Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/4): Δράση με Παναθηναϊκό στη Euroleague και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Ο μεγάλος αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Μονακό και το άλλο ματς για τα play-in της Euroleague, αλλά και η ποδοσφαιρική δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με αγώνες της Τσέλσι, της Ίντερ και της Ρεάλ Μαδρίτης, είναι όσα ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό «μενού» με τις μεταδόσεις για την Τρίτη (21/4).

Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/4):

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ιωνικός Ν.Φ. – Ολυμπιακός Handball Premier

20:00 Novasports Start Μαγιόρκα – Βαλένθια La Liga

20:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Οσασούνα La Liga

21:00 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Μονακό EuroLeague

21:45 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας EuroLeague

21:45 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Λέστερ – Χαλ Sky Bet EFL Championship

22:00 Novasports Premier League Μπράιτον – Τσέλσι Premier League

22:00 Novasports 2HD Ίντερ – Κόμο Coppa Italia

22:10 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λανς – Τουλούζ Γαλλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου

22:30 Novasports 5HD Τζιρόνα – Μπέτις La Liga

22:30 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές La Liga