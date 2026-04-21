Κώστας Αρβανίτης: Ηταν «πειραγμένες» οι εκλογές το 2023, «το σύστημα είχε δύο στόχους και δύο βραχίονες»

Οι τελευταίες εθνικές εκλογές το 2023 ήταν «πειραγμένες», κατήγγειλε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης (στη φωτογραφία αρχείου, επάνω, Pool Mathieu Cugnot/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/Eurokinissi).

Μιλώντας σε εκπομπή του Open, ο ευρωβουλευτής ανέφερε ότι «διανέμουν και χαρίζουν το κρατικό χρήμα σε κολλητούς διαμορφώνοντας πολιτικές συνθήκες και συνειδήσεις».

«Πώς από πρασινοκόκκινη η Κρήτη, έγινε μπλε; Η δυτική Μακεδονία; Πώς έγιναν αυτά;»

Και «για να το πω ανοιχτά», συνέχισε, οι εκλογές του ’23 ήταν πειραγμένες». Και δεν τολμάει κανείς να το πει ανοιχτά ούτε από την αντιπολίτευση», πρόσθεσε.

Για να απαντήσει ο ίδιος, κάνοντας λόγο για ένα «σύστημα επιρροής της κοινής γνώμης». Επισήμανε, μάλιστα, ότι αυτήν την καταγγελία «τη λέμε από το ΄23».

Δύο βραχίονες

Διευκρινίζοντας ότι δεν είναι καταγγελία γενική, αλλά συγκεκριμένη «με τα data και τα δεδομένα, το χρήμα πώς διακινιόταν και τις παρακολουθήσεις», τόνισε ότι «Το σύστημα είχε δύο στόχους, δύο βραχίονες».

«Ο ένας παρακολουθούσε και ο άλλος μοίραζε. Δεύτερον: το σύστημα είχε δύο στόχους, να βγάλει τον Τσίπρα από τη μέση, ο βασικός στόχος, δεν έχω ξαναδεί πολιτικό να έχει δεχθεί από όλο το σύστημα, από όλο το πολιτικό σύστημα τόση επίθεση και να τελειώσουμε και με την Αριστερά, να τη διαλύσουν, με τα δικά μας λάθη, βοηθάγαμε κι εμείς» εξήγησε.

«Αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε σήμερα, για να έρχονται να πουν δεν υπάρχει άλλη λύση, Μητσοτάκης ή χάος, ε, το ακούσαμε μετά τη χούντα, Καραμανλής ή χάος, ε όχι βέβαια, η δημοκρατία έχει απαντήσεις, και θα δώσει απαντήσεις», πρόσθεσε.