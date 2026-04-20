Πυκνό το πρόγραμμα Ανδρουλάκη – Συναντήσεις με Αναστασίου και Στεφάνου

Τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Νίκο Αναστασίου και τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου υποδέχτηκε στο γραφείο του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Αρχικά συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ ευχόμενος κάθε επιτυχία στις βουλευτικές εκλογές σε λίγες εβδομάδες στην Κύπρο. ΠΑΣΟΚ και ΕΔΕΚ μοιραζόμαστε κοινές αρχές, κοινές αξίες και κοινή ιστορία. Δεσμούς ιστορικούς», ανέφερε εισαγωγικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Νίκος Ανδρουλάκης και Νίκος Αναστασίου

Αναφερόμενος στην κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε οτι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πήρε σάρκα και οστά στην Κύπρο όπου ισχυρές ευρωπαϊκές δυνάμεις συνέδραμαν στην προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας και την ασφάλεια του Κυπριακού λαού.

Ενώ σχετικά με το Κυπριακό, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε την ανάγκη δίκαιης και βιώσιμης επίλυσης του βάσει των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

«Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνουν ανεκτά επικίνδυνα σενάρια διχοτόμησης του νησιού από όπου κι αν εκπορεύονται. Και μιλώ για την Τουρκία, όπου ο πρόεδρος Ερντογάν πολλές φορές τα θέτει στον διάλογο σε πολύ σημαντικά fora, όπως είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών», κατέληξε.

Από την πλευρά του ο κ. Αναστασίου ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για την άμεση ανταπόκριση στο πρόβλημα που υπήρξε.

O Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ στο γραφείο του Ν. Ανδρουλάκη στη Βουλή

Αμέσως μετά, στη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε: «Η Κύπρος και η Ελλάδα μπορούν με συντονισμό να είναι πυλώνες σταθερότητας, ασφάλειας και ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερα τώρα που υπάρχει μια πολύ κρίσιμη κατάσταση αστάθειας στη Μέση Ανατολή».

Ενώ σχετικά με το κυπριακό ζήτημα, επισήμανε ότι «έχουμε κοινές αγωνίες. Γι’ αυτό με την ευκαιρία της συνάντησής μας, θέλω να εκφράσω τη συμπαράστασή μου. Θα σταθούμε στο πλευρό σας για μία δίκαιη και βιώσιμη λύση πάντα στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και απέναντι σε κάθε σενάριο αναθεωρητισμού που οδηγεί στη διχοτόμηση του νησιού».

Ο κ. Στεφάνου τόνισε οτι «παρότι ανήκουμε σε διαφορετικούς ιδεολογικοπολιτικούς χώρους, θα έλεγα ότι σε βασικά ζητήματα μοιραζόμαστε κοινές ανησυχίες και μια κοινή προσπάθεια να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο, ξεκινώντας από την αντιμετώπιση των πολέμων και ενισχύοντας την προσπάθεια για ειρήνη, με την ευχή ότι θα κατισχύσει το διεθνές δίκαιο».