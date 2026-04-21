newspaper
Τρίτη 21 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κώστας Αρβανίτης: Ηταν «πειραγμένες» οι εκλογές το 2023, «το σύστημα είχε δύο στόχους και δύο βραχίονες»
Πολιτική Γραμματεία 21 Απριλίου 2026, 00:20

Κώστας Αρβανίτης: Ηταν «πειραγμένες» οι εκλογές το 2023, «το σύστημα είχε δύο στόχους και δύο βραχίονες»

«Για να το πω ανοιχτά», οι εκλογές του ’23 «ήταν πειραγμένες», τόνισε ο Κώστας Αρβανίτης, επισημαίνοντας μάλιστα ότι «δεν τολμάει κανείς να το πει ανοιχτά ούτε από την αντιπολίτευση».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το μυστικό για χαμηλότερο βάρος δεν είναι στη δίαιτα – είναι στο… ρολόι

Το μυστικό για χαμηλότερο βάρος δεν είναι στη δίαιτα – είναι στο… ρολόι

Spotlight

Οι τελευταίες εθνικές εκλογές το 2023 ήταν «πειραγμένες», κατήγγειλε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης (στη φωτογραφία αρχείου, επάνω, Pool Mathieu Cugnot/Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/Eurokinissi).

Μιλώντας σε εκπομπή του Open, ο ευρωβουλευτής ανέφερε ότι «διανέμουν και χαρίζουν το κρατικό χρήμα σε κολλητούς διαμορφώνοντας πολιτικές συνθήκες και συνειδήσεις».

«Πώς από πρασινοκόκκινη η Κρήτη, έγινε μπλε; Η δυτική Μακεδονία; Πώς έγιναν αυτά;»

Και «για να το πω ανοιχτά», συνέχισε, οι εκλογές του ’23 ήταν πειραγμένες». Και δεν τολμάει κανείς να το πει ανοιχτά ούτε από την αντιπολίτευση», πρόσθεσε.

«Πώς πρασίνισε, πώς από πρασινοκόκκινη η Κρήτη, έγινε μπλε; Η δυτική Μακεδονία; Πώς έγιναν αυτά;», διερωτήθηκε ο κ. Αρβανίτης.

Για να απαντήσει ο ίδιος, κάνοντας λόγο για ένα «σύστημα επιρροής της κοινής γνώμης». Επισήμανε, μάλιστα, ότι αυτήν την καταγγελία «τη λέμε από το ΄23».

Μάλιστα, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως «αυτά τα λέγαμε από το 2023».

Δύο βραχίονες

Διευκρινίζοντας ότι δεν είναι καταγγελία γενική, αλλά συγκεκριμένη «με τα data και τα δεδομένα, το χρήμα πώς διακινιόταν και τις παρακολουθήσεις», τόνισε ότι «Το σύστημα είχε δύο στόχους, δύο βραχίονες».

«Ο ένας παρακολουθούσε και ο άλλος μοίραζε. Δεύτερον: το σύστημα είχε δύο στόχους, να βγάλει τον Τσίπρα από τη μέση, ο βασικός στόχος, δεν έχω ξαναδεί πολιτικό να έχει δεχθεί από όλο το σύστημα, από όλο το πολιτικό σύστημα τόση επίθεση και να τελειώσουμε και με την Αριστερά, να τη διαλύσουν, με τα δικά μας λάθη, βοηθάγαμε κι εμείς» εξήγησε.

«Αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε σήμερα, για να έρχονται να πουν δεν υπάρχει άλλη λύση, Μητσοτάκης ή χάος, ε, το ακούσαμε μετά τη χούντα, Καραμανλής ή χάος, ε όχι βέβαια, η δημοκρατία έχει απαντήσεις, και θα δώσει απαντήσεις», πρόσθεσε.

YouTube thumbnail

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Macro
Ελληνική οικονομία: Αλλάζουν οι «δείκτες» λόγω σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Ελληνική οικονομία: Αλλάζουν οι «δείκτες» λόγω σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το μυστικό για χαμηλότερο βάρος δεν είναι στη δίαιτα – είναι στο… ρολόι

Το μυστικό για χαμηλότερο βάρος δεν είναι στη δίαιτα – είναι στο… ρολόι

Κόσμος
Ιράν: Εμπόδιο στη συνέχιση των συνομιλιών η στάση των ΗΠΑ

Ιράν: Εμπόδιο στη συνέχιση των συνομιλιών η στάση των ΗΠΑ

inWellness
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Ηρεμία 21.04.26

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Σύνταξη
inTown
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κλίμα γενικού εκνευρισμού στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ – Στο στόχαστρο το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Κλίμα γενικού εκνευρισμού στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ – Στο στόχαστρο το Μαξίμου

Φουντώνουν τα εσωκομματικά πυρά προς το Μαξίμου, με δημόσιες τοποθετήσεις, βολές στους «γαλάζιους διαδρόμους» και επικριτικές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Οι έντονες πιέσεις Μαξίμου (σε προσκήνιο και παρασκήνιο) στους βουλευτές του για τη μείωση των διαφοροποιήσεων στις άρσεις ασυλίας. Οι σχέσεις δυσπιστίας κυβερνητικού κέντρου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας που οξύνονται.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η «εβδομάδα Μακρόν» και η αναζήτηση θετικού αφηγήματος για την κυβέρνηση
Διπλωματία 21.04.26

Η «εβδομάδα Μακρόν» και η αναζήτηση θετικού αφηγήματος για την κυβέρνηση

Η επίσκεψη Μακρόν θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Απριλίου, με την κυβέρνηση να θέλει να προβάλει την ελληνογαλλική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας αλλαγής κλίματος.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το τραύμα Λαζαρίδη παραμένει ανοιχτό
Πολιτική 21.04.26

Το τραύμα Λαζαρίδη παραμένει ανοιχτό

Το μεγάλο πλέον ερώτημα είναι ποιο αλλά και πόσο μεγάλο θα είναι το μέλλον του Μακάριου Λαζαρίδη στη Νέα Δημοκρατία. Η αντίδραση του δεδομένα προκάλεσε οργή στο Μαξίμου, όπως οργή προκάλεσε στον πρώην -πλέον- υπουργό και το άδειασμα που χρεώνει στο Μαξίμου

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Νέα Δημοκρατία: Σε περιδίνηση η «γαλάζια» παράταξη – Κλίμα εσωστρέφειας και αμφισβήτησης
Βαρύ κλίμα 20.04.26

Σε περιδίνηση η Νέα Δημοκρατία - Κλίμα εσωστρέφειας και αμφισβήτησης

Πολιτική αναταραχή στη Νέα Δημοκρατία, με επίκεντρο την παραίτηση Λαζαρίδη και τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλληλοκαρφώματα, μηνύσεις, δηλώσεις αποδοκιμασίας δοκιμάζουν τη συνοχή της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κυβέρνηση – ΠΑΣΟΚ: Ο «αδικαιολόγητος εκνευρισμός» και η «’υπόγα’ του Μαξίμου» – Χτυπάει «κόκκινο» η πολιτική αντιπαράθεση
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Ο «αδικαιολόγητος εκνευρισμός» και η «'υπόγα' του Μαξίμου» - Χτυπάει «κόκκινο» η πολιτική αντιπαράθεση

Κυβερνητικές πηγές απάντησαν στο ΠΑΣΟΚ για το βιογραφικό του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης λαμβάνοντας άμεσα απάντηση σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Σύνταξη
«Καρφιά» Βλάχου για υπόθεση Λαζαρίδη: «Κάτι δεν πάει καλά στο Μαξίμου»
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

«Καρφιά» Βλάχου για υπόθεση Λαζαρίδη: «Κάτι δεν πάει καλά στο Μαξίμου»

Έντονη κριτική προς τον πρωθυπουργό για τη διαχείριση της υπόθεσης Λαζαρίδη, άσκησε ο βουλευτής της ΝΔ, Γ. Βλάχος, καταλογίζοντας στο Μαξίμου απουσία συντονισμού. «Καρφιά» για απαξίωση του ρόλου των βουλευτών, πυρά σε Άδωνη για ευρωπαϊκή εισαγγελία, αιχμές για κυβερνητικούς χειρισμούς απέναντι σε Καραμανλή - Σαμαρά. Τι είπε για τις άρσεις ασυλίας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σαλμάς: Ούτε το 5% των υποθέσεων διαφθοράς δεν έχει βγει στη φόρα, θα έρθουν δικογραφίες και για την Υγεία – Προαναγγέλλει μήνυση ο Γεωργιάδης
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Σαλμάς: Ούτε το 5% των υποθέσεων διαφθοράς δεν έχει βγει στη φόρα, θα έρθουν δικογραφίες και για την Υγεία – Προαναγγέλλει μήνυση ο Γεωργιάδης

Σοβαρές καταγγελίες και σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη από τον πρώην βουλευτή της ΝΔ, και νυν ανεξάρτητο, Μάριο Σαλμά. Μιλώντας για την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση που έχει περάσει, είπε, μεταξύ άλλων, ότι επίκειται δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για τον χώρο της Υγείας, με βαρείς χαρακτηρισμούς για τον Αδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος απειλεί με μήνυση.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Πανικόβλητη επίθεση στον Ανδρουλάκη από τους μάστορες του ψέματος – Καληνύχτα σας κ. Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Πανικόβλητη επίθεση στον Ανδρουλάκη από τους μάστορες του ψέματος, λέει το ΠΑΣΟΚ - Καληνύχτα σας κ. Μαρινάκη

Φαιδροί οι υπαινιγμοί στο πρόσωπο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, λέει η Χαριλάου Τρικούπη για τα σχόλια του Παύλου Μαρινάκη που επέκρινε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν ανέδειξε τα εθνικά θέματα στην επίσκεψή του στην Ισπανία

Σύνταξη
Επιτροπή δεοντολογίας Βουλή: Ομόφωνη εισήγηση για άρση ασυλίας και για Αθανασίου-Χατζηβασιλείου
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Επιτροπή δεοντολογίας Βουλή: Ομόφωνη εισήγηση για άρση ασυλίας και για Αθανασίου-Χατζηβασιλείου

Οι κ.κ. Αθανασίου και Χατζηβασιλείου που εγκαλούνται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για τις πράξεις τους στην υπόθεση των παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησαν και αυτοί την άρση της ασυλίας τους παρότι δήλωσαν πως δεν έπραξαν τίποτα παράνομο. Ένταση Κωνσταντοπούλου με Γεωργαντά

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σακελλαρίδης: Ο Μητσοτάκης να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – Ισραήλ
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Τα κόμματα να συνταχθούν με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Ισραήλ - Η ώρα της αλήθειας για Μητσοτάκη

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ζητά από την κυβέρνηση αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνταχθούν με το αίτημα για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με το Ισραήλ

Σύνταξη
Εσωκομματικά πυρά Στυλιανίδη για τις ενισχύσεις των αγροτών της Ροδόπης – Ερώτηση με αιχμές
Πολιτική 20.04.26

Εσωκομματικά πυρά Στυλιανίδη για τις ενισχύσεις των αγροτών της Ροδόπης – Ερώτηση με αιχμές

Το θέμα αφορά στην εμφάνιση του τεχνικού κωδικού 54350 στο σύστημα πληρωμών, ο οποίος - όπως αναφέρει ο βουλευτής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης- μπλοκάρει τις ενισχύσεις για εκτάσεις που εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο με κύριο φορέα το Ελληνικό Δημόσιο

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Απευθυνόμαστε στο 70% που θέλει πολιτική αλλαγή – Καθαρές λύσεις με το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

«Απευθυνόμαστε στο 70% που θέλει πολιτική αλλαγή - Καθαρές λύσεις με το ΠΑΣΟΚ», λέει ο Τσουκαλάς

Σε συνέντευξή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, δήλωσε ότι το αίτημα για εκλογές παραμένει στο τραπέζι ενώ έκανε λόγο για την «εικόνα μίας κυβέρνησης σε αποδρομή»

Σύνταξη
Έκτακτη εισφορά στα κέρδη και κατάργηση χρεώσεων – Παρεμβάσεις για τις τράπεζες προαναγγέλλει ο Ανδρουλάκης
Πολιτική 20.04.26

Έκτακτη εισφορά στα κέρδη και κατάργηση χρεώσεων – Παρεμβάσεις για τις τράπεζες προαναγγέλλει ο Ανδρουλάκης

Τρεις στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν μεταξύ άλλων  την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα τραπεζικά κέρδη για τα έτη 2025 και 2026,  την επιτάχυνση της απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου και την κατάργηση των χρεώσεων για τη διατήρηση καταθετικών λογαριασμών φέρνει το ΠΑΣΟΚ όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Λαζαρίδης: Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης – «Ο πρωθυπουργός είχε ευθύνη»
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης - αντιπολίτευσης με φόντο τον Λαζαρίδη - «Ο πρωθυπουργός είχε ευθύνη»

Η αντιπολίτευση συνεχίζει να εξαπολύει πυρά στην κυβέρνηση αφού ο Μακάριος Λαζαρίδης παραιτήθηκε από υφυπουργός - Η κυβέρνηση τον κάλυπτε

Σύνταξη
Βουλή: Ξεκινά η κοινοβουλευτική διαβολοβδομάδα της Νέας Δημοκρατίας
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Ξεκινά η κοινοβουλευτική διαβολοβδομάδα της Νέας Δημοκρατίας

Η συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας των στελεχών της ΝΔ - Τι λένε οι διαφωνούντες και η ανησυχία για την επόμενη μέρα

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ: Καν’ το όπως ο Σάντσεθ;
Πολιτική 20.04.26

ΠΑΣΟΚ: Καν’ το όπως ο Σάντσεθ;

Με selfies, συναντήσεις και αρκετές χειραψίες, αλλά πρωτίστως με έναν ισπανικό προοδευτικό αέρα, επιστρέφει από τη Βαρκελώνη ο Νίκος Ανδρουλάκης, με το ΠΑΣΟΚ να δίνει έμφαση στα κοινωνικά θέματα και να καταθέτει εντός της εβδομάδας τροπολογία για τις τράπεζες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κλίμα γενικού εκνευρισμού στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ – Στο στόχαστρο το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Κλίμα γενικού εκνευρισμού στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ – Στο στόχαστρο το Μαξίμου

Φουντώνουν τα εσωκομματικά πυρά προς το Μαξίμου, με δημόσιες τοποθετήσεις, βολές στους «γαλάζιους διαδρόμους» και επικριτικές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Οι έντονες πιέσεις Μαξίμου (σε προσκήνιο και παρασκήνιο) στους βουλευτές του για τη μείωση των διαφοροποιήσεων στις άρσεις ασυλίας. Οι σχέσεις δυσπιστίας κυβερνητικού κέντρου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας που οξύνονται.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αδιανόητο: Η Φενερμπαχτσέ έδωσε στην Μπριάνα Στιούαρτ 500.000 ευρώ για δύο παιχνίδια! (vids)
Μπάσκετ 21.04.26

Αδιανόητο: Η Φενερμπαχτσέ έδωσε στην Μπριάνα Στιούαρτ 500.000 ευρώ για δύο παιχνίδια! (vids)

H Φενέρμπαχτσε έφερε την Μπριάνα Στιούαρτ για μόλις δύο παιχνίδια και της έδωσε έναν… σκασμό λεφτά, χρήματα τα οποία δεν «παίζουν» συχνά στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Σύνταξη
Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι – Παραμένει διασωληνωμένη στη ΜΕΘ
Ελλάδα 21.04.26

Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι – Παραμένει διασωληνωμένη στη ΜΕΘ

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο 7ο γυμνάσιο Χαϊδαρίου όταν η άτυχη μαθήτρια φαίνεται να ανέβηκε τη σκάλα, να γλίστρησε προς τα πίσω και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες να έπεσε στο κενό

Σύνταξη
Εμπόδιο στη συνέχιση των συνομιλιών η στάση των ΗΠΑ, λέει το Ιράν – Στο Πακιστάν αναμένεται σήμερα ο Βανς
Αβεβαιότητα 21.04.26

Εμπόδιο στη συνέχιση των συνομιλιών η στάση των ΗΠΑ, λέει το Ιράν – Στο Πακιστάν αναμένεται σήμερα ο Βανς

Καθώς ο χρόνος για τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξαντλείται η τύχη των διαπραγματεύσεων παραμένει αβέβαιη - Στο Πακιστάν αναμένεται σήμερα ο Βανς - Δεν διαπραγματευόμαστε στη σκιά απειλών λέει η Τεχεράνη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Το Ισραήλ θα έπρεπε να αποκλειστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης
Κόσμος 21.04.26

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Το Ισραήλ θα έπρεπε να αποκλειστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης

«Είναι υποχρέωση που απορρέει από το διεθνές δίκαιο τα (άλλα) κράτη να μη βοηθούν ένα κράτος το οποίο διαπράττει παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου», υπενθύμισε η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά Εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε

Σύνταξη
Διακομματικό μήνυμα υποστήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο στο Καπιτώλιο
Πολιτική 21.04.26

Διακομματικό μήνυμα υποστήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο στο Καπιτώλιο

Φέτος η επέτειος των 205 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 συμπίπτει με τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, γεγονός που επισημάνθηκε στα πολιτικά μηνύματα των περισσότερων νομοθετών

Σύνταξη
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Ηρεμία 21.04.26

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Σύνταξη
Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές την Τρίτη
Ελλάδα 21.04.26

Υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές την Τρίτη

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός ανά περιοχή

Σύνταξη
Αβεβαιότητα περιβάλλει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ιράν – Τα μηνύματα Τραμπ και δηλώσεις της Τεχεράνης
Μέση Ανατολή 21.04.26

Αβεβαιότητα περιβάλλει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ιράν – Τα μηνύματα Τραμπ και δηλώσεις της Τεχεράνης

Το Πακιστάν προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη διεξαγωγή του β' γύρου διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν. Ωστόσο, δεν είναι σίγουρο ότι τελικά θα πραγματοποιηθούν, με το Ιράν να καταγγέλλει αμερικανικές απειλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ευρώπη: Ο πληθυσμός της ΕΕ θα μειωθεί κατά 12% έως το 2100 – Ποιες χώρες θα πληγούν πλησούν περισσότερο;
Γήρανση 21.04.26

Ο πληθυσμός της ΕΕ θα μειωθεί κατά 12% έως το 2100 - Ποιες χώρες θα πληγούν πλησούν περισσότερο;

Οι προβλεπόμενες δημογραφικές μεταβολές στην Ευρώπη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, με τον πληθυσμό της ΕΕ να αναμένεται να μειωθεί κατά 53 εκατομμύρια έως το 2100

Σύνταξη
Μάλτα: H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή – Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»
Το «θαύμα» στις αντλίες 21.04.26

H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή - Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»

Οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη εξαιτίας της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστέκεται στην αύξηση των τιμών και το κάνει εδώ και χρόνια.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μπορεί το Tinder να ξανακερδίσει τις γυναίκες;
Relationsex 21.04.26

