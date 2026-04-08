Μαγνητική θεραπεία υπόσχεται θεαματικά αποτελέσματα στη μετατραυματική διαταραχή
Η «διακρανιακή μαγνητική διέγερση» προσέφερε σημαντική υποχώρηση των συμπτωμάτων σε στρατιώτες με μετατραυματική διαταραχή.
Ένα είδος θεραπείας με μαγνητικά πεδία που χρησιμοποιείται σήμερα για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης δείχνει εξαιρετικά αποτελεσματική και στη μετατραυματική διαταραχή, σύμφωνα τουλάχιστον με μελέτη σε αμερικανούς στρατιώτες.
Όταν χορηγήθηκε σε συνδυασμό με ψυχοθεραπεία, η τεχνική της διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης, ή TMS, μείωσε τα συμπτώματα στη μεγάλη πλειονότητα των συμμετεχόντων, αναφέρει η ερευνητική ομάδα στο JAMA Network Open.
Στη μελέτη έλαβαν μέρος συνολικά 119 νυν και πρώην στρατιώτες με διαταραχή μετατραυματικού στρες, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες.
Η πρώτη υποβλήθηκε σε ψυχοθεραπεία και συνεδρίες «πλοηγούμενης TMS», μιας σχετικά νέας παραλλαγής της μεθόδου που βασίζεται σε έναν ρομποτικό βραχίονα για τη διέγερση συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου, ανάλογα με την ανατομία του κάθε ασθενή.
Η δεύτερη ομάδα, η ομάδα ελέγχου, υποβλήθηκε σε ψυχοθεραπεία και συνεδρίες με απενεργοποιημένο το μηχάνημα για λόγους σύγκρισης.
Ένα μήνα μετά την έναρξη της μελέτης σε κλινική του Τέξας, το 85% των εθελοντών της πρώτης παρουσίασε κλινικά σημαντική υποχώρηση των συμπτωμάτων, έναντι 59% στην ομάδα ελέγχου.
Και η βελτίωση στην ομάδα TMS ήταν πιο πιθανό να διατηρηθεί στην πορεία του χρόνου, αναφέρουν οι ερευνητές.
«Τα ευρήματα είναι συναρπαστικά για τους εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες και βετεράνους που υποφέρουν από μετατραυματική διαταραχή που σχετίζεται με το πεδίο της μάχης» δήλωσε ο Πίτερ Φοξ του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Σαν Αντόνιο, επικεφαλής της μελέτης.
Η διαταραχή μετατραυματικού στρες είναι ψυχική πάθηση που εκδηλώνεται έπειτα από τραυματικά γεγονότα, όπως ο βιασμός, η οικογενειακή βία, οι φυσικές καταστροφές, τα τροχαία ατυχήματα ή ο πόλεμος.
Χαρακτηρίζεται από διαρκή ανησυχία, αναβιώσεις του τραυματικού γεγονότος και αποφυγή ερεθισμάτων που θυμίζουν τις συνθήκες του τραύματος.
Η διακρανιακή μαγνητική διέγερση έχει εγκριθεί στις ΗΠΑ για την αντιμετώπις της κατάθλιψης, του χρόνιου πόνου και της ψυχαναγκαστικής διαταραχής, αν και η αποτελεσματικότητά της παραμένει εν πολλοίς ασαφής.
