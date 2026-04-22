Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»
Η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας του Νικόλα Δημητρόπουλου, Μη Γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος, Μαρία Αποστολακέα, καλείται να δώσει μια σοβαρή απάντηση στον ίδιο της τον εαυτό –αλλά, έλα που υπάρχει και η κοινωνία;

Το Μη Γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος έκανε την  πρεμιέρα του στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών του Σαν Φραντσίσκο. Με ευαισθησία, αμεσότητα, συγκίνηση αλλά και αφοπλιστικό χιούμορ, με δύο εκπληκτικές πρωταγωνίστριες, τη Μαρία Αποστολακέα και τη Μαντώ Γιαννίκου, αλλά και μια αξέχαστη ερμηνεία από τον Ακύλλα Καραζήση, η ταινία μιλά για μερικά πολύ καυτά σύγχρονα ζητήματα: την ελευθερία επιλογής, το αναφαίρετο δικαίωμα της γυναίκας στο σώμα της, την μητρότητα (αλλά και την πατρότητα), τις κοινωνικές πιέσεις ως προς την απόκτηση οικογένειας, αλλά και την άνευ όρων γονεϊκή αγάπη, τους αδιάρρηκτους οικογενειακούς δεσμούς και τις εκπλήξεις που μπορεί να φέρει η ζωή.

Η ανατροπή

Ο Νικόλας Δημητρόπουλος,  μετά τα πολυσυζητημένα Καλάβρυτα 1943 με πρωταγωνιστή τον Μαξ Φον Σίντοφ (Βραβείο Νεότητας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης), επιστρέφει με μια ταινία βασισμένη για πρώτη φορά σε δικό του σενάριο. Το Μη γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος είναι μια γλυκόπικρη ιστορία που ακολουθεί τη Μαρία, μια γυναίκα γύρω στα σαράντα, τις πρώτες μέρες αφότου μαθαίνει ότι είναι έγκυος.

Κι ενώ όλοι θα περίμεναν ότι το βασικό μέλημα της Μαρίας θα ήταν να κάνει τα πάντα για να κρατήσει το μωρό –ειδικά μέσα στο αφοριστικό πλαίσιο του ηλικιακού περιορισμού– η πρωταγωνίστρια κάνει την έκπληξη. Και η ιστορία ξεδιπλώνεται.

Λίγο πριν την πρεμιέρα της ταινίας (27 και 28/4 Πρεμιέρα Αθήνα – Newman Cinema) μιλήσαμε με τη Μαρία Αποστολακέα για τον ρόλο της στο Μη Γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος και για δυο-τρία ακόμη θέματα.

«Έχω την αίσθηση πως η Μαρία είναι αρκετά σίγουρη για την απόφασή της. Θα έλεγα λοιπόν ότι μεγαλύτερη πρόκληση, αν μπορούμε να μιλήσουμε για πρόκληση, είναι η απόδοση της σιγουριάς της»

-Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε περισσότερο στον ρόλο της Μαρίας και σε έκανε να πεις «ναι» σε αυτή την ταινία; To ναι το είχα πει πολύ πριν γίνει η ταινία.

Με τον Νικόλα θέλαμε να κάνουμε μια ταινία μαζί και το «Μη γελάτε θα σας δει ο κόσμος» είναι το αποτέλεσμα αυτής της επιθυμίας.

-Πώς προσέγγισες συναισθηματικά έναν χαρακτήρα που βρίσκεται σε τόσο έντονο εσωτερικό δίλημμα;

Τα έντονα εσωτερικά διλήμματα μου είναι αρκετά οικεία, οπότε (δυστυχώς, θα πω) η προσέγγιση δεν μου ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, είναι η αλήθεια.

-Η Μαρία καλείται να πάρει μια πολύ προσωπική απόφαση. Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση στο να αποδώσεις αυτή την αβεβαιότητα;

Έχω την αίσθηση πως η Μαρία είναι αρκετά σίγουρη για την απόφασή της. Θα έλεγα λοιπόν ότι μεγαλύτερη πρόκληση, αν μπορούμε να μιλήσουμε για πρόκληση, είναι η απόδοση της σιγουριάς της. Έχουν κάτι πολύ γοητευτικό οι άνθρωποι που είναι σίγουροι για τις επιλογές τους.

-Πώς επηρεάζει το γεγονός ότι η Μαρία βρίσκεται στα 40 της τον τρόπο που αντιμετωπίζει την εγκυμοσύνη και την πιθανότητα μητρότητας;

Πήγα αυθόρμητα να πω «τελείως» και συνειδητοποίησα ότι ίσως, στην περίπτωσή της δεν ισχύει. Και κάπως χάρηκα πολύ με αυτή τη συνειδητοποίηση. Η ηλικία της προσφέρει μια διαύγεια, βέβαια. Οπότε, μάλλον τελικά την επηρεάζει. Πότε, άλλωστε, δεν μας επηρεάζει η ηλικία;

-Πιστεύεις ότι η κοινωνική πίεση γύρω από την ηλικία και τη μητρότητα βαραίνει περισσότερο τις γυναίκες σε αυτή τη φάση της ζωής τους, και πώς αποτυπώνεται αυτό στον χαρακτήρα της Μαρίας;

Εσείς δεν το πιστεύετε; Η Μαρία πάντως, παρά την όποια πίεση, αποφασίζει πολύ ελεύθερα. Έτσι θέλω να πιστεύω, δηλαδή. Έχω την ανάγκη να πιστέψω ότι έχει αποφασίσει πολύ ελεύθερα.

-Πώς επηρέασε η σχέση της Μαρίας με την αδερφή της, την Έλενα, την εξέλιξη του χαρακτήρα σου;

Η εξέλιξη του χαρακτήρα της Μαρίας την οδηγεί σε μια κατανόηση προς την κατάσταση της αδερφής της και εν τέλει σε μια συμφιλίωση μαζί της. Αλλά θεωρώ ότι η σχέση της με τον Μιχάλη, ίσως, είναι πιο καταπραϋντική.

-Η ταινία αγγίζει θέματα όπως το πένθος, η οικογένεια και η κοινωνική πίεση. Ποιο από αυτά σε άγγιξε περισσότερο;

Πιο πολύ με αγγίζει η μοναξιά, που έχει μέσα και πένθος και κοινωνική πίεση και οικογένεια. Και γιατί νιώθω ότι είναι το βασικό θέμα της ταινίας. Για μένα, τουλάχιστον.

-Υπήρξε κάποια σκηνή που σε δυσκόλεψε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων;

Υπήρχαν πολλές σκηνές με φαγητό. Και κάποιες απ’αυτές είχαν αρκετές λήψεις. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω!

-Πώς θα περιέγραφες τη σχέση της Μαρίας με την ανιψιά της, την Αλίκη, και τι ρόλο παίζει στην ιστορία;

Αγαπιούνται πολύ. Είναι θεία, τέλος. Η Αλίκη πάει σ’αυτήν όταν όλα πάνε στραβά και η Μαρία δέχεται τα πάντα και κάνει όλα τα χατίρια, όπως οφείλει κάθε σωστή θεία. Και η Αλίκη με τη σειρά της και ερήμην της (και αυτό είναι το συγκινητικό) ίσως την βοηθάει να μαλακώσει μέσα της και να σιγουρευτεί για την όποια απόφαση σκοπεύει να πάρει.

-Πιστεύεις ότι η Μαρία τελικά βρίσκει τη δύναμη να συμφιλιωθεί με τον εαυτό της;

Έχω πολλή ανάγκη να το πιστέψω.

-Αν μπορούσες να δώσεις μια συμβουλή στη Μαρία, ποια θα ήταν αυτή;

Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!

-Τι θα ήθελες να κρατήσει το κοινό φεύγοντας από την αίθουσα μετά την ταινία;

Ότι το ελληνικό σινεμά το έχει ανάγκη το κοινό. Οπότε, πηγαίνετε στις αίθουσες!

ΠΡΕΜΙΕΡΑ: 27-28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝEWMAN

27 και 28/4 Πρεμιέρα Αθήνα – Newman Cinema (Σεβαστουπόλεως 117, Αθήνα 11526)

8/5, 11-12-13/5 Ηράκλειο Κρήτης – Βιτσέντζος Κορνάρος (Μαλικούτη 18, Ηράκλειο, 71202)

18/5 και 25/5 Θερινός Αθήνα – Στέλλα (Τενέδου 34, Αθήνα 113 61)

29 – 30/5 Θεσσαλονίκη – Σινέ Βακούρα (Μιχαήλ Ιωάννου 8, Θεσσαλονίκη 546 22)

Η ταινία θα προβληθεί επίσης σε Πάτρα, Λάρισα, Κόρινθο και άλλες πόλεις.

