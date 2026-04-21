Βρετανικά πανεπιστήμια πλήρωσαν εταιρεία ασφαλείας για να «κατασκοπεύει» φιλοπαλαιστίνιους φοιτητές
Κόσμος 21 Απριλίου 2026, 06:00

Βρετανικά πανεπιστήμια πλήρωσαν εταιρεία ασφαλείας για να «κατασκοπεύει» φιλοπαλαιστίνιους φοιτητές

Μια εταιρεία υπό τη διεύθυνση πρώην αξιωματικών των μυστικών υπηρεσιών προσλήφθηκε από μεγάλα βρετανικά πανεπιστήμια για να ερευνήσεις φοιτητές και ακαδημαικούς με φιλοπαλαιστινιακή δράση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δώδεκα κορυφαία πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου πλήρωσαν μία ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας για να παρακολουθεί φοιτητές και ακαδημαϊκούς, κατά πλειοψηφία ατόμων που είχαν εκφράσει αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη, σύμφωνα με μία εκτεταμένη έρευνα του Al Jazeera English σε συνεργασία με την ομάδα ερευνητικής δημοσιογραφίας Liberty Investigates.,

Η πρακτική αυτή περιλάμβανε έλεγχο αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα, συλλογή δημόσιων δεδομένων και σύνταξη «εκθέσεων απειλής» για πρόσωπα που συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες ή είχαν προσκληθεί να μιλήσουν σε πανεπιστημιακές εκδηλώσεις.

Η υπόθεση, που αποκαλύφθηκε μέσα από την κοινή έρευνα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για την ελευθερία έκφρασης, τα όρια της πανεπιστημιακής ασφάλειας και τη χρήση ιδιωτικών εταιρειών για την παρακολούθηση ακτιβιστών.

Η εταιρεία που βρέθηκε στο επίκεντρο

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η εταιρεία Horus Security Consultancy Limited, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία, έχει λάβει τουλάχιστον 440.000 λίρες από πανεπιστήμια από το 2022 έως το 2025.

Η Horus αυτοπροσδιορίζεται ως «κορυφαία εταιρεία πληροφοριών» και ιδρύθηκε από πρώην στελέχη στρατιωτικών και υπηρεσιών πληροφοριών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πρώην αξιωματικοί με εμπειρία σε επιχειρήσεις ασφάλειας και αντικατασκοπείας.

Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες «ανοικτών πηγών πληροφοριών», συλλέγοντας δεδομένα από το διαδίκτυο, κοινωνικά δίκτυα και δημόσιες αναρτήσεις, τα οποία στη συνέχεια επεξεργάζεται – σύμφωνα με την ίδια – με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Τι έκαναν τα πανεπιστήμια

Ένα κύμα διαδηλώσεων υπέρ των Παλαιστινίων είχε ξεκινήσει σε πανεπιστημιουπόλεις σε όλο τον κόσμο στα τέλη του 2023, κλιμακώνοντας τον Απρίλιο του 2024, καθώς οι φοιτητές απαιτούσαν από τα ιδρύματά τους να αποκαλύψουν και να τερματίσουν οποιεσδήποτε επενδύσεις σε εταιρείες που θεωρούνταν συνένοχες στον γενοκτονικό πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, 12 πανεπιστήμια χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες της Horus για την παρακολούθηση διαδηλώσεων και φοιτητικών ομάδων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται:

  • Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης
  • Imperial College London
  • University College London (UCL)
  • King’s College London
  • Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ
  • Πανεπιστήμιο του Λέστερ
  • Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ
  • Cardiff Metropolitan University

Τα ιδρύματα αυτά φέρεται να ζήτησαν ενημερώσεις για επικείμενες διαμαρτυρίες, καθώς και αξιολογήσεις κινδύνου για εκδηλώσεις και προσκεκλημένους ομιλητές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα πανεπιστήμια παρείχαν στην εταιρεία λίστες με φοιτητικές ομάδες προς παρακολούθηση, στις οποίες περιλαμβάνονταν φιλοπαλαιστινιακές συλλογικότητες αλλά και ομάδες για τα δικαιώματα των ζώων.

Μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Νομικής Υποστήριξης που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους διαπίστωσε ότι οι ακαδημαϊκοί και οι φοιτητές ήταν πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν καταστολή για τις φιλοπαλαιστινιακές τους απόψεις από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στη Βρετανία.

Παρακολούθηση φοιτητών και ακαδημαϊκών

Η Λίζι Χομπς, μια διδακτορική φοιτήτρια που συμμετείχε στο καμπ διαμαρτυρίας του London School of Economics που διήρκεσε ένα μήνα το καλοκαίρι του 2024, είναι μεταξύ εκείνων των οποίων οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επισημάνθηκαν στο πανεπιστήμιο από την Horus.

