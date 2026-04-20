Σε σταθερή κατάσταση παραμένει στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», ο Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου που υπέστη κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με το νέο ιατρικό ανακοινωθέν, ο Γιώργος Μυλωνάκης συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος αλλά σε σταθερή κατάσταση.

«Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή», αναφέρουν οι γιατροί του.

Σύμφωνα με τον γιατρό που τον χειρούργησε, απαιτούνται περίπου 10 ημέρες προκειμένου οι θεράποντες ιατροί να έχουν μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα της κατάστασης της υγείας του.