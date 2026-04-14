Τρίτη 14 Απριλίου 2026
14.04.2026 | 16:17
Τα μεγάλα μοντέλα ΑΙ πάτωσαν σε τεστ ιατρικών διαγνώσεων
Επιστήμες 14 Απριλίου 2026, 15:00

Τα μεγάλα μοντέλα ΑΙ πάτωσαν σε τεστ ιατρικών διαγνώσεων

Τα μοντέλα ΑΙ αποτυγχάνουν στις διαφορικές διαγνώσεις στο 80% των περιπτώσεων, κάτι που σημαίνει ότι δεν είναι έτοιμα για κλινική χρήση.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Smartphones: Τι «λέει» η υπερβολική χρήση για τα συναισθήματά μας;

Smartphones: Τι «λέει» η υπερβολική χρήση για τα συναισθήματά μας;

Από το ChatGPT μέχρι το Claude και τo Grok, τα σημερινά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης δεν διαθέτουν επαρκείς συλλογιστικές ικανότητες για ασφαλή κλινική χρήση, καταλήγει νέα μελέτη.

Τα μοντέλα συνήθως καταλήγουν σε σωστές διαγνώσεις όταν έχουν στη διάθεσή τους όλες τις πληροφορίες για τον ασθενή, αποτυγχάνουν παταγωδώς στο αρχικό στάδιο της διαφορικής διάγνωσης, στην οποία ο γιατρός καταρτίζει μια λίστα πιθανών παθήσεων με παρόμοια συμπτώματα, οι οποίες πρέπει να αποκλειστούν μία προς μία για να βρεθεί η πραγματική αιτία.

«Παρά τις συνεχείς βελτιώσεις, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα δεν είναι έτοιμα για μη επιβλεπόμενη χρήση κλινικού επιπέδου» δήλωσε ο Μαρκ Σούτσι του Mass General Brigham, μη κερδοσκοπικού οργανισμού νοσοκομειακής περίθαλψης και έρευνας, ένα από τα μεγαλύτερα συστήματα υγείας στις ΗΠΑ.

«Οι διαφορικές διαγνώσεις παίζουν κεντρικό ρόλο στην κλινική σκέψη και αποτελούν τη βάση της “τέχνης της ιατρικής”, την οποία η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί προς το παρόν να αναπαράγει» είπε ο Σούτσι, τελευταίος συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύεται στο JAMA Network Open.

Δοκιμή σε κλινικά σενάρια

Οι ερευνητές ζήτησαν από 21 μοντέλα -συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων εκδόσεων των ChatGPT, DeepSeek, Claude, Gemini και Grok- να παίξουν τον γιατρό σε μια σειρά από 29 δημοσιευμένες κλινικές περιπτώσεις

Για να προσομοιώσουν μια τυπική συνάντηση γιατρού-ασθενή, η ερευνητική ομάδα έδωσε τις πληροφορίες του περιστατικού σε στάδια, ξεκινώντας με βασικές πληροφορίες όπως η ηλικία, το φύλο και τα συμπτώματα, πριν προστεθούν ευρήματα εξετάσεων και εργαστηριακά αποτελέσματα.

Τα μοντέλα αξιολογήθηκαν με έναν αλγόριθμο που υπολογίζει τις επιδόσεις σε κάθε στάδιο της κλινικής σκέψης: διατύπωση πιθανών διαγνώσεων, διενέργεια κατάλληλων εξετάσεων, κατάληξη σε τελική διάγνωση και διαχείριση θεραπείας.

Στα τελικά στάδια κάθε περίπτωσης, τα μοντέλα κατέληγαν στη σωστή διάγνωση σε πάνω από το 90% των περιπτώσεων.

Το πρόβλημα εμφανιζόταν στο αρχικό στάδιο της διαφορικής διάγνωσης, με τα μοντέλα να αποτυγχάνουν στο 80% των περιπτώσεων.

Υπό κανονικές συνθήκες, σημειώνουν οι ερευνητές, τα μοντέλα δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν πέρα από αυτό το στάδιο. Για τις ανάγκες της μελέτης όμως τους δόθηκαν επιπλέον πληροφορίες ώστε να περάσουν στην επόμενη φάση και να αξιολογηθούν.

