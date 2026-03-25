Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Plus 25 Μαρτίου 2026, 18:31

Η «Αστόρια» άνοιξε αυλαία στο Θέατρο Παλλάς – Ένα υπερθέαμα που δεν φοβάται να είναι μεγάλο σε κλίμακα, διάρκεια και φιλοδοξία

Η «Αστόρια» στο θέατρο Παλλάς δίνει την αίσθηση ενός θεάματος που συνδυάζει ιστορία, συναίσθημα και μουσική με έναν τρόπο που δύσκολα βλέπεις σε ελληνική σκηνή

Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η «Αστόρια» στο Θέατρο Παλλάς δεν είναι απλώς μια παράσταση· είναι ένα καλοδουλεμένο υπερθέαμα, από αυτά που δεν βλέπεις συχνά στην Ελλάδα.

Η ιστορία ξεκινά από ένα χωριό της Ελλάδας του Μεσοπολέμου και μεταφέρεται στη Νέα Υόρκη και την Αστόρια, κουβαλώντας όλο το βάρος της ξενιτιάς — τα όνειρα, τους φόβους, την ανάγκη για επιβίωση. Στο κέντρο βρίσκεται η Τασούλα, ένα κορίτσι που φεύγει με προσδοκίες, αλλά αναγκάζεται να ωριμάσει πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο θα ήθελε. Είναι μια γνώριμη ιστορία μετανάστευσης, δοσμένη όμως με τρόπο που κρατά το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.

Η σκηνοθεσία του Βασίλη Μαυρογεωργίου δημιουργεί έναν ζωντανό και πολυεπίπεδο κόσμο, όπου η δράση εξελίσσεται συνεχώς χωρίς να κουράζει. Τα σκηνικά του Μανόλη Παντελιδάκη, με τις εναλλαγές χώρων και τη χρήση βίντεο, συμβάλλουν καθοριστικά σε αυτό, δίνοντας την αίσθηση μιας μεγάλης, ολοκληρωμένης παραγωγής.

Η μουσική έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια ενσωματώνονται στην αφήγηση και την προχωρούν, δεν λειτουργούν απλώς ως διάλειμμα. Σε αρκετές στιγμές νιώθεις ότι παρακολουθείς ένα μουσικό θέαμα με έντονη ελληνική ταυτότητα.

Η Έβελυν Ασουάντ και η Θεοδοσία Σαββάκη (σε διπλή διανομή) σηκώνουν μεγάλο μέρος της παράστασης με ένταση, συναίσθημα και δυναμική παρουσία. Δίπλα τους, ο Χρήστος Στέργιογλου δίνει μια ζεστασιά στον ρόλο του, ενώ η Μπέσσυ Μάλφα προσθέτει ένα ξεχωριστό θεατρικό χρώμα με την παρουσία της.

Η ξενιτιά στο προσκήνιο

Το έργο εστιάζει ουσιαστικά στην έννοια της ξενιτιάς, παρουσιάζοντας διαφορετικές πλευρές της: ανθρώπους που πέτυχαν, άλλους που δεν τα κατάφεραν, και κάποιους που απλώς προσπάθησαν να αντέξουν. Υπάρχουν έρωτες, συγκρούσεις και δύσκολες επιλογές, χωρίς όμως να χάνεται η ισορροπία της αφήγησης.

Ίσως το μόνο σημείο που θα μπορούσε να σχολιάσει κανείς είναι η διάρκεια, που είναι αρκετά μεγάλη. Από την άλλη, πρόκειται για μια ιστορία με πολλές πτυχές, που δύσκολα θα μπορούσε να αποδοθεί πιο σύντομα χωρίς απώλειες.

Συνολικά, αν θέλεις να δεις μια παράσταση με δυνατή παραγωγή, πλούσια σκηνικά, μουσική και συναίσθημα, η «Αστόρια» είναι μια επιλογή που αξίζει. Δεν είναι απλώς μια θεατρική έξοδος, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου
Κείμενο: Κωνσταντίνος Σαμαράς
Πρωτότυπη Μουσική – Μουσικές Διασκευές: Νίκος Στρατηγός
Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης
Video Art: Παντελής Μάκκας
Ενδυματολόγος: Αλεξία Θεοδωράκη
Σχεδιασμός φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου
Χορογραφία/ Κίνηση: Πάρης Μαντόπουλος
Συνεργάτης Σκηνογράφος: Ελίνα Δράκου
Βοηθοί Σκηνοθέτη: Ελένη Τσιναρέλη, Ανατολή Τσελαρίδου

Πρωταγωνιστούν:

