάποιος από τον περίγυρο του έδωσε τη σχετική πληροφορία.

Επιπροσθέτως, υπάρχει και το… αντίθετο δρομολόγιο. Αρκετοί στα πέριξ του Τριφυλλιού ισχυρίζονται ότι ο Καλάμπρια δεν έχει δικαιολογήσει το πανάκριβο συμβόλαιο του και θα ήταν προτιμότερο να παραχωρηθεί. Ούτως ώστε η ΠΑΕ να εξοικονομήσει τα περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ που κοστίζει ετησίως ο πρώην αρχηγός της Μίλαν.

😬Stat surprenante mais Davide Calabria cette saison c’est 8G/A toutes compétitions confondues. Chez nous il serait le 4e meilleur joueur en terme de G/A derrière Pulisic, Leao, Rabiot et égalité avec Nkunku pic.twitter.com/gtSF0PfhKl — Milan Actu (@MilanActuFR) April 14, 2026

Προς το παρόν, τα δεδομένα για τον Καλάμπρια τάσσονται… υπέρ της παραμονής του στο «Γεώργιος Καλαφάτης». Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει εξηγήσει στη διοίκηση πως ο Παναθηναϊκός για να στεφθεί πρωταθλητής, χρειάζεται παίκτες που ξέρουν από πρωταθλητισμό. Ο Καλάμπρια είναι ένας από τους ελάχιστους στο ρόστερ που όχι μόνο έχει αντέξει σε συνθήκες πίεσης, αλλά διακρίθηκε ως «ροσονέρο». Ο Ισπανός προπονητής ναι μεν οδεύει προς την έξοδο του αθλητικού κέντρου στο Κορωπί, όμως στη διοίκηση συμμερίζονται την άποψη του ότι οι χρειάζονται και άλλοι ποδοσφαιριστές με νοοτροπία νικητή όπως ο Ιταλός άσος και όχι να φύγουν οι υπάρχοντες…

Επιπροσθέτως, το «In» έμαθε ότι ο Καλάμπρια δεν έχει τάσεις φυγής. Ο 29χρονος δεξιός μπακ έχει συζητήσεις με τους συμπαίκτες του για τη νέα σεζόν και αισθάνεται μέλος του Τριφυλλιού. Χωρίς να έχει αφήσει να εννοηθεί ότι σκέφτεται κάτι άλλο. Όσον αφορά τη στάση της διοίκησης του Παναθηναϊκού, δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση για πιθανή παραχώρηση του Καλάμπρια, ούτε συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να συμβεί.

Το μόνο υπαρκτό σενάριο αποχώρησης θα ήταν να φέρει μία πρόταση το μανατζερικό γραφείο που εκπροσωπεί τον Καλάμπρια, αλλά θεωρείται απίθανο μία ιταλική ομάδα να πληρώσει τόσα χρήματα για να δελεάσει τον έμπειρο αμυντικό.