Σημαντική είδηση:
19.04.2026 | 10:28
Κρήτη: Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι
Μετά την Ιταλία καταδικάζει και η Γαλλία τις δηλώσεις Τραμπ για τον Πάπα
Κόσμος 19 Απριλίου 2026, 15:32

Μετά την Ιταλία καταδικάζει και η Γαλλία τις δηλώσεις Τραμπ για τον Πάπα

Την περασμένη Δευτέρα, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι είχε χαρακτηρίσει επίσης «απαράδεκτες» τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος του πάπα.

Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Οι επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του πάπα Λέοντα δεν είναι «αποδεκτές», είπε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν Νοέλ Μπαρό, στον απόηχο των επικρίσεων που έχει διατυπώσει ο Αμερικανός πρόεδρος κατά του ποντίφικα το τελευταίο διάστημα.

«Δεν τις κατανοώ και δεν πιστεύω ότι είναι αποδεκτές, υπό την έννοια ότι η αποστολή του ποντίφικα είναι να απευθύνει έκκληση για ειρήνη και για αδελφοσύνη σε όλα τα μέρη και σε όλες τις περιστάσεις», είπε ο Μπαρό στο ραδιοφωνικό δίκτυο RadioJ.

Τι είχε πει για τον Πάπα ο Τραμπ

Έπειτα από μια παθιασμένη ομιλία του Λέοντα κατά του πολέμου στη Μέση Ανατολή την 11η Απριλίου, ο Αμερικανός πάπας βρέθηκε στο στόχαστρο σφοδρής κριτικής από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον χαρακτήρισε «αδύναμο».

«Δεν είμαι μέγας θαυμαστής του», δήλωσε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Αντριους, στο Μέριλαντ, προσάπτοντάς του πως είναι «υπερβολικά φιλελεύθερος» (σ.σ. ο όρος που χρησιμοποίησε ο αμερικανός πρόεδρος παραπέμπει στους δημοκρατικούς) και «δεν πιστεύει στον αγώνα εναντίον της εγκληματικότητας».

Πρόσαψε ακόμη στον πάπα πως νομίζει ότι δεν τρέχει τίποτα αν το Ιράν «αποκτήσει πυρηνικό όπλο», αντιδρώντας στις επικρίσεις του για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στην Ισλαμική Δημοκρατία την 28η Φεβρουαρίου, το έναυσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή,

Την περασμένη Δευτέρα, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι είχε χαρακτηρίσει επίσης «απαράδεκτες» τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος του πάπα.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στα 7,2 δισ. ευρώ τα εταιρικά ομόλογα – 23 εκδόσεις σε διαπραγμάτευση στο ταμπλό

Κόσμος
Τραμπ: Στο Πακιστάν τη Δευτέρα οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ

Τραμπ: Στο Πακιστάν τη Δευτέρα οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ

inWellness
inTown
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ουκρανία: Οκτώ άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, μετά τους πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο
Ουκρανία 19.04.26

Οκτώ άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, μετά τους πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο

Ένας άνδρας, γεννημένος στη Ρωσία, άνοιξε πυρ με ένα αυτόματο όπλο εναντίον περαστικών, προτού ταμπουρωθεί μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ κρατώντας ομήρους, όπου τον πυροβόλησε και σκότωσε η αστυνομία

Μαλαισία: Παρανάλωμα έγιναν 1.000 σπίτια από μεγάλη φωτιά σε παραθαλάσσιο οικισμό – Χιλιάδες εκτοπισμένοι
Μεγάλη καταστροφή 19.04.26

Παρανάλωμα έγιναν 1.000 σπίτια στη Μαλαισία από μεγάλη φωτιά σε παραθαλάσσιο οικισμό - Χιλιάδες εκτοπισμένοι

Η φωτιά εξαπλώθηκε στις πλωτές ξύλινες κατοικίες που στοιβάζονται η μία δίπλα στην άλλη, καλύπτοντας επιφάνεια 40 στρεμμάτων, αναφέρει η Πυροσβεστική στη Μαλαισία

Ένα βήμα μπρος, ένα πίσω: Πόλεμος (νεύρων) στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 19.04.26

Ένα βήμα μπρος, ένα πίσω: Πόλεμος (νεύρων) στη Μέση Ανατολή

Η επιστροφή στη σκληρή γραμμή, πoυ κινδυνεύει να προκαλέσει περαιτέρω αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές όταν αυτές ανοίξουν τη Δευτέρα, έρχεται εν μέσω μιας έντονης διπλωματικής προσπάθειας για επιστροφή του Ιράν και των ΗΠΑ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Ποντάροντας στον πόλεμο στο Ιράν: Πάνω από 1 δισ. δολάρια σε στοιχήματα που έγιναν με… ύποπτα καλό timing
Κόσμος 19.04.26

Ποντάροντας στον πόλεμο στο Ιράν: Πάνω από 1 δισ. δολάρια σε στοιχήματα που έγιναν με… ύποπτα καλό timing

Οι ύποπτες στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με την αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο στο Ιράν αποφέρουν τεράστια κέρδη και προκαλούν ανησυχίες στους νομοθέτες

Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο
Τροχιά αναπροσαρμογής 19.04.26

Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο

Με τα εσωτερικά προβλήματα να στοιβάζονται και την πίεση της κοινής γνώμης να αυξάνεται στην Ιταλία, η ακροδεξιά πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιχειρεί επαναπροσδιορισμό στρατηγικής

Βουλγαρία: Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές
Κόσμος 19.04.26

Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία - Φαβορί ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ

Οι εκλογές έρχονται εν μέσω πολιτικής κρίσης με αδύναμους κυβερνητικούς συνασπισμούς να μην καταφέρνουν να επιβιώσουν και την πίστη των πολιτών στις δημοκρατικές εκλογές να φθίνει.

Πώς οι Simpsons εξελίχθηκαν σε τηλεοπτικό φαινόμενο που διαμόρφωσε την παγκόσμια κουλτούρα και οικονομία
Σημείο αναφοράς 19.04.26

Πώς οι Simpsons εξελίχθηκαν σε τηλεοπτικό φαινόμενο που διαμόρφωσε την παγκόσμια κουλτούρα και οικονομία

Η οικογένεια Simpsons, από τα πιο αναγνωρίσιμα και εμπορικά επιτυχημένα franchises όλων των εποχών, αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα μακροχρόνιας επιρροής που παραμένει επίκαιρη

Στο Πακιστάν τη Δευτέρα οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ – Το ανακοίνωσε ο Τραμπ με νέες απειλές κατά του Ιράν
Νέα εξέλιξη 19.04.26 Upd: 16:53

Στο Πακιστάν τη Δευτέρα οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ – Το ανακοίνωσε ο Τραμπ με νέες απειλές κατά του Ιράν

Το Ιράν χαρακτηρίζει παραβίαση της εκεχειρίας τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών - Νέες απειλές Τραμπ ότι θα καταστρέψει ενεργειακές υποδομές και γέφυρες αν η Τεχεράνη δεν δεχτεί την συμφωνία που προσφέρει - Όλες οι εξελίξεις στο in

Γιατί η ΕΕ βάζει φρένο στην πρόσβαση ανηλίκων στα social media – Το ρεκόρ χρήσης στην Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 19.04.26

Γιατί η ΕΕ βάζει φρένο στην πρόσβαση ανηλίκων στα social media - Το ρεκόρ χρήσης στην Ελλάδα

Παρά τα μέτρα - λιγότερο ή περισσότερο αυστηρά - που εξετάζονται ή λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις, η χρήση των social media παραμένει υψηλή μεταξύ των εφήβων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat

Πεκίνο: Ανθρωποειδές ρομπότ κατέρριψε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο
Υψηλή τεχνολογία 19.04.26

Πεκίνο: Ανθρωποειδές ρομπότ κατέρριψε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο

Ανθρωποειδές ρομπότ που κέρδισε αγώνα ημιμαραθωνίου για ρομπότ κατόρθωσε να καταρρίψει το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ. Ο αγώνας μεταξύ ρομπότ πραγματοποιήθηκε σε μια επίδειξη τεχνολογίας στο Πεκίνο.

Παραμένει ψηλά η ανεπίσημη εργασία στην Ελλάδα – Οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο (πίνακες)
Μελέτη ΙΟΒΕ 19.04.26

Παραμένει ψηλά η ανεπίσημη εργασία στην Ελλάδα - Οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο

Η μεγάλη αύξηση των παραβάσεων και των προστίμων για την αδήλωτη εργασία οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς εξακολουθεί να κινείται στη ζώνη της παραβατικότητας

Πόσο ακριβής θα είναι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;
Culture Live 19.04.26

Τα σκάνδαλα, ο μύθος, η πικρή αλήθεια: Πόσο ακριβής θα είναι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;

Ο Μάικλ Τζάκσον επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα πολυαναμενόμενο biopic που αναμένεται να σπάσει ταμεία. Πόσο όμως θα αγγίξει τις σκοτεινές σελίδες της ζωής του και πόσα θα μείνουν εκτός;

Ουκρανία 19.04.26

Οκτώ άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, μετά τους πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο

Ένας άνδρας, γεννημένος στη Ρωσία, άνοιξε πυρ με ένα αυτόματο όπλο εναντίον περαστικών, προτού ταμπουρωθεί μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ κρατώντας ομήρους, όπου τον πυροβόλησε και σκότωσε η αστυνομία

Εργοδοτική παραβατικότητα: Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις πιάστηκε να παρανομεί σε εργασιακά θέματα
Επιθεώρηση Εργασίας 19.04.26

Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις πιάστηκε να παρανομεί σε εργασιακά θέματα

Η ψηφιακή κάρτα και η μη καταβολή δεδουλευμένων είναι οι πιο συχνές παραβάσεις στους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων. Στο 27% η εργοδοτική παραβατικότητα.

Premier League 19.04.26

LIVE: Άστον Βίλα – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Σάντερλαντ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Serie A 19.04.26

LIVE: Βερόνα – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βερόνα – Μίλαν για την 33η αγωνιστική της Serie A.

Premier League 19.04.26

LIVE: Έβερτον – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Λίβερπουλ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Premier League 19.04.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι για την 33η αγωνιστική της Premier League.

«Γελοία άκρα» 19.04.26

Ο Άγγλος συνθέτης του μουσικού θεάτρου, Άντριου Λόιντ Βέμπερ, είπε στους Times ότι συνέχιζε να πίνει κρυφά για χρόνια, ενώ είχε δηλώσει δημόσια ότι είχε κόψει το ποτό.

Μεγάλη καταστροφή 19.04.26

Η φωτιά εξαπλώθηκε στις πλωτές ξύλινες κατοικίες που στοιβάζονται η μία δίπλα στην άλλη, καλύπτοντας επιφάνεια 40 στρεμμάτων, αναφέρει η Πυροσβεστική στη Μαλαισία

Πολιτική Γραμματεία 19.04.26

Η καθυστερημένη παραίτηση Λαζαρίδη, μετά από μέρες πολιτικής κάλυψης από το Μαξίμου -και μετά την καταλυτική παρέμβαση της Ντ. Μπακογιάννη- δεν φαίνεται αρκετή για να σβήσει τις φωτιές που άναψε η υπόθεση στην κυβέρνηση. Οι λόγοι της αρχικής στήριξης Μητσοτάκη σε Λαζαρίδη και οι αιτίες που κατέστησαν την παραίτηση υποχρεωτική.

Πολιτική 19.04.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συμμετέχει στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης, που διεξάγεται με πρωτοβουλία του Πέδρο Σάντσεθ και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

Στοιχεία ΔΝΤ 19.04.26

Σημαντική αύξηση του ονομαστικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ σε ολόκληρη την Ευρώπη εκτιμά το ΔΝΤ τα επόμενα χρόνια, ωστόσο η αγοραστική δύναμη και η κατάταξη των χωρών παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες

Συνέντευξη 19.04.26

«Αυτό που δεν γνωρίζαμε ήταν ότι πριν από τα 80s η Κένυα δεν είχε αναδειχθεί σε παγκόσμια υπερδύναμη του στίβου και όλα ξεκίνησαν από τις επιτυχίες στην Αθήνα το 1986» λέει ο Γιώργος Παπασταμούλος.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

