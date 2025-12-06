newspaper
Πτώση βράχων στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου – Κλειστή η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας
Τσερνόμπιλ: Η προστατευτική κατασκευή δεν μπλοκάρει πλέον τη ραδιενέργεια οκτώ μήνες μετά το πλήγμα
Κόσμος 06 Δεκεμβρίου 2025 | 10:12

Τσερνόμπιλ: Η προστατευτική κατασκευή δεν μπλοκάρει πλέον τη ραδιενέργεια οκτώ μήνες μετά το πλήγμα

Η επίθεση με drone, για την οποία η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία, άνοιξε μια τρύπα στην εξαιρετικά περίπλοκα κατασκευασμένη θωράκιση του Τσερνόμπιλ ύψους €1,5 δισ.

Η προστατευτική θωράκιση που είχε φτιαχτεί για τον κατεστραμμένο πυρηνικό αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία, η οποία επλήγη από drone τον Φεβρουάριο, δεν μπορεί πλέον να εκτελέσει την κύρια λειτουργία της, δηλαδή να μπλοκάρει τη ραδιενέργεια, όπως ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Τον Φεβρουάριο, ένα πλήγμα με drone άνοιξε μια τρύπα στο «νέο ασφαλές περίβλημα», το οποίο είχε κατασκευαστεί με μεγάλη προσπάθεια και κόστος €1,5 δισ. το 2019 από μια πρωτοβουλία με επικεφαλής ευρωπαϊκές χώρες. Ο ΔΟΑΕ δήλωσε ότι μια επιθεώρηση την περασμένη εβδομάδα στο ατσάλινο περίβλημα έδειξε ότι το πλήγμα του drone είχε υποβαθμίσει τη δομή.

Η έκρηξη του Τσερνόμπιλ το 1986 σήμανε καταστροφή για την περιοχή και τους ανθρώπους της και πανικό σε όλη την Ευρώπη όπου μεταφέρθηκε η ραδιενέργεια. Στην προσπάθεια να περιοριστεί η τήξη του αντιδραστήρα, οι Σοβιετικοί έχτισαν πάνω από τον αντιδραστήρα μία τσιμεντένια «σαρκοφάγο» με διάρκεια ζωής 30 χρόνων.

Το νέο περίβλημα κατασκευάστηκε για να συγκρατεί τη ραδιενέργεια κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης τελικής απομάκρυνσης της σαρκοφάγου, του κατεστραμμένου κτιρίου του αντιδραστήρα από κάτω της και του ίδιου του λιωμένου πυρηνικού καυσίμου.

Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, δήλωσε ότι μια αποστολή επιθεώρησης «επιβεβαίωσε ότι η [προστατευτική δομή] είχε χάσει τις πρωταρχικές λειτουργίες ασφαλείας της, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας περιορισμού, αλλά επίσης διαπίστωσε ότι δεν υπήρξε μόνιμη ζημιά στα φέροντα στοιχεία ή στα συστήματα παρακολούθησης».

Η δομή που προφυλάσσει τον καταστραμμένο πυρηνικό αντιδραστήρα

Τσερνόμπιλ

Ο Γκρόσι είπε ότι κάποιες επισκευές είχαν πραγματοποιηθεί «αλλά μια ολοκληρωμένη αποκατάσταση παραμένει απαραίτητη για να αποτραπεί περαιτέρω υποβάθμιση και να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη πυρηνική ασφάλεια».

Ο ΟΗΕ ανέφερε στις 14 Φεβρουαρίου ότι οι ουκρανικές αρχές δήλωσαν πως drone με ισχυρή εκρηκτική κεφαλή χτύπησε το εργοστάσιο, προκάλεσε πυρκαγιά και έβλαψε το προστατευτικό περίβλημα γύρω από τον αντιδραστήρα. Οι ουκρανικές αρχές είπαν ότι το drone ήταν ρωσικό. Η Μόσχα αρνήθηκε ότι επιτέθηκε στο εργοστάσιο.

Τα επίπεδα ραδιενέργειας παρέμειναν κανονικά και σταθερά και δεν υπήρξαν αναφορές για διαρροές ραδιενέργειας, είπε ο ΟΗΕ τον Φεβρουάριο.

Η Ρωσία κατέλαβε το εργοστάσιο και την γύρω περιοχή για περισσότερο από έναν μήνα στις πρώτες εβδομάδες της εισβολής της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, καθώς οι δυνάμεις της προσπάθησαν αρχικά να προελάσουν προς  το Κίεβο.

Ο ΔΟΑΕ πραγματοποίησε την επιθεώρηση ταυτόχρονα με μια πανεθνική έρευνα για ζημιές σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας από τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