«Αξιολογώντας τα LLM βήμα προς βήμα [..] τα βάζουμε στη θέση του γιατρού» δήλωσε Άρια Ράο του Mass General Brigham, επικεφαλής της μελέτης.

«Τα μοντέλα είναι πολύ καλά στο να προσδιορίζουν την τελική διάγνωση όταν τα δεδομένα είναι πλήρη, δυσκολεύονται όμως στο ανοιχτό αρχικό στάδιο, όταν ακόμα δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες» εξήγησε.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο αλγόριθμος PrIME-LLM που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της μελέτης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από εταιρείες ΑΙ και νοσοκομεία για την αξιολόγηση μελλοντικών μοντέλων.

Όπως τόνισε ο Σούτσι, «η υπόσχεση της ΑΙ στην κλινική ιατρική  έγκειται στη δυνατότητά της να ενισχύει και όχι να αντικαθιστά τη σκέψη του ιατρού, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα σχετικά δεδομένα είναι διαθέσιμα, κάτι που δεν ισχύει πάντα».

«Τα αποτελέσματά μας επιβεβαιώνουν ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα στην υγεία συνεχίζουν να απαιτούν την παρουσία ανθρώπων και πολύ στενή επίβλεψη».

Ταμείο Ανάκαμψης: Σφίγγει ο κλοιός για την υλοποίησή του

Smartphones: Τι «λέει» η υπερβολική χρήση για τα συναισθήματά μας;

Τραμπ: Οι συνομιλίες με το Ιράν μπορεί να ξαναρχίσουν σε δύο ημέρες

Τι σημαίνει να είσαι καλά; Μελέτη αναγνωρίζει τις προϋποθέσεις για ψυχική υγεία
Επιστήμες 14.04.26

Θετική ψυχική υγεία «δεν σημαίνει να νιώθεις καλά όλη την ώρα». Είναι ένας συνδυασμός του πώς νιώθουμε, πώς λειτουργούμε και πώς συνδεόμαστε με τους άλλους.

Φίλοι εναντίον φίλων – Σπάνιος «εμφύλιος πόλεμος» δίχασε τη μεγαλύτερη ομάδα χιμπατζήδων
Επιστήμες 10.04.26

Οι χιμπατζήδες χωρίστηκαν σε δύο αντίπαλες φράξιες παρά την έλλειψη ανταγωνισμού. Κανείς δεν γνωρίζει γιατί, όμως η διατάραξη των κοινωνικών ρόλων φαίνεται πως έπαιξε ρόλο.

Από το κέφι στην παρακμή – Οι δύο όψεις του αλκοόλ για το μυαλό και το σώμα μας
Επιστήμες 08.04.26

Το αλκοόλ συνοδεύει τη χαρά και τη λύπη μας, διεγείρει και ταυτόχρονα καταστέλλει το μυαλό μας. Οι επιδράσεις του στην ανθρώπινη φυσιολογία εξηγούν γιατί είναι πανταχού παρόν.

Επιστήμες 07.04.26

Ένας ατμοσφαιρικός επιστήμονας o Πέρι Σάμσον, περιγράφει την τρομακτική εμπειρία του να τον καταπίνει ένα σύννεφο συντριμμιών και ισχυρών ανέμων μέσα σε ένα ανεμοστρόβιλο

Επιστήμες 29.03.26

Μια νέα προσέγγιση η οποία βασίζεται σε ένα μικροσκοπικό πεπτίδιο βοηθά την ινσουλίνη να περάσει από τις «συμπληγάδες» του εντέρου καθιστώντας εφικτή την από του στόματος χορήγησή της

Επιστήμες 25.03.26

Αυτό που φτάνει στη συνείδησή μας όταν κοιτάζουμε κάτι, δεν είναι το σύνολο της εικόνας όσον αφορά στην όραση - μεγάλο μέρος της οπτικής επεξεργασίας στον εγκέφαλο γίνεται πέρα από τη συνειδητή μας αντίληψη

Βήματα μπροστά 14.04.26

Η κυβέρνηση Σάντσεθ υπερασπίστηκε την απόφαση με κριτήρια, πέρα από ανθρωπιστικούς λόγους, τη γήρανση του πληθυσμού στην Ισπανία, αλλά και την ανάγκη να λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες.

Ελλάδα 14.04.26

Στο βίντεο φαίνονται οι δύο ανήλικοι να τρέπονται σε φυγή αφού ο ένας έχει μαχαιρώσει μέχρι θανάτου τον τραγουδιστή Γιώργο Τσιτόγλου στις 22 Μαρτίου στην Καρδίτσα

Μέση Ανατολή 14.04.26

Οι 18 υπουργοί Εξωτερικών προτρέπουν όλα τα μέρη να εργαστούν προς μια διαρκή πολιτική λύση, και καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, αλλά και τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 14.04.26

Οι ΗΠΑ θέλουν να διαχωρίσουν τις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου από το ευρύτερο πλαίσιο των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Έτσι, αφαιρούν από το Ιράν τη δυνατότητα επιρροής στον Λίβανο.

Ελλάδα 14.04.26

Απίστευτες εικόνες καταστροφής αντίκρυσαν οι καθηγητές στο σχολικό συγκρότημα όπου συστεγάζονται το 5ο Γυμνάσιο και το 5ο Λύκειο στη Γλυφάδα

Ο λόγος 14.04.26

Το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι οι διακοπές πρόσβασης είναι προσωρινές και θα αρθούν τελικά, ενώ μια πηγή δήλωσε ότι το είδος αυτό της καταστολής έχει εξοργίσει τμήματα της ελίτ

Ποδόσφαιρο 14.04.26

Οι Έλληνες διαιτητές, όπως και με τις προηγούμενες ΚΕΔ, έτσι και επί Λανουά δεν ορίζονται σε υψηλού επιπέδου αγώνες. Άρα επιβεβαιώνεται το χαμηλό επίπεδο και με την τωρινή κατάσταση

Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 14.04.26

Κάτι περισσότερο μετά από έναν αιώνα, ο άνθρωπος έφτασε ξανά κοντά στη Σελήνη, με την αποστολή του Artemis II να γράφει ιστορία

The Economist 14.04.26

Αυτό που έχει καταστεί σαφές είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αποδεσμευθεί από τον πόλεμο στο Ιράν. Ίσως γιατί κατάλαβε ότι η υπερβολική επίδειξη τεστοστερόνης τελικά υπονόμευσε την αμερικανική ισχύ.

Συννεφιά στο Μαξίμου 14.04.26

Ο Μακάριος Λαζαρίδης παραδέχτηκε ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα για να προσληφθεί σε θέση επιστημονικού συμβούλου αλλά αυτό έγινε, «γκρεμίζοντας» εμμέσως το κυβερνητικό αφήγημα περί «Αριστείας». Αποστάσεις έλαβε ο Στέλιος Πέτσας χρεώνοντας «λάθος επικοινωνίας». Χωρίς ουσιαστική απάντηση η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

Ελλάδα 14.04.26

Σύμφωνα με την Αστυνομία από τον Ιανουάριο το κύκλωμα είχε πραγματοποιήσει ή προγραμμάτιζε τουλάχιστον 203 παράνομες μεταφορές μεταναστών αποκομίζοντας κέρδη πάνω από 1 εκατ. ευρώ

Θεσσαλονίκη 14.04.26

Η έφεση αφορά τόσο στο ύψος των ποινών, θεωρώντας ότι έπρεπε να επιβληθούν μεγαλύτερες, όσο και στην αναγνώριση ελαφρυντικού στον καταδικασθέντα με τη χαμηλότερη ποινή

Κόσμος 14.04.26

Το επεισόδιο μέσα στην Αγία Σοφία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας - Το ζευγάρι Ελλήνων τουριστών οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και προφυλακίστηκε με την κατηγορία της «υποκίνησης μίσους»

Ελλάδα 14.04.26

Σημειώνεται πως τα 10 μέλη της οικογένειας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου που ονομάζονται και επισήμως Ντε Γκρες είναι τα πέντε παιδιά του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος Ντε Γκρες, Νικόλαος Ντε Γκρες, Φίλιππος Ντε Γκρες, Θεοδώρα Ντε Γκρες και Αλεξία Ντε Γκρες, καθώς και τα παιδιά του πρώτου. 

«Pushbacks» 14.04.26

Στρατολογεί η αστυνομία μετανάστες για να απωθήσουν βίαια άλλους μετανάστες πίσω στα χερσαία σύνορά της με την Τουρκία; Το δημοσίευμα «φωτιά» του BBC, το γραπτό ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ανεπίσημη θέση των ελληνικών Αρχών.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

