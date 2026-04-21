Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/4): Δράση με Παναθηναϊκό στη Euroleague και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Αυτό είναι το πλήρες πρόγραμμα με τις αθλητικές τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας (21/4).
Ο μεγάλος αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Μονακό και το άλλο ματς για τα play-in της Euroleague, αλλά και η ποδοσφαιρική δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με αγώνες της Τσέλσι, της Ίντερ και της Ρεάλ Μαδρίτης, είναι όσα ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό «μενού» με τις μεταδόσεις για την Τρίτη (21/4).
Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/4):
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ιωνικός Ν.Φ. – Ολυμπιακός Handball Premier
20:00 Novasports Start Μαγιόρκα – Βαλένθια La Liga
20:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Οσασούνα La Liga
21:00 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Μονακό EuroLeague
21:45 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας EuroLeague
21:45 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Λέστερ – Χαλ Sky Bet EFL Championship
22:00 Novasports Premier League Μπράιτον – Τσέλσι Premier League
22:00 Novasports 2HD Ίντερ – Κόμο Coppa Italia
22:10 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λανς – Τουλούζ Γαλλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου
22:30 Novasports 5HD Τζιρόνα – Μπέτις La Liga
22:30 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές La Liga
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις