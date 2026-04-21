Σημαντική είδηση:
21.04.2026 | 14:48
Φωτιά σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας – Επιχειρεί ένα αεροσκάφος
«Με τρυπούσαν αλλά δεν έβγαινε αίμα» – Η αφήγηση ενός από τους τελευταίους «εκκαθαριστές» του Τσερνόμπιλ
Επιστήμες 21 Απριλίου 2026, 16:48

«Με τρυπούσαν αλλά δεν έβγαινε αίμα» – Η αφήγηση ενός από τους τελευταίους «εκκαθαριστές» του Τσερνόμπιλ

Ο Πέτρο Χούριν συμμετείχε στην επιχείρηση απομάκρυνσης των ραδιενεργών υλικών στο Τσερνόμπιλ. Το τίμημα για την υγεία του ήταν μεγάλο.

Πώς η θεωρία “Broaden and Build” μπορεί να ενισχύσει τη θετική σκέψη;

Ο ουκρανός Πέτρο Χούριν λέει ότι η υγεία του δεν επανήλθε ποτέ από τότε συμμετείχε στον καθαρισμό του κατεστραμμένου πυρηνικού εργοστασίου στο Τσερνόμπιλ πριν από 40 χρόνια,.

Ο  Χούριν ήταν ένας από τους χιλιάδες «εκκαθαριστές» που ανέλαβαν να απομακρύνουν τα ραδιενεργά υλικά μετά το χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα του κόσμου στις 26 Απριλίου 1986. Τα σύννεφα ραδιενεργών ισοτόπων που παρασύρθηκαν από τον άνεμο τρόμαξαν την Ευρώπη και όλο τον κόσμο.

Συνολικά 31 εργάτες και πυροσβέστες πέθαναν τις ημέρες μετά το δυστύχημα, οι περισσότεροι από οξύ σύνδρομο ακτινοβολίας. Χιλιάδες άλλοι υπέκυψαν αργότερα από καρκίνους και άλλες παθήσεις που συνδέονται με τη ραδιενέργεια, αν και ο συνολικός απολογισμός παραμένει αντικείμενο έντονων συζητήσεων.

Εκείνη την εποχή, ο Χούριν εργαζόταν σε μια επιχείρηση χωματουργικών οχημάτων, η οποία τον έστειλε στη ζώνη αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ τον Ιούνιο του 1986. Από τα 40 άτομα που έστειλε η εταιρεία, μόνο πέντε παραμένουν εν ζωή, είπε στο Reuters.

«Ούτε ένας άνθρωπος από το Τσερνόμπιλ δεν βρίσκεται σε καλή υγεία» δήλωσε ο 76χρονος. «Είναι θάνατος από χίλιες πληγές».

Η Σοβιετική Ένωση προσπάθησε αρχικά να αποκρύψει τις διαστάσεις της τραγωδίας και αρνήθηκε να ακυρώσει την παρέλαση που πραγματοποιήθηκε την 1η Μαίου στο Κίεβο, μόλις 100 χιλιόμετρα νότια του Τσερνόμπιλ.

Ο Χούριν δήλωσε ότι κάποιοι συνάδελφοί του προσκόμισαν ιατρικά πιστοποιητικά για να αποφύγουν να εργαστούν στο κατεστραμμένο εργοστάσιο.

Ο ίδιος, όμως, ήταν αποφασισμένος να βοηθήσει. «Κατάλαβα ότι, όσο μικρή κι αν ήταν η συμβολή μου, έπρεπε να κάνω ό,τι μπορούσα για βοηθήσω να τιθασευτεί το ατομικό θηρίο» είπε.

Οι συνέπειες του πυρηνικού δυστυχήματος θα ήταν χειρότερες χωρίς το έργο των χιλιάδων «εκκαθαριστών» του Τσερνόμπιλ

Πόνοι και αιμορραγίες

Δουλεύοντας 12ωρες βάρδιες, ο Χούριν χρησιμοποιούσε έναν εκσκαφέα για να μεταφέρει τσιμέντο ενισχυμένο με μόλυβδο, το οποίο μεταφερόταν με φορτηγά στο εργοστάσιο για την κατασκευή της γιγάντιας σαρκοφάγου που θα περιόριζε τη διαρροή ακτινοβολίας.

«Η σκόνη ήταν τρομερή. Δούλευες για μισή ώρα και ο αναπνευστήρας γινόταν [καφέ] σαν κρεμμύδι» είπε.

Τέσσερις μέρες αφότου έπιασε δουλειά, ο Χούριν εμφάνισε σοβαρά συμπτώματα όπως πονοκεφάλους, πόνο στο στήθος και μια μεταλλική γεύση στο στόμα. Δέχτηκε ιατρική φροντίδα και επέστρεψε για άλλη μια βάρδια, δεν μπορούσε όμως καν να περπατήσει. Άρχισε τότε να φοβάται ότι του έμεναν «μια-δυο μέρες» ζωής.

«Με πήγαν στο νοσοκομείο και οι γιατροί ξεκίνησαν με εξετάσεις αίματος. Μου τρύπησαν όλα τα δάχτυλα και άρχισε να βγαίνει ένα ωχρό υγρό, όχι όμως αίμα» θυμήθηκε.

Οι σοβιετικοί γιατροί αρνούνταν να διαγνώσουν οξύ σύνδρομο ακτινοβολίας. Του είπαν ότι έπασχε από «αυτόνομη αγγειακή δυστονία», μια πάθηση του νευρικού συστήματος που συχνά συνδέεται με το στρες.

Πριν από την τραγωδία, ο Χούριν δεν είχε ζητήσει ποτέ αναρρωτική άδεια. Πέρασε όμως επτά μήνες πηγαίνοντας από το ένα νοσοκομείο στο άλλο για να λάβει θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης μιας μετάγγισης αίματος.

Έκτοτε έχει διαγνωστεί με αναιμία –η οποία μπορεί να προκληθεί από έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία- στηθάγχη, παγκρεατίτιδα και μια σειρά άλλων παθήσεων.

Ο Πέτρο Χούριν στο σπίτι του στο Τσερκάσι της Ουκρανίας στις 7 Απριλίου 2026 (Reuters)

Η αλήθεια βέβαια είναι ότι, για τα δεδομένα της χώρας του, ο Χούριν έχει ζήσει τη ζωή του. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το προσδόκιμο ζωής για τους άνδρες στην Ουκρανία περιοριζόταν το 2021 στα 66 έτη, έπειτα από σημαντική υποχώρηση που αποδόθηκε στην Covid-19.

Πλέον συνταξιούχος, ο Χούριν ζει με τη σύζυγό του Όλχα στο Τσερκάσι της κεντρικής Ουκρανίας. Αν και η υγεία του είναι βεβαρημένη, παίζει ακόμα ακορντεόν και γράφει τραγούδια και ποιήματα. Ελπίζει στο μέλλον να γίνει δικαιούχος ειδικής σύνταξης για τους «εκκαθαριστές» της πυρηνικής καταστροφής.

Η ζωή του όμως σημαδεύτηκε και από μια δεύτερη τραγωδία, την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα του το 2022.

Όταν η κόρη του έφυγε για να εργαστεί στην Ευρώπη, ο Χούριν και η σύζυγός τους ανέλαβαν την ανατροφή του εγγονού τους Άντρι, ο οποίος ήταν τότε τεσσάρων ετών. Ο Άντρι βρήκε αργότερα δουλειά στην Ελλάδα αλλά επέστρεψε για να πολεμήσει στην πατρίδα του μετά την εισβολή.

Σκοτώθηκε τελικά στο μέτωπο σε ηλικία 26 ετών.

«Τα άφησε όλα πίσω του και ήρθε να υπερασπιστεί την Ουκρανία» είπε ο Χούριν στο Reuters. «Σκεφτόμαστε τον Άντρι όλη την ώρα».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένο ταμπλό με χαμηλό τζίρο στο ΧΑ

Ιράν: Δεν έχουμε αποφασίσει αν θα στείλουμε αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Βιολογική έκπληξη – Διαφορές στα ριβοσώματα βρέθηκαν να επηρεάζουν τον σωματότυπο και άλλα χαρακτηριστικά
Μέχρι σήμερα κανείς δεν είχε καταλάβει ότι τα ριβοσώματα -οι κυτταρικές μηχανές παραγωγής πρωτεϊνών- παίζουν ρόλο στην ανθρώπινη ποικιλομορφία.

Τι σημαίνει να είσαι καλά; Μελέτη αναγνωρίζει τις προϋποθέσεις για ψυχική υγεία
Θετική ψυχική υγεία «δεν σημαίνει να νιώθεις καλά όλη την ώρα». Είναι ένας συνδυασμός του πώς νιώθουμε, πώς λειτουργούμε και πώς συνδεόμαστε με τους άλλους.

Φίλοι εναντίον φίλων – Σπάνιος «εμφύλιος πόλεμος» δίχασε τη μεγαλύτερη ομάδα χιμπατζήδων
Οι χιμπατζήδες χωρίστηκαν σε δύο αντίπαλες φράξιες παρά την έλλειψη ανταγωνισμού. Κανείς δεν γνωρίζει γιατί, όμως η διατάραξη των κοινωνικών ρόλων φαίνεται πως έπαιξε ρόλο.

Από το κέφι στην παρακμή – Οι δύο όψεις του αλκοόλ για το μυαλό και το σώμα μας
Το αλκοόλ συνοδεύει τη χαρά και τη λύπη μας, διεγείρει και ταυτόχρονα καταστέλλει το μυαλό μας. Οι επιδράσεις του στην ανθρώπινη φυσιολογία εξηγούν γιατί είναι πανταχού παρόν.

Πώς είναι να βρίσκεσαι μέσα σε έναν ανεμοστρόβιλο; – «Σαν χίλιοι κινητήρες τζετ»
Ένας ατμοσφαιρικός επιστήμονας o Πέρι Σάμσον, περιγράφει την τρομακτική εμπειρία του να τον καταπίνει ένα σύννεφο συντριμμιών και ισχυρών ανέμων μέσα σε ένα ανεμοστρόβιλο

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων
Η Κομισιόν εξετάζει σειρά μέτρων για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη καυσίμων για την αεροπορία. Στόχος, να μη χρειαστεί να επιβληθεί μείωση πτήσεων και να συνεχιστούν κανονικά τα αεροπορικά ταξίδια.

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ολυμπιακός 23-34: Εύκολη πρόκριση στους τελικούς οι «ερυθρόλευκοι»
Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απόλυτα στον δεύτερο ημιτελικό των πλέι οφ, απέκτησε μεγάλες διαφορές (8-14, 19-29) και πέρασε με χαρακτηριστική άνεση από την έδρα του Ιωνικού, κάνοντας το 2-0 στη σειρά.

Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία
Το ντοκιμαντέρ της Zara McDermott «Ibiza: Secrets Of The Party Island» προβλήθηκε στο BBC, το 2024, με το σλόγκαν «Χρήματα, υπερβολή, πολυτέλεια – καθώς οι διάσημοι συγκεντρώνονται για να περάσουν καλά, μήπως το πάρτι τελειώνει;».

Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»
Η Μελόνι ανέθεσε στον Ιταλό πρεσβευτή στη Βέρνη να επιληφθεί του θέματος για να βεβαιωθεί ότι οι ελβετικές αρχές θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους ότι η Ελβετία θα πληρώσει τους λογαριασμούς

Οι δικηγόροι «στηρίζουν» την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Καταδικαστέα οποιαδήποτε προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου τους»
Η Ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων καταδικάζει κάθε προσπάθεια παρέμβασης ή υποβάθμισης του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

NBA: Ο νέος ιδιοκτήτης των Μπλέιζερς κάνει τέτοιες περικοπές που θα ζήλευε ακόμη και ο… Σκρουτζ!
Αυστηρές περικοπές από τον νέο ιδιοκτήτη των Μπλείζερς που απαιτεί νωρίτερα τσεκ άουτ από ξενοδοχεία, μικρά συμβόλαια στους προπονητές, ενώ απαγόρευσε ακόμη και τα δωρεάν μπλουζάκια για τους οπαδούς!

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αγωγός Ντρούζμπα θα επαναλειτουργήσει – Μόλις ήρε το βέτο ο Όρμπαν για το δάνειο
Ο αγωγός υπέστη ζημιές, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και οι Ουγγαρία και Σλοβακία είχαν κατηγορήσει το Κίεβο ότι καθυστερούσε την επιδιόρθωσή του. Απέδιδαν στην Ουκρανία εκβιασμό, ώστε να εξασφαλίσει την ένταξή της στην ΕΕ.

Greece Tax Evasion Soars, Auto Repair Shops Lead
Nearly one in three businesses audited in 2025 were found violating tax rules, with car repair services topping the list as authorities impose billions in fines and hundreds of shutdowns

Κεφαλονιά: «Έχασα τη ζωή μου όλη, είχαν σχέδιο να την εξαφανίσουν, να πάθουν ότι της έκαναν» – Συγκλονίζει η μητέρα της Μυρτούς
Μία εβδομάδα μετά το θάνατο της 19χρονης, η μητέρα της ζητά δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό της κόρης της - Τι λέει ο 66χρονος που έστειλε χρήματα στη Μυρτώ

Οxford Economics: Η αγορά εργασίας της Ευρωζώνης θα αντέξει, αλλά το τίμημα θα είναι επώδυνο
Νέα ανάλυση της Οxford Economics εξηγεί γιατί η αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη, θα αντέξει το ενεργειακό σοκ, αλλά με ένα επώδυνο τίμημα: Μείωση των πραγματικών μισθών και πάγωμα των προσλήψεων.

Το Netflix ενδιαφέρεται να κάνει τη ζωή του Σέρχιο Κόκε ταινία
Ο Σέρχιο Κόκε, μίλησε για πρώτη φορά με την αποφυλάκιση του και αναφέρθηκε στη ζωή του, το ποδόσφαιρο, αλλά και στη φυλακή στην οποία κατέληξε για υπόθεση ναρκωτικών. Επίσης αποκάλυψε ότι Netflix ενδιαφέρεται να κάνει την ιστορία του ου ταινία.

Η διπλωματία Τραμπ περιλαμβάνει πολύ Truth Social – Βομβαρδισμός αναρτήσεων με την εκεχειρία να λήγει
Από την ώρα που ξύπνησε, ο Τραμπ με αναρτήσεις και δηλώσεις του τύπου «καρότο και μαστίγιο» προσπαθεί να σύρει το Ιράν στη δική του συμφωνία. Κάνει το αντίθετο από αυτό που τον συμβουλεύουν οι επιτελείς του.

Aldeas – Πρεμιέρα στην Αγία Έδρα για την τελευταία εξομολόγηση του Πάπα Φραγκίσκου στον Μάρτιν Σκορσέζε
Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, το Βατικανό φιλοξενεί την παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Μάρτιν Σκορσέζε για τον Πάπα Φραγκίσκο, τιμώντας τη συμπλήρωση ενός έτους από την εκδημία του εμβληματικού Ποντίφικα

Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά
Αρχικά, έβαλαν μπροστά τους διαιτητές και τους βοηθούς της Super League, όμως αν και η ΕΠΟ θα πιέσει, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Κεφαλονιά: Η μαύρη περούκα και τα μηνύματα που αντάλλαξε η Μυρτώ με τον σύντροφό της λίγες ώρες πριν πεθάνει – Νέες αποκαλύψεις
Η Μυρτώ ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου με τον 23χρονο φίλο της είχε συνομιλία μέσω μηνυμάτων με τον σύντροφό της και τα στοιχεία που προκύπτουν αποκαλύπτουν νέα δεδομένα για την υπόθεση

Μπλόκο του ΣτΕ στην επέκταση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην παραλία Μύτακας της Μήλου
Είναι η δεύτερη φορά που το ΣτΕ παγώνει προσωρινά τα έργα καθώς και τον περασμένο Ιανουάριο, με προσωρινή διαταγή του προέδρου του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ Χρήστου Ντουχάνη  είχαν σταματήσει  οι οικοδομικές εργασίες για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο στη Μήλο

ΗΠΑ: Δέκα εξαφανίσεις επιστημόνων έβαλαν φωτιά στο διαδίκτυο – Εργάζονταν σε πυρηνικές και κρίσιμες υπηρεσίες
Έρευνα έχει ξεκινήσει το FBI για τους θανάτους ή τις εξαφανίσεις επιστημόνων που εργάζονταν σε μυστικά κυβερνητικά εργαστήρια τα τελευταία χρόνια. Αυτό που εξετάζεται κυρίως είναι αν έχουν σημεία σύνδεσης.

Οργή – Ο ιστότοπος που συνδέεται με τον ομαδικό βιασμό της Ζιζέλ Πελικό «επανήλθε»
Ο ιστότοπος «Coco», τον οποίο χρησιμοποίησε ο σύζυγος της Πελικό, Ντομινίκ, για να στρατολογήσει άνδρες που θα σοδομούσαν στη γυναίκα του, μέσα στο σπίτι τους, «επανήλθε», προκαλώντας την οργή ακτιβιστών.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός 2026» πραγματοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με σταδιακή πρόσβαση των δικαιούχων ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών.

ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό
Ερώτηση στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές Αττικής του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως οι συνέπειες των καθυστερήσεων δεν επηρεάζουν μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας, αλλά ναρκοθετούν και τον σχεδιασμό για τις επόμενες φάσεις του έργου

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

