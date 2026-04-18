Ως ένας 58χρονος από τη Μόσχα ταυτοποιήθηκε ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης στο Κίεβο, όπως δήλωσε ο Ουκρανός γενικός εισαγγελέας, Ρουσλάν Κραβτσένκο.

Ταυτόχρονα, όπως τόνισε ο Ρ. Κραβτσένκο, ξέσπασε πυρκαγιά στο διαμέρισμα στο Κίεβο στο οποίο ο ίδιος είχε δηλώσει ότι διέμενε.

Ο γενικός εισαγγελέας επισήμανε ότι ο δράστης σκότωσε με αυτόματο όπλο τέσσερις ανθρώπους στον δρόμο και έναν μέσα στο σούπερ μάρκετ. Δημοσίευσε μια φωτογραφία που δείχνει μια θολή φιγούρα καλυμμένη με αίμα μέσα σε ένα κατάστημα, με ένα όπλο να βρίσκεται κοντά του.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτηση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, επικαλούμενος τον υπουργό Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο, δήλωσε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή Χολοσίεβσκι της πρωτεύουσας και 10 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Photos of victims of the shooting in the Holosiivskyi district of Kyiv. According to media reports, the attacker took hostages and barricaded himself in the Velmart supermarket.

«Πήρε άτομα ως ομήρους και πυροβόλησε έναν αστυνομικό»

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, σε ανάρτηση του στο Telegram, υποστήριξε ότι μια γυναίκα μεταξύ των 10 τραυματιών πέθανε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο στην ίδια πλατφόρμα «ο δράστης στο Κίεβο εξουδετερώθηκε κατά τη σύλληψή του»

«Ειδικές δυνάμεις της… εθνικής αστυνομίας εισέβαλαν στο κατάστημα όπου βρισκόταν ο δράστης. Πήρε άτομα ως ομήρους και πυροβόλησε έναν αστυνομικό κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Πριν από αυτό, οι διαπραγματευτές προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του», ανέφερε ο Ιχ. Κλιμένκο.

Preliminarily, a person died and there are injured as a result of a shooting in Kyiv, — police. The number of victims is being specified. Law enforcement officers are conducting a special operation to detain the criminal. Police teams and KORD special forces have been sent…

Διερευνάται ως «τρομοκρατική ενέργεια»

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η μαζική ένοπλη επίθεση και η ομηρία ανθρώπων που έλαβαν χώρα σε συνοικία της πρωτεύουσας διερευνάται ως «τρομοκρατική ενέργεια».