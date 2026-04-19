newspaper
Κυριακή 19 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Φρένο στις «πασχαλινές τραγωδίες» της ασφάλτου
Ελλάδα 19 Απριλίου 2026, 08:00

Φρένο στις «πασχαλινές τραγωδίες» της ασφάλτου

Πώς φτάσαμε από τα μακάβρια αθροίσματα των 50-70 νεκρών σε κάθε έξοδο στη μείωση κατά 98% των θυμάτων - Ανοιχτή πληγή τα δυστυχήματα εντός των μεγάλων αστικών κέντρων

Βασίλης Λαμπρόπουλος
ΡεπορτάζΒασίλης Λαμπρόπουλος
A
A
Vita.gr
Σε έναν δύο νεκρούς κάθε γιορτινή ημέρα περιορίζεται πλέον – ευτυχώς – ο απολογισμός των τροχαίων δυστυχημάτων το Πάσχα. Τα πρωτοσέλιδα των προηγούμενων δεκαετιών, οπότε καταγράφονταν περίπου 35-70 νεκροί κάθε εορταστικό τετραήμερο, και οι δραματικές περιγραφές για «αιματοβαμμένη Μεγάλη Εβδομάδα», για τον «πασχαλινό φόρο αίματος», για τη «θυσία στον Μολώχ της ασφάλτου», για τις διαδοχικές τραγωδίες στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους, αποτελούν πλέον θλιβερή ανάμνηση.

Μερικά χρόνια πριν, ο αριθμός των θυμάτων της πασχαλινής εξόδου ήταν υπερδιπλάσιος – μόνο το κύριο εορταστικό τετραήμερο

Οπως και οι παράλληλες προειδοποιήσεις σε κάθε πασχαλινή έξοδο για τα τουλάχιστον 200 «φονικά χιλιόμετρα» στους κύριους οδικούς άξονες Αθηνών – Θεσσαλονίκης, Αθηνών – Πατρών, Πατρών – Ιωαννίνων κι άλλων που είναι πλέον κλειστοί αυτοκινητόδρομοι.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το φετινό Πάσχα, από τις 3 Απριλίου 2026 μέχρι και την Τετάρτη του Πάσχα, έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο 16 άτομα σε ισάριθμα δυστυχήματα, εκ των οποίων τρεις σκοτώθηκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας κι ένας στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον τέσσερις από τους νεκρούς ήταν οδηγοί δικύκλων. Μάλιστα, παρατηρείται σημαντική μείωση σε σχέση με πέρυσι, όταν 20 άτομα είχαν χάσει τη ζωή τους την αντίστοιχη εορταστική περίοδο.

Μερικά χρόνια πριν, ο αριθμός αυτών των θυμάτων ήταν υπερδιπλάσιος – μόνο το κύριο εορταστικό τετραήμερο –, ενώ σήμερα αξίζει να υπολογίσει κανείς πως ο αριθμός των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στους δρόμους είναι εξαπλάσιος και των δικύκλων τριπλάσιος από εκείνες τις χρονικές περιόδους. Δηλαδή καταγράφεται πλέον κατ΄ αντιστοιχία – με συνεκτίμηση τον αριθμό των οχημάτων – περίπου το 1,4% των σοβαρών θανατηφόρων ατυχημάτων που σημειώνονταν τις προηγούμενες δεκαετίες.

Αριθμοί που σοκάρουν

Τα αριθμητικά στοιχεία, σύμφωνα με τα στατιστικά της ΕΛ.ΑΣ. αλλά και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, είναι ενδεικτικά. Το 1970 κυκλοφορούσαν 230.000 ΙΧ και 95.000 δίκυκλα. Εκείνη τη χρονιά είχαν καταγραφεί συνολικά 1.350 νεκροί σε τροχαία συμβάντα, με δεκάδες άτομα να σκοτώνονται στους δρόμους την περίοδο του Πάσχα· μια εκατόμβη θυμάτων που αποδίδεται στο τότε προβληματικό εθνικό δίκτυο, με δεκάδες κατά μέτωπο συγκρούσεις στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και χωρίς τα οχήματα να έχουν συστήματα ασφαλείας (ούτε καν ζώνες που έγιναν υποχρεωτικές το 1987). Δηλαδή, τότε, σε κάθε 1.000 αυτοκίνητα αντιστοιχούσαν κάθε χρόνο έξι νεκροί σε αιματηρά συμβάντα στους δρόμους.

Πιο απλά, αν υπήρχαν αυτά τα προβληματικά δεδομένα στο οδικό δίκτυο και στα ΙΧ με τον τωρινό αριθμό κυκλοφορούντων οχημάτων (περίπου 8.000.000), θα καταγράφονταν – με θεωρητική αναγωγή – περίπου 36.000 νεκροί ετησίως!

Το 1985, οπότε κυκλοφορούσαν 1.150.000 αυτοκίνητα και 440.000 δίτροχα, αλλά τα έργα βελτίωσης στο εθνικό δίκτυο ήταν ελάχιστα, είχε υπάρξει ο δυσθεώρητος αριθμός των 2.600 νεκρών σε τροχαία δυστυχήματα (δύο ανά 1.000 οχήματα). Το ιστορικό υψηλό, με τον πλέον δραματικό απολογισμό, ήταν το 1993, με 2.980 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο, ενώ εκείνη τη χρονιά είχαν ταξινομηθεί 2.200.000 αυτοκίνητα και 1.020.000 μοτοσικλέτες.

Είναι, επίσης, χαρακτηριστικό ότι το εορταστικό τριήμερο του Πάσχα το 1997 είχαν υπάρξει 411 τροχαία ατυχήματα, με 52 νεκρούς και 656 τραυματίες. Συνολικά εκείνη τη χρονιά είχαν χάσει τη ζωή τους στους δρόμους 2.600 άτομα· με δεκάδες από τα προαναφερόμενα δυστυχήματα να αφορούν πολύνεκρες συγκρούσεις με φορτηγά, λεωφορεία κ.λπ.

Τα έργα που σώζουν ζωές

Από το 2012 και μετά οι νεκροί περιορίστηκαν σε λιγότερους από χίλιους με τη σταδιακή κατασκευή των κλειστών αυτοκινητοδρόμων (Εγνατία, Ιονία, Ολυμπία Οδός κ.λπ.).

Είναι ενδεικτικό ότι, προτού ολοκληρωθεί την περίοδο 2017-2018 ο κλειστός οδικός άξονας Κορίνθου – Πατρών, θεωρείτο ο πλέον επικίνδυνος του εθνικού δικτύου και είχαν καταγραφεί 51 επικίνδυνα σημεία από τα 120 χιλιόμετρα, όπου έχαναν τη ζωή τους κάθε χρόνο 30-50 άτομα! Επιπλέον στον επικίνδυνο δρόμο Πατρών – Πύργου (παραδόθηκε προ μερικών μηνών ο καινούργιος κλειστός αυτοκινητόδρομος) έχαναν τη ζωή τους 8-12 άτομα ετησίως.

Ετσι, σταδιακά, οι προειδοποιήσεις για τα «φονικά» χιλιόμετρα στο Κιάτο, στο Ξυλόκαστρο, στην Ακράτα, στη Μεγαλόπολη, στην περιοχή της Τσακώνας, στο «πέταλο» του Μαλιακού, στον Πλαταμώνα, στα Τέμπη, έξω από το Μεσολόγγι, στο ύψος της Αρτας και παλιότερα στον Αχλαδόκαμπο, στην Κατάρα (κοντά στα Μετέωρα), στην περιοχή του Μετσόβου κ.λπ. περιορίστηκαν σημαντικά μετά την κατασκευή σύγχρονων οδικών αξόνων. Επιπλέον, βελτιώθηκε σημαντικά και η ασφάλεια των οχημάτων.

Απώλειες στην πόλη

Το 2025, με 6.030.000 αυτοκίνητα και 1.850.000 δίτροχα να κυκλοφορούν στη χώρα μας, σημειώθηκαν 489 θανατηφόρα ατυχήματα, στα οποία έχασαν τη ζωή τους 522 άτομα. Από αυτά, όμως, τα 145 ήταν στην Αττική. Υπολογίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ότι στο εθνικό δίκτυο σημειώνεται πλέον μόνο το 15% των τροχαίων, στις πόλεις το 45%-50% και στο επαρχιακό δίκτυο το 35%-40%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το προσδιοριζόμενο ως «εθνικό δίκτυο» είναι περίπου 9.000 χιλιόμετρα και οι αναφερόμενοι «κλειστοί οδικοί άξονες» είναι περίπου 3.000 χιλιόμετρα. Επιπλέον, οι νεκροί οδηγοί κι επιβάτες διτρόχων ήταν την προηγούμενη χρονιά 170 (το 33% του συνόλου των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων), ενώ σκοτώθηκαν και συνολικά 50 πεζοί.

Ο μεγαλύτερος αριθμός ατυχημάτων σημειώνεται στα τουριστικά νησιά του Νότιου Αιγαίου (Μύκονος, Σαντορίνη κ.ά., με το προβληματικό οδικό δίκτυο και τον μεγάλο αριθμό δικύκλων, τρικύκλων κ.λπ.) κι ακολουθούν η Πελοπόννησος, η Δυτική και η Στερεά Ελλάδα, η Χαλκιδική και η Κρήτη – όπου κάθε χρόνο καταγράφονται 150-200 σοβαρά ατυχήματα με 45-60 νεκρούς, ενώ έχουν εντοπιστεί 15 επικίνδυνα σημεία στον κεντρικό οδικό άξονα του νησιού.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Εξαγωγές: Πόσο «πλήγωσε» ο πόλεμος τις ελληνικές επιχειρήσεις – Η ζημιά στη ζήτηση

Εξαγωγές: Πόσο «πλήγωσε» ο πόλεμος τις ελληνικές επιχειρήσεις – Η ζημιά στη ζήτηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Economy
Πληθωρισμός: Γιατί οι τιμές δεν θα υποχωρήσουν – Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Πληθωρισμός: Γιατί οι τιμές δεν θα υποχωρήσουν – Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις στα Πρότυπα σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά
Ημερομηνίες 19.04.26

Στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις στα Πρότυπα σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2026 - 2027 ανήλθε στις 30.990, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις είναι συνολικά 7.374

Σύνταξη
Καιρός: Αίθριος την Κυριακή με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους βροχές – Ανεβαίνει η θερμοκρασία από βδομάδα
Καιρός 19.04.26

Αίθριος ο καιρός την Κυριακή με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους βροχές - Ανεβαίνει η θερμοκρασία από βδομάδα

Η θερμοκρασία την Κυριακή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά του 23°C - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Ο τελευταίος που είδε ζωντανό και μίλησε με τον Αλέκο Δασκαλάκη πριν τη μοιραία διαδρομή – Νέες πληροφορίες στο φως
Ελλάδα 19.04.26

Ο τελευταίος που είδε ζωντανό και μίλησε με τον Αλέκο Δασκαλάκη πριν τη μοιραία διαδρομή – Νέες πληροφορίες στο φως

Ένας αστυνομικός που φέρεται ήδη να έχει καταθέσει ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο αντάλλαξε τις τελευταίες κουβέντες στο καφενείο φεύγοντας για το χωράφι με έναν καφέ και τοστ ο 49χρονος Αλέξανδρος Δασκαλάκης ο οποίος δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του αλλά γύρισε σπίτι ύστερα από μισή διαδρομή με χτυπήματα στο κεφάλι, νοσηλεύτηκε και πέθανε χωρίς να προλάβει να μιλήσει!

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Εμπλέκονται και άλλα άτομα, υποστηρίζει η οικογένεια της 19χρονης – «Δεν έπαιρνε ναρκωτικά» λένε φίλοι
Ελλάδα 18.04.26

Κεφαλονιά: Εμπλέκονται και άλλα άτομα, υποστηρίζει η οικογένεια της 19χρονης – «Δεν έπαιρνε ναρκωτικά» λένε φίλοι

Οι τρεις κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι και οδηγήθηκαν προσωρινά στις φυλακές Ναυπλίου και από εκεί τη Δευτέρα θα γίνει η μεταγωγή τους στις φυλακές Κορυδαλλού

Σύνταξη
Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης στη Λιοσίων
Ελλάδα 18.04.26

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης στη Λιοσίων

Στη μηχανή επέβαιναν δύο άτομα - Αν και το δίκυκλο ανατράπηκε από τη σφοδρή σύγκρουση ανέβηκαν και πάλι στο σκούτερ και εξαφανίστηκαν αφήνοντας αβοήθητη στην οδό Λιοσιών την άτυχη κοπέλα

Σύνταξη
«Να δικαστεί και ο Λαζαρίδης, δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά» λέει η πρώην καθαρίστρια από το Βόλο
Ελλάδα 18.04.26

«Να δικαστεί και ο Λαζαρίδης, δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά» λέει η πρώην καθαρίστρια από το Βόλο

Η 60χρονη τονίζει ότι ο πρώην πλέον υφυπουργός θα πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπος με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες, όπως είχε συμβεί στην περίπτωσή της.

Σύνταξη
«Eίμαι κι εγώ θύμα, όπως και τα παιδιά μου» – Η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής μιλά στο in
Ελλάδα 18.04.26

«Eίμαι κι εγώ θύμα, όπως και τα παιδιά μου» – Η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής μιλά στο in

Η 36χρονη μητέρα -πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής- σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή της στο in, μετά την αθωωτική (για εκείνη) απόφαση – Τι λέει η πλευρά του πατέρα

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Κεφαλονιά: Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης – «Το παγίδευσαν το παιδί μου, πρόκειται για σπείρα»
Ελλάδα 18.04.26

Κεφαλονιά: Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης – «Το παγίδευσαν το παιδί μου, πρόκειται για σπείρα»

Ο πατέρας της Μυρτούς ραγίζει καρδιές, όταν αναφέρεται στην κηδεία της αδικοχαμένης κόρης του καθώς όπως λέει της είχε υποσχεθεί ότι θα την συνοδεύσει νύφη στην εκκλησία αλλά τελικά πήγε στην κηδεία της

Σύνταξη
Καστοριά: Εξαπάτησαν τηλεφωνικά 93χρονη και απέσπασαν χρυσές λίρες και μετρητά
Ελλάδα 18.04.26

Καστοριά: Εξαπάτησαν τηλεφωνικά 93χρονη και απέσπασαν χρυσές λίρες και μετρητά

Οι επιτήδειοι, ισχυριζόμενοι ότι η κόρη τής ηλικιωμένης υπέστη δήθεν σοβαρό τραυματισμό και έχρηζε άμεσα χειρουργικής επέμβασης, κατάφεραν να αποσπάσουν από την 93χρονη δέκα χρυσές λίρες και 1.000 ευρώ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Της βυθισμένης στα σκάνδαλα κυβέρνησης, της φταίνε οι θεσμοί
Opinion 19.04.26

Της βυθισμένης στα σκάνδαλα κυβέρνησης, της φταίνε οι θεσμοί

Φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση του πολιτικού συστήματος ότι στην ώριμη δημοκρατία αντίβαρα της εξουσίας δεν είναι μόνο τα δικαστήρια, αλλά και οι ανεξάρτητες Αρχές,

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν
Πολιτική 19.04.26

Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν

Μια ομάδα 10-15 βουλευτών ετοιμάζεται να βγει στο αντάρτικο και να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας για τουλάχιστον 8 από τους 11 εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτές

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις στα Πρότυπα σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά
Ημερομηνίες 19.04.26

Στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις στα Πρότυπα σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2026 - 2027 ανήλθε στις 30.990, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις είναι συνολικά 7.374

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Ακόμα αισθάνομαι χαρούμενος από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική»
Μπάσκετ 19.04.26

Αντετοκούνμπο: «Ακόμα αισθάνομαι χαρούμενος από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φιλοξενήθηκε σε podcast του Γκόραν Ντράγκιτς και μεταξύ άλλων, μίλησε για την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket.

Σύνταξη
Καιρός: Αίθριος την Κυριακή με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους βροχές – Ανεβαίνει η θερμοκρασία από βδομάδα
Καιρός 19.04.26

Αίθριος ο καιρός την Κυριακή με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους βροχές - Ανεβαίνει η θερμοκρασία από βδομάδα

Η θερμοκρασία την Κυριακή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά του 23°C - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Γιατί η ΕΕ βάζει φρένο στην πρόσβαση ανηλίκων στα social media – Το ρεκόρ χρήσης στην Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 19.04.26

Γιατί η ΕΕ βάζει φρένο στην πρόσβαση ανηλίκων στα social media - Το ρεκόρ χρήσης στην Ελλάδα

Παρά τα μέτρα - λιγότερο ή περισσότερο αυστηρά - που εξετάζονται ή λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις, η χρήση των social media παραμένει υψηλή μεταξύ των εφήβων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μήπως ο μόκα λάτε καραμέλα σου καταστρέφει την κοινωνία; Ο καφές σου λέει πολλά για την εποχή που ζούμε
Επιδημία της μοναξιάς 19.04.26

Μήπως ο μόκα λάτε καραμέλα σου καταστρέφει την κοινωνία; Ο καφές σου λέει πολλά για την εποχή που ζούμε

Καθώς η κατανάλωση εξειδικευμένου καφέ έχει αυξηθεί ραγδαία, το ίδιο έχει συμβεί και με την επιδημία της μοναξιάς. Είναι απλώς μια σύμπτωση;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Mythos ή πραγματικότητα; 19.04.26

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Παζάρια για τα νέα μέτρα στήριξης με τις Βρυξέλλες
Το πακέτο ΔΕΘ 19.04.26

Παζάρια για τα νέα μέτρα στήριξης με τις Βρυξέλλες

Ανάλογα με το μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου που θα προκύψει θα καθοριστεί και το μείγμα των παρεμβάσεων που θα χρειαστεί να ληφθούν προς όφελος νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ο βαλλιστικός έλεγχος ούτε αθωώνει ούτε καταδικάζει τον ύποπτο για την δολοφονία Κερκ
Κόσμος 19.04.26

Ο βαλλιστικός έλεγχος ούτε αθωώνει ούτε καταδικάζει τον ύποπτο για την δολοφονία Κερκ

Θρίλερ με την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ καθώς ο βαλλιστικός έλεγχος αποδείχθηκε ασαφής για να αθωώσει ή να ενοχοποιήσει περαιτέρω τον ύποπτο για τον φόνο εν μέσω θεωριών συνομωσίας.

Σύνταξη
Η Βουλγαρία ψηφίζει την Κυριακή με τον πρώην πρόεδρο Ράντεφ να προηγείται στις δημοσκοπήσεις
Κόσμος 19.04.26

Εκλογές επί εκλογών

Ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ράντεφ προηγείται στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό που δεν του εξασφαλίζει αυτοδυναμία. Αναμένεται σχεδόν διπλάσια προσέλευση από τις εκλογές του 2024

Σύνταξη
Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε την φυλακή του ζητώντας 100 εκατ. δολάρια για μαχαίρωμα από συγκρατούμενο
Κόσμος 19.04.26

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε την φυλακή του ζητώντας 100 εκατ. δολάρια για μαχαίρωμα από συγκρατούμενο

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε το σωφρονιστικό σύστημα της Καλιφόρνιας, υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να βρίσκεται στο ίδιο κελί μαζί με έναν συγκρατούμενο που τον μαχαίρωσε 16 φορές πέρυσι

Σύνταξη
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός διοικητή εφέδρων στο νότιο Λίβανο
Κόσμος 19.04.26

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός διοικητή εφέδρων στο νότιο Λίβανο

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διοικητής των εφέδρων ο οποίος βρίσκονταν στον Λίβανο και χτυπήθηκε με άλλους 3 στρατιώτες, πέθανε αφού είχε τραυματιστεί σοβαρά την Παρασκευή από εκρηκτικό μηχανισμό

Σύνταξη
Ο Γκαλιμπάφ μίλησε για τον έλεγχο του Ορμούζ και για την κρίση που παραλίγο να τορπιλίσει τις διαπραγματεύσεις
Υποτιτλισμένο βίντεο 19.04.26

Ο Γκαλιμπάφ μίλησε για τον έλεγχο του Ορμούζ και για την κρίση που παραλίγο να τορπιλίσει τις διαπραγματεύσεις

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, μίλησε για το ποιος έχει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και μια κρίση που συνέβη με αμερικανικό ναρκαλιευτικό κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κυπελλούχος Ισπανίας η Ρεάλ Σοσιεδάδ, νίκησε την Ατλέτικο σε έναν δραματικό τελικό (vids)
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Κυπελλούχος Ισπανίας η Ρεάλ Σοσιεδάδ, νίκησε την Ατλέτικο σε έναν δραματικό τελικό (vids)

Έξι χρόνια μετά το Κύπελλο του 2020, η τρομερή φέτος Ρεάλ Σοσιεδάδ νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης στη διαδικασία των πέναλτι σε έναν καταπληκτικό τελικό στη Σεβίλλη και σήκωσε το τρίτο Copa del Rey της ιστορίας της.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 19 Απριλίου 2026
Cookies