Η Ζέτη Φίτσιου μάς συστήνει τους «Από Κάτω», λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα τους στο θέατρο Auditorium

Μετά από δύο διαδοχικές sold out σεζόν στην Αθήνα και γεμάτα θέατρα σε Ελλάδα και εξωτερικό με το εκρηκτικό «Μίξερ», η Ζέτη Φίτσιου επιστρέφει με την νέα της κωμωδία «Οι Από Κάτω» (Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου, 2022).

Με τον Κώστα Σιλβέστρο ξανά στη σκηνοθεσία, στήνουν μια σύγχρονη, αιχμηρή κωμωδία που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στο γέλιο και τη συγκίνηση. Με καυστικό χιούμορ αλλά και ευαισθησία, παίζουν ανάμεσα στο λογικό και το παράλογο και φωτίζουν – με βαθιά ανθρώπινη και διεισδυτική ματιά – τις ρωγμές των ανθρώπων που παλεύουν να ακουστούν και να γίνουν ορατοί.

Επί σκηνής συναντιούνται οι Ερρίκος Λίτσης, Κώστας Καζάκας και Άνδρη Θεοδότου, σε μια παράσταση που – με όπλο το χιούμορ, την τρυφερότητα και την αλήθεια – στρέφει το βλέμμα κάτω από την επιφάνεια, εκεί όπου καταλήγουν όσα ο «επάνω» κόσμος θεωρεί άχρηστα.

Ποιοι είναι οι «Από πάνω» και ποιοι οι «Από κάτω»; Το δίπολο δεν είναι μόνο θέμα χωροταξίας, αλλά ιεραρχίας: ποιος φαίνεται, ποιος ακούγεται, ποιος έχει πρόσβαση και ποιος μένει εκτός κάδρου. Η Ζέτη Φίτσιου παίρνει τη «μικρή» καθημερινότητα και τη μετατρέπει σε μεγάλο ερώτημα: τελικά, πού είναι καλύτερος ο κόσμος για να ζει κανείς; «Από πάνω», εκεί όπου όλα φαίνονται ή «Από κάτω» εκεί όπου όλα αποκαλύπτονται;

Λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της παράστασης η Ζέτη Φίτσιου μας συστήνει τους… «Από Κάτω»

Τι ήταν το πρώτο ερέθισμα που σας οδήγησε να γράψετε τους «Από Κάτω»;

Η ιδέα ήρθε από μια εικόνα που μου ήρθε στο μυαλό, δύο άνθρωποι να προσπαθούν να καθαρίσουν έναν υπόνομο που εκ των πραγμάτων δεν πρόκειται ποτέ να καθαρίσει. Μια τέτοια κατάσταση εμπεριέχει κάτι το τραγικό μα ταυτόχρονα και κάτι το κωμικό, κάτι το καθημερινό μα και κάτι το βαθιά υπαρξιακό. Γιατί τι μπορείς να κάνεις όταν η προσπάθειά σου δεν έχει τέλος πέρα από το να συνεχίσεις να προσπαθείς. Και μια τέτοια κατάσταση μπορεί να έχει πολλές προεκτάσεις, σε όλη μας τη ζωή προσπαθούμε για πράγματα που ξέρουμε ότι είναι ανέφικτα. Η προσπάθεια αυτή, γίνεται συνήθεια και η συνήθεια γίνεται ασφάλεια κι ελπίδα να συνεχίζουμε. Όλα αυτά στο έργο δίνονται μέσα από την κωμωδία, μέσα από μια σουρεαλιστική κατάσταση που ενώνει αντίθετους κόσμους.

Τι σας ενδιέφερε περισσότερο στο δίπολο «πάνω» – «κάτω»;

Το «πάνω» και το «κάτω» είναι πάντα πολύ σχετικό και ανάλογο με το που βρίσκεται αυτός που το κοιτά. Για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε το «πάνω» και το «κάτω» της γης σε έναν χάρτη, όμως αν κοιτάς τη γη από το διάστημα, δεν υπάρχει ούτε πάνω, ούτε κάτω. Όλα είναι σχετικά. Κάτι ακόμη που με ενδιαφέρει σε αυτό το δίπολο είναι η αβεβαιότητα της κάθε θέσης. Εκεί που τη μια στιγμή βρίσκεσαι «πάνω», την άλλη στιγμή μπορεί να βρεθείς «κάτω». Τίποτα δεν είναι σταθερό στη ζωή, οι θέσεις αλλάζουν και καμιά φορά η απόσταση μεταξύ του «πάνω» και του «κάτω» δεν είναι και τόσο μεγάλη όσο νομίζουμε.

Πόσο σας απασχολεί η ανάγκη για ορατότητα;

Όλοι θέλουμε να μας βλέπουν, να μας ακούν, να μας δίνουν σημασία. Συχνά καταλήγουμε να κυνηγάμε την προσοχή των άλλων με τρόπους που δεν μας εκφράζουν πραγματικά. Ειδικά σήμερα, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στον αντίποδα, υπάρχουν άνθρωποι που κανείς δεν τους «βλέπει» και που βρίσκονται στο περιθώριο. Στο έργο, μια ινφλουένσερ που έχει στραμμένα όλα τα βλέμματα πάνω της, και δυο κατάδικοι σε έναν υπόνομο, που κανείς δεν τους βλέπει και κανείς δεν ασχολείται μαζί του, συναντιούνται. Κι αναρωτιόμαστε, έχουν στ’ αλήθεια αξία όσα έχουμε συνηθίσει με πάθος να «κοιτάμε»;

Πώς δουλεύετε την ισορροπία ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση;

Αν μια σκηνή είναι αληθινή, θα βγάλει και τα δύο. Το κωμικό βρίσκεται μέσα στο τραγικό και το αντίθετο. Το θέμα είναι να μην πιέζεις να βγει το ένα ή το άλλο. Μέσα σε μια αληθινή κατάσταση, το αστείο και το συγκινητικό συνυπάρχουν ούτως ή αλλιώς. Αυτή είναι η φύση των πραγμάτων.

Τι σας δίνει ο υπόνομος ως χώρος;

Ο υπόνομος είναι ένας χώρος χωρίς φίλτρα, χωρίς βιτρίνα, απογυμνωμένος από οτιδήποτε δήθεν. Εκεί πετάμε ό,τι δεν χρειαζόμαστε. Στο έργο εκεί βρίσκονται και αυτοί οι δυο άντρες που η κοινωνία δεν τους «βλέπει». Σε αυτή τη συνθήκη, έχω την ευχέρεια να δείξω τα πράγματα πιο ωμά, χωρίς ωραιοποίηση. Ο υπόνομος στο έργο αποτυπώνει τη μικρή κοινωνία των ηρώων, όπου παρά τη βρομιά του χώρου, όλα φαίνονται πιο καθαρά, πιο ειλικρινή.

Τι θέλατε να σχολιάσετε με την influencer;

Η influencer Έμυ, εκπροσωπεί έναν κόσμο που θέλει να δείχνει λαμπερός και «καθαρός». Αντίθετα οι δυο άλλοι χαρακτήρες του έργου, ο Ερρίκος και ο Βλάσσης, ζούνε μέσα στη βρομιά του υπονόμου. Κι εδώ προκύπτει το ερώτημα ποιο από τα δύο αυτά επίπεδα είναι πιο «καθαρό», ο κόσμος που βασίζεται στο «φαίνεσθαι» ή ο υπόγειος κόσμος της αφάνειας;

Τι νιώθετε ότι αναγνωρίστηκε με το βραβείο;

Νομίζω η δύναμη της ιδέας και οι χαρακτήρες του έργου.

Οι «Από Κάτω» συνεχίζουν μια γραμμή ή είναι κάτι νέο;

Και τα δύο. Τα θέματα που με απασχολούν και για τα οποία γράφω, νιώθω ότι έχουν μια κοινή βάση. Αλλάζει όμως ο τρόπος που αποτυπώνονται κάθε φορά. Για παράδειγμα πάντα με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι σε οριακές, κάπως «στραβές» συνθήκες, ο παραλογισμός της καθημερινότητας, όλο αυτό το σουρεάλ που συμβαίνει γύρω μας, πράγματα εφήμερα αλλά και βαθιές υπαρξιακές αλήθειες. Όλα αυτά βρίσκονται σε μια γραμμή και πάντα έρχονται μπροστά με έναν νέο τρόπο.

Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου (2022)

Η Ζέτη Φίτσιου απέσπασε το Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου το 2022 για το έργο της «Οι Από Κάτω». Το έργο, σύμφωνα με το σκεπτικό της Επιτροπής, διακρίθηκε για την πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα δραματουργία του, τον καθαρό χειρισμό χαρακτήρων και τη φαντασία. Η θεματολογία του διακρίνεται από πρωτοτυπία και η ανθρώπινη παρουσία συνομιλεί με σύγχρονα θέματα.

Λίγα λόγια για το έργο:

Ο Ερρίκος και ο Βλάσης, δύο κατάδικοι για μια μικρή ληστεία τράπεζας, βρίσκονται εδώ και χρόνια σε καταναγκαστικά έργα καθαρισμού ενός υπονόμου. Πρόκειται να εκτίσουν την ποινή τους μόλις καθαρίσουν εντελώς τον χώρο. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ακριβώς από πάνω τους υπάρχει μια μεγάλη τρύπα, από την οποία πέφτουν όλα τα σκουπίδια του «επάνω» κόσμου. Έτσι, ενώ ο Ερρίκος κι ο Βλάσης προσπαθούν να διατηρήσουν τον υπόνομό τους καθαρό, αυτός ξαναβρομίζει ασταμάτητα. Οι δυο φυλακισμένοι κάνουν συνεχώς αιτήσεις στον Δήμο για να κλείσει την τρύπα, αλλά πάντοτε τους αγνοούν. Τί θα γίνει όταν από την ανοιχτή τρύπα πέσει στον υπόνομο, μαζί με έναν σωρό σκουπιδιών, η Έμυ, η πιο διάσημη ινφλουένσερ της χώρας; Αυτή η πτώση πρόκειται να φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή και των τριών πρωταγωνιστών!

Σκηνοθετικό σημείωμα

Από την πρώτη στιγμή που διάβασα το έργο της Ζέτης Φίτσιου, με κέρδισαν το χιούμορ και η ευαισθησία με την οποία απέδωσε τους ήρωές της. Τρεις χαρακτήρες που, μέσα από τις αδυναμίες και τις προσωπικές τους ρωγμές, γίνονται απρόσμενα αστείοι, αναγνωρίσιμοι και βαθιά ανθρώπινοι. Θέλουν να ακουστούν, να γίνουν ορατοί από την «επάνω» κοινωνία – κάτι που συχνά το προσπαθούν με τους πιο λάθος και, τελικά, πιο κωμικούς τρόπους.

Σκηνοθετικά, βλέπω το έργο «Οι Από Κάτω» σαν έναν ιδιόμορφο ενδιάμεσο χώρο, όπου το λογικό συναντά το παράλογο, η κωμωδία συναντά την συγκίνηση και η καθημερινότητα γλιστρά με έναν τρόπο ιδιαίτερο στα μεγάλα ερωτήματα της ζωής του ανθρώπου.

Για μένα, αυτό το έργο είναι πάνω απ’ όλα μια κωμωδία για την ανάγκη μας να υπάρχουμε σε μια κοινωνία γεμάτη παραλογισμούς και αποκλεισμούς. Και ίσως, στους ήρωες του έργου, διακρίνουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς.

Κώστας Σιλβέστρος

Ταυτότητα παράστασης

Έργο: Ζέτη Φίτσιου

Σκηνοθεσία: Κώστας Σιλβέστρος

Μουσική: Ecati

Σκηνικά – Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα

Σχεδιασμός φωτισμού: Γιώργος Τέλλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Σπύρος Σπεραντζάς

Φωτογραφίες – Trailer: Διονύσης Κούτσης

Οπτική ταυτότητα παράστασης: Ιωάννης Κ. Τσίγκας

Μακιγιάζ φωτογράφισης: Όλγα Φαλέι

Γραφείο Τύπου – Επικοινωνία: Μαρία Τσολάκη

Digital manager: Ανδρέας Κυριακάκης

Διεύθυνση & οργάνωση παραγωγής: Σπύρος Σπεραντζάς

Υπεύθυνη παραγωγής: Ιωάννα Συμεωνίδου

Παραγωγή: Αειρείτη

Με τους: Ερρίκο Λίτση, Κώστα Καζάκα, Άνδρη Θεοδότου

Στην παράσταση ακούγονται οι φωνές των: Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Γιάννη Μποσταντζόγλου, Θανάση Αλευρά, καθώς και του Ηλία Μαμαλάκη