Μπορεί το Tinder να ξανακερδίσει τις γυναίκες;

Ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης εταιρείας διαδικτυακών γνωριμιών στον κόσμο έχει θέσει στον εαυτό του έναν σύνθετο στόχο: να κάνει το Tinder λιγότερο «κλαμπ ανδρών»

Σύνταξη
Το τραύμα Λαζαρίδη παραμένει ανοιχτό
Πολιτική 21.04.26

Το τραύμα Λαζαρίδη παραμένει ανοιχτό

Το μεγάλο πλέον ερώτημα είναι ποιο αλλά και πόσο μεγάλο θα είναι το μέλλον του Μακάριου Λαζαρίδη στη Νέα Δημοκρατία. Η αντίδραση του δεδομένα προκάλεσε οργή στο Μαξίμου, όπως οργή προκάλεσε στον πρώην -πλέον- υπουργό και το άδειασμα που χρεώνει στο Μαξίμου

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Εξπρές επιστροφές φόρου κάθε εβδομάδα
Οικονομία 21.04.26

Εξπρές επιστροφές φόρου κάθε εβδομάδα

Με έξτρα φόρο ένας στους τέσσερις που έχει καταθέσει δήλωση - Με επιστροφή φόρου σχεδόν τέσσερις στους δέκα - Ενας στους τρεις υπέβαλε τη δήλωσή του

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Η «εβδομάδα Μακρόν» και η αναζήτηση θετικού αφηγήματος για την κυβέρνηση
Διπλωματία 21.04.26

Η «εβδομάδα Μακρόν» και η αναζήτηση θετικού αφηγήματος για την κυβέρνηση

Η επίσκεψη Μακρόν θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Απριλίου, με την κυβέρνηση να θέλει να προβάλει την ελληνογαλλική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας αλλαγής κλίματος.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αφθώδης πυρετός: Προειδοποιήσεις για συμμόρφωση, νέες αποζημιώσεις και ασάφεια για τα τυριά και τον εμβολιασμό
Ελλάδα 21.04.26

Αφθώδης πυρετός: Προειδοποιήσεις για συμμόρφωση, νέες αποζημιώσεις και ασάφεια για τα τυριά και τον εμβολιασμό

Ο αφθώδης πυρετός φέρνει επιπρόσθετες αποζημιώσεις στη Λέσβο - Στο σκοτάδι τα δεδομένα γύρω από τον ιό - «Δεν έχει νόημα μια κουβέντα για τον εμβολιασμό τώρα» λέει το ΥπΑΑΤ - Συνεχίζουν το μπλόκο στους κτηνιατρικούς ελέγχους και τον αποκλεισμό του λιμανιού οι Λέσβιοι

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η Ευρώπη αλλάζει τα κινητά
Και υποχρεωτικές επισκευές 21.04.26

Η Ευρώπη αλλάζει τα κινητά

Τι θα αγοράζουμε από το 2027 - Νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνουν μπαταρίες που αλλάζουν εύκολα, υποχρεωτικές επισκευές και τέλος στα κινητά «μίας χρήσης»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Βρετανικά πανεπιστήμια πλήρωσαν εταιρεία ασφαλείας για να «κατασκοπεύει» φιλοπαλαιστίνιους φοιτητές
Κόσμος 21.04.26

Βρετανικά πανεπιστήμια πλήρωσαν εταιρεία ασφαλείας για να «κατασκοπεύει» φιλοπαλαιστίνιους φοιτητές

Μια εταιρεία υπό τη διεύθυνση πρώην αξιωματικών των μυστικών υπηρεσιών προσλήφθηκε από μεγάλα βρετανικά πανεπιστήμια για να ερευνήσεις φοιτητές και ακαδημαικούς με φιλοπαλαιστινιακή δράση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Απριλίου 2026
Cookies