Οι πιο επικίνδυνοι αυτοκινητόδρομοι στην Ευρώπη βρίσκονται κυρίως στις χώρες που έχουν τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από τροχαία ατυχήματα, όπως η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία.

Ενώ οι αυτοκινητόδρομοι καταγράφουν χαμηλότερο ποσοστό θανατηφόρων ατυχημάτων σε σύγκριση με τους τους αγροτικούς ή τους αστικούς δρόμους, ορισμένοι εξ αυτών που φημίζονται για την επικινδυνότητά τους:

– Αυτοκινητόδρομος A1 (Trakia), Βουλγαρία: Η Βουλγαρία έχει σταθερά ένα από τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από τροχαία ατυχήματα στην ΕΕ. Ο A1, που συνδέει τη Σόφια με το Μπουργκάς, αναφέρεται συχνά ως ένας από τους πιο επικίνδυνους δρόμους της χώρας, λόγω της μεγάλης κίνησης και των συνθηκών οδήγησης.

– DN7C (Αυτοκινητόδρομος Transfăgărășan), Ρουμανία: Αν και διάσημος για τη γραφική του ομορφιά, αυτός ο ορεινός δρόμος φημίζεται για τις απότομες στροφές, τις στενές λωρίδες και τους κινδύνους κατολισθήσεων/πλημμυρών, ειδικά σε κακές καιρικές συνθήκες. Η Ρουμανία έχει επίσης ένα από τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας στην ΕΕ.

– Αυτοκινητόδρομος M1, Ουγγαρία: Ο κύριος άξονας μεταξύ Βουδαπέστης και Βιέννης έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ατυχημάτων ανά χιλιόμετρο στη χώρα, λόγω της έντονης κυκλοφορίας.

– RN79 (RCEA), Γαλλία: Αυτός ο δρόμος έχει αποκτήσει το προσωνύμιο «Highway to Hell» (Αυτοκινητόδρομος προς την Κόλαση) λόγω των πολλών ατυχημάτων που προκαλούνται από το συνδυασμό στενών λωρίδων, απότομων στροφών και πυκνής κυκλοφορίας.

– Πέρασμα «Κατάρα», Ελλάδα: Πρόκειται για μια διαδρομή μήκους 18 χιλιομέτρων που αποτελεί τμήμα της παλαιάς Εθνικής Οδού Τρικάλων-Ιωαννίνων και θεωρείται ένας από τους πιο επικίνδυνους δρόμους στην Ελλάδα.

Η «Κατάρα», που από το 2010 έχει παρακαμφθεί μετά τη δημιουργία της Εγνατίας Οδού, απλώνεται στο τραχύ ορεινό ανάγλυφο της Πίνδου και για πολλά χρόνια αποτελούσε έναν ατελείωτο «Γολγοθά» για τους οδηγούς.

Σήμερα, την «Κατάρα» τη χρησιμοποιούν μόνο ντόπιοι, για να περάσουν από το ένα χωριό στο άλλο, καθώς και κάποιοι λάτρεις της περιπέτειας που γοητεύονται από την απαράμιλλη ομορφιά του ορεινού όγκου με την πυκνή βλάστηση και τα κωνοφόρα.

Συνολικά, παράγοντες όπως η κακή ποιότητα της ασφάλτου, η ελλιπής σήμανση, οι επικίνδυνες καιρικές συνθήκες (χιόνι, πάγος) και η συμπεριφορά των οδηγών συμβάλλουν στην υψηλή επικινδυνότητα που καταγράφεται στο οδικό δίκτυο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Ειδικά στους αγροτικούς δρόμους, συμβαίνει πάνω από το 50% των θανατηφόρων τροχαίων στην ΕΕ.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα, με 63 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat. Ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι σημαντικά χαμηλότερος, με χώρες όπως η Σουηδία να καταγράφουν μόλις 22 θανάτους ανά εκατομμύριο.

Πρωταθλήτρια στα τροχαία παραμένει η Ρουμανία, με 86 θανάτους, ενώ ακολουθούν η Βουλγαρία (78) και η Κροατία (71). Η θέση της Ελλάδας είναι ενδεικτική των χρόνιων προβλημάτων οδικής ασφάλειας, όπως η κακή κατάσταση του οδικού δικτύου, η υπερβολική ταχύτητα και η χαμηλή συμμόρφωση με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για να πλησιάσει η χώρα μας τα επίπεδα οδικής ασφάλειας των πιο προηγμένων ευρωπαϊκών κρατών.