Έβελυν Ασουάντ/ Θεοδoσία Σαββάκη
Χρήστος Στέργιογλου
Μπέσσυ Μάλφα
Μαρία Κεχαγιόγλου
Μιχάλης Αλικάκος
Γιάννης Τσουμαράκης
Αριάδνη Καβαλιέρου
Φωτεινή Παπαθεοδώρου
Δημήτρης Μαχαίρας
Δημήτρης Γαλανάκης
Θεανώ Κλάδη
Γιάννης Μπισμπικόπουλος,
Νίκος Δερτιλής
Μιχάλης Κουτσκούδης
Λεωνίδας Μπακάλης
Ανατολή Τσελαρίδου
Ελένη Τσιναρέλη

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Κατώτατος μισθός: Οι εργοδότες ζητούν μέτρα αντιστάθμισης της αύξησης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Κόσμος
Το Ιράν λέει ότι επιτέθηκε σε πυρηνική υποδομή του Ισραήλ

inWellness
inTown
Plus
BHMA της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές
Media 26.03.26

Την Κυριακή 29 Μαρτίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, το περιοδικό VITA, την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη μαθητική εφημερίδα του Δομοκού και το ΒΗΜΑGAZINO

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνεργασία Δήμου Ζαχάρως με το Πανεπιστήμιο Πατρών για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών
Αποκαταστάσεις 26.03.26

Κλιμάκιο του Δήμου Ζαχάρως και του Πανεπιστημίου εξέτασαν περισσότερες από 15 περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Ζαχάρως και Φιγαλείας, όπου έχουν καταγραφεί κατολισθήσεις πρανών.

Σύνταξη
Χρηστίδης: Ανεπαρκής η αύξηση του κατώτατου μισθού – Σε αδιέξοδο η κοινωνία
ΠΑΣΟΚ 26.03.26

Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για την αύξηση του κατώτατου μισθού «κατά 40 ευρώ μικτά (28 - 35 ευρώ καθαρά) επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, την αποτυχία της πολιτικής της κυβέρνησης», τονίζει ο Παύλος Χρηστίδης

Σύνταξη
Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θέλει να φέρει τον κόσμο πίσω στις σκοτεινές αίθουσες
Project Hail Mary 26.03.26

Ο σταρ του Χόλιγουντ Ράιαν Γκόσλινγκ έκανε μια εμφάνιση - έκπληξη σε κινηματογράφο της Νέας Υόρκης με αφορμή την προβολή της τελευταία του ταινίας Project Hail Mary

Sold out το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (pic)
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Κατάμεστο θα είναι το ΣΕΦ στο κρίσιμο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της Euroleague, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανακοινώνει sold out.

Σύνταξη
Η Αθήνα στην συζήτηση για την διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας
Κοινωνική πολιτική 26.03.26

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, όπως αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωση του.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 26.03.26

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη τη συνεχή διολίσθηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, οι οποίοι πλέον διαθέτουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ, την ώρα που το κόστος ζωής καλπάζει», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης κοροϊδεύει την κοινωνία με αυξήσεις 0,92 ευρώ τη μέρα
«Λογιστική απάτη» 26.03.26

«Η κυβέρνηση δίνει ψίχουλα και τα παρουσιάζει ως στήριξη, διατηρώντας τον κατώτατο μισθό κάτω από τα 800 ευρώ καθαρά, περίπου στα 771,6 ευρώ», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΓΣΕΕ: Η περιορισμένη αύξηση του κατώτατου μισθού δεν αντισταθμίζει την υποχώρηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης
Επαναφορά ΣΣΕ 26.03.26

Ο καθορισμός του κατώτατου μισθού «μέσω μονομερών κυβερνητικών αποφάσεων, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, δεν πρέπει να συνεχιστεί», διαμηνύει η ΓΣΕΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα η αναιμική αύξηση του κατώτατου μισθού μπροστά στην ακρίβεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

«Η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού δεν σημαίνει και καλύτερο επίπεδο ζωής, βασικό ζητούμενο στην νέα εποχή φτωχοποίησης που ζουν πια οι εργαζόμενοι, εξαιτίας των πολιτικών της ΝΔ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Εγκληματική ομάδα είχε λεία άνω των 500.000 ευρώ από κλοπές στην Αττική – Τρεις συλλήψεις
ΕΛ.ΑΣ. 26.03.26

Από την προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί συνολικά έξι περιπτώσεις κλοπών και ληστεία στην περιοχή της Αττικής με τη συνολική λεία της εγκληματικής ομάδας να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ

Σύνταξη
Media 26.03.26

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο