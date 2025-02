Εικόνες από το εσωτερικό της σαρκοφάγου του 4ου αντιδραστήρα στο Τσερνόμπιλ μετά την έκρηξη

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι ένα ρωσικό drone χτύπησε τον κατεστραμμένο πυρηνικό σταθμό στο Τσερνόμπιλ το βράδυ της Πέμπτης (14/2).

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Ουκρανίας ανέφερε λίγη ώρα μετά ότι τα επίπεδα ακτινοβολίας παραμένουν εντός των φυσιολογικών ορίων.

«Ένα ρωσικό επιθετικό drone με πολεμική κεφαλή υψηλής εκρηκτικότητας χτύπησε το καταφύγιο που προστατεύει τον κόσμο από την ακτινοβολία στο κατεστραμμένο 4ο ενεργειακό μπλοκ» του εργοστασίου, δήλωσε ο Ζελένσκι στο X.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.

This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT

