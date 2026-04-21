Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας 80-72: Πρόκριση για τους Καταλανούς και στο… βάθος Ολυμπιακός
Η Μπαρτσελόνα επικράτησε 80-72 του Ερυθρού Αστέρα για τα play-in και θα διεκδικήσει απέναντι στη Μονακό την είσοδό της στα playoffs της EuroLeague. Σούπερ Κλάιμπερ και Πάντερ με 22 πόντους έκαστος.
Συνεχίζει την προσπάθειά της για να προλάβει τα play off της Euroleague η Μπαρτσελόνα, που νίκησε 80-72 τον Ερυθρό Αστέρα στη Βαρκελώνη για τα play in της διοργάνωσης. Έτσι, οι Καταλανοί θα αντιμετωπίσουν τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο, με το νικητή να μπαίνει στην οκτάδα, όπου περιμένει ο Ολυμπιακός.
Με μία ανεπανάληπτη παράσταση του Κλάιμπερν στην πρώτη περίοδο, οι γηπεδούχοι πήραν γρήγορα διψήφια διαφορά. Ο Αμερικανός είχε 6/7 τρίποντα σε 8,5 λεπτά συμμετοχής και χάρη σ΄αυτόν δημιουργήθηκε η διαφορά των 11 πόντων (29-18) λίγο πριν από το τέλος του δεκαλέπτου.
Αυτή τη διαφορά πάσχιζε να καλύψει στη συνέχεια ο Αστέρας, με τον Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ να ηγείται της προσπάθειας. Στο μεταξύ, όμως, ο Πάντερ είχε πάρει τη σκυτάλη από τον Κλάιμπερν κι έτσι η «Μπάρτσα» συντήρησε και αύξησε αυτό το σημαντικό προβάδισμα (47-33, μέγιστη διαφορά στο ημίχρονο).
Πολύ νωρίς στο β΄ ημίχρονο η Μπαρτσελόνα «έτρεξε» ένα 7-0 εκτοξεύοντας τη διαφορά στους 21 πόντους (54-33 στο 23΄). Ήταν αδύνατο να επιστρέψουν από τέτοια διαφορά οι Σέρβοι, όσο φιλότιμα κι αν προσπάθησαν, μειώνοντας σε 63-51 στην εκπνοή του τρίτου δεκάλεπτου. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ πήρε τη νίκη με το τελικό 80-72 και τους Κλάιμπερν (22), Πάντερ (22) να πετυχαίνουν μαζί 44 πόντους και να είναι οι κορυφαίοι μαζί με τον Σατοράνσκι (11π., 7ασ.). Απελπιστικά μόνος ο Κόνορ Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ (19π, 5/9 τρίποντα) για τον Ερυθρό Αστέρα.
Τα δεκάλεπτα: 29-21, 47-33, 63-51, 80-72
