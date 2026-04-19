Ουκρανία: Δεκαεξάχρονος νεκρός σε επίθεση στο Τσερνίχιβ
Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν βαλτώσει μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή
- Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία - Φαβορί ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ
- Ο βαλλιστικός έλεγχος ούτε αθωώνει ούτε καταδικάζει τον ύποπτο για την δολοφονία Κερκ
- Στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις στα Πρότυπα σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά
- Πότε απαιτείται η έκδοση ψηφιακού δελτίου αποστολής - Οδηγός για επιχειρήσεις και επαγγελματίες
Δεκαεξάχρονος σκοτώθηκε σε ρωσική επίθεση στην πόλη Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας, γνωστοποίησε σήμερα ο επικεφαλής της τοπικής διοίκησης, Ντμίτρο Μπριζίνσκι.
«Ένα άτομο σκοτώθηκε: ένα 16χρονο αγόρι, και τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν: τρεις γυναίκες και ένας άνδρας», έγραψε ο αξιωματούχος στο Telegram, αναφέροντας ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε επτά σπίτια και δύο δημόσια κτίρια.
Ενεργειακές υποδομές της πόλης έχουν πληγεί σοβαρά από πολυάριθμες επιθέσεις που σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, αφήνοντας χιλιάδες κατοίκους χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Το βράδυ της Τετάρτης, επιθέσεις σκότωσαν 19 ανθρώπους στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων του Κιέβου και της Οδησσού, σε πιο φονικές επιθέσεις των τελευταίων εβδομάδων.
Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν βαλτώσει μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που έχει αποσπάσει την προσοχή της Ουάσιγκτον.
- Η… κατηφόρα της Τσέλσι, ο Ροσενιόρ και τα αρνητικά ρεκόρ
- Η μητέρα της Σαρλίζ Θερόν σκότωσε τον πατέρα της – «Δε με στοιχειώνει» λέει η σταρ
- Κρήτη: Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι
- Συναγερμός για την εξαφάνιση 26χρονου από τις Συκιές Θεσσαλονίκης
- Αντετοκούνμπο: «Προτιμώ το Μαϊάμι από το Λος Άντζελες»
- Goop Kitchen: Το νέο γαστρονομικό βήμα της Γκουίνεθ Πάλτροου στο Μανχάταν
- Ποντάροντας στον πόλεμο στο Ιράν: Πάνω από 1 δισ. δολάρια σε στοιχήματα που έγιναν με… ύποπτα καλό timing
- Επιθετικός σκύλος: Μια κραυγή για βοήθεια που οφείλουμε να ερμηνεύσουμε σωστά
