Μετά την Ιταλία καταδικάζει και η Γαλλία τις δηλώσεις Τραμπ για τον Πάπα

Οι επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του πάπα Λέοντα δεν είναι «αποδεκτές», είπε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν Νοέλ Μπαρό, στον απόηχο των επικρίσεων που έχει διατυπώσει ο Αμερικανός πρόεδρος κατά του ποντίφικα το τελευταίο διάστημα.

«Δεν τις κατανοώ και δεν πιστεύω ότι είναι αποδεκτές, υπό την έννοια ότι η αποστολή του ποντίφικα είναι να απευθύνει έκκληση για ειρήνη και για αδελφοσύνη σε όλα τα μέρη και σε όλες τις περιστάσεις», είπε ο Μπαρό στο ραδιοφωνικό δίκτυο RadioJ.

Τι είχε πει για τον Πάπα ο Τραμπ

Έπειτα από μια παθιασμένη ομιλία του Λέοντα κατά του πολέμου στη Μέση Ανατολή την 11η Απριλίου, ο Αμερικανός πάπας βρέθηκε στο στόχαστρο σφοδρής κριτικής από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον χαρακτήρισε «αδύναμο».

«Δεν είμαι μέγας θαυμαστής του», δήλωσε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Αντριους, στο Μέριλαντ, προσάπτοντάς του πως είναι «υπερβολικά φιλελεύθερος» (σ.σ. ο όρος που χρησιμοποίησε ο αμερικανός πρόεδρος παραπέμπει στους δημοκρατικούς) και «δεν πιστεύει στον αγώνα εναντίον της εγκληματικότητας».

Πρόσαψε ακόμη στον πάπα πως νομίζει ότι δεν τρέχει τίποτα αν το Ιράν «αποκτήσει πυρηνικό όπλο», αντιδρώντας στις επικρίσεις του για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στην Ισλαμική Δημοκρατία την 28η Φεβρουαρίου, το έναυσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή,

Την περασμένη Δευτέρα, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι είχε χαρακτηρίσει επίσης «απαράδεκτες» τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος του πάπα.