Το Liberty Investigates απέκτησε μια ενημέρωση που στάλθηκε στην ομάδα ασφαλείας του LSE στις 18 Ιουνίου 2024, η οποία περιείχε μια ανάρτηση που έγραψε μια μέρα νωρίτερα στο X, λέγοντας:

«Μπορεί να μας έδιωξαν, αλλά είμαστε πιο ισχυροί και οργανωμένοι ως συλλογικότητα από ποτέ!»

Η Χομπς έμαθε ότι η ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε επισημανθεί μόνο όταν η Al Jazeera την προσέγγισε για να σχολιάσει το θέμα.

Είπε: «Γνωρίζαμε ότι το πανεπιστήμιο μας παρακολουθούσε, αλλά είναι συγκλονιστικό να βλέπεις πόσο συστηματοποιημένη είναι αυτή η παρακολούθηση».

Πρόσθεσε ότι είναι «πολύ τρομακτικό» να βλέπεις πόσα χρήματα τα πανεπιστήμια είναι «πρόθυμα να επενδύσουν» για αυτόν τον σκοπό.

Ένα email που είδαν το Al Jazeera και η Liberty δείχνει ότι ένας υπάλληλος ασφαλείας του LSE προώθησε την ενημέρωση της Horus, η οποία ανέδειξε την ανάρτηση της Χομπς στο X, σε συναδέλφους μαζί με το σχόλιο: «Προφανώς ήμασταν απίστευτα σκληροί με τους διαδηλωτές!!»

Οι φοιτητές είχαν πράγματι κατηγορήσει το ίδρυμά τους για σκληρότητα, αφού αυτό έλαβε δικαστική εντολή για την εκκένωσή τους από αυτό που ήταν μια μη βίαιη κατάληψη κτιρίου με αίτημα την αποεπένδυση του LSE από εταιρείες συνδεδεμένες με το Ισραήλ.

Το πανεπιστήμιο είχε περιγράψει τη διαμαρτυρία ως απειλητική και προσβλητική.

Ένα άλλο πρόσωπο που υπόκειτο σε παρακολούθηση ήταν η Παλαιστιο-Αμερικανίδα ακαδημαϊκός Ραμπάμπ Ιμπραήμ Αμπντουλχάντι.

Το 2023, προσκλήθηκε να μιλήσει σε μια σειρά διαλέξεων του Manchester Metropolitan University (MMU), που θα πραγματοποιούνταν τον Ιούνιο του ίδιου έτους στη μνήμη του Βρετανού φοιτητή Τομ Χέρνταλ, ο οποίος σκοτώθηκε από Ισραηλινό ελεύθερο σκοπευτή στη Γάζα το 2003.

Το Liberty Investigates απέκτησε έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων email μεταξύ της Horus και του προσωπικού του πανεπιστημίου, καθώς και ένα αντίγραφο της αξιολόγησης που παρείχε η Horus.

Συνολικά, αυτά δείχνουν ότι στις 6 Απριλίου 2023, το MMU ζήτησε από την Horus να διεξάγει μια μυστική «αξιολόγηση απειλής» κατά της τρομοκρατίας για την 70χρονη μελετήτρια παλαιστινιακών σπουδών.

Η ακαδημαϊκός του Πανεπιστημίου του Σαν Φρανσίσκο επρόκειτο να δώσει μια ομιλία με τίτλο «75 Χρόνια Νακμπά, Σουμούντ και Αλληλεγγύη: Τιμώντας τον Τομ Χέρνταλ – Παλαιστίνιο Μάρτυρα».

Είπε: «Ήμουν πολύ χαρούμενη που θα μιλούσα… είναι πραγματικά σημαντικό να τιμάμε ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους εκφράζοντας αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη».

Η Αμπντουλχάντι είπε ότι σοκαρίστηκε όταν έμαθε για την αξιολόγηση απειλής εναντίον της – επίσης από το Al Jazeera και το Liberty Investigates:

«Υποτίθεται ότι είσαι αθώος μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή σου… αλλά στην πραγματικότητα έκαναν μια υπόθεση ενοχής και άρχισαν να με ερευνούν λόγω της ακαδημαϊκής μου δραστηριότητας».

Πρόσθεσε: «Τι πρέπει να μελετήσω και να διδάξω για να αποφύγω αυτόν τον αδικαιολόγητο, άδικο και παράλογο έλεγχο και παρακολούθηση;»

Το πρόγραμμα «Prevent» και το νομικό πλαίσιο

Τα πανεπιστήμια επικαλέστηκαν σε αρκετές περιπτώσεις τις υποχρεώσεις τους βάσει του βρετανικού αντιτρομοκρατικού πλαισίου και ειδικότερα του προγράμματος Prevent, το οποίο απαιτεί την εκτίμηση κινδύνων από ομιλητές που ενδέχεται να θεωρηθούν «εξτρεμιστές».

Ωστόσο, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επανειλημμένα επικρίνει το πρόγραμμα ως ασαφές και δυσανάλογο, υποστηρίζοντας ότι στοχοποιεί συγκεκριμένες κοινότητες και περιορίζει την ελευθερία έκφρασης.

Τα εμπλεκόμενα ιδρύματα έδωσαν διαφορετικές απαντήσεις.

Το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ υποστήριξε ότι οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση πιθανών κινδύνων και όχι για την καταστολή του ακτιβισμού, προσθέτοντας ότι δεν μοιράστηκε προσωπικά δεδομένα φοιτητών.

Το Imperial College London αρνήθηκε ότι πρόκειται για παρακολούθηση, υποστηρίζοντας ότι βασίζεται αποκλειστικά σε δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες.

Άλλα πανεπιστήμια, όπως η Οξφόρδη και το UCL, δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλιασμό.

Κριτική από οργανώσεις και ειδικούς του ΟΗΕ

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από ακαδημαϊκές ενώσεις και διεθνείς οργανισμούς.

Η γενική γραμματέας της University and College Union χαρακτήρισε «ντροπιαστικό» το γεγονός ότι πανεπιστήμια δαπανούν μεγάλα ποσά για την παρακολούθηση φοιτητών.

Η Τζίνα Ρομέρο, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για την ελευθερία της ειρηνικής συνάθροισης και του συνεταιρίζεσθαι, δήλωσε:

«Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων φοιτητών υπό το πρόσχημα πληροφοριών ανοικτής πηγής δημιουργεί σοβαρές νομικές ανησυχίες».

Επιτρέπει τη συλλογή δυσανάλογων ποσοτήτων δεδομένων για τους φοιτητές από εταιρείες που δεν υπόκεινται σε δημόσιο έλεγχο, και τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς που δεν μπορούν να προβλέψουν, εξήγησε.

Το οικονομικό και επιχειρησιακό μοντέλο της Horus

Η Horus ιδρύθηκε το 2006 ως έργο της ομάδας ασφαλείας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης από τον πρώην αντισυνταγματάρχη Τζόναθαν Γουάιτλι, ο οποίος, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, διαθέτει «23ετή καριέρα στη διοίκηση επιχειρήσεων ασφάλειας, πληροφοριών και αντικατασκοπείας σε όλο τον κόσμο».

Το 2020, ο συνταγματάρχης Τιμ Κολίνς ανέλαβε διευθυντής της μητρικής εταιρείας. Σήμερα αναφέρεται στον ιστότοπο ως ένας από τους τέσσερις ανώτερους ηγέτες της εταιρείας που «προσφέρουν όλη την εξαιρετική εμπειρία και την εξειδίκευσή τους στην Horus, για λογαριασμό των πελατών μας», και έχει δώσει πολλές ομιλίες σε συνέδρια για ομάδες ασφάλειας πανεπιστημίων εκ μέρους της εταιρείας.

Το Al Jazeera επικοινώνησε με την Horus μέσω email και τηλεφώνου στις 31 Μαρτίου, 1, 7 και 8 Απριλίου, καθώς επίσης επικοινώνησε με τον Γουάιτλι μέσω email στις 7 Απριλίου και με τον Κόλινς μέσω email και LinkedIn στις 8 Απριλίου.

Παρά τις επανειλημμένες αυτές αιτήσεις, η Horus δεν απάντησε στις ερωτήσεις της Al Jazeera σχετικά με τους ισχυρισμούς που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

Στην ιστοσελίδα της, η Horus δηλώνει ότι τηρεί «την αυστηρότερη δεοντολογία σε ό,τι κάνουμε, και είμαστε πλήρως διαφανείς και νομικά συμμορφωμένοι σε όποια επικράτεια και αν δραστηριοποιούμαστε».

Τα όρια της «ασφάλειας»

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει μια ανησυχητική μετατόπιση στα πανεπιστήμια: από χώρους ελεύθερης έκφρασης σε περιβάλλοντα συστηματικής παρακολούθησης.

Η χρήση ιδιωτικών εταιρειών για την καταγραφή φοιτητικών αναρτήσεων και τη «διαχείριση κινδύνου» γύρω από διαδηλώσεις δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το πού σταματά η ασφάλεια και πού αρχίζει ο έλεγχος.

Ιδιαίτερα σε σχέση με τις κινητοποιήσεις για την Παλαιστίνη, η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή ενός ακαδημαϊκού χώρου όπου η πολιτική έκφραση αντιμετωπίζεται συχνά ως πιθανή απειλή.

Φοιτητές και ακαδημαϊκοί που τοποθετούνται υπέρ των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων φαίνεται να βρίσκονται δυσανάλογα στο επίκεντρο ελέγχων και αξιολογήσεων.

Τελικά, το ζήτημα δεν αφορά μόνο την ασφάλεια των πανεπιστημίων, αλλά το κατά πόσο αυτά παραμένουν χώροι ελεύθερου λόγου ή μετατρέπονται σε πεδία επιτήρησης όπου η αλληλεγγύη μπορεί να καταγράφεται και να «αξιολογείται» αντί να συζητείται ανοιχτά.

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές την Τρίτη
Ελλάδα 21.04.26

Υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές την Τρίτη

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός ανά περιοχή

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

