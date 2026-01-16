science
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
16.01.2026 | 12:24
Έρχεται «τετραήμερο ουκρανικό ψύχος...» - Πτώση 10 βαθμών και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κατακόρυφη αύξηση των αυτοκτονιών και της μετατραυματικής διαταραχής στους ισραηλινούς στρατιώτες
Επιστήμες 16 Ιανουαρίου 2026 | 18:10

Κατακόρυφη αύξηση των αυτοκτονιών και της μετατραυματικής διαταραχής στους ισραηλινούς στρατιώτες

Οι στρατιώτες που επέστρεψαν από το μέτωπο αντιστοιχούσαν στο 78% όλων των αυτοκτονιών στο Ισραήλ το 2024. Αύξηση των περιστατικών μετατραυματικής διαταραχής κατά 40%.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κοινωνικό άγχος: Πώς επηρεάζεται από την πρώτη εντύπωση;

Κοινωνικό άγχος: Πώς επηρεάζεται από την πρώτη εντύπωση;

Spotlight

Δύο και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της ισραηλινής εισβολής στη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ αντιμετωπίζει δραματική αύξηση των αυτοκτονιών και των περιστατικών μετατραυματικής διαταραχής μεταξύ των στρατιωτών που επιστρέφουν από το μέτωπο.

Η κρίση ψυχικής υγείας στο στράτευμα γίνεται σαφής από πρόσφατες αναφορές του υπουργείου Άμυνας και των παρόχων υγείας, την ώρα που οι συγκρούσεις συνεχίζονται στη Γάζα και η ένταση με το Ιράν κλιμακώνεται.

Εκατοντάδες χιλιάδες ισραηλινοί στρατιώτες και έφεδροι αναπτύχθηκαν σε δύο μέτωπα, καθώς ο πόλεμος της Γάζας επεκτάθηκε με επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

«Το να ζεις με το αίσθημα ότι έχεις σκοτώσεις αθώους ανθρώπους είναι πολύ δύσκολο»

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 71.000 ανθρώπους στη Γάζα και 4.400 στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, ενώ το Ισραήλ αναφέρει ότι περισσότεροι από 1.100 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ και πυροδότησε τη σύγκρουση.

Το μεγαλύτερο μέρος της Γάζας έχει πλέον ισοπεδωθεί και οι 2 εκατομμύρια κάτοικοι ζουν χωρίς στέγη, νερό ή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Τον Νοέμβριο, παλαιστίνιοι ειδικοί έκαναν λόγο για «ηφαίστειο» ψυχολογικού τραύματος λόγω του πολέμου, με πολλά παιδιά να αναφέρουν συμπτώματα όπως νυχτερινό τρόμο και αδυναμία συγκέντρωσης.

Ωστόσο επίσημα δεδομένα για την ψυχική υγεία του παλαιστινιακού πληθυσμού δεν υπάρχουν.

H Γάζα είναι πλέον μια ισοπεδωμένη πόλη. Επίσημα στοιχεία για την ψυχική υγεία του πληθυσμού δεν υπάρχουν (Reuters)

H Γάζα είναι πλέον μια ισοπεδωμένη πόλη. Επίσημα στοιχεία για την ψυχική υγεία του πληθυσμού δεν υπάρχουν (Reuters)

Αύξηση 40% στη μετατραυματική διαταραχή

Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας, αναφέρει το Reuters, ανακοίνωσε ότι τα περιστατικά διαταραχής μετατραυματικού στρες μεταξύ στρατιωτών αυξήθηκαν κατά 40% από τον Σεπτέμβριο του 2023 και αναμένεται να αυξηθούν κατά 180% έως το 2028.

Σύμφωνα με το υπουργείο, από τους 22.300 στρατιώτες που δέχτηκαν φροντίδα για τραύματα στον πόλεμο, το 60% πάσχει από μετατραυματική διαταραχή.

Ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος υγείας στο Ισραήλ, το ταμείο Maccabi, ανέφερε στην ετήσια έκθεσή του για το 2025 ότι το 39% των ισραηλινών στρατιωτών που προσήλθαν για θεραπεία ζητά ψυχολογική υποστήριξη, ενώ το 26% εξέφρασε ανησυχία για κατάθλιψη.

Εκατοντάδες στρατιώτες με συμπτώματα μετατραυματικής διαταραχής δέχονται επίσης θεραπεία από μη κυβερνητικές οργανώσεις και σε ορισμένους έχουν παραχωρηθεί σκυλιά θεραπείας.

Ηθικά τραύματα

Σύμφωνα με τον Ρόνεν Σίντι, κλινικό ψυχολόγο που Ιατρικού Κέντρου Εμέκ στο βόρειο Ισραήλ, οι στρατιώτες αντιμετωπίζουν δύο διαφορετικές πηγές τραύματος.

Η πρώτη αφορά τον φόβο του θανάτου, ο οποίος συχνά παραμένει μετά την επιστροφή από το μέτωπο. Πλήττει επίσης τους στρατιώτες που έγιναν μάρτυρες της επίθεσης της Χαμάς, κατά την οποία απήχθησαν περίπου 250 ισραηλινοί.

Η δεύτερη πηγή τραύματος είναι ο ηθικός τραυματισμός, η βλάβη στη συνείδηση ενός ατόμου λόγω δικών του ενεργειών.

«Όταν γυναίκες και παιδιά τραυματίζονται και σκοτώνονται κατά λάθος, το να ζεις με το αίσθημα ότι έχεις σκοτώσεις αθώους ανθρώπους […] είναι πολύ δύσκολο, αφού δεν μπορείς να διορθώσεις ό,τι έκανες» είπε ο Σίντι.

Ο 28χρονος Πολ, έφεδρος που προτίμησε να μην αποκαλύψει το επίθετό του, δήλωσε ότι αναγκάστηκε να αφήσει την εργασία του ως διαχειριστήες προγραμμάτων λόγω του «σφυρίγματος των σφαιρών» που συνέχισε να ακούει πάνω από το κεφάλι του μετά την επιστροφή του από το πεδίο της μάχης.

«Ζω με αυτό κάθε μέρα» είπε.

Ισραηλινός στρατιώτης αγγαλιάζει τον σκύλο φροντίδας του στο Αφούλα στις 15 Δεκεμβρίου 2025 (Reuters)

Ισραηλινός στρατιώτης αγγαλιάζει τον σκύλο φροντίδας του στο Αφούλα στις 15 Δεκεμβρίου 2025 (Reuters)

Ανεπούλωτες πληγές

Οι στρατιώτες που ζητούν ψυχολογική φροντίδα εμφανίζονται ενώπιον επιτροπής του υπουργείου Άμυνας, η οποία αξιολογεί την περίπτωσή τους και αναγνωρίζει επίσημα τις παθήσεις τους.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει μήνες, κάτι που αποθαρρύνει πολλούς στρατιώτες από το να ζητήσουν βοήθεια, είπαν ορισμένοι ειδικοί.

Τον Οκτώβριο, επιτροπή του ισραηλινού κοινοβουλίου ανέφερε ότι 279 στρατιώτες επιχείρησαν να αυτοκτονήσουν από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Ιούλιο του 2025, μια σημαντική αύξηση σε σχέση με προηγούμενα έτη.

Οι στρατιώτες που επέστρεψαν στο μέτωπο αντιστοιχούσαν στο 78% όλων των αυτοκτονιών στο Ισραήλ το 2024.

Ο κίνδυνος αυτοκτονίας αυξάνεται χωρίς κατάλληλη θεραπεία, επισήμανε ο Σίντι, ο κλινικός ψυχολόγος.

«Μετά την 7η Οκτωβρίου και τον πόλεμο, οι δομές ψυχικής υγείας στο Ισραήλ έχουν κατακλυστεί πλήρως και πολλοί άνθρωποι είτε δεν μπορούν να λάβουν θεραπεία είτε δεν κατανοούν καν ότι η ψυχική δυσφορία που βιώνουν σχετίζεται με όσα έχουν ζήσει» είπε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Κίνα: Η νέα εποχή στις αγορές – Ρευστότητα Made in China

Κίνα: Η νέα εποχή στις αγορές – Ρευστότητα Made in China

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κοινωνικό άγχος: Πώς επηρεάζεται από την πρώτη εντύπωση;

Κοινωνικό άγχος: Πώς επηρεάζεται από την πρώτη εντύπωση;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις απώλειες, κράτησε τα κέρδη της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις απώλειες, κράτησε τα κέρδη της εβδομάδας

inWellness
inTown
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Stream science
Τι συμβαίνει όταν ποντίκια εργαστηρίου απελευθερώνονται στο λιβάδι
Επιστροφή στη φύση 13.01.26

Τι συμβαίνει όταν ποντίκια εργαστηρίου απελευθερώνονται στο λιβάδι

Τα ποντίκια απελευθερώθηκαν από το άγχος που είχαν αναπτύξει στο εργαστήριο, εύρημα που αναδεικνύει τη σημασία των πλούσιων ερεθισμάτων και των προκλήσεων για την ψυχική υγεία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Το κρυμμένο εγκεφαλικό σήμα που αποκαλύπτει την Αλτσχάιμερ χρόνια πριν από τη διάγνωση
Νευροεπιστήμη 13.01.26

Το κρυμμένο εγκεφαλικό σήμα που αποκαλύπτει την Αλτσχάιμερ χρόνια πριν από τη διάγνωση

Εντοπίστηκε με χρήση μιας μη παρεμβατικής τεχνικής ένα μοτίβο εγκεφαλικής δραστηριότητας το οποίο μπορεί να δείξει ποια άτομα με ήπια γνωστική διαταραχή θα εμφανίσουν Αλτσχάιμερ.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Απολιθώματα στην Καζαμπλάνκα ίσως ανήκουν στον κοινό πρόγονο των Homo sapiens και των Νεάντερταλ
Επιστήμες 12.01.26

Απολιθώματα στην Καζαμπλάνκα ίσως ανήκουν στον κοινό πρόγονο των Homo sapiens και των Νεάντερταλ

Τα οστά ανήκουν σε αρχαϊκό είδος ανθρώπου που έζησε όταν η ανθρώπινη εξελικτική γραμμή χωριζόταν στους Homo sapiens, τους Νεάντερταλ και τους Ντενίσοβαν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κοινό γενετικό υπόβαθρο ίσως συνδέει διαφορετικές ψυχικές παθήσεις
Αναπάντεχες ομοιότητες 11.01.26

Κοινό γενετικό υπόβαθρο ίσως συνδέει διαφορετικές ψυχικές παθήσεις

Η κατάθλιψη μοιράζεται γενετικούς παράγοντες κινδύνου με παθήσεις όπως το άγχος και η μετατραυματική διαταραχή, ενώ η σχιζοφρένεια δείχνει να σχετίζεται με τη διπολική διαταραχή.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Για δολοφονημένους καλλιτέχνες στους δρόμους του Ιράν κάνει λόγο η οργάνωση Artists at Risk Connection
«Είναι στόχος» 16.01.26

Για δολοφονημένους καλλιτέχνες στους δρόμους του Ιράν κάνει λόγο η οργάνωση Artists at Risk Connection

Επικαλούμενη αξιόπιστες πηγές, η ARC επιβεβαίωσε τον θάνατο των καλλιτεχνών Mehdi Salahshour, Javad Ganji, Rubina Aminian και Soroush Soleimani, ενώ εκτόξευσε πυρά εναντίoν των αρχών του Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νόμπελ Ειρήνης: Το δώρο της Ματσάδο στον Τραμπ είναι σπάνιο, αλλά έχει ξανασυμβεί
Ένα πουκάμισο αδειανό 16.01.26

Νόμπελ Ειρήνης: Το δώρο της Ματσάδο στον Τραμπ είναι σπάνιο, αλλά έχει ξανασυμβεί

Αν και η κίνηση της Ματσάδο αποτελεί σπάνιο παράδειγμα εν ζωή βραβευμένου με Νόμπελ Ειρήνης που αποχωρίζεται το μετάλλιο του λίγο μετά την απονομή του, δεν είναι πρωτόγνωρη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πορτογαλία: Ο ακροδεξιός Βεντούρα, φαβορί στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν την Κυριακή
Κόσμος 16.01.26

Πορτογαλία: Ο ακροδεξιός Βεντούρα, φαβορί στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν την Κυριακή

Η ενίσχυση της ακροδεξιάς θα μπορούσε να περιπλέξει ακόμη περισσότερο την κατάσταση της κυβέρνησης μειοψηφίας του Λουίς Μοντενέγκρο στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Ο Ντομινίκ Πελικό ερευνάται ως ύποπτος για δύο ανεξιχνίαστες υποθέσεις βιασμού μετά φόνου και απόπειρας βιασμού
Κόσμος 16.01.26

Ο Ντομινίκ Πελικό ερευνάται ως ύποπτος για δύο ανεξιχνίαστες υποθέσεις βιασμού μετά φόνου και απόπειρας βιασμού

O Ντομινίκ Πελικό ερευνάται ξανά από τη γαλλική δικαιοσύνη σε υποθέσεις που αφορούν φόνο, βιασμό και απόπειρα βιασμού. Για την απόπειρα βιασμού έχει ταυτοποιηθεί το DNA του φερόμενου ως δράστη.

Σύνταξη
Μόσχα: Εξετάζει την αγωγή 232 δισ. κατά του βελγικού οίκου που κατέχει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Πόλεμος στην Ουκρανία 16.01.26

Μόσχα: Εξετάζει την αγωγή 232 δισ. κατά του βελγικού οίκου που κατέχει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της Μόσχας εξετάζει την αγωγή της ρωσικής κεντρικής τράπεζας κατά της Euroclear, όπου κρατείται το μεγαλύτερο μέρος των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Σύνταξη
IFAB: Στο… στόχαστρο οι καθυστερήσεις στους αγώνες
Ποδόσφαιρο 16.01.26

IFAB: Στο… στόχαστρο οι καθυστερήσεις στους αγώνες

Το IFAB συνεδριάζει την Τρίτη (20/1) για να εξετάσει να εισάγει αντίστροφη μέτρηση στην εκτέλεση των πλαγίων άουτ και στα χτυπήματα από το τέρμα. Στο τραπέζι κανονισμός για τους τραυματισμούς

Βάιος Μπαλάφας
Στο πλευρό του Βαγγέλη Παυλίδη ο Ζοσέ Μουρίνιο, μετά τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του κόντρα στην Πόρτο
Ποδόσφαιρο 16.01.26

Στο πλευρό του Παυλίδη ο Ζοσέ Μουρίνιο, μετά τη χαμένη ευκαιρία του κόντρα στην Πόρτο

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έσπευσε να τονίσει στον Βαγγέλη Παυλίδη ότι ο αποκλεισμός της Μπενφίκα από την Πόρτο στο Κύπελλο δεν αποτελεί προσωπική του ευθύνη, μετά τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία που είχε στο 90+1'.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Είχαμε μια διαφωνία που εξελίχθηκε σε προσωπικές προσβολές – Πώς οι Thompson Twins έγραψαν στα 80s το τρυφερό Hold Me Now
Νοσταλγία 16.01.26

«Είχαμε μια διαφωνία που εξελίχθηκε σε προσωπικές προσβολές - Πώς οι Thompson Twins έγραψαν στα 80s το τρυφερό Hold Me Now

«Όταν μπήκα στους Τhomson Twins, είχαμε μόνο η μία την άλλη, οπότε το παλέψαμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ήμουν γυναίκα μουσικός σε μια εποχή που δεν υπήρχαν πολλές και ο Joe ήταν μαύρος, οπότε περάσαμε δύσκολες στιγμές» θυμάται η Alannah Currie.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φοινικούντα: «Όρκοι» αφοσίωσης του 22χρονου στον εργοδότη του πριν τη δολοφονία – «Θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις»
Ελλάδα 16.01.26

Φοινικούντα: «Όρκοι» αφοσίωσης του 22χρονου στον εργοδότη του πριν τη δολοφονία – «Θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις»

Πώς εξηγούνται τα μηνύματα του φερόμενου ως εκτελεστή της δολοφονίας στη Φοινικούντα στον εργοδότη του; Γιατί μέχρι σήμερα λέει ότι φοβάται να αποκαλύψει περισσότερα;

Σύνταξη
Ορισμοί διαιτητών: Συμπτώσεις, ασυλία και ανεξήγητες επιλογές
On Field 16.01.26

Ορισμοί διαιτητών: Συμπτώσεις, ασυλία και ανεξήγητες επιλογές

Ποτέ στο παρελθόν από την ΚΕΔ δεν ορίστηκε Τετάρτη, Κυριακή ο ίδιος ξένος διιατητής (Γιούγκ), οι Κουμπαράκης, Τζήλος αντί να τιμωρηθούν μπήκαν ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, άγνωστο με ποια κριτήρια δίνονται διπλοί ορισμοί

Βάιος Μπαλάφας
Ο Τραμπ απειλεί: Θα επιβάλει δασμούς στις χώρες που «δεν συμφωνούν» να καταλάβει τη Γροιλανδία»
ΗΠΑ 16.01.26 Upd: 19:04

Ο Τραμπ απειλεί: Θα επιβάλει δασμούς στις χώρες που «δεν συμφωνούν» να καταλάβει τη Γροιλανδία»

Μιλώντας στον Λευκό Οίκο, απείλησε με δασμούς τις χώρες που δεν υποστηρίζουν το σχέδιο των ΗΠΑ η Γροιλανδία να περιέλθει σε αμερικανικό έλεγχο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Για ενθουσιασμένη ασθενή από το Βενιζέλειο κομπάζει ο Άδωνις και πολίτες του σέρνουν τα εξ αμάξης [βίντεο]
Θύελλα αντιδράσεων 16.01.26

Για ενθουσιασμένη ασθενή από το Βενιζέλειο κομπάζει ο Άδωνις και πολίτες του σέρνουν τα εξ αμάξης

«“Μιζέρια” είναι να έχεις το παιδί σου άρρωστο, να πηγαίνεις στο Νοσοκομείο Χανίων και να σε βάζουν σε ένα κοντέινερ» - Οργή πολιτών μετά από νέα επιχείρηση εξωραϊσμού εκ μέρους του Yπουργού Υγείας

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Βόλει 16.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για την 11η αγωνιστική της Volley League Ανδρών. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Εθνική πόλο: Τιμωρία δύο αγωνιστικών στον Γενηδουνιά, χάνει το κρίσιμο ντέρμπι με την Ιταλία
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 16.01.26

Εθνική πόλο: Τιμωρία δύο αγωνιστικών στον Γενηδουνιά, χάνει το κρίσιμο ντέρμπι με την Ιταλία

Σημαντική απώλεια για την Εθνική ομάδα πόλο των Ανδρών, καθώς θα αγωνιστεί σε δύο παιχνίδια χωρίς τον Ντίνο Γενηδουνιά, ύστερα από την αποβολή του για βιαιοπραγία στην αναμέτρηση με την Κροατία.

Σύνταξη
Ο Μάθιου ΜακΚόναχι «θωρακίζει» νομικά τη φωνή και την εικόνα του απέναντι στην AI
«Αlright, alright, alright» 16.01.26

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι «θωρακίζει» νομικά τη φωνή και την εικόνα του απέναντι στην AI

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι κατοχύρωσε την εικόνα, τη φωνή και ακόμη και τη διάσημη ατάκα του ως εμπορικά σήματα, επιχειρώντας να βάλει όρια στη μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γροιλανδία: Επιθετική δήλωση του απεσταλμένου του Τραμπ – Ο στόχος για κατάληψη «πρέπει και θα επιτευχθεί»
Δεν υποχωρούν 16.01.26

Γροιλανδία: Επιθετική δήλωση του απεσταλμένου του Τραμπ – Ο στόχος για κατάληψη «πρέπει και θα επιτευχθεί»

Με δήλωσή του, ο απεσταλμένος του Τραμπ, επέμεινε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «μιλάει σοβαρά» και η Γροιλανδία να περάσει στον έλεγχο των ΗΠΑ. «Έχει πει στη Δανία τι ζητάει και τώρα είναι θέμα να καταλήξουν σε συμφωνία», είπε.

Σύνταξη
Ουκρανία: Το Κίεβο διαθέτει μόνο το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται, προειδοποιεί ο δήμαρχος
Κόσμος 16.01.26

Ουκρανία: Το Κίεβο διαθέτει μόνο το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται, προειδοποιεί ο δήμαρχος

Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση είναι η πιο δύσκολη πρόκληση που αντιμετωπίζει το Κίεβο στα σχεδόν τέσσερα χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Σύνταξη
Είναι η γεωοικονομία ηλίθιε: Γιατί ο μεγαλύτερος παγκόσμιος κίνδυνος έχει το χρώμα του χρήματος
Γεωπολιτική 16.01.26

Είναι η γεωοικονομία ηλίθιε: Γιατί ο μεγαλύτερος παγκόσμιος κίνδυνος έχει το χρώμα του χρήματος

Η γεωοικονομία είναι η χρήση της οικονομικής ισχύος ως όπλου για την επίτευξη γεωπολιτικών στόχων. Σύμφωνα με το World Economic Forum η γεωοικονομική σύγκρουση ειναι o πιο άμεσος διεθνής κίνδυνος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μετά τον Κλοπ, η Ρεάλ θέλει και τον Χάαλαντ! Στα 200 εκατ. ευρώ η «χρηματιστηριακή» αξία του Νορβηγού!
Ποδόσφαιρο 16.01.26

Μετά τον Κλοπ, η Ρεάλ θέλει και τον Χάαλαντ! Στα 200 εκατ. ευρώ η «χρηματιστηριακή» αξία του Νορβηγού!

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ θέλει να φέρει στη «βασίλισσα» τους Γιούργκεν Κλοπ και Έρλινγκ Χάαλαντ το προσεχές καλοκαίρι!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πολλές οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα για το νέο αμαξοστάσιο σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού
Ελλάδα 16.01.26

Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πολλές οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα για το νέο αμαξοστάσιο σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού

Ένα έργο που φαίνεται να ετοιμάζει ο δήμος Αγίας Παρασκευής σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία. Ο έλεγχος της Περιφέρειας και ο ρόλος της πολεοδομίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η Τσεχία ετοιμάζεται να προμηθεύσει την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη για την καταπολέμηση των ρωσικών drones
Κόσμος 16.01.26

Η Τσεχία ετοιμάζεται να προμηθεύσει την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη για την καταπολέμηση των ρωσικών drones

Η τσεχική κυβέρνηση με επικεφαλής τον λαϊκιστή Αντρέι Μπάμπις έχει συμφωνήσει να παράσχει πυρομαχικά, αλλά δεσμεύτηκε να μην διαθέσει καμία εθνική χρηματοδότηση για βοήθεια στην Ουκρανία

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο