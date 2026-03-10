Υπόκλιση στη «φωνή της ψυχής μας»: Η συναυλία – αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη συγκίνησε το θέατρο Παλλάς
Το βράδυ της Δευτέρας, το κατάμεστο θέατρο Παλλάς γέμισε με τα τραγούδια του Αντώνη Καλογιάννη, πέντε χρόνια μετά την απώλεια του μεγάλου ερμηνευτή.
Από νωρίς το απόγευμα, το νούμερο 5 στην οδό Βουκουρεστίου ήταν γεμάτο με κόσμο, έστω κι αν ήταν Δευτέρα. Εκατοντάδες άνθρωποι περίμεναν υπομονετικά να ανοίξουν οι πόρτες στο Παλλάς, καθώς η βραδιά θα ήταν ξεχωριστή στο ιστορικό θέατρο – ήταν αφιερωμένη στη φωνή και τα τραγούδια του Αντώνη Καλογιάννη.
Μια συναυλία, κάτω από τον τίτλο «Η φωνή της ψυχής μας», με σκοπό να τιμήσει τον άνθρωπο που υπηρέτησε τα τραγούδια με αλήθεια και ήθος, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του. Και όχι απλά δεν απογοήτευσε τους θεατές που είχαν κάνει sold out το event εδώ και εβδομάδες, αλλά συγκίνησε και ταξίδεψε.
Μάλιστα, σε μια από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς, προβλήθηκαν οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων της Καισαριανής.
Κατά τη διάρκεια της συναυλίας – αφιέρωμα ακούστηκαν τραγούδια που ο Αντώνης Καλογιάννης «σημάδεψε» με τη φωνή του, σε μουσική των Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρου Ξαρχάκου, Μίμη Πλέσσα, Δήμου Μούτση, Ηλία Ανδριόπουλου, Γιώργου Χατζηνάσιου, Μάριου Τόκα, Σπύρου Παπαβασιλείου, Αργύρη Κουνάδη, Ζωρζ Μουστακί, Κώστα Χατζή, Βαγγέλη Κορακάκη και άλλων σημαντικών δημιουργών.
Στη σκηνή ανέβηκαν καλλιτέχνες και φίλοι του, για να τιμήσουν την καριέρα του, αλλά και όσα πρόσφερε στο ελληνικό τραγούδι – ανάμεσά τους οι Μελίνα Ασλανίδου, Παντελής Θαλασσινός, Μανώλης Μητσιάς, Δημήτρης Μπάσης, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Τάσης Χριστογιαννόπουλος.
Τη μουσική διεύθυνση ανέλαβε ο Ανδρέας Κατσιγιάννης, επικεφαλής της Εστουδιαντίνας Νέας Ιωνίας. Συμμετείχε ακόμα η Παιδική Χορωδία Σπύρου Λάμπρου. Αφηγήτρια ήταν η Ευδοκία Ρουμελιώτη. Τη σκηνοθεσία είχε αναλάβει η Σοφία Σπυράτου, ενώ το video art επιμελήθηκε ο Νίκος Σούλης. Καλλιτεχνικός σύμβουλος ήταν ο Ηλίας Μπενέτος